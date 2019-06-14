 "Нафтогаз" у червні знизив ціну на газ для населення до 6,66 тис. грн за 1 тис. куб. м

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу", передає Цензор.НЕТ.

"НАК "Нафтогаз України" розрахувала нову ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, що діятиме в червні, - відповідно до постанови Кабінету міністрів України №485 від 5 червня 2019 року вона становитиме 5553,89 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, вартості доставки та націнки постачальника). Таким чином, у червні ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшиться на 7,3%, або на 436,11 грн, порівняно з травнем. Кінцева ціна газу для споживачів у Кіровоградській області з урахуванням ПДВ, вартості доставки та націнки постачальника в червні становитиме 7755,87 грн. Кінцева ціна в інших регіонах залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну", - йдеться в повідомленні.

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