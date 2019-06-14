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 Політика України
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Все про:КС (320) НКРЕКП (120)

 КС дав час до кінця 2019 року для виправлення закону про НКРЕКП

Конституційний суд України, який визнав неконституційними низку положень закону "Про Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг" (НКРЕКП), постановив, що вони втратять чинність з 31 грудня 2019 року.

Про це йдеться в роз'ясненні КС щодо свого рішення, передає Цензор.НЕТ.

"Конституційний Суд України визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) частину першу статті 1, пункт 2 частини першої статті 4, частини першої, абзаци перший, другий частини другої статті 5, абзаци другий, третій, четвертий, тридцятого й дев'ятого, сороковий частини третьої, частину шосту статті 8 закону "Про Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг", - йдеться в повідомленні.

У Рішенні КСУ констатував, що утворення постійно діючого незалежного державного колегіального органу, який за функціональним призначенням, сферою діяльності, повноваженнями має ознаки центрального органу виконавчої влади, але не підпорядковується Кабінету Міністрів України і не належить до системи органів виконавчої влади, не узгоджується з Конституцією України. КСУ в своєму рішенні зазначив, що Верховна Рада України і Президент України повинні діяти в межах конституційних повноважень, зокрема, брати участь у формуванні лише тих органів, які передбачені Конституцією України.

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КСУ дійшов висновку про те, що повноваження глави держави та єдиного органу законодавчої влади в Україні щодо формування конкурсної комісії, як і право Президента України призначати членів Комісії та достроково припиняти їхні повноваження, Конституцією України не передбачені. Вказані повноваження, закріплені Законом, виходять за межі конституційної компетенції парламенту і глави держави.

"Зважаючи на те, що визнання неконституційними окремих положень Закону матиме правовим наслідком істотні прогалини у законодавстві стосовно порядку організації діяльності Комісії, що може унеможливити її функціонування та виконання нею завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, КСУ визнав за потрібне відтермінувати втрату чинності відповідними положеннями Закону для приведення чинного законодавства у цій частині у відповідність до вимог Конституції України", - відзначили в С.

У рішенні суду зазначається, що положення закону, визнані неконституційними, втрачають чинність з 31 грудня 2019 року.

Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132404
 
 
 Топ коментарі
 
Петю на нары за превышение власти и нарушение Конституции в интересах своего партнера Ахметова.
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Вы сначала отмените зебиловские указы о росуске, а потом уже другие решения по другим делам принимайте!!!
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соевые скажите. что это получается что роттердамы дюссельдорфы и сиваши +++ это не мыролюбный реформизм свиновальцмана и его свинарника а просто преступление против народа?
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Вы сначала отмените зебиловские указы о росуске, а потом уже другие решения по другим делам принимайте!!!
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135 + 80 ?= 226 ?
Стаття 83. КУ

У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Мажоритарщикам нельзя КС дав час до кінця 2019 року для виправлення закону про НКРЕКП - Цензор.НЕТ 4692 Так что свободен.
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Типа нужно делиться не только с президентом,а и ещё с кем то?
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Петю на нары за превышение власти и нарушение Конституции в интересах своего партнера Ахметова.
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Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" прийняла ВР і до неї усі питання
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Понятно, КС за ринок на західний манер; і тепер регулювати (сіреч: тримати совкові) тарифи не буде кому. Епоха бідності, нарешті, минула.
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соевые скажите. что это получается что роттердамы дюссельдорфы и сиваши +++ это не мыролюбный реформизм свиновальцмана и его свинарника а просто преступление против народа?
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Признал не конституционным ряд прложений, которыми Украина жила 5 лет, но постановил исправить задним числом и отпустить с миром? Или как это понимать?
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Сейчас выберется новая Рада и конституционно проголосует, а прошлая не конституционно, что не понятно?
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первые умные составят процессуально правильные иск(ки)
вторые (99%) не умные по шаблону повторим действия первых
свынохряк, рыжая наглая морда - грусть
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Не понятно:
За неконституционные решения власти, которые действовали в Украине 5лет, кто-то будет отвечать?
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Смысл решения таков:
"Конституцию может изменить любой, но только временно. Это ненаказуемо"
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