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 ГПУ і СБУ затримали главу "ЦВК" Лягіна, який організував у травні 2014 року псевдореферендум "ДНР", - Луценко. ФОТО

ГПУ і СБУ затримали керівника "Центральної виборчої комісії ДНР", який у травні 2014 організовував і проводив так званий референдум "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав Генпрокурор Юрій Луценко.

За словами Генпрокурора, громадянину Роману Лягіну інкримінується державна зрада.

"На все приходить час розплати", - підкреслив Луценко.

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ГПУ і СБУ затримали главу ЦВК Лягіна, який організував у травні 2014 року псевдореферендум ДНР, - Луценко 01
Фото: Луценко/Facebook

Нагадаємо, Роман Лягін був главою "ЦВК" на "референдумі" 11 травня 2014 р. З 16 травня по 26 вересня був "міністром праці та соціальної політики ДНР". З 26 вересня 2014 року знову очолив "ЦВК ДНР".

У квітні 2016 року ватажок "ДНР" Олександр Захарченко звільнив Лягіна "в зв'язку з діяльністю, несумісною з посадою".

ГПУ і СБУ затримали главу ЦВК Лягіна, який організував у травні 2014 року псевдореферендум ДНР, - Луценко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132379
 
   
 Топ коментарі
 
а нельзя ли тов."лягина" хотя бы от 3,14дить на камеру ?
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Цей виродок, я так розумію, весь цей час жив в Києві. П"ять років. Сьогодні затримали, завтра випустять, або засудять до двох років умовно.
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ТАК ОН САМ В КИЕВ примчался ибо его Москва хотела защистить у лифте а жить хочется младой еще...
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а нельзя ли тов."лягина" хотя бы от 3,14дить на камеру ?
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Єрунда задєржать, головне посадить і не обмінять.
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ТАК ОН САМ В КИЕВ примчался ибо его Москва хотела защистить у лифте а жить хочется младой еще...
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ВЫ не раскрыли тему вопроса. Мордой в пол и протащить на камеру, не?))
А молодой он или голубой, всем пох.
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Його свої відгамселили ще десь три роки тому.
Потім мешканці Донецька бачили його кульгаючим.
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Так и есть . Мы достойны лучшего,чем то шо нам предлагают жрать барыги.
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А вы, видимо, сидите и ждёте, когда вам кто-то что-то предложит. Вот она, суть зелёного лохтората- сесть на жопу и ждать благ. Ждуны, ёпт.
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Дура ты,синица...Мы хотим честно работать. На бюджет. А не на карман ментов и их хозяев.
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Работать честно хотят большинство в стране Вот только походу все первые действия зе напоминают папередников , а за рюкзакова я вообще молчу
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все считают что достойны чего то лучшего , вот только почему и за какие заслуги ? только потому что родился ?
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Да ты бы хотя бы не мешал работать ! )) Со своими ментами и налоговиками ,барыжными.
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Тепер ви (зебіли) ставите на тоталізаторі "беня vs ахметка". Прикольно за вами спостерігати.
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Глупец. Не ищи виноватых.А ищи праведных. Я против любых олигархов.
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>>Я против любых олигархов<<
Але не проти їхніх "шісток", блазнів, шлюг. Дуууже праведних.
То все лірика. А я з інтересом спостерігатиму реакцію зебенаріуму на силові змагання бені та ахметки. За все треба платити. За порожні бОшки - порожніми шлунками.
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Цей виродок, я так розумію, весь цей час жив в Києві. П"ять років. Сьогодні затримали, завтра випустять, або засудять до двох років умовно.
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Я три раза прочитал новость, но так и не нашел того, что он пять лет жил в Киеве. У вас есть такая информация ?
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Не жив. Він з'явився на підконтрольній Києву території в березні цього року.
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Лягин-корчагин )) Мучениик идиот. Еще и вор.
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Беріть його відразу в ЦВК, в відділ з проведення референдумів. Спеціаліст з багатим досвідом. Все одно вiдпустите.
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Не прошло и 5 лет...ублюдок Луценко ещё на что то расчитывает.
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Ну хоть этому отмотайте полную катушку Для профилактики Что бы у других мозжечок заработал
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******* дать 25, а после на арду. пусть в сябире делает сру цкаю вясну - ежали китайцы этим мрази-шакалам дозволят ( не сри в колодец, из которого ещё пить прийдётся ). тока - 25!
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вангую - скоро відпустять під домашній арешт, або дадуть умовно і відпустять...тож сєпари і лізуть сюди, бо не бояться наслідків для себе
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на кол, пракаціць у ліфце ці ў кафэ сепар пакарміць?
захарчанка зачакаўся падпарадкаванага
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ух ты, новостяка! а как его интересно задержали? он, что придурок сам в Украину вьехал или спецоперация по вывозу?
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Написано, что задержало СБУ, а не полиция. Значит спецоперация.
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лягин это чилавек в бабочке? прелестно. если его его же соплеменники - дамбасяне- галактические кормильцы не зажмурили то точно сгноят на любой украинской зоне.
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А Медведчука,масштабного організатора колаборантів в Україні нє?
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Зебеня помилует...это ж почти свой для него чувак...
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Можливо, так як і клінчаєва відпустив Парашенко та багатьох інших
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зебіл, не бреши. 5 років - це невеликий час, щоб пригадати, хто кого відпускав.
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ГПУ і СБУ затримали главу "ЦВК" Лягіна, який організував у травні 2014 року псевдореферендум "ДНР", - Луценко - Цензор.НЕТ 6876
ГПУ і СБУ затримали главу "ЦВК" Лягіна, який організував у травні 2014 року псевдореферендум "ДНР", - Луценко - Цензор.НЕТ 949

я такого в зоопарке видел, может туда его?
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А якого він припхався сюди? Сидів би в своїй ДЬІРІ і ніяких проблем.
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Террорист Роман Лягин, организовывавший псевдореферендум 11 мая 2014 года, сдался Украине после того, как попал "на подвал" в Донецке. Источник: https://censor.net.ua/n3115173
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А потом через пару месяцев он будет шашлыки жарить как Клинчаев?
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Як ми знаємо затримати і голосно заявити це не одне й те саме, що засудити та покарати, а вже потім рапортувати!
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Очередная использованная русней туалетная бумажка. А как гордился собой в 14-м.
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Ага знаємо ми як затримує рашистське есбеу, відпустять як і клінчаєва.
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ничего, скоро от слуг народа войдет в список на выборы или отпустят под залог, а потом про него забудут
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Вот и результат Зеленского, 5 лет не могли задержать, а тут сразу.
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ага, зеля вместе с богданом и стафийчуком выслеживали в засаде сепара
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Не знаю, но задержали при новом президенте, видать крыша Порошенковская изчезла, потому, что он НИКТО.
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омерзительней луценка может быть только лягин...и их хозяева.
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Сейчас судебная власть ушла в свободное плавание. Посмотрим результат. Если из Кремля попутный ветер подует - ни.уя не будет.
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Непонятно. Если референдум - "ЦИК", та "референдум" в ковычках и считаются так называемыми, то за что его задержали. Он просто шутил.
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Как же так?- подумал он, - Портнов вернулся и не арестован, а меня взяли! ГПУ і СБУ затримали главу "ЦВК" Лягіна, який організував у травні 2014 року псевдореферендум "ДНР", - Луценко - Цензор.НЕТ 3216
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Прошу заметить, что не сказано при каких обстоятельсвах его задержали. Но очевидно, что он безпрепятственно попал на территорию Украины. Интересно, сколько времени он тут гулял и кому проплатил за неприкасаемость.То, что все это произошло во вреиеня соевого презеданта - так это к бабке не ходи.
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я думаю он приехал чтобы попасть в список слуги народа
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сбу фсб - школа одна, гэбня совковая, по сути вертухаи режима
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щось мутять, можливо грошей не вистачило чи ще щось...бо ще в березні 2019 "депутат Верховной рады от «Самопомочи» Наталья Веселова заявила на своей страничке в Facebook о том, что организатор референдума ДНР 2014 года Роман Лягин уже воспользовался программой СБУ «Тебя ждут дома» и будет свидетельствовать на суде в Гааге. То есть бывший глава ЦИК ДНР перешел на сторону Украины.
Впрочем, эта «новость» недолго гуляла по соцсетям и украинским Интернет-ресурсам. Пресс-служба СБУ опровергла информацию Веселовой. В спецслужбе также отметили, что на Лягина заведено уголовное дело, которое рассматривается в суде....."
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А к пацанам во Львов или Тернополь на зону отправить? Может они там с ним побазикают? Не?
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ГПУ і СБУ затримали главу "ЦВК" Лягіна, який організував у травні 2014 року псевдореферендум "ДНР", - Луценко - Цензор.НЕТ 3844

Вот так и не верь нацистам насчет рассовой неполноценности русских.
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який рускій? Типова жидівська морда, прізвище "Лягін" хай не вводить вас в оману.
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Ну насчет этих так вобще был четкий список антропологических отличий.
У него, кстати, четко есть 3 признака неполноценности.

Правда у нас, если посмотреть вокруг, у 73%, а то и больше, все признаки вырождения налицо. ГПУ і СБУ затримали главу "ЦВК" Лягіна, який організував у травні 2014 року псевдореферендум "ДНР", - Луценко - Цензор.НЕТ 6533 тяжелое наследие Клима Чугункина...
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нет. Герхард прав. Зто типичный рузька дамбасский чилавек.
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Так он сдался ещё в марте, что за чепуха?
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штепа, александровская, ефремов, гудок, теперь вот этот...
Всех их объединяет нечто общее, и это - иуда луценко.
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В рашу тікать бояться, бо буде "внєзапно упал і умєр". А тут за ізмєну дадуть років два умовно, а потім ще й в раду попаде зі "слугою".
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Ничего страшного, зальцман ему амнистию устроит, он еще зедепутатом будет. ГПУ і СБУ затримали главу "ЦВК" Лягіна, який організував у травні 2014 року псевдореферендум "ДНР", - Луценко - Цензор.НЕТ 205
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Усі ті донецькі сєпари-колаборанти - то ахметівські кадри. Тому й не сидять досі. Та вже мабуть і не посадять. Єдиний шанс, що ліквідують.
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лягина "Как поймают, первым делом на кол посадить" (с).
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Луценко отошел от выборов или начал пиар на выборы в ВР . Ну и тормоз .
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ГПУ и СБУ задержали главу "ЦИК" Лягина, организовавшего в мае 2014 г. псевдореферендум "ДНР",

мороженое жрал на крещатике??

в очереди-паспорт евро получал??

где кто поймал??
дебильная статия нипрачто.
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Роману Лягину инкриминируется государственная измена,да за измену у нас дают меньше чем за воровство буханки хлеба.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїГПУ і СБУ затримали главу "ЦВК" Лягіна, який організував у травні 2014 року псевдореферендум "ДНР", - Луценко. ФОТО
 
 
 
 
 
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