 Спільна слідча група наступного тижня назве підозрюваних у катастрофі MH17

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання NOS, посилаючись на голландську прокуратуру.
Як повідомляється, будуть названі імена осіб, які несуть відповідальність за катастрофку лайнера
Також міжнародні слідчі розкажуть про "прогрес, досягнутий у кримінальному розслідуванні катастрофи рейсу MH17".
Напередодні пресконференції буде проведено закриту зустріч для родичів жертв катастрофи.
Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Нідерландів заявило, що найближчим часом Росія сяде за стіл переговорів з питання визнання відповідальності за катастрофу Boeing рейсу MH17 у 2014 році.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.
У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.
Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
ГейРопейские ****** отмазку очередную выдадут...
Если в этом деле, прошедшие пять лет будут потрачены не зря.
все все знают и понимают, а дело стоит на месте - нихт чипатен кацапен,
больше ничем я ето обьяснить не могу....
Он молчать не будет)))
Смотрел вчера его интерьвю...бледный он какой то...обосранный и зашуганый...
Видать понимант к чему дело идет...
нежелание Европы на кацапню давить тоже понятно - гас...
не понимаю голландцев - молчальники долбаные обдолбаные...
Ну катались чуваки сами на буке, заехали случайно в Украину, сбили случайно не тот самолет и укатили к себе в часть и никто об этом не знал. Тем более об этом не знали Шойгу с ВВХ.
Мерзость, трусость и жадность управляют миром.
а то-хуже соесосных и их преждевремменым выводам!
Уж извините за пессимизм после такого.
Рашка умеет "убеждать" некоторых индивидумов, где деньгами, где угрозами.
Назовут несколько фамилий, козлов отпущения, которые действовали "сами по себе" и вину Раше не пришьешь.
Раше предъявят максимум то что она плохо следила за своими БУКами и это позволило "группе лиц" умыкнуть одну установку на неделю.
Так что никакого международного трибунала не будет. Чисто уголовщина.
Ждём