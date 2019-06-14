 Парубій передав до КСУ підтвердження існування коаліції в Раді до виходу з неї фракції НФ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини, про це він заявив в ефірі ЕспресоTV.
"Я передав як голова Верховної Ради України до суду кілька важливих документів: це документ чисельності двох фракцій ... Усі заяви, які надходили до Апарату Верховної Ради про вихід з коаліції ... Як коаліція на момент свого створення налічувала 302 народні депутати ... Я передав всі заяви, всіх народних депутатів, які написали заяви про вихід. І якщо кількість цих заяв відняти від цифри 302, теж виходить більш ніж 226, що підтверджує, що на момент виходу з коаліції "Народного фронту", коаліція існувала", - сказав він.
Парубій зазначив, що до виходу фракції НФ коаліція складалася не тільки з 2 фракцій, але і з позафракційних депутатів Ради.
Як повідомлялося, Конституційний Суд почав розгляд конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.
11 червня в Конституційному суді повідомили, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання у справі про конституційність розпуску парламенту не зміг надати КС список депутатів коаліції.
"хвoст веляет сoбакoй "
Какая еще фракция народных депутатов была в коалиции?
П'ятниця, 19 лютого 2016, 14:04
Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко показав у Верховній Раді лист про вихід його фракції з коаліції.
Документ він продемонстрував із трибуни парламенту.
https://epigraf.org/images/2016-02/12/xOxtXRjdtsmVGZbf/image/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.jpg
Наибольшей фракцией стал "Блок Петра Порошенко", в нее вошли 146 депутатов. Глава - Юрий Луценко.В "Народный фронт" вошли 83 депутата - возглавил фракцию Александр Турчинов.Во фракции партии "Самопомощь" будет 32 депутата во главе с Олегом Березюком."Радикальная партия" во главе с Олегом Ляшко имеет 22 депутата, а "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко - 19.
146+83+32+22+19 = 302
никаких внефракционных в коалиции не былo "коалиция состояла не только из 2 фракций, но и из внефракционных депутатов Рады."
ШУЛЕРА
Источник: https://censor.net.ua/n3132374
- Крoлик,
- Парубий
- Пастo
- Луцик
уже 224
На вихід з конфіскацією?
Першорядне питання - жодного закону не прийнято без кнопкодавства.
Це ж правова катастрофа для країни - усі закони незаконні.
І не прийнято законів, що потрібні країні, яких вимагає Конституція.
Рада куйовдиться із якимись актами, що лобіюються персонально якимись групками.
Тому народ й зробив оргвисновки - 88% за переобрання.
І так кілька років поспіль - оберуть, потім виють яка Рада погана, потім знов оберуть і знов виють...
Такий "народ" ніяких висновків робити не може.
Парубий, говоря о внефракционных депутатах, ссылается на решение КС от 2010 года, принятого в интересах обвиненного в узурпации власти Виктора Януковича и ПР. Это мягко говоря не комильфо
А так да. Пытаются ссылаться на пацанов, которых в том же 2010 году обвиняли в том, что вне фракционные депутаты не могут входить в коалицию. Причем Парубий был одним из тех кто громче всех кричал об этом
А ещё пацаны "не успели" принять следующий закон( почему не "успели становится ясно после прочтения" ):
Стаття 61. Порядок утворення коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді1. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді (далі - коаліція) - це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених Конституцією України і цим Регламентом, об'єднання депутатських фракцій, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
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МЕНЕМ
УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО
СУДУ УКРАЇНИ
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у
справі за конституційним поданням 68
народних депутатів України щодо
офіційного тлумачення положень частини
шостої статті 83 .Конституції Україн
"Тлумачення
положень частини шостої статті 83
Конституції України в Рішенні
Конституційного Суду України від 17
вересня 2008 року № 16-рп/2008 дано без
урахування положень Регламенту,..
....... тому
офіційне тлумачення відповідних положень
Конституції України та Регламенту щодо
формування коаліції має відбуватися у
їх системному зв'язку. Конституцією
України (частинами шостою, сьомою статті
83) та Регламентом (статтями 61, 62) встановлені
такі засади формування коаліції: вона
формується за результатами виборів
народних депутатів України;"
где там 60 статъя?
Главу 11 Регламенту доповнено статтею 60-1 згідно із Законом № 2600-VI від 08.10.2010},але гараж 08.10.2010{Главу 12 виключено на підставі Закону № 2600-VI від 08.10.2010} ( Стаття 61){Главу 13 виключено на підставі Закону № 2600-VI від 08.10.2010} (Стаття 62)
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p.western { font-family: "Times New Roman",
УКРАЇНИ
РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
у справі за конституційним поданням 68 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 .Конституції Україн
"Тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції України в Рішенні Конституційного Суду України від 17 вересня 2008 року № 16-рп/2008 дано без урахування положень Регламенту,..
....... тому офіційне тлумачення відповідних положень Конституції України та Регламенту щодо
формування коаліції має відбуватися у їх системному зв'язку. Конституцією України (частинами шостою, сьомою статті 83) та Регламентом (статтями 61, 62) встановлені такі засади формування коаліції: вона формується за результатами виборів народних депутатів України;"
нету упoминании 60 статти в решении КС?
{Стаття 60 в редакції Закону № 2600-VI від 08.10.2010}
{Частина четверта статті 60 в редакції Законів № 5474-VI від 06.11.2012, № 1599-VII від 22.07.2014}
Главу 11 Регламенту доповнено статтею 60-1 згідно із Законом № 2600-VI від 08.10.2010},
{Главу 12 виключено на підставі Закону № 2600-VI від 08.10.2010} ( Стаття 61)
{Главу 13 виключено на підставі Закону № 2600-VI від 08.10.2010} (Стаття 62)
Но он так дальше комитета и не пошел.
Т.е. выборы осенью и не только в Раду + выборы президента!
кроме того это подтвердила недавно сама Рада - отказалась отправить правительство в отставку - это и означает наличие коалиции.
Узнайте сам смысл термина "коалиция в парламенте" и для чего она служит во всем мире
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Какая глупость.
Представляю, как этот список буде разнесен в пух и прах.
Ні слова про позафракційних депутатів. Вони можуть приймати участь в створенні коаліції, але не можуть входити до неї.
Тобто маємо:
БПП - 135
НФ - 80
Загально маємо: 135 + 80 = ? ( тут повинна бути усмішка Парубія ) 226...
Інших причин, аніж намагання Зе-команди використати високий рейтинг, я не бачу.
Ты не дочитал. Там разрешалось брать участие в создании, но нет ни слова о том, чтобы входить в неё. И оно ссылалось на статью 60 и 61 регламента ВР. А их больше нету. Так что попытка отсылки к 2010 году Парубием, терпит полный крах.
Стаття 83. Конституції України
У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
про депутатські групи (фракції)
у Верховній Раді України
1. Формування депутатських груп (фракцій)
1.1. Народні депутати України можуть добровільно
об'єднуватися у депутатські групи (фракції) за умови, що до складу
кожної з них входить не менш як 25 депутатів. Депутатські групи
формуються як на партійній, так і на позапартійній основі.
Депутатські групи, які сформовані на основі партійної належності
депутатів, називаються депутатськими фракціями. До складу
депутатської фракції можуть входити й позапартійні депутати, які
підтримують програмні документи відповідної партії. Депутатські
групи, сформовані на позапартійній основі, об'єднують
депутатів, які поділяють однакові або схожі погляди з питань
державного і соціально-економічного розвитку.
Я смотрю ты любишь заглатывать...
"ПОЛОЖЕННЯ про депутатські групи (фракції) " - постанова от 1994 года.
Однако:
1) Конституция не накладывает никаких ограничений на численность фракции.
2) Постановление Рады не может быть выше Конституции.
Taким образом, постановление как минимум нуждается в оценке со стороны КС.
Моє питання не про це: як це відбувається??? Конкретно! Створення коаліції - це коли депутати ставлять підписи під угодою коаліційною! І все. Хто не ставить підпис - не бере участь у створенні коаліції.
Позафракційні могли входити лише у 2010 році, коли зґвалтували КУ за рахунок татей 60 та 61 в законі про регламент Верховної Ради України, не зважаючи на те, що Конституція України віща за будь які інші закони. І навіть тоді КС виніс рішення по суті таке, що позафракційні депутати можуть лише приймати участь( а це може бути що завгодно, наприклад: узгодження прем'єр міністра, закони які коаліція зобов'язана прийняти за коаліційною угодою, які фракції будуть входити до коаліції и т.і. ), а не входити до неї. Але проФФессору та його компанії було чхати на всі ці рішення і вони їх трактували як хотіли.
Не бойтесь. Большинство будет ваше. Ваша власть неизбежно наваяет таких выкрутасов, что вы выть начнёте на Луну. Такова цена идиотизма и предательства.
Частіше відвідуйте форум "Цензора", бо режим 24/7 якось малувато.
Образовался новый закон природы на этот год. Звучит так. Если порохоботы что-то вещают о будущих событиях, значит все будет наоборот. Уже практически подтверждено несколько раз. Природа не дура. Она любит умных и рассудительных, а не тупых и высокомерных недоучек.
- Роттердам-плюс никуда не денется;
- зарплат по 4000 у.е. не будет;
- снижения тарифов не будет;
- война не закончится.
Пока что правы порохоботы
А реально в державному масштабі влади немає ні в кого - дострибалися...
В Украине ТРИ независимых ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. И каждая из них легитимна, в рамках своих конституционных полномочий.
- Марьванна!
- Що, Андрійку?
- Мене санітари позаочі називають обісраним дебілом!
- Андрійку! Ну не рюмсай! Ти сам трохи винуватий! Чому ти ніколи не користуєшся туалетом, а ходиш собі в штані?
- Сьгодні я заходив в туалет!
- Андрійку! В туалет треба заходити до того, "як", а не після!
У нас же можливо що на Україні де живе більшість українців, президент та премьєр евреї !
Парубий - уголовный преступник, 3 года скрывавший от народа Украины факт отсутствия коалиции в Парламенте. Вова, плять, бери за шкварник, этого "героя", и в суд! Шо за соплежуйство? Мы так нихера не построим, в этой несчастной стране.
Но что им дадут дополнительные три месяца? Если выборы будут не в июле, а октябре, что это им даст? Ну, побудут на три месяца больше у корыта. Но потом все равно придется уходить. Рейтин порохоботной ЕС к октябрю уйдет в ноль. Могут и вообще в Верновну Раду не попасть.
Что говорит Парубий!!!!!!
Нет слов!!! Читайте ЗАКОН!!! И голова ВР ОБЯЗАН ЭТО знать!!!
Какие нах.. "Парубий отметил, что до выхода фракции НФ, коалиция состояла не только из 2 фракций, но и из внефракционных депутатов Рады."!!!!!
В ЗАКОНЕ написано: "Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді (далі -
коаліція)"!!!!!!!! Какие еще
"внебрачные""внефракционные депутаты"????
Понятным языком - чтобы депутат ВР был в "коалиции", он должен быть членом одной из фракции, которая подписала коалиционное соглашение.
Коалицию НЕ подписывает ДЕПУТАТ!!!
Потому она и называется "Коалиция ДЕПУТАТСКИХ ФРАКЦИЙ"
Первоисточник:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/547-17
Глава 12
КОАЛІЦІЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ
Стаття 61. Порядок утворення коаліції депутатських фракцій у
Верховній Раді
1. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді (далі -
коаліція) - це добровільне об'єднання депутатських фракцій, яке
формується у Верховній Раді за результатами виборів і на основі
узгодження політичних позицій. До складу коаліції входить
більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної
Ради.
2. Коаліція формується депутатськими фракціями, утвореними в
порядку, встановленому цим Регламентом, протягом одного місяця з
дня відкриття першого засідання новообраної Верховної Ради або
протягом одного місяця з дня припинення діяльності попередньої
коаліції.
3. Коаліція формується після проведення депутатськими
фракціями консультацій. За результатами проведених консультацій за
особистими підписами голів відповідних депутатських фракцій, або
за рішенням депутатської фракції одним із заступників голови
депутатської фракції, укладається угода про коаліцію депутатських
фракцій у Верховній Раді (далі - коаліційна угода).