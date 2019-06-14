 Меркель 18 червня збирається обговорити із Зеленським Мінські домовленості

Про це повідомила офіційний представник уряду ФРН Ульріке Деммер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Під час робочого обіду політики поговорять про двосторонні відносини, реалізацію Мінських домовленостей, конфлікт на сході України та процес реформування. Потім буде прес-конференція", - сказала Деммер журналістам у п'ятницю.

За її словами, для Німеччини мінський процес українського врегулювання дуже важливий.

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"Ви знаєте, наскільки важливий для нас мінський процес", - зазначила вона. Попри те, що робота у рамках формату на різних рівнях триває постійно, дати саміту "нормандської четвірки" або зустрічі глав МЗС Деммер не назвала.

"У рамках "нормандського формату" триває робота, про конкретні заходи я не можу наразі вам сказати", - зазначила представник уряду ФРН.

Окрім Меркель, Зеленського в Німеччині прийме президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Нагадаємо, Зеленський 17 червня приїде з офіційним візитом до Французької Республіки, 18 червня - до Федеративної Республіки Німеччина.