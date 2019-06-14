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 Мінкульт вилучив із "чорного списку" актора "Сватів" Добронравова, який виступав в окупованому Криму

Міністерство культури України вилучило російського актора, прихильника політики Путіна, Федора Добронравова з переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Оновлений список оприлюднено на сайті міністерства.

Нагадаємо, що співробітники СБУ задокументували, що Добронравов неодноразово робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією. Актор також багато разів відвідував окупований півострів, що є порушенням законодавства України.

Нині у списку загалом 147 прізвищ. Раніше Добронравов був у списку Мінкульту.

Мінкульт вилучив із чорного списку актора Сватів Добронравова, який виступав в окупованому Криму 01

Речниця Мінкульту Юлія Даценко в коментарі "Українській правді" повідомила, що актора вилучено згідно з рішенням суду, яким Добронравову скасували заборону на в'їзд в Україну і дозволили знову ретрансляцію фільмів з його участю.

"У цьому конкретному випадку ми отримали ухвалу суду, яка набула чинності, і ми, виконуючи закон і рішення суду, скасували наказ про внесення Добронравова до списку осіб, які загрожують національній безпеці України", - зазначила Даценко.

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"З 2014 року, коли почалася російська агресія щодо України, було випрацювано чіткі механізми, за якими ми діємо. Ми отримуємо лист від СБУ і вносимо до цього списку. Ми не обговорюємо рішення СБУ: це їхня компетенція та їхнє повноваження. У зворотному випадку - процедура та сама", - підсумувала речниця Мінкульту.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Міністерство культури України внесло Добронравова до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Йому також було заборонено в'їзд в країну. Після цього художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому розкритикував заборону на в'їзд Добронравову, а Студія мала намір оскаржити заборону серіалу в міжнародних судах. Через Добронравова Держагентство з питань кіно також заборонило показ серіалу "Свати".

Зазначимо, що після того як Добронравову був заборонений в'їзд у країну він і ще один заборонений російський актор Іван Охлобистін показали на своїх сторінках у соцмережах знімки зі скульптурою "Кримнаш", зроблені під час фестивалю "Льодова Москва".

27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону на в'їзд в Україну актора Федора Добронравова та анулював заборону на ретрансляцію деяких фільмів з його участю, зокрема серіал "Свати".

Мінкульт вилучив із чорного списку актора Сватів Добронравова, який виступав в окупованому Криму 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132402
 
 
 Топ коментарі
 
Зебил во всей красе. Что то при Порохе его из списка не исключали, а тут случайно как Зегидрант стал президентом он выпал из списочка, но Зебилы связи не видят 😁
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Официальный уполномоченный представитель в ЦИК кандидата в президенты Владимира Зеленского Сергей Кальченко помог российскому актеру Федору Добронравову отменить в суде запрет на въезд в Украину.Источник: https://censor.net.ua/n3121936

Конечно Порох виноват! Ага-ага!
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Зеленський грозився визволити наших полонених, та поки що турбується тільки про росіян, сеператистів та коллаборантів.

Звісно, портнови, свати і решта нечисті куди важливіша для нього!
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Символично, что в день когда мы скорбим погибших солдатах в сбитом руССо-фашистами ИЛ-76, министерство безкультурья по указке ОПГ БЕ-ЗЁ запускает сериал СКОТЫ с явным украинофобом в главной роли. Позор банде зелёной макаки!!!!!
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Я можу зрозуміти Зеленського - він все життя був малоросом і захоплювався «русским миром» - творив для нього і популяризував його. Про таких кажуть - «могила виправить».

Але як 73% відсотки могли допустити реванш? Ось, що викликає обурення!
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шо воно забуло в Україні? актор рівня, як каже моя знайома, "дерьма пирога". але що творить наш Пеннівайз?! Мінкульт вилучив із "чорного списку" актора "Сватів" Добронравова, який виступав в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2784
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Сериал с россиянскими актёрами на русском языке Мультфильм маша и медведь крутили где по сюжету главные герои самовар и балалайка которые с детства вбивались в голову нашим детям как их генетический код Сейчас по вечерам кацапские сериалы крутят без перевода и озвучки на Украинском языке Ау комиссия по телерадиовещанию Может коломойша 1+1 давно кацапам продал А то включая некоторые каналы типа 1+1 интера или трк Украина не понимаешь где ты в нэнэчке или в сыктывкаре
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Это точно не проукраинская власть. Лезет с них вата со всех щелей. Это уже видно по всем их делам, по риторике...Думаю что после выборов в Раду, ситуация с антиукраинской сепарской политикой значительно усилица..Пока ещё терпят шоб привести своего Слугу Бабломойского в Раду..дальше начнёца откровенно прокацапская политика. Уже их свинарчук представитель в Раде заявил что нужно вносить изменения в языковой закон - уверен в пользу руцького язика, ещё одна ЗЕмразь запела что нужно Конституцию меня...Кучмарь запел про запреты стрелять, и снятие блокады с Даунбаса...Одна надежда на сознательных киевлян которые уже не будут играть в Майданы а просто прийдут под АП с оружием в руках защищать Украину от ЗЕсепаров кремлёвских..А то что это именно сепары я уже не сомневаюсь..
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Скоро за український прапор саджатимуть.
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я бы всем ватанам запретил сюда приезжать, но шо за список минкультуры???, какую смысловую нагрузку он несет???, СБУ должно составлять и возбуждать списки и дела, а особые отделы вести уничтожение лиц, убивавших наших граждан и недосягаемых нашими судебными органами..ну шо за детский сад???
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Та сейчас там за главного сосед зе с женой из рф...
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Так с него давно сняли санкции, еще при пэтюнчику, шо за ересь
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМінкульт вилучив із "чорного списку" актора "Сватів" Добронравова, який виступав в окупованому Криму
 
 
 
 
 
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