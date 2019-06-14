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 Двох директорів підприємств підозрюють у привласненні 14 млн доларів "Укртрансгазу"

Прокуратура Київської області підозрює двох директорів підприємств у привласненні понад 14 млн доларів США, що належать ВАТ "Укртрансгаз".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури в Київській області.

Так, прокуратурою Київської області спільно зі слідчими ГУНП у Київській області за сприяння у розслідуванні керівництва НАК "Нафтогаз Україна" повідомлено про підозру двом директорам товариств у привласненні коштів ПАТ "Укртрансгаз" та їхніх дочірніх підприємств в особливо великих розмірах за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2012 року директорами двох товариств укладено ряд договорів на закупівлю товарів та надання послуг за державні кошти в сумі майже 400 млн грн для потреб ПАТ "Укртрансгаз" та її дочірніх підприємств.

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У подальшому з метою заволодіння державними коштами ними складено фіктивні документи про поставлення товарів та надання послуг, чого в дійсності не було. Зокрема товари, які мали постачатися іноземним товариством на територію України взагалі не імпортувалися, зовнішньоекономічні договори на їх закупівлю не укладалися", - сказано в повідомленні.

На теперішній час вживаються заходи до розшуку керівників вказаних підприємств для вручення їм підозр за ч.5 ст.191 КК України та вирішення питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Крім того, тривають слідчі (розшукові) дії з метою перевірки на причетність до вчинення цього та інших злочинів службовими особами ПАТ "Укртрансгаз" та їх дочірніх підприємств та оголошення останнім підозр у вчиненні злочинів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132401
 
 
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При ком их туда садили ? И с какой целью. Пусть дадут показания. Коррупцию нужно убить.
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Та вони взяли їх не для того що "убивать", а для того щоб ПОДЇТЬ і атпустіть, щоб повисити, щоб потім можна було знову ПАДАІТЬ....
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Проверьте на причастность к этим преступлениям тогдашнего министра экономики,он большой спец по аферистичным схемам.
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