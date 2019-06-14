 Потрібно або вносити зміни до Конституції або підпорядкувати регулятора Кабміну, - Вітренко про визнання КС створення НКРЕКП неконституційним

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

""А я попереджав", або про імітацію європейських реформ. Конституційний Суд визнав неконституційними низку положень Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". І тепер я мушу написати "а я попереджав". Але не тому, що хочу, щоб визнали, що я був правий, а тому, що потрібно зробити все по-правильному (тобто як я пропонував)", - заявив він.

"Було відразу зрозуміло, що потрібно або вносити зміни до Конституції, або підпорядкувати регулятора (-ів) Кабміну, при цьому забезпечивши його незалежність через передбачені законом вимоги до членів тощо. У Великій Британії, наприклад, регулятор формально підпорядкований уряду. І нічого, його реальна незалежність набагато більша, ніж в Україні", - зазначив Вітренко.

"Ось що я казав про неконституційність цього закону і про імітацію реформ у статті "Яким має бути регулятор енергоринку і житлово-комунальних послуг?" у Дзеркалі Тижня від 15 червня, 2016, тобто ще до ухвалення закону:

"Директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко відповів, що майже не змінив своєї думки про законопроект після його першого читання. На його думку, це надзвичайно важливий закон. І він особисто неодноразово протягом принаймні останнього року наголошував на необхідності його ухвалення. Але зараз він просить шановних депутатів ще раз подумати, перш ніж приймати цей закон. Бо, на думку Ю.Вітренка, цей закон у його нинішньому вигляді завдасть набагато більше шкоди, ніж принесе користі. Він пояснив, чому так вважає.

"Я чую аргументи, що зараз це єдино можливий компроміс, треба приймати в першому читанні, а потім можна буде все змінити між першим і другим читанням.

Мені складно сказати, наскільки ймовірним є варіант внесення суттєвих змін між першим і другим читаннями. Можу точно сказати, що будуть намагання всіх "розвести" і нічого не змінювати, маніпулюючи бажанням багатьох наших партнерів на Заході поставити собі галочку за цю багатостраждальну реформу і не перейматися, що це чергова профанація, а не реальна реформа.

Також мені складно сказати, чи не варто зачекати змін в уряді, і щоб саме прем'єр-міністр вносив цей законопроект. Мені особисто зрозуміло, що уряд не зможе провести реформу енергетики без справжньої реформи Регулятора.

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Законопроект у його теперішньому вигляді - це, навпаки, прямий шлях до дискредитації ринкових європейських реформ.

Сподіваюся, що депутати краще можуть оцінити вірогідність внесення суттєвих змін у законопроект між першим і другим читаннями та порівняти її з вірогідністю призначення нового уряду. Саме від цього, як я розумію, має залежати рішення депутатів, чи голосувати за цей закон", - зауважив Юрій Вітренко.

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Серед вад законопроекту Вітренко відзначив найсуттєвіші, на його погляд: "Нам необхідно створити ефективний ринок газу. Ключові вимоги для цього: прозорість, цілісність ринків (доступ до інфраструктури), закон "один для всіх" (rule of law). Задовольнити ці вимоги неможливо без компетентного та незалежного (від конфліктів інтересів) Регулятора ринку. Критично важливою при цьому є довіра учасників ринку - вони мають повірити, що Регулятор буде саме таким.

Чи досягає цей законопроект цих цілей? Ні, не досягає. Чому? Експерти публічно вказують на спірну конституційність цього законопроекту, зокрема щодо передбачених повноважень президента. У Конституції такі повноваження не передбачені, і є рішення Конституційного Суду, що президент має діяти тільки в межах повноважень, встановлених Конституцією. Тобто відразу ставиться під питання дотримання принципу законності (rule of law)".

Юрій Вітренко навів ще один приклад проблем з цим документом. Законопроект не дозволяє іноземцям бути членами Регулятора, але прописано вимоги до керівного досвіду.

"Нам потрібна компетентність у реалізації завдань пострадянських політиків та олігархів чи нам потрібна компетентність у європейському регулюванні?

Ще одна проблема. Сфери газу та електроенергії суттєво відрізняються від сфери комунальних послуг. Сфера газу та електроенергії може і має бути лібералізована, мають бути створені конкурентні ринки. На цих ринках має діяти регулятор саме ринку, який реалізовував би інтереси споживачів не за рахунок занижених тарифів, а за рахунок забезпечення ефективності ринку, зокрема вільної конкуренції.

Сфера комунальних послуг - це поки що зовсім інший випадок. Регулятор цієї сфери не зможе уникнути політичної залежності через проблему тарифів на тепло та воду. Тобто тут потрібно чесно визнати, що регулятор цієї сфери не може поки бути незалежним", - пояснює він.

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Таким чином, резюмує Вітренко, якщо не лицемірити (щоб була довіра), то необхідно робити окремо регулятора ринків газу та електроенергії та регулятора для сфери комунальних послуг. І це далеко не всі проблеми цього законопроекту, зазначив представник "Нафтогазу"", - нагадав Вітренко.



