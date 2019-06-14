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Все про:УПЦ КП (178) Філарет (204) Томос (223) ПЦУ (375)

 У ПЦУ попередили Філарета, що готові відлучити його від церкви в разі проведення собору Київського патріархату

Православна церква України застерегла патріарха Філарета від проведення собору Київського патріархату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє преслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ)

"У зв’язку з поширенням низки заяв, у яких тенденційно, викривлено або навіть цілком неправдиво подано інформацію щодо автокефалії Помісної УПЦ, Томосу про її автокефалію, а також сповіщається про наміри "скликати Помісний Собор УПЦ Київського Патріархату", Прес-служба Київської Митрополії УПЦ (ПЦУ) з благословення Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія повідомляє таке.

  1. Помісна Українська Православна Церква має повноцінний статус автокефалії, тобто повної адміністративної незалежності. Вона не є "Митрополією Константинопольського Патріархату" і не підкоряється йому, зберігаючи з Вселенським Патріархатом той самий молитовний і канонічний зв’язок, що і решта Помісних Церков.
  2. Умови, на яких буде надаватися Томос (зокрема щодо отримання Святого Мира, щодо юрисдикції у діаспорі та права апеляції) були відомі з проекту Статуту ПЦУ, запропонованого Синодом Вселенського Патріархату, ще до Помісного Собору УПЦ КП (15.12.2018 р.), Об’єднавчого Собору (15.12.2018 р.) і власне надання Томосу (6.01.2019 р.). Сам текст Томосу став відомим понад 5 місяців тому. Він принципово не відрізняється від низки подібних Томосів, наданих у минулому автокефальним Помісним Церквам. Відтак проголошення лише зараз негативних оцінок, цілком суголосних з пропагандою проти Томосу зі сторони Московського Патріархату, викликає здивування і глибоке несприйняття в Церкві та суспільстві.
  3. Відповідно до рішення Помісного Собору УПЦ Київського Патріархату 15.12.2018 р., що відбувся у Малій Софії перед Об’єднавчим Собором, Українська Православна Церква Київського Патріархату як окреме релігійне об’єднання припинила свою діяльність шляхом об’єднання та приєднання до утвореної єдиної Помісної Православної Церкви України. Тим самим рішенням Помісного Собору УПЦ КП припинено діяльність статутних органів об’єднання та чинність Статуту УПЦ КП", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Ми скликаємо помісний собор на 20 червня. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде, - Філарет

У прес-службі також зазначили, що Помісний Собор УПЦ КП був скликаний Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом разом зі Священним Синодом, делегатами Помісного Собору були ті самі особи, які відразу після його завершення взяли участь як делегати у Об’єднавчому Соборі. Перед проведенням засідання Помісного Собору проект його рішення був оголошений і схвалений членами Архієрейського Собору УПЦ КП. Підписи під Постановою Помісного Собору Святійшого Патріарха Філарета і постійних членів Священного Синоду УПЦ КП, обраних представників кліру і мирян, які всі разом згідно Статуту є членами Президії Собору, свідчать про дотримання визначених Статутом процедур. Все це підтверджується також відеозаписом події.

"Персональна відмова когось з учасників через кілька місяців після події визнавати рішення Собору, оголошення їх "ситуативними", тобто нібито зробленими зі свідомим наміром ввести когось в оману — не можуть відмінити чи зупинити чинність цих рішень.

У зв’язку з тим, що рішенням Помісного Собору УПЦ Київського Патріархату 15.12.2018 р., що відбувся у Малій Софії перед Об’єднавчим Собором, Українська Православна Церква Київського Патріархату як окреме релігійне об’єднання припинила свою діяльність шляхом об’єднання та приєднання до утвореної єдиної Помісної Православної Церкви України, проведення будь-яких заходів від імені УПЦ КП, зокрема під назвами її статутних органів (Священного Синоду, Архієрейського і Помісного Соборів) є незаконними.

Почесний Патріарх Філарет не має права одноосібно скликати "Помісний Собор УПЦ КП" ані за Статутом Православної Церкви України, ані навіть за припиненим Статутом УПЦ КП

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Владико Філарет, схаменіться!" - Ярош про спроби відтворити УПЦ КП

Самовільне та позастатутне проведення зборів невизначеної групи не уповноважених осіб з присвоєнням цим зборам назви "Собору" означатиме церковне розділення та відділення організаторів та учасників таких зборів від Православної Церкви України з усіма канонічними та юридичними наслідками.

Тому всіх ієрархів, духовенство і вірян, хто бажає блага для Церкви і України, закликаємо не брати жодної участі у заходах і діях, які руйнують єдність Помісної УПЦ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132396
 
   
 Топ коментарі
 
Ну зачем на старости лет ему нужна эта власть?
Зачем? Ведь его все уважают, казалось бы, живи себе спокойно и радуйся жизни.
Нет, хочется власти(
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Не спорить с дедом. Признать его Всегалактическим Суперпатриархом. Выдать картонный Жезл Всевластия. Спрятать острые предметы.
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Діда треба десь заховати, щоб спокійно дожив свій вік
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Нормальный ДЕД . Быстрее он тебя отпоёт .
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Филарет и Анафема - близнецы-братья У ПЦУ попередили Філарета, що готові відлучити його від церкви в разі проведення собору Київського патріархату - Цензор.НЕТ 5964

кто более матери-истории ценен?
Мы говорим Филарет подразумеваем - Анафема,

мы говорим Анафема, подразумеваем - Филарет.

В.В.Маяковский
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а может дед прав? Велик Томос. дарованный Стамбулом! Вместо одних смотрящих из Мацквы, другие - из Константинополя. Вторая по численности христианская община и только Митрополия. Если не будем чмырить дедов в Стамбуле, мы того патриархата еще 1000 лет ждать будем, ибо кто от халявного бабла просто так откажется?
У ПЦУ попередили Філарета, що готові відлучити його від церкви в разі проведення собору Київського патріархату - Цензор.НЕТ 2986
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Діда треба десь заховати, щоб спокійно дожив свій вік
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Дедушка в поле гранату нашел
Взял он ее, к сельсовету пошел
Дернул колечко, кинул в окно
Дедушка старый - ему все равно
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Самозванцы ,паразитирующие на имени Христа. Он про попов ничего не говорил. Если уже церкви быть,то только украинской. И без всякой шушары из масквы.
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Філарета потрібно ізолювати в психлікарні яка згорить наступного дня!
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СвиноПЕСики, а Свин, як завжди, ні при чиому, нє?
😁
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У нас це модно і традиційно. Боришся, боришся за благо народу та держави, а тебе крім ворога ще й свої на старість років гнобити починають, бо ти заважаєш їм жіть так, як їм хочеться...
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Слухайте, а то розгавкалися тут! Я буду не я, а пеця цинічний буде не пеця цинічний, якщо він під час принесення, саме ним, томасу в Україну не забезпечив собі та своїм діточкам та внукам вічну десятину з приходу вірян. Кажу я не я, а пеця не пеця, якщо це не так.
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Монах має служити Блгу, церкві та людям, а не жити в своє задоволення. Філарет про служіння вже забув багато років тому.
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Та ти шо?! То може назвеш того хто не забув? Якщо він забув, то тоді всі інші ніколи не знали не те, що забули.
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Що свино - ПСИ не подобається правда? видаляєте...
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У нас це модно і традиційно. Боришся, боришся за благо народу та держави, а тебе крім ворога ще й свої на старість років гнобити починають, бо ти заважаєш їм жіть так, як їм хочеться...
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Слухайте, а то розгавкалися тут! Я буду не я, а пеця цинічний буде не пеця цинічний, якщо він під час принесення, саме ним, томасу в Україну не забезпечив собі та своїм діточкам та внукам вічну десятину з приходу вірян. Кажу я не я, а пеця не пеця, якщо це не так.
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Ну зачем на старости лет ему нужна эта власть?
Зачем? Ведь его все уважают, казалось бы, живи себе спокойно и радуйся жизни.
Нет, хочется власти(
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Філарет одержимий бісами, от і руйнує все до чого торкається! За 28 років церкви так і не побудував!
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Да не нужна ему власть, он просто выполняет спецзадание - старпер-кгбешник.
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от власти трудно отказываться. Особенно трудно когда тебе лет 30 как пора на пенсию.
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Прям МПЦ в чистом виде
Как шо не по-нашему, отлучаем
Хотя у нас «Бог не праведных а грешных» и ещё Христос никогда никого не отлучал 😊
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Просроченный Томос)...от «великого» президента
Это была всего лишь чистая ложь прохиндея Порошенко. У которого везде сплошные мутняки и «разводки». И немножко мародёрства)...
Уже практически вспыхнувший big-скандал в ещё толком-то и не созданной ПЦУ - идеальное отражение гнилой сути всего того, что всегда делал на своём посту господин Порошенко. Сплошные интриги, обман, конфликты, непродуманность, опять обман. А также пафос, пафос и ещё раз пафос. И все только ради личной корысти... Ну так давайте вот прямо сейчас, уже стоя одной ногой на будущих церковных руинах, все вместе покричим, какой «великий» у нас был президент и как он круто «розбудовував державу»). Удивление вызывает разве что скорость, с которой все его «глиняное и пиз...больное» начинает рушится. Оказалось, что даже такое эпохальное событие, как попытку из церковных осколков слепить целое он умудрился превратить в ещё более страшный узел противоречий и конфликтов... Филарет, буквально, на следующий день после выборов заявляет, что Киевский патриархат никто не упразднял, единой церкви по/прежнему нет и он знать не знает никакого Епифания. Круто ведь... Почему? Потому что все было изначально сшито белыми нитками. Без реального понимания сути проблем. Впопыхах. Лишь бы кое/кто успел ДО выборов посидеть на церковном троне и поездить с циничном промо/туром по городам и весям страны... Потому что Порошенко никогда не считает риски. Ему глубоко плевать на государство как таковое. Его волнуют только личные профиты... Потому что никто и ни с кем ничего не согласовывал по сути. Людей ломали... Потому что расчёт был только на то, чтобы нагло и цинично обмануть тех, кто годами верил в возможность церковного единства и вообще в возможность существования только одной церкви в рамках единого государства. И им наивно сказали, что сделать это очень просто)...
Если кто/то ещё не понял происходящего, то поясню на пальцах. Слоновьи действия Порошенко не просто не способствовали созданию единой церкви, но только резко ухудшили наши позиции. Вот просто взяли и превратили нас в посмешище... Что будет дальше? Все как всегда, когда дело касается наследия экс-президента Порошенко. Много скандалов и драк... Обратное разрушение ПЦУ... Откровенное издевательство и саркастичный смех со стороны РПЦ... Окончательный отказ мирового православия от процедур признания новой украинской церкви... Филарет, который откровенно обозначил свои намерения расколоть повторно украинскую церковь и сделать вид что нет никакого ПЦУ... Варфоломей, который растеряно молчит... Разве что сам Епифаний пока большая умница с хорошей выдержкой. Правда, он только начинает свой бег по тринадцати кругам персонального ада. Как и многие прочие, поверившие было в искренность циничного гражданина Порошенко)...
Сам же славный Петр Алексеевич, несомненно, продолжит то, что у него получается лучше всего. Ломать, интриговать, врать и пафосно стонать. И обязательно попытается многократно пропеть заунывное: «вот видите, без меня ничего не работает»). Но это всего лишь чистая и незамутненная ложь большого прохиндея. У которого везде сплошные мутняки и «разводки». И ещё немножко дружеского... мародёрства)..
Михаил Подоляк
https://ua24ua.net/prosrochenniy-tomos/
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Не спорить с дедом. Признать его Всегалактическим Суперпатриархом. Выдать картонный Жезл Всевластия. Спрятать острые предметы.
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неугомонные... никак не решат, кто из них более угоден Богу...
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Филарет идет в штыковую атаку... - и по ходу ему похер на все.....
Вот и задумываешься по неволе ... - а вдруг он прав?
Он же старый - и понятное дело деньги и власть в его возрасте как бы не стимул...
ХЗ... - может мы действительно чего то не знаем....
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Після того як Філарет дав грамоту Наріку, все стало з ним зрозуміло. Гординя, гроші, влада і в 90 років актуальні для таких типажів.
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ром17 - " Гординя, гроші, влада і в 90 років актуальні для таких типажів."


Как раз с точностью наоборот - совсем не актуальны..
Вот ты много знаешь старцев кого бы интересовало в их предсмертное время (на закате жизни) золото и власть?
И гордыня тоже?
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***** не пример?))
Я атеист,и мне одновалентно какая секта какие сборища проводит,но во время войны таких меркантильных старцев надо запирать в келье,садить на хлеб и воду и пусть молится хоть черту,а не сеет смуту в рядах верующих граждан,коих немало.
Имхо,этому старому козлу пора о душе подумать,ибо смерть его токо посрать отпустила,а он все еще меряется кадилами-у кого больше.)
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Ты не знаешь, что он кгбешник? Что раньше он только на словах был за томос, а на самом деле препятствовал этому как только мог, гундяйский прихвостень. При порохе сидел сопел в две дырки, а теперь распушил фсбешный хвост - как же, к власти пришли не "барыги", а патриоты (только какой страны?).
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Его есть кому подстрекать. даже у зеленой шмаркли что то вякали о том что видите ли дедку недостаточно почестей воздают. В первую очередь я бы обратил внимание на трех попов из росии, там ведь было три парафии или чего то там упц кп как ни странно.
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Шо ж там Пеца наобесчал Филарету, шо его так колбасит?
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Видно перед выборами Преза, Томос должен был быть получен любой ценой, вот и кинули старика, неподецки.
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"По данным источников BBC, Вселенский патриархат однозначно поддерживает Епифания и не исключает применения санкций в случае воплощения сценария восстановления Киевского патриархата, о котором заявил почетный патриарх ПЦУ Филарет."



https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-48395857



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та он уже привык
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А вот интересно были ли в истории примеры получения двух анафема одним священником.
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" - У вас несчастные случаи на стройке были?

- Нет, пока еще ни одного не было.

- Будут!"
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Філарет: Порошенко відступив від обіцяних домовленостей і фактично дав згоду на ліквідацію Київського Патріархату
Звернення Патріарха Філарета до всієї української православної пастви
https://uainfo.org/blognews/1557915119-filaret-poroshenko-vidstupiv-vid-obitsyanih-domovlenostey.html

😇
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Филарет впал в маразм - что тут спорить
Сначала все подписал (про создание ПЦУ про ликвидацию Киевского партриархата)
а теперь передумал
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зебіл порадується - і зробить ще одну церкву (з Антоновим), щоб ПЦУ, на догоду )(улу та кіріллу - не було.
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Папа Франциск сказал, что лучше быть атеистом, чем ходить в церковь и презирать окружающих.
По словам папы Франциска, лучше быть атеистом, чем ходить в церковь каждый день, но при этом продолжать критиковать окружающих.
Недавно он встретился с верующими и произнес очень пламенную речь, пишет Inspiring Life.
"Как часто мы видим людей, которые посещают церковь почти каждый день, но, покидая её пределы, продолжают ненавидеть людей и делать им гадости, - сказал папа Франциск.
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Таким лучше быть атеистами. Если вы ходите в церковь, то ведите себя подобающим образом, будьте примером для других.
"И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми", - говорится в Евангелие от Матфея.
Многие христиане считают, что молитва - это бесконечная болтовня. Они говорят с Богом, как попугаи. Нет, молиться нужно сердцем".
Папа Франциск упомянул, что в мире все больше людей чувствуют одиночество, особенно это касается детей и подростков. Они предоставлены сами себе.
Объятия и внимание родителей - вот лучшее средство от тревоги и одиночества, по мнению Папы Римского.
В своей проповеди Франциск призвал католиков развивать мир так, «как мать ведёт вперёд детей», заявив, что «мир, который смотрит в будущее без взгляда матери, близорук».
«Он вполне может увеличить свою прибыль, но мы будем жить не как братья и сестры», - сказал Папа Римский.
Он подчеркнул, что «героизм проявляется в самоотдаче, силе в сострадании, мудрости и в кротости».
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Людям не обязательно исповедовать определенную религию, мы должны жить в гармонии с собой и окружающим миром, нам нужно принять тот факт, что все люди разные, и каждый имеет право на свою точку зрения.
Важно усердствовать не в соблюдении ритуалов, а в добрых делах, помогать тем, кто в этом нуждается. Даже самая обычная улыбка способна изменить чью-то жизнь.
[Папа Франциск сказал, что лучше быть атеистом, чем ходить в церковь и презирать окружающих]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1548584823-papa-frantsisk-skazal-chto-luchshe-byt-ateistom-chem-hodit.html

😇
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"...продолжать критиковать окружающих..."
а мы чем здесь занимаемся?
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Хорошо, здохнет ( а вы воцерковленный человек, однозначно). А что делать с тысячами и тысячами верных УПЦ КП? В газовые камеры?
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в міг би через пару років після смерті бути канонізованим і увійти в історію. А так, увійде в історію як роскольнік в кращому випадку. А в гіршому як руйнівник пцу.
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Вот вам и результат вмешательства чиновников в религию, сделайте еще из Филарета раскольника ,и он на Петрика наложит Анафему, и если бабки припрутся в Козин на разборки , то АвтоМайдан это детский лепет
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Что сказать? Ничего у вас, руских и турецких шавок, не получится. УПЦ КП была и будет. Ясно? А Филарет еще всех вас в гробу будет видеть , ипифаниев и варфаламеев всяких.
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Пора этого кгбешного пердуна хорошим пинком вытурить из церкви. Не сиделось ему в его то возрасте почивать на лаврах почетного титула - взял и вывалял себя в фсбешногундяевском говне. Придурок.
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В унiсон з РПЦ про вiдлучення вiд Церкви заспiвали. Слово в слово. Ай, да пан Петро, оце утворив собi вибори.
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ПЦУ отлучит от Церкви??? От какой??? Прихожан у ПЦУ в разы меньше чем в КПУ, кроме того ПЦУ как КПУ не признана церквями, существует как филиал Турецкой церкви и не больше.
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Попам нужна децентрализация или федерализация , а какая разница между этими словами?
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Вообще заявление протурецких морд прикольное. Может они еще Папу Римского отлучат от своей конторы? Больные на голову, жадные до потери пульса и абсолютно без признаков морали. Именно таких Петя и подбирал себе в команду. Грося, Парубий , Ипифаний, Продан, Черноволы (обе) и тд.
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от же ви неучі. Не турецькі, а константинопольскі. По секрету скажу тобі, що православя пішло з константинополя. Просто зараз він називається стамбул і належить турції.
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Ну это уже слишком Такой маразм с обеих сторон И Украина будет позорищем перед всем миром Про какую самостоятельную церковь можно говорить если у нас два попа не могут найти общий язык Получается Украинцы только под внешним управлением могут существовать В который раз страну просераем Крым просрали донецк с луганском тоже Теперь на остальной части страны друг друга рвём на части
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Вот как бывает.
Был Великий Филарет.
А стал старым безумным пердуном.
Это же надо так нагадить самому себе на закате жизни!!!
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Нужно все решить демократически, по-европейски. Кто хочет идет в Киевский патриархат, а кто не хочет в ПЦУ.
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То в УПЦ то в ПЦУ, то в ЕС то рашку, то в НАТО то в СНГ - кто нас будет воспринимать серьёзно. У ПЦУ попередили Філарета, що готові відлучити його від церкви в разі проведення собору Київського патріархату - Цензор.НЕТ 2572
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от и верь после етого, шо попы слово гоподне нам сирым несут...
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Имхо-любая религия зло,а служители любого культа-паразиты,не производящие никаких материальных благ.Я б еще понял,если бы попы жили в пещерах и молились день и ночь.Такая вера заслуживала бы как минимум уважения.А то,что они пугают друг друга каким то отлучением,это ничто иное как отлучение от банкомата.))Лучше бы все деньги,которые одурманенный люд несет попам-отдали бы больным деткам в охматдет.Где же сострадание? Ну или на армию.Война ведь.
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с вами трудно спорить, шановный... и не буду.
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Зачем же нам спорить,уважаемый.Ведь у нас с Вами наверняка один взгляд,ну или очень близкий ,на место попов(в данном случае) в жизни социума.)
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С филаретом понятно, но сам Томос тоже подписан на скорую руку с очень невыгодными для Украинской Церкви положениями.

Так что обое рябое
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Хватит пересказывать кацапские басни . Шо там - невыгодного .? Для Украины всё выгодно , у нас своя церковь и это главное ,, на остальное начхать . У ПЦУ попередили Філарета, що готові відлучити його від церкви в разі проведення собору Київського патріархату - Цензор.НЕТ 5356 .
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Все религиозные организации приравнять к субъектам хозяйственной деятельности, заставить установить кассовые аппараты и пусть платят налоги на общих основаниях.
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Просто, посчитай комменты "за" и "против" и все ясно.
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зачем канонические последствия? там скорее медицинские последствия уже наступили
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Вместо 2-х церквей получилось 3. Это объединение по-нашему, по Украински. Это гетьманство преследует нас веками. Того так живемо.
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Петру надо было меньше воровать, да светское, демократическое государство строить. А не пытаться выехать на церковных делах на второй срок.
Что имеем по факту - русские в Лаврах как сидели - так и сидят. Киевский патриархат ликвидирован, ПЦУ (пока русские сидят) никто не признает. Старейший и самый уважаемый первосвященник уходит в раскол.
Вольно иши невольно Порошенко х@йлу на руку сыграл.
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О Госсподи У ПЦУ попередили Філарета, що готові відлучити його від церкви в разі проведення собору Київського патріархату - Цензор.НЕТ 7487 .!! Шо он хоть у тебя украв , бяларус .?? Мешок бульбы .?? У ПЦУ попередили Філарета, що готові відлучити його від церкви в разі проведення собору Київського патріархату - Цензор.НЕТ 7184 .
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У Філарета своя Церква,УПЦ КП))А ПЦУ,це Порошенківська Церква України))
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Люди, просто перестаньте верить в сказки и уповать на чудо. И тогда, все эти проблемы с филаретом, патриархатами и остальной мышиной вознёй исчезнут сами собой.
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По ходу Филарет эти анафемы коллекционирует.Хочет пополнить свой послужной еще и константинопольской анафемой У ПЦУ попередили Філарета, що готові відлучити його від церкви в разі проведення собору Київського патріархату - Цензор.НЕТ 4251
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ацкий дед хочет свой личный Ватикан, а тут засада, путают мысли и размывают границы вселенной)
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Раскольникам неймется. Опять анафемы захотели?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУ ПЦУ попередили Філарета, що готові відлучити його від церкви в разі проведення собору Київського патріархату
 
 
 
 
 
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