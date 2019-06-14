 Зеленський ініціює законодавчу зміну формули "Роттердам+" на "Роттердам-", - Герус

Про це заявив на пресконференції представник Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Командою президента України та адміністрації був підготовлений законопроект, який у понеділок буде внесений у Раду. Цей законопроект називається "Щодо зниження вартості електричної енергії", а саме пропонується, щоб формула "Роттердам+" була скасована, і щоб замість неї діяла інша формула - можна її назвати "Роттердам-", - сказав Герус на брифінгу в Києві в п'ятницю.
Роттердам таки остаётся.
ЗеДауны, ваш кумир, он же фигляр без диплома клоуна, он же Ваван-Шаурма, вам сказал вРотерДам, значит ..........
А МИНУС это для вашего кармана.
Так что на месте Рады я бы принял этот законопроект в любом виде - отгребать будет Зе
В теме щязз будет пожар.
Я бы еще предложил комаде Зе! тему "Ахметов минус". Порвет порошенковских цуциков ффклочья.
Уровень интеллекта 73% ты продемонстрировал вполне исчерпывающе. А потом вы обижаетесь, что вас называют зебилами...
рыжая сепарская морда экологию зас ирает
борьба с станциями что палят уголь, благородное дело
По существу какая формула будет, где факты, где объяснения?
Ну що ж- нехай щастить!
P.S. А вугілля як купували, так і купуємо!
Должны же быть какае то экономические предпосылки (расчеты), а не тупо кинуть законопроект.
Кстати на месте депутатов я бы его принял, без поправок и оговорок. Уверен что те бараны посчитали тариф примерно как тогда с з/п учителям в 4000 баксов (и ошиблись на 20ярдов баксов).
Если депутаты не примут - Зеленский будет выглядеть хорошим царем которому мешают злобные бояре. А если примут и это потом вызовет экономический коллапс в энергетической отрасли.........то будет весело (но не Зебилам)
Война за Верховну Раду. часть первая. Ловушка мажоритарки.
"Даже при таких условиях Зеленский гарантировано получает в парламенте от 70 до 82 депутатов.
С возможным зачислением квот партий не прошедших 5% барьер - 75-89 депутатов. остальное придется ловить в безбрежном море мажоритарных депутатов...."