 КС дав час до кінця 2019 року для виправлення закону про НКРЕКП

Про це йдеться в роз'ясненні КС щодо свого рішення, передає Цензор.НЕТ.

"Конституційний Суд України визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) частину першу статті 1, пункт 2 частини першої статті 4, частини першої, абзаци перший, другий частини другої статті 5, абзаци другий, третій, четвертий, тридцятого й дев'ятого, сороковий частини третьої, частину шосту статті 8 закону "Про Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг", - йдеться в повідомленні.

У Рішенні КСУ констатував, що утворення постійно діючого незалежного державного колегіального органу, який за функціональним призначенням, сферою діяльності, повноваженнями має ознаки центрального органу виконавчої влади, але не підпорядковується Кабінету Міністрів України і не належить до системи органів виконавчої влади, не узгоджується з Конституцією України. КСУ в своєму рішенні зазначив, що Верховна Рада України і Президент України повинні діяти в межах конституційних повноважень, зокрема, брати участь у формуванні лише тих органів, які передбачені Конституцією України.

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КСУ дійшов висновку про те, що повноваження глави держави та єдиного органу законодавчої влади в Україні щодо формування конкурсної комісії, як і право Президента України призначати членів Комісії та достроково припиняти їхні повноваження, Конституцією України не передбачені. Вказані повноваження, закріплені Законом, виходять за межі конституційної компетенції парламенту і глави держави.

"Зважаючи на те, що визнання неконституційними окремих положень Закону матиме правовим наслідком істотні прогалини у законодавстві стосовно порядку організації діяльності Комісії, що може унеможливити її функціонування та виконання нею завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, КСУ визнав за потрібне відтермінувати втрату чинності відповідними положеннями Закону для приведення чинного законодавства у цій частині у відповідність до вимог Конституції України", - відзначили в С.

У рішенні суду зазначається, що положення закону, визнані неконституційними, втрачають чинність з 31 грудня 2019 року.

Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.