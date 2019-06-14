 Меркель 18 червня збирається обговорити із Зеленським Мінські домовленості

Про це повідомила офіційний представник уряду ФРН Ульріке Деммер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Під час робочого обіду політики поговорять про двосторонні відносини, реалізацію Мінських домовленостей, конфлікт на сході України та процес реформування. Потім буде прес-конференція", - сказала Деммер журналістам у п'ятницю.
За її словами, для Німеччини мінський процес українського врегулювання дуже важливий.
"Ви знаєте, наскільки важливий для нас мінський процес", - зазначила вона. Попри те, що робота у рамках формату на різних рівнях триває постійно, дати саміту "нормандської четвірки" або зустрічі глав МЗС Деммер не назвала.
"У рамках "нормандського формату" триває робота, про конкретні заходи я не можу наразі вам сказати", - зазначила представник уряду ФРН.
Окрім Меркель, Зеленського в Німеччині прийме президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Нагадаємо, Зеленський 17 червня приїде з офіційним візитом до Французької Республіки, 18 червня - до Федеративної Республіки Німеччина.
Вывод - НЕ ПИ ЗДИ хрякотролятина. ПНХ, ты мне надоело.
Ты под статьями о Порошенко только комментарии писал и посты Лахты читал или прочитал, что Порошенко с трудом убедил Оланда и Меркель, что все пункты должны выполняться одновременно, т.к. это не блюда в меню на выбор?
Путлєр класний чувак,
настала пора мир встановляти".
...всё решается Конгрессом в Вашингтоне с подачи Всемирного Бандеровского Движения и ЦРУ.