 ГПУ і СБУ затримали главу "ЦВК" Лягіна, який організував у травні 2014 року псевдореферендум "ДНР", - Луценко. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав Генпрокурор Юрій Луценко.
За словами Генпрокурора, громадянину Роману Лягіну інкримінується державна зрада.
"На все приходить час розплати", - підкреслив Луценко.
Нагадаємо, Роман Лягін був главою "ЦВК" на "референдумі" 11 травня 2014 р. З 16 травня по 26 вересня був "міністром праці та соціальної політики ДНР". З 26 вересня 2014 року знову очолив "ЦВК ДНР".
У квітні 2016 року ватажок "ДНР" Олександр Захарченко звільнив Лягіна "в зв'язку з діяльністю, несумісною з посадою".
А молодой он или голубой, всем пох.
Потім мешканці Донецька бачили його кульгаючим.
Але не проти їхніх "шісток", блазнів, шлюг. Дуууже праведних.
То все лірика. А я з інтересом спостерігатиму реакцію зебенаріуму на силові змагання бені та ахметки. За все треба платити. За порожні бОшки - порожніми шлунками.
захарчанка зачакаўся падпарадкаванага
Бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин не сдавался по программе "Тебя ждут дома", - СБУБывший
"глава ЦИК ДНР" Лягин сдался Украине, - нардеп Веселова
все это было 06.03.2019
я такого в зоопарке видел, может туда его?
Бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин не сдавался по программе "Тебя ждут дома", - СБУ
Бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин сдался Украине, - нардеп Веселова
Все это происходило 6.03
Впрочем, эта «новость» недолго гуляла по соцсетям и украинским Интернет-ресурсам. Пресс-служба СБУ опровергла информацию Веселовой. В спецслужбе также отметили, что на Лягина заведено уголовное дело, которое рассматривается в суде....."
Вот так и не верь нацистам насчет рассовой неполноценности русских.
У него, кстати, четко есть 3 признака неполноценности.
Правда у нас, если посмотреть вокруг, у 73%, а то и больше, все признаки вырождения налицо. тяжелое наследие Клима Чугункина...
Всех их объединяет нечто общее, и это - иуда луценко.
мороженое жрал на крещатике??
в очереди-паспорт евро получал??
где кто поймал??
дебильная статия нипрачто.