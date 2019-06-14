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Все про:Боїнг-777 Malasia Airli... (319) Boeing (9)

 Спільна слідча група наступного тижня назве підозрюваних у катастрофі MH17

Спільна слідча група (JIT), що здійснює розслідування катастрофи МН17, проведе 19 червня пресконференцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання NOS, посилаючись на голландську прокуратуру.

Як повідомляється, будуть названі імена осіб, які несуть відповідальність за катастрофку лайнера

Також міжнародні слідчі розкажуть про "прогрес, досягнутий у кримінальному розслідуванні катастрофи рейсу MH17".

Напередодні пресконференції буде проведено закриту зустріч для родичів жертв катастрофи.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Якщо ви мовчите, то не можете називати себе великою нацією, - родичі жертв катастрофи МН-17 пікетували посольство Росії в Гаазі. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Нідерландів заявило, що найближчим часом Росія сяде за стіл переговорів з питання визнання відповідальності за катастрофу Boeing рейсу MH17 у 2014 році.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132389
 
   
 Топ коментарі
 
Хуйло живее всех живых ,остальные шестерки
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Виходячи з опублікованих раніше витягів з проміжних висновків слідчої групи про те, що результатом катастрофи став вплив "елементів з високою кінетичною енергією", то підозра буде оголошена "групі невстановлених осіб з тимчасово непідконтрольних територій". Побачимо "висновки" політкоректно-толєрантних сцикливих соплежуїв.
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Сомневаюсь, что кто-то из причастных ещё жив. Совместная следственная группа на следующей неделе назовет подозреваемых в катастрофе MH17 - Цензор.НЕТ 8493
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Рівно через 5 років, а ми довбаємо Юггу, що паршиво працює.
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Всі вони пішли без права повернення у глибоке, темне та сире "подполье" Совместная следственная группа на следующей неделе назовет подозреваемых в катастрофе MH17 - Цензор.НЕТ 4445
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***** живее всех живых ,остальные шестерки
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Так на Х.йла они и пёрднуть побоятся...
ГейРопейские ****** отмазку очередную выдадут...
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по любому исполнителей давно черви в болотах мордовии сожрали.
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Шойгу жив-здоров , Пуйло тоже. Даже отставник "Хмурьій" не на погосте. Потерпите до 19 июня , будет интересно . Имхо
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Не пройшло і пять років..... Чи мені здаться чи світ котиться по похилій?
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спешат ребята, можно было еще лет 5 подождать...
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меня удивит другое.
Если в этом деле, прошедшие пять лет будут потрачены не зря.
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прошедшие 5 лет к сожалению уже зря...

все все знают и понимают, а дело стоит на месте - нихт чипатен кацапен,
больше ничем я ето обьяснить не могу....
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Первым должен быть арестован представитель кошерного народа...Игрь Стрелков-Гиркин
Он молчать не будет)))
Смотрел вчера его интерьвю...бледный он какой то...обосранный и зашуганый...
Видать понимант к чему дело идет...
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При потребі він зникне "как с бельіх яблонь дьім"
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чаю з полонієм або новачком вип`є і проблема вирішиться
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Он конечно много знает, но конкретно здесь он может быть и не участвовал, судя с его первого, а потом убранного поста в интернете про птичкопад. Он конкретно думал, что сбили военный самолет.
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А не занадто швидко оголосять причетних?
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Опять будет жевание соплей и фамилии трупов,которые "ихтамнебыло".
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все понимаю - кацапскую стойку раком, ето как обычно не они...
нежелание Европы на кацапню давить тоже понятно - гас...
не понимаю голландцев - молчальники долбаные обдолбаные...
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Виходячи з опублікованих раніше витягів з проміжних висновків слідчої групи про те, що результатом катастрофи став вплив "елементів з високою кінетичною енергією", то підозра буде оголошена "групі невстановлених осіб з тимчасово непідконтрольних територій". Побачимо "висновки" політкоректно-толєрантних сцикливих соплежуїв.
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100%. Максимум - назовут "виновными" пару-тройку ихтамнетов, которые у же давно червей кормят, но никого выше.
Ну катались чуваки сами на буке, заехали случайно в Украину, сбили случайно не тот самолет и укатили к себе в часть и никто об этом не знал. Тем более об этом не знали Шойгу с ВВХ.

Мерзость, трусость и жадность управляют миром.
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давайте дождемся резалтов и сделаем выводы.
а то-хуже соесосных и их преждевремменым выводам!
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Ну так , 5 лет каждый раз перед такими пресс-конференциями обещают невероятные открытия и "срыв покровов". И каждый раз все заканчивается "нууу... предположительно, мы так думаем, вероятнее всего, это была ракета из РФ..."
Уж извините за пессимизм после такого.
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Зесмоктунчику! Ти й сюди преплів,,соєвих,,
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хоть бы какие-то фамилии назвали... ***** их по крайней мере сразу в расход пустит.
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К примеру фамилию ***** Пусть эта тварь сама застрелиться
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зі сцени артисти розбіглись--навіть поаплодувати нікому
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А сама Малайзія теж почала сумніватися, що це росія збила той літак
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Малайзія за мацкальські бабки може забути, чи взагалі існував рейс МН17.
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ну так и Грузия в свое время признала, что это она виновата в русско-грузинской войне..
Рашка умеет "убеждать" некоторых индивидумов, где деньгами, где угрозами.
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Грузия признала свою вину в войне ? Вьі в своем уме ?
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Малайзия получила взятку от РФ : подписаны оружейные контракты с неконкурентными ценами
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...с восточных окраин Европы ощутимо потянуло запахом сероводорода.
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Вангую - Раша по-тихому через адвокатов договаривалась с голландцами.
Назовут несколько фамилий, козлов отпущения, которые действовали "сами по себе" и вину Раше не пришьешь.
Раше предъявят максимум то что она плохо следила за своими БУКами и это позволило "группе лиц" умыкнуть одну установку на неделю.
Так что никакого международного трибунала не будет. Чисто уголовщина.
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Звичайно. "Павстанци", бравшиє участвіє в ґражданскам канфліктє на Вастокє. А вище військово-політичне кремлівське керівництво "нєуінауато".
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А в суд когда они дело передавать собираются?После тепловой смерти Вселенной?
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Ждут пока дед помрет и не так страшно его будет обвинять.
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Тільки в Мендель не питайте хто збив боінг.
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А Мендельсон і Мєндєлєєв це знають? Спільна слідча група наступного тижня назве підозрюваних у катастрофі MH17 - Цензор.НЕТ 9828
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То что там не будет путина уже сводит к нулю все и вся.
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Щось я підозрюю, що ********* після цього повішає всіх собак на Гіркіна, а того кондратій хапне, чи ліфт поламається. Занадто довго живе, собака, враховуючи що забагато на хазяїна триндить.
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Гіркін до цього не має ніякого відношення.
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невже за 5 років все ж таки "вирахували" путіна?!
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Может быть, премьер-министр самой пострадавшей страны - Малайзии, наконец будет убежден, что ракета российская.
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здається мені рашка може щось таке утнути напередодні, або в той самий день, щоб відволікти увагу..., або вони вже такі самовпевнені, що плювати вони хотіли на всіх і кожного окремо...
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Имя подозреваемого на самолёте большими буквами написано.

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Виновним в цій справі оголосять Нютона, так як він доказав земне тяжіння.
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Хочу,чтобы ***** до конца следующей неделе сдохло.
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Для такого расследования пять лет - нормальньій срок . По Боингу в Локерби возились дольше , а Ливия и Каддафи , єто далеко не РФ и Путин . Все будет доказано , установлено и осуждено .
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Да Нахер Нада это Кинокомедия)))) Уже в 2014 было известно что это РФ. Продажные "западные партнеры", те которые мечтают вернуть Рашку в ПАСЕ и ездят на чемпионат мира по футболу просто не хотят называть людоеда людоедом и тянут кота за хвоста.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСпільна слідча група наступного тижня назве підозрюваних у катастрофі MH17
 
 
 
 
 
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