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Все про:громадянство (548) Росія (17497) Гройсман (3415) Донбас (12117)

 Ми ніколи не визнаємо громадянства, яке видає країна-агресор. І закликаємо партнерів долучитися до нашої позиції, - Гройсман про паспорти РФ на окупованому Донбасі

Україна ніколи не визнає громадянства, яке видаватиме Росія українцям, що живуть на окупованих територіях.

Про це у своєму акаунті у твітері написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає Цензор.НЕТ.

"Росія почала видавати паспорти жителям окупованих українських територій. Зухвало і порушуючи всі норми права та моралі. Наголошую: ми ніколи не визнаємо громадянства, яке видає і видаватиме країна-агресор. І закликаємо наших партнерів доєднатися до нашої позиції", - заявив прем'єр.

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Ми ніколи не визнаємо громадянства, яке видає країна-агресор. І закликаємо партнерів долучитися до нашої позиції, - Гройсман про паспорти РФ на окупованому Донбасі 01

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). 25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

Читайте: Я б не радив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ, - Зеленський

Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.

Тим часом у Євросоюзі розглядають можливість заборонити в'їзд на свою територію громадянам України, які отримали паспорт Російської Федерації за спрощеною процедурою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132381
 
 
 Топ коментарі
 
та ладно
вон у нового нашего сбушника жена с таким же
и ничего
всем пох
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один порядочный еврей на всю страну.
а где зе? Мы никогда не признаем гражданство, которое выдает страна-агрессор. И призываем партнеров присоединиться к нашей позиции, - Гройсман о паспортах РФ на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 1410
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Та ладно, пусть валят!

Патриоты выехали, кто остался получать не будут.
А этих тварей уже можно утилизировать, Уже Украинским паспортом не прикроются.
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та ладно
вон у нового нашего сбушника жена с таким же
и ничего
всем пох
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один порядочный еврей на всю страну.
а где зе? Мы никогда не признаем гражданство, которое выдает страна-агрессор. И призываем партнеров присоединиться к нашей позиции, - Гройсман о паспортах РФ на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 1410
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Пропонує видавати росіянам українські паспорти Мы никогда не признаем гражданство, которое выдает страна-агрессор. И призываем партнеров присоединиться к нашей позиции, - Гройсман о паспортах РФ на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 7348
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он бы не смог до такого додуматься - там моска тока на штаны снять и штукой по деревяхе постучать...
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Лучще наборот. Хорошим дрыном по "штуке" зарядить раз надцать.!
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Та ладно, пусть валят!

Патриоты выехали, кто остался получать не будут.
А этих тварей уже можно утилизировать, Уже Украинским паспортом не прикроются.
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Да хрен с тем гражданством. Когда примете закон о лишении украинского гражданства? Лишать автоматом всех кто проживает на окупированных территориях
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Обґрунтуйте свою думку, чому достатньо бути на окупованій території.
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Мое личное мнение, лишить автоматом , а потом выдавать новые паспорта только вменяемым людям (лучше через полиграф). Для меня важно, чтобы тот контингент , который воевал во всяких лднр там и оставался, или свалил в рашку и никогда не шастал по территории Украины. По Крыму, там немного ситуация другая ( но всех кто участвовал в референдуму тоже автоматом бы лишала гражданства причем пожизненно).
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Це порушить їхні громадянські права і забере можливість судити сепарів українським судом. Тому лише необхідна перереєстрація самих паспортів, а громадянство забирати у доведених випадках.
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Ви дійсно вірите що наші суди іх будуть судити? Тільки на днях відпустили суддю з Криму яких повів себе як щур, і кому від цього леше? І мешкая ця скотина у Києві, бруднить вулиці своіми паскудними ногами. І що? Я сподіваюсь ви здогадуєтесь скільки мразоти ходить нашими дорогами. Так шо вважаю треба відбирати паспорти а потім видавати тільки адекватним. Але ж ми з вами розуміємо що це лише захмарні мріі. Я більше вірю в іх покарання після смерті, аніж в нашому вщерть гнилому правосудді.
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Каким образом - закрыть кпп с ордло? Ввести визовый режим с рашей?
Или грозно тупнуть ножкой и наблюдать как раша подбирает добровольно тамженашилюдей?
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Заткнись ,хряк подбарыжный...Ты ничем не лучше кацапни. По своему гадишь Украине.
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А зебіл навіть не згадує проблему видачі парашинських паспортів... І в рандеву з Меркель не згадає. І погодиться, що санкції з )(ула треба знімати...
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Один раз згадав, але в контексті, що буде видавати українські паспорти росіянам. Мы никогда не признаем гражданство, которое выдает страна-агрессор. И призываем партнеров присоединиться к нашей позиции, - Гройсман о паспортах РФ на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 8141
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Вы не только должны не признавать выдачу паспортов с двуглавой курицей мухосранска, но и предпринять все меры, чтобы это ватное быдло никогда не пересекло зону разграничения с Украиной, со стороны недоразвитых территорий. Жрите щи, а не украинский борщ та сало.
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А почему только "зону разграничения"? Этим зрадникам вообще нужно въезд в Украину закрыть - навсегда.
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У всех прикорытных ,и новых и старых по два , а то и три гражданства , как у каломоя ,например
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Гройсман, ти спочатку б Конституцію почитав. Україна і так не визнає інше громадянство, крім українського. Досить піариться. Потрібно просто прийняти закон - взяв громадянство рф, карту поляка, угорське громадянство або грін карту, і автоматично втрачаєш право голосу і соціалки в Україні. Все.
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грося прочитал твой пост
и побежал сжигать свой израельский паспорт)
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Главное израильское признать.У каждого второго в Раде.
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А может стоить признать эти паспорта, а мерзоту которая их получила лишить гражданства Украины? Да еще и пенсии этим уродам не выдавать, пусть в Парашке получают?
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смешны заявления тех кто не контролирует свою территорию
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Чому не визнавати? Краще автоматично позбавляти україського громадянства, оскільки подвійне заборонене. Та не лише колаборантів у Лугандоні, а всіх, хто має подвійне громадянство.
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Це зробити вже давно пора і візи з ********** ввести.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи ніколи не визнаємо громадянства, яке видає країна-агресор. І закликаємо партнерів долучитися до нашої позиції, - Гройсман про паспорти РФ на окупованому Донбасі
 
 
 
 
 
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