 Зеленський ініціює законодавчу зміну формули "Роттердам+" на "Роттердам-", - Герус. ВIДЕО

Про це заявив на пресконференції представник Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Командою президента України та адміністрації був підготовлений законопроект, який у понеділок буде внесений у Раду. Цей законопроект називається "Щодо зниження вартості електричної енергії", а саме пропонується, щоб формула "Роттердам+" була скасована, і щоб замість неї діяла інша формула - можна її назвати "Роттердам-", - сказав Герус на брифінгу в Києві в п'ятницю.

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За його словами, документом пропонується, щоб вартість доставки вугілля з Роттердама в Україні була вилучена з формули. Також пропонується, щоб були введені дисконти на випадок, якщо якість вугілля гірше. В такому випадку, ціна вугілля, яка враховується в тарифі, буде нижче. Дисконт буде від 1 до 10% залежно від якості вугілля.

Також законопроект передбачає відстрочку введення ринку електроенергії на один рік.

Крім того, він зазначив, що цей документ не узгоджувався ні з профільним міністерством, ні з Кабміном в цілому.

Серед іншого Герус заявив, що розраховує, на те, щоб правоохоронні органи якнайшвидше розслідували і передали до суду справу по так званому "Роттердам+", якщо там є корупційні порушення.