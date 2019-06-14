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Все про:Нафтогаз (543) НКРЕКП (120) Тарифи на газ (130)

 "Нафтогаз" у червні знизив ціну на газ для населення до 6,66 тис. грн за 1 тис. куб. м

Нафтогаз знизить ціну газу для споживачів за ПСО в червні на 7,3%.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу", передає Цензор.НЕТ.

"НАК "Нафтогаз України" розрахувала нову ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, що діятиме в червні, - відповідно до постанови Кабінету міністрів України №485 від 5 червня 2019 року вона становитиме 5553,89 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, вартості доставки та націнки постачальника). Таким чином, у червні ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшиться на 7,3%, або на 436,11 грн, порівняно з травнем. Кінцева ціна газу для споживачів у Кіровоградській області з урахуванням ПДВ, вартості доставки та націнки постачальника в червні становитиме 7755,87 грн. Кінцева ціна в інших регіонах залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ

Нафтогаз у червні знизив ціну на газ для населення до 6,66 тис. грн за 1 тис. куб. м 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132399
 
 
 Топ коментарі
 
Оказывается, цену на газ можно снижать - и при этом не наступает дефолт, не нападает путен и не выделяются деньги из бюджета на поддержание коррупционных схем.
Получается, порохоботы 5 лет нам врали?
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Зашел в свой кабинет на 104:

Оптовим постачальником НАК «Нафтогаз України» встановлено різну вартість газу на травень і червень 2019 року. Крім того, з 1 травня 2019 р. діють нові тарифи на послуги транспортування газу.
Для вас кінцева ціна газу (з ПДВ) становить:на травень - 8.23697 грн/куб.м
на червень - 8.61704 грн/куб.м

Обнять и плакать такие новости.
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Знижка згідно Постанови КМУ від 05.06.2019 року № 485 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 293", спочатку на 3 % (Постанова від 3 квітня 2019 р. № 293), зараз на 7%. Це сплановано урядом ще у березні місяці.
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Зе чесно виконує обіцянки, бо закінчилася епоха бідності і ці 7,3% кардинально змінять добробут усіх українців.
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7% конечно немного но хоть что-то, в мае тоже было на 3%, потихоньку цена снижается.
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"На червень 2019 року роздрібна ціна на природний газ для потреб споживачів ПАТ «Чернігівгаз» становить 8,6894 грн за грн/1 м3. Оскільки з 1 травня 2019 р. діють нові тарифи на послуги транспортування природного газу, які встановлюються за потужність, кінцеві роздрібні ціни за газ для побутових споживачів у різних регіонах будуть відрізнятись." ага, потихоньку "снижается", таки да.
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Червень это не май, за май было 8,22 а за июнь еще не поменяли сумму.
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да, сори, погорячился. май - 8,30933, июнь - 8,68941, из кабинета опять таки.
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Гройсман понизил, а заслуги Зе приписываем?Зе только причандалами по клавишам может.
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Оказывается, цену на газ можно снижать - и при этом не наступает дефолт, не нападает путен и не выделяются деньги из бюджета на поддержание коррупционных схем.
Получается, порохоботы 5 лет нам врали?
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Знижка згідно Постанови КМУ від 05.06.2019 року № 485 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 293", спочатку на 3 % (Постанова від 3 квітня 2019 р. № 293), зараз на 7%. Це сплановано урядом ще у березні місяці.
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Зашел в свой кабинет на 104:

Оптовим постачальником НАК «Нафтогаз України» встановлено різну вартість газу на травень і червень 2019 року. Крім того, з 1 травня 2019 р. діють нові тарифи на послуги транспортування газу.
Для вас кінцева ціна газу (з ПДВ) становить:на травень - 8.23697 грн/куб.м
на червень - 8.61704 грн/куб.м

Обнять и плакать такие новости.
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Да погоди, в июне действительно ожидали повышения но теперь решили таки снизить, жди изменения инфы на сайте.
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Ви абсолютно праві. Саме така ціна прописана в особистому кабінеті 104 на травень та червень для кінцевого споживача.
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Схоже соєві в нокдауні....Вчора кричали чому так дорого, сьогодні щось про дефолт бекають.
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я 1 не понял что там Артек делает он же на окупированной территории??? "Нафтогаз" у червні знизив ціну на газ для населення до 6,66 тис. грн за 1 тис. куб. м - Цензор.НЕТ 4567
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чудес не бывает - доберет в другом месте с населения
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в октябре повысят до 9,0 грн и тем самым за месяц отопительного сезона наверстает летние убытки от "снижения цены".
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Так что зебилы, Коболев теперь не свинарчук и мародер?
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Цена газа с сайта https://104.ua О каком понижении вы говорите?


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Правильно нужно писать. "Нафтогаз" в июне понизил цену на газ для населения до 8,31 тыс. грн за 1 тыс. куб. м
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Нафтогаз" у червні знизив ціну на газ для населення до 6,66 тис. грн за 1 тис. куб. м
 
 
 
 
 
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