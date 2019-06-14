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Все про:Зеленський (1689) Герус (18) Роттердам+ (9)

 Зеленський ініціює законодавчу зміну формули "Роттердам+" на "Роттердам-", - Герус

Відповідний законопроект внесуть у Раду 17 червня.

Про це заявив на пресконференції представник Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Командою президента України та адміністрації був підготовлений законопроект, який у понеділок буде внесений у Раду. Цей законопроект називається "Щодо зниження вартості електричної енергії", а саме пропонується, щоб формула "Роттердам+" була скасована, і щоб замість неї діяла інша формула - можна її назвати "Роттердам-", - сказав Герус на брифінгу в Києві в п'ятницю.

Читайте також: АМКУ порушив справу проти тарифного регулятора через "Роттердам +", - "Наші гроші"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132410
 
   
 Топ коментарі
 
После любого заявления Зели надо дожидаться пояснений Геруса, шутка это была или нет.
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назвать Беня + они до парламентских выборов пока стесняются. Потом переименуют
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Просто до этого народ был в плюсе, сейчас будет в минусе....
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Вы считаете будет геометрическое обогащение не арифметическое?
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Ну никто ничего и не собирается умножать.Будут отнимать и делить.)
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После любого заявления Зели надо дожидаться пояснений Геруса, шутка это была или нет.
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Злая шутка . Пусть бредит , больше народа прозреет .
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Да плевать на название, лучше бы суть в двух словах описал.
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Было бы хорошо отменить все схемы, которые появились после 2014 года.
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ОН в ...ОПЕ ...и по тем и по этим ..."схемам"
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Ему понюхать дают от следов тех схем
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и тут шутят или стебутся? и опять никаких подробностей. Все проверяют население на стойкость. А в чем собственно будет заключаться этот шутливый Ротердам минус?
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родердам из схемы исключают (потому минус), поставят Лондон... Как вообще можно назвать Закон - "Относительно снижения стоимости электрической энергии"? ... потом будет закон "относительно повышения"? Я бы еще понял "Об установлении рыночных механизмов образования тарифов"... но...
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Зеленский инициирует законодательную смену формулы "Роттердам+" на "Роттердам-", - Герус - Цензор.НЕТ 1989

Роттердам таки остаётся. Зеленский инициирует законодательную смену формулы "Роттердам+" на "Роттердам-", - Герус - Цензор.НЕТ 8045
ЗеДауны, ваш кумир, он же фигляр без диплома клоуна, он же Ваван-Шаурма, вам сказал вРотерДам, значит ..........
А МИНУС это для вашего кармана. Зеленский инициирует законодательную смену формулы "Роттердам+" на "Роттердам-", - Герус - Цензор.НЕТ 1989
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Неужели зашевелилось и ахметка со своим подельником потрохом разорятся и сядут в тюрягу?
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сядешь ты, в дурку, бо наивный и дебил - это почти одно и тоже
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Сядет твоя мама на бутылку.
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Мінус - це мінус сіра речовина в ЗЕ? Таке враження, що вся зе-команда щоденно видає велику кількість різних звуків, які Зе не може внятно сказати сам.
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Соя как всегда, сути не знают на обгадить надо.))
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У пети газовая перемога была такая, что всё население о2уело, этот, наверное, так же с углём порешает..
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не рассказівая сути, проверят опять реакцию населения и отмажутся - мы ж пошутили...
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Думаю суть в другом. Проект скорее всего очень сырой с цифрами "с потолка" (у них элементарно не было времени получить все калькуляции енергокомпаний и все посчитать) и такой сырой закон депутаты скорее всего не примут. И Зеленский будет весь такой белый, пушистый, а депутаты - исчадия ада......
Так что на месте Рады я бы принял этот законопроект в любом виде - отгребать будет Зе
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Порохоботы радуются))))
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Весело смотреть, как неспелые пытаются продаваться по цене спелых!
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ха-ха, смешно...пока квитанции не увидели
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Тобто закупки того вугілля ніхто не скасовує, просто маржу перекинуть в іншу кишеню. Я вірно зрозумів?
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А по факту тарифы на газ начали падать, в мае на 3% в июне еще на 7%.
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по факту цена на газ на мировых рынках упала, в т.ч. по всей Европе. А ты хотел , что б Украина подняла?
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еще скажи,что это достижение зекретина)))))
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Ну если бы цена выросла вы бы первые кричали что Зеля виноват.))
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Зниження тарифів на газ було проанонсовано ще навесні.
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Для предприятий Бени -, для населения+.
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Бяда, придется этой зРаде снова юлить так, чтобы проголосовать против.
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...Зебобиков уже из унитаза даже не вытягивают
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Злобный троллинг. Уже за одно это можно простить команде Зе! половину "выперлов".
В теме щязз будет пожар.
Я бы еще предложил комаде Зе! тему "Ахметов минус". Порвет порошенковских цуциков ффклочья.
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Тада. И антиукраинскую дейтельность в течении первых же 3 недель ЗЕманде можно простить за виртуозную игру членом на рояле. Та похер та Украина, свобода, ценности. Главное ж, шо ржачно.

Уровень интеллекта 73% ты продемонстрировал вполне исчерпывающе. А потом вы обижаетесь, что вас называют зебилами...
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Подавай хоть какое название, ВРУ все равно не примет. Вот он и шутит с ними, ПОКА.
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благодаря формуле 20% станций что палят уголь могли работать спокойно и чтобы их не могли шантажировать прекращением поставок угля. сейчас же парашка даст команду заблокировать уголь, и -20% генерации энергии, как раз под зиму сделают, и зеля будет волать и пищать про папередников...
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пора ЗЕленых гриписовцев подключать
рыжая сепарская морда экологию зас ирает
борьба с станциями что палят уголь, благородное дело
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Зеленський взагалі то молодець! Знає що саме зараз не пройдуть його "благі" наміри і все одно вносить. Наче і робить для людей, видимість створює, а в той же жас все так і залишається без змін. Болото.
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Из всего изложенного закон будет звучать так: в пункте N закона заменить символ "+" на символ "-".
По существу какая формула будет, где факты, где объяснения?
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Т.е. хоть мытьем, хоть катанием, а Коломойский платить за электроэнергию не хочет.
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Герус идиот, ну нормальное же название у законопроекта, так зачем туда вротердам приплел.
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Судячі з дописів, казкових свідків секти 24 відсотків Роттердам+ цілком влаштовував?
Ну що ж- нехай щастить!
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что похого в ротердам+ что угольные станции могут работать стабильно и не зависеть от поставок угля который контролирует парашка?
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Разводят как котят. Главное потом этажом не ошибится, чтоб лететь недалеко
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давайте уже сразу на Амстердам - кумарить так кумарить...
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Порохоботы скоро вашего Петю дебила закроют, что вы потом гавкать будете.
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Главное шо Ротердам продолжит работать уже точно, прост немножко под другим названием но уже ясно что работать будет во всю. Отменять то не отменют..Ребрединг для своих ЗЕбилов да и то такой стебущийся..
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Как сказала одна зебилка: "Зеленский поломает этот проклятый Нотр-Дам+ !" Иными словами, Zelensky briser cette maudite Notre-Dame plus.
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По моему он просто стебёца над своими баранами. Теперь все зебики будут визжать что Ротердам но уже со знаком - это величайшая побьеда. Хотя там грабёж может только усилица и суть никак не поменяца, просто на поток теперь сядет другая обрезанная жопа, что скорее всего.
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«Было ваше - стало наше» - сказав Коломойський Ахмєтову .

P.S. А вугілля як купували, так і купуємо!
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не всіх херусів свого часу Княгиня Ольга спалила ...от і маємо
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так дойдет до того что и газ надо покупать напрямую из парашки, потому что куйло дает скидку... опять на старые грабли
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В Турции такая модель где цена минус доставка до биржи.
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Интересно как в конечном итоге это повлияет на тариф для потребителей? а то если изменения формулы, не принесет изменения в тарифах нахер такие изменения...
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принесет конечно, раньше у тебя после погашения тарифа оставалось мало денег, теперь после погашения у тебя будет оставаться много долгов)
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А почему сразу не "Нулевой тариф"?!
Должны же быть какае то экономические предпосылки (расчеты), а не тупо кинуть законопроект.
Кстати на месте депутатов я бы его принял, без поправок и оговорок. Уверен что те бараны посчитали тариф примерно как тогда с з/п учителям в 4000 баксов (и ошиблись на 20ярдов баксов).
Если депутаты не примут - Зеленский будет выглядеть хорошим царем которому мешают злобные бояре. А если примут и это потом вызовет экономический коллапс в энергетической отрасли.........то будет весело (но не Зебилам)
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Герус - это нечто. Из всей команды Зеленского он один у мне не нравится категорически. Морозит непонятно что, потом извиняется (мужику под 40 лет и он не понимает, что говорит?). Теперь опять морозит что-то непонятное, потом будет извиняться и объяснять, что имел в виду совсем другое. Нужно просто объяснить, в чем суть предложений, а не называть их Луна- или Марс+.
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с этой порохоботовской зРадой, такие законы не пройду. Только через их труп.
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Тут всё просто Если цены в платёжках уменьшатся То ротердаму жирный плюс если будут повышаться то всей зекоманде жирный минус Это действенная формула
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Президент предложил снизить тариф, но ведь и тут недовольные есть.))
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https://timeze2019.blogspot.com/p/i.html
Война за Верховну Раду. часть первая. Ловушка мажоритарки.
"Даже при таких условиях Зеленский гарантировано получает в парламенте от 70 до 82 депутатов.
С возможным зачислением квот партий не прошедших 5% барьер - 75-89 депутатов. остальное придется ловить в безбрежном море мажоритарных депутатов...."
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Роттердам + это стоимость угля на бирже в Роттердаме + доставка его потребителю . Роттердам - будет значить - ту же самую биржевую цену только без учёта стоимoсти доставки . А хто ж и кому ж ,будет теперь платить за доставку Зеленський ініціює законодавчу зміну формули "Роттердам+" на "Роттердам-", - Герус - Цензор.НЕТ 2001 .??? Или возить уголь на электростанции теперь будут даром ??? Прикольная " рехворма" . В духе 95 квартала . ! Зеленський ініціює законодавчу зміну формули "Роттердам+" на "Роттердам-", - Герус - Цензор.НЕТ 3618 .
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Значит саму схему никто отменять не будет? Просто ребрендинг, но схема то выходит отсаёца в работе.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський ініціює законодавчу зміну формули "Роттердам+" на "Роттердам-", - Герус
 
 
 
 
 
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