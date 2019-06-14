 У ПЦУ попередили Філарета, що готові відлучити його від церкви в разі проведення собору Київського патріархату

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє преслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ)
"У зв’язку з поширенням низки заяв, у яких тенденційно, викривлено або навіть цілком неправдиво подано інформацію щодо автокефалії Помісної УПЦ, Томосу про її автокефалію, а також сповіщається про наміри "скликати Помісний Собор УПЦ Київського Патріархату", Прес-служба Київської Митрополії УПЦ (ПЦУ) з благословення Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія повідомляє таке.
- Помісна Українська Православна Церква має повноцінний статус автокефалії, тобто повної адміністративної незалежності. Вона не є "Митрополією Константинопольського Патріархату" і не підкоряється йому, зберігаючи з Вселенським Патріархатом той самий молитовний і канонічний зв’язок, що і решта Помісних Церков.
- Умови, на яких буде надаватися Томос (зокрема щодо отримання Святого Мира, щодо юрисдикції у діаспорі та права апеляції) були відомі з проекту Статуту ПЦУ, запропонованого Синодом Вселенського Патріархату, ще до Помісного Собору УПЦ КП (15.12.2018 р.), Об’єднавчого Собору (15.12.2018 р.) і власне надання Томосу (6.01.2019 р.). Сам текст Томосу став відомим понад 5 місяців тому. Він принципово не відрізняється від низки подібних Томосів, наданих у минулому автокефальним Помісним Церквам. Відтак проголошення лише зараз негативних оцінок, цілком суголосних з пропагандою проти Томосу зі сторони Московського Патріархату, викликає здивування і глибоке несприйняття в Церкві та суспільстві.
- Відповідно до рішення Помісного Собору УПЦ Київського Патріархату 15.12.2018 р., що відбувся у Малій Софії перед Об’єднавчим Собором, Українська Православна Церква Київського Патріархату як окреме релігійне об’єднання припинила свою діяльність шляхом об’єднання та приєднання до утвореної єдиної Помісної Православної Церкви України. Тим самим рішенням Помісного Собору УПЦ КП припинено діяльність статутних органів об’єднання та чинність Статуту УПЦ КП", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі також зазначили, що Помісний Собор УПЦ КП був скликаний Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом разом зі Священним Синодом, делегатами Помісного Собору були ті самі особи, які відразу після його завершення взяли участь як делегати у Об’єднавчому Соборі. Перед проведенням засідання Помісного Собору проект його рішення був оголошений і схвалений членами Архієрейського Собору УПЦ КП. Підписи під Постановою Помісного Собору Святійшого Патріарха Філарета і постійних членів Священного Синоду УПЦ КП, обраних представників кліру і мирян, які всі разом згідно Статуту є членами Президії Собору, свідчать про дотримання визначених Статутом процедур. Все це підтверджується також відеозаписом події.
"Персональна відмова когось з учасників через кілька місяців після події визнавати рішення Собору, оголошення їх "ситуативними", тобто нібито зробленими зі свідомим наміром ввести когось в оману — не можуть відмінити чи зупинити чинність цих рішень.
У зв’язку з тим, що рішенням Помісного Собору УПЦ Київського Патріархату 15.12.2018 р., що відбувся у Малій Софії перед Об’єднавчим Собором, Українська Православна Церква Київського Патріархату як окреме релігійне об’єднання припинила свою діяльність шляхом об’єднання та приєднання до утвореної єдиної Помісної Православної Церкви України, проведення будь-яких заходів від імені УПЦ КП, зокрема під назвами її статутних органів (Священного Синоду, Архієрейського і Помісного Соборів) є незаконними.
Почесний Патріарх Філарет не має права одноосібно скликати "Помісний Собор УПЦ КП" ані за Статутом Православної Церкви України, ані навіть за припиненим Статутом УПЦ КП
Самовільне та позастатутне проведення зборів невизначеної групи не уповноважених осіб з присвоєнням цим зборам назви "Собору" означатиме церковне розділення та відділення організаторів та учасників таких зборів від Православної Церкви України з усіма канонічними та юридичними наслідками.
Тому всіх ієрархів, духовенство і вірян, хто бажає блага для Церкви і України, закликаємо не брати жодної участі у заходах і діях, які руйнують єдність Помісної УПЦ.
кто более матери-истории ценен?
Мы говорим Филарет подразумеваем - Анафема,
мы говорим Анафема, подразумеваем - Филарет.
В.В.Маяковский
Взял он ее, к сельсовету пошел
Дернул колечко, кинул в окно
Дедушка старый - ему все равно
😁
Зачем? Ведь его все уважают, казалось бы, живи себе спокойно и радуйся жизни.
Нет, хочется власти(
Как шо не по-нашему, отлучаем
Хотя у нас «Бог не праведных а грешных» и ещё Христос никогда никого не отлучал 😊
Это была всего лишь чистая ложь прохиндея Порошенко. У которого везде сплошные мутняки и «разводки». И немножко мародёрства)...
Уже практически вспыхнувший big-скандал в ещё толком-то и не созданной ПЦУ - идеальное отражение гнилой сути всего того, что всегда делал на своём посту господин Порошенко. Сплошные интриги, обман, конфликты, непродуманность, опять обман. А также пафос, пафос и ещё раз пафос. И все только ради личной корысти... Ну так давайте вот прямо сейчас, уже стоя одной ногой на будущих церковных руинах, все вместе покричим, какой «великий» у нас был президент и как он круто «розбудовував державу»). Удивление вызывает разве что скорость, с которой все его «глиняное и пиз...больное» начинает рушится. Оказалось, что даже такое эпохальное событие, как попытку из церковных осколков слепить целое он умудрился превратить в ещё более страшный узел противоречий и конфликтов... Филарет, буквально, на следующий день после выборов заявляет, что Киевский патриархат никто не упразднял, единой церкви по/прежнему нет и он знать не знает никакого Епифания. Круто ведь... Почему? Потому что все было изначально сшито белыми нитками. Без реального понимания сути проблем. Впопыхах. Лишь бы кое/кто успел ДО выборов посидеть на церковном троне и поездить с циничном промо/туром по городам и весям страны... Потому что Порошенко никогда не считает риски. Ему глубоко плевать на государство как таковое. Его волнуют только личные профиты... Потому что никто и ни с кем ничего не согласовывал по сути. Людей ломали... Потому что расчёт был только на то, чтобы нагло и цинично обмануть тех, кто годами верил в возможность церковного единства и вообще в возможность существования только одной церкви в рамках единого государства. И им наивно сказали, что сделать это очень просто)...
Если кто/то ещё не понял происходящего, то поясню на пальцах. Слоновьи действия Порошенко не просто не способствовали созданию единой церкви, но только резко ухудшили наши позиции. Вот просто взяли и превратили нас в посмешище... Что будет дальше? Все как всегда, когда дело касается наследия экс-президента Порошенко. Много скандалов и драк... Обратное разрушение ПЦУ... Откровенное издевательство и саркастичный смех со стороны РПЦ... Окончательный отказ мирового православия от процедур признания новой украинской церкви... Филарет, который откровенно обозначил свои намерения расколоть повторно украинскую церковь и сделать вид что нет никакого ПЦУ... Варфоломей, который растеряно молчит... Разве что сам Епифаний пока большая умница с хорошей выдержкой. Правда, он только начинает свой бег по тринадцати кругам персонального ада. Как и многие прочие, поверившие было в искренность циничного гражданина Порошенко)...
Сам же славный Петр Алексеевич, несомненно, продолжит то, что у него получается лучше всего. Ломать, интриговать, врать и пафосно стонать. И обязательно попытается многократно пропеть заунывное: «вот видите, без меня ничего не работает»). Но это всего лишь чистая и незамутненная ложь большого прохиндея. У которого везде сплошные мутняки и «разводки». И ещё немножко дружеского... мародёрства)..
Михаил Подоляк
https://ua24ua.net/prosrochenniy-tomos/
Вот и задумываешься по неволе ... - а вдруг он прав?
Он же старый - и понятное дело деньги и власть в его возрасте как бы не стимул...
ХЗ... - может мы действительно чего то не знаем....
Как раз с точностью наоборот - совсем не актуальны..
Вот ты много знаешь старцев кого бы интересовало в их предсмертное время (на закате жизни) золото и власть?
И гордыня тоже?
Я атеист,и мне одновалентно какая секта какие сборища проводит,но во время войны таких меркантильных старцев надо запирать в келье,садить на хлеб и воду и пусть молится хоть черту,а не сеет смуту в рядах верующих граждан,коих немало.
Имхо,этому старому козлу пора о душе подумать,ибо смерть его токо посрать отпустила,а он все еще меряется кадилами-у кого больше.)
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-48395857
- Нет, пока еще ни одного не было.
- Будут!"
Звернення Патріарха Філарета до всієї української православної пастви
https://uainfo.org/blognews/1557915119-filaret-poroshenko-vidstupiv-vid-obitsyanih-domovlenostey.html
😇
Сначала все подписал (про создание ПЦУ про ликвидацию Киевского партриархата)
а теперь передумал
По словам папы Франциска, лучше быть атеистом, чем ходить в церковь каждый день, но при этом продолжать критиковать окружающих.
Недавно он встретился с верующими и произнес очень пламенную речь, пишет Inspiring Life.
"Как часто мы видим людей, которые посещают церковь почти каждый день, но, покидая её пределы, продолжают ненавидеть людей и делать им гадости, - сказал папа Франциск.
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Таким лучше быть атеистами. Если вы ходите в церковь, то ведите себя подобающим образом, будьте примером для других.
"И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми", - говорится в Евангелие от Матфея.
Многие христиане считают, что молитва - это бесконечная болтовня. Они говорят с Богом, как попугаи. Нет, молиться нужно сердцем".
Папа Франциск упомянул, что в мире все больше людей чувствуют одиночество, особенно это касается детей и подростков. Они предоставлены сами себе.
Объятия и внимание родителей - вот лучшее средство от тревоги и одиночества, по мнению Папы Римского.
В своей проповеди Франциск призвал католиков развивать мир так, «как мать ведёт вперёд детей», заявив, что «мир, который смотрит в будущее без взгляда матери, близорук».
«Он вполне может увеличить свою прибыль, но мы будем жить не как братья и сестры», - сказал Папа Римский.
Он подчеркнул, что «героизм проявляется в самоотдаче, силе в сострадании, мудрости и в кротости».
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Людям не обязательно исповедовать определенную религию, мы должны жить в гармонии с собой и окружающим миром, нам нужно принять тот факт, что все люди разные, и каждый имеет право на свою точку зрения.
Важно усердствовать не в соблюдении ритуалов, а в добрых делах, помогать тем, кто в этом нуждается. Даже самая обычная улыбка способна изменить чью-то жизнь.
[Папа Франциск сказал, что лучше быть атеистом, чем ходить в церковь и презирать окружающих]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1548584823-papa-frantsisk-skazal-chto-luchshe-byt-ateistom-chem-hodit.html
😇
а мы чем здесь занимаемся?
Был Великий Филарет.
А стал старым безумным пердуном.
Это же надо так нагадить самому себе на закате жизни!!!
Так что обое рябое
Что имеем по факту - русские в Лаврах как сидели - так и сидят. Киевский патриархат ликвидирован, ПЦУ (пока русские сидят) никто не признает. Старейший и самый уважаемый первосвященник уходит в раскол.
Вольно иши невольно Порошенко х@йлу на руку сыграл.