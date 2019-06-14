 Зеленський ініціює законодавчу зміну формули "Роттердам+" на "Роттердам-", - Герус

Про це заявив на пресконференції представник Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Командою президента України та адміністрації був підготовлений законопроект, який у понеділок буде внесений у Раду. Цей законопроект називається "Щодо зниження вартості електричної енергії", а саме пропонується, щоб формула "Роттердам+" була скасована, і щоб замість неї діяла інша формула - можна її назвати "Роттердам-", - сказав Герус на брифінгу в Києві в п'ятницю.

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