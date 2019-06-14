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Все про:дипломатія (380) Зеленський (1689) Меркель (534) мінські угоди (1555)

 Меркель 18 червня збирається обговорити із Зеленським Мінські домовленості

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 18 червня обговорить Мінські домовленості і реформи в Україні.

Про це повідомила офіційний представник уряду ФРН Ульріке Деммер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Під час робочого обіду політики поговорять про двосторонні відносини, реалізацію Мінських домовленостей, конфлікт на сході України та процес реформування. Потім буде прес-конференція", - сказала Деммер журналістам у п'ятницю.

За її словами, для Німеччини мінський процес українського врегулювання дуже важливий.

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"Ви знаєте, наскільки важливий для нас мінський процес", - зазначила вона. Попри те, що робота у рамках формату на різних рівнях триває постійно, дати саміту "нормандської четвірки" або зустрічі глав МЗС Деммер не назвала.

"У рамках "нормандського формату" триває робота, про конкретні заходи я не можу наразі вам сказати", - зазначила представник уряду ФРН.

Окрім Меркель, Зеленського в Німеччині прийме президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Нагадаємо, Зеленський 17 червня приїде з офіційним візитом до Французької Республіки, 18 червня - до Федеративної Республіки Німеччина.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132377
 
 
 Топ коментарі
 
Зе согласится на капитуляцию. Меркель только за.
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Ще не капєц.Скоро буде не капєц, а звіздєц.
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конечно, начал зарабатывать на войне, расставил везде своих смотрящих. Роттердам+ захотел продлить на год, т.к. с ахметовым договорились о проценте. Вот недавно откат был бене через суд на 1,3 млрд.
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Посмотрим, посмеет ли петюня на Меркель рот раскрыть, если она одобрит мирные инициативы Зе. Меркель 18 июня собирается обсудить с Зеленским минские договоренности - Цензор.НЕТ 4880
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Зе согласится на капитуляцию. Меркель только за.
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Для початку обидва будуть задоволені скасуванням санкцій проти )(улостану
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А шо их уже скасували? Пруф в студию, или не пи зди.
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неграмотний, гугли. Вчити як - не буду. Хіба що дам абревіатуру: "ПАРЄ". І зазначу: це тільки для початку.
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Так и быть, просвечу, а то дураком и помрешь. В ПАСЕ только обсуждают возврат России, решение будет принято 19.06 или 07 точно не помню. Министры индел европейских стран подтвердили, что санкции против РФ остаются еще на пол года. Ну это они каждые пол года так выёживаются.
Вывод - НЕ ПИ ЗДИ хрякотролятина. ПНХ, ты мне надоело.
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Тебе уЗеленский лично не намекнул, что будут выполняться отдельные пункты, как того хочет ***** и Меркель не против?
Ты под статьями о Порошенко только комментарии писал и посты Лахты читал или прочитал, что Порошенко с трудом убедил Оланда и Меркель, что все пункты должны выполняться одновременно, т.к. это не блюда в меню на выбор?
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... выполнять отдельные пункты ... - это влажные мечты ху йловского паРашатроля. ПНХ - ты мне надоело.
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От зеба, который выбрал Зелемойского за то, что он собрался выполнять отдельные пункты Минских соглашений это звучит как комплемент
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Давно мечтаю объявить войну Германии и тут же сдаться им в плен. )))
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А ты лучше референдум проведи о халяве, как это сделали крысчане и лугандонцы.
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Оно ж не бе ни мэ,без суфлера !Цирк на дроте
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Пусть лучше обсудят,- есть ли жизнь на Марсе?
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І знову почне стара Фрау довбати - " Робіть хенде хох,
Путлєр класний чувак,
настала пора мир встановляти".
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А шо це Буратіна продовжує мінські договорняки як і лавочник? Вони йому теж вигідні?
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конечно, начал зарабатывать на войне, расставил везде своих смотрящих. Роттердам+ захотел продлить на год, т.к. с ахметовым договорились о проценте. Вот недавно откат был бене через суд на 1,3 млрд.
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дать луцыку дернуть грамм 500 и пусть поговорит.
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Так Луценко уже раз поговорил в немецком аэропорту!
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Пора уже. Каждый день смерти...Но на украинских условиях. И...- Нужно указать на зачинщиков - донецких олигархов. Это они надрочили своих рабов на Украитну. Без калесникова,ахметова,близнюка - тортик будет пресненьким и непонятным. Кацапы не сами туда пишли. А по их приглашению.
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Буде уламувати Зелю примиритись з рашкою, бо їй потрібний газ.
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Если послушать Портникова,то Федерализация уже ПРоплачена-по крайней мере в Молдове!
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"По ее словам, для Германии урегулирование "минского процесса" очень важно. " - Порошенко подписал текст "минских договоренностей" написанных лично Меркель, подписал под 15 часовым давлением этой торговки Украиной, подписал и послал её мягко и культурно НАХ через "вопрос безопасности" - Зеро обнулит это достижение Порошенко и поможет фрау торговке продать Украину
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Зеленого мальчика-чувачика будут принужлать к миру с паРашей...а мальчик-чувачек и сам не против...
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кремлевский оккупант Украины "ла ла ла " ,будет передавать вводную для"зе" ,через свою завербованную немецкую подельницу шмаркель,как сохранить еще на пяток лет кровопролитие в Украине,которое зоздала эта тварь в Минске...Пока "зе" не пошлет ее "на ,,, й" это в стороны мацкваабада....и не притянет США в переговорный процесс , мира в Украине не будет...шмаркель с трупиным- организаторы и создатели кровопролития в Украине ,ровно как и под их давлением от Украины оторвали часть украинской територии...для создания подконтрольных рашисту тернриторий...
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Поїдять шаурми та узгодять строки та умови капітуляції України
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Ихнее обсуждение, но только лишь обсуждение и не более - просто дипломатический шарм, который не значит просто ничего.
...всё решается Конгрессом в Вашингтоне с подачи Всемирного Бандеровского Движения и ЦРУ.
Меркель 18 червня збирається обговорити із Зеленським Мінські домовленості - Цензор.НЕТ 4406





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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМеркель 18 червня збирається обговорити із Зеленським Мінські домовленості
 
 
 
 
 
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