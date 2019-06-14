EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  13830  293
Матеріали за темою:
Все про:коаліція (232) КС (320) Парубій (1102)

 Парубій передав до КСУ підтвердження існування коаліції в Раді до виходу з неї фракції НФ

Голова Верховної Ради Андрій Парубій передав до Конституційного Суду список депутатів, який підтверджує наявність коаліції на момент виходу з неї фракції "Народний Фронт".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини, про це він заявив в ефірі ЕспресоTV.

"Я передав як голова Верховної Ради України до суду кілька важливих документів: це документ чисельності двох фракцій ... Усі заяви, які надходили до Апарату Верховної Ради про вихід з коаліції ... Як коаліція на момент свого створення налічувала 302 народні депутати ... Я передав всі заяви, всіх народних депутатів, які написали заяви про вихід. І якщо кількість цих заяв відняти від цифри 302, теж виходить більш ніж 226, що підтверджує, що на момент виходу з коаліції "Народного фронту", коаліція існувала", - сказав він.

Парубій зазначив, що до виходу фракції НФ коаліція складалася не тільки з 2 фракцій, але і з позафракційних депутатів Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпуск Ради - незаконний, в коаліції було 227 депутатів, - Парубій

Як повідомлялося, Конституційний Суд почав розгляд конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

11 червня в Конституційному суді повідомили, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання у справі про конституційність розпуску парламенту не зміг надати КС список депутатів коаліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132374
 
 
 Топ коментарі
 
Шах и мат зебилы. Выборы будут осенью!!! Парубий передал в КСУ подтверждение существования коалиции в Раде до выхода из нее фракции НФ - Цензор.НЕТ 240
 показати весь коментар
 
Картавый лидоблюз )) Йди геть,тваринко.Народ 88 % против таких как ты.
 показати весь коментар
 
какими такими тепмами?))) Рейтинг буратина стабильно падает.
А назначения медалистов от ФСБ и кумов ему не помогают)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
при смешанной системе выборов не может быть конституционным решение о том что коалиция должна состоять только из фракций. По спискам партий заходит 225 человек и по мажоритарке 225 человек. Нет ни одного закона, предписывающего мажоритарщику входить в любую партийную фракцию. Выходит, что в самом законе о выборах ВР и в требовании создания коалиции минимум в 226 человек изначально заложена невозможность создания такой коалиции, если все мажоритарщики не войдут ни в одну фракцию и останутся внефракционными, то коалиция априори невозможна, но ни один закон при этом не будет нарушен. Налицо правовая коллизия.
 показати весь коментар
 
 
прo решение КС 2010 сказали
"хвoст веляет сoбакoй "
 показати весь коментар
 
Почему-то пагубий не считает, сколько депутатов вышли из какалиции с партиями Ляшка, Йули и Самопомощь!
 показати весь коментар
 
 
БПП + НФ = 215 голосов.
Какая еще фракция народных депутатов была в коалиции?
 показати весь коментар
 
 
Ляшко показав докази виходу з коаліції і запропонував новий формат



П'ятниця, 19 лютого 2016, 14:04



Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко показав у Верховній Раді лист про вихід його фракції з коаліції.
Документ він продемонстрував із трибуни парламенту.
 показати весь коментар
 
 
Калтавий даун надав КСУ свою довідку)
https://epigraf.org/images/2016-02/12/xOxtXRjdtsmVGZbf/image/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.jpg
 показати весь коментар
 
 
Коли я вчився в школі у нас на Личаківській (Леніна) жив такий як і Парубій мудрагелик "глупий Янек"...Все чіпляв собі на груди значки і медалі,а на питання відповідав так як і Парубій,що хрєн зрозумієш...Ясю,яка година?..Ну то як шість поділити на два,додати три...то і будеш знати...Львівяни мусять його пам"ятати,він і на Майорівку заходив,і в центрі шастав...Ще перед незалежністю десь пропав,але якби дожив до наших днів то точно став би нардепом,як і Парубій...Від демократичних сил,звісно,бо був також сильний націоналіст...От тільки не пам"ятаю,український чи польський...то в нього всьо мішалось...
 показати весь коментар
 
 
В большинство "Европейская Украина", которое сформировали фракции БПП, "Народный фронт", "Самопомощь", "Радикальная партия" и "Батькивщина", вошли 302 депутата.

Наибольшей фракцией стал "Блок Петра Порошенко", в нее вошли 146 депутатов. Глава - Юрий Луценко.В "Народный фронт" вошли 83 депутата - возглавил фракцию Александр Турчинов.Во фракции партии "Самопомощь" будет 32 депутата во главе с Олегом Березюком."Радикальная партия" во главе с Олегом Ляшко имеет 22 депутата, а "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко - 19.
146+83+32+22+19 = 302
никаких внефракционных в коалиции не былo "коалиция состояла не только из 2 фракций, но и из внефракционных депутатов Рады."
ШУЛЕРА
Источник: https://censor.net.ua/n3132374
 показати весь коментар
 
 
- Грoся
- Крoлик,
- Парубий
- Пастo
- Луцик
уже 224
 показати весь коментар
 
 
А тут по подробней- время , место действие.Основа любого факта. Процесуальный кодекс
 показати весь коментар
 
88% народа Украины за роспуск зрады,а Пецины КСники(Николай Мельник, Сергей Сас,Игорь Слиденко,Сергей Головатый,Василий Лемак,Ирина Завгородняя,Олег Первомайский)-на выход из КС!
 показати весь коментар
 
 
Сергей Головатый-автор нынешней Конституции. наверное зеленое чмо с компанией лучше понимают, что имел ввиду Головатый когда выписывал нормы?
 показати весь коментар
 
 
Зебільчики! Шо там про тарифчики? Ви за Беню чи за Ахметку? Хто кого?
 показати весь коментар
 
 
Не хотят ублюдки покидать насиженные сладкие места ! Ой как не хотят ! Помню , как Парубий бегал среди майдановцев небесной сотни ( на камеру )) , а теперь вот гляньте на эту мразь , понравилось кресло ! Паскуда !
 показати весь коментар
 
 
Є коаліція чи її немає, як на мене, питання другорядне.
Першорядне питання - жодного закону не прийнято без кнопкодавства.
Це ж правова катастрофа для країни - усі закони незаконні.
І не прийнято законів, що потрібні країні, яких вимагає Конституція.
Рада куйовдиться із якимись актами, що лобіюються персонально якимись групками.
Тому народ й зробив оргвисновки - 88% за переобрання.
 показати весь коментар
 
 
які оргвисновки може зробити "народ", якщо той самий народ обирав цю Раду?
І так кілька років поспіль - оберуть, потім виють яка Рада погана, потім знов оберуть і знов виють...
Такий "народ" ніяких висновків робити не може.
 показати весь коментар
 
// до складу коаліції депутатських фракцій можуть увійти лише ті народні депутати України, які є у складі депутатських фракцій, що сформували коаліцію //

Парубий, говоря о внефракционных депутатах, ссылается на решение КС от 2010 года, принятого в интересах обвиненного в узурпации власти Виктора Януковича и ПР. Это мягко говоря не комильфо
 показати весь коментар
 
 
уже нету 61 и 62 статъи Регламента ВР на кoтoрые сылаетъся КС в тoм решении
 показати весь коментар
 
 
Вот поэтому Парубий в полной заднице. Т.к. только за счет 2010 он мог выехать хоть как-то с вне фракционными депутатами. А так он в пролете сразу.
 показати весь коментар
 
 
Даже в 2010 году постановлением сказано, что вне фракционные депутаты могут брать участие в формировании коалиции. Но там нет ни слова про то, что они могут туда входить Парубій передав до КСУ підтвердження існування коаліції в Раді до виходу з неї фракції НФ - Цензор.НЕТ 4888
А так да. Пытаются ссылаться на пацанов, которых в том же 2010 году обвиняли в том, что вне фракционные депутаты не могут входить в коалицию. Причем Парубий был одним из тех кто громче всех кричал об этом Парубій передав до КСУ підтвердження існування коаліції в Раді до виходу з неї фракції НФ - Цензор.НЕТ 4888
А ещё пацаны "не успели" принять следующий закон( почему не "успели становится ясно после прочтения" ):
Стаття 61. Порядок утворення коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді1. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді (далі - коаліція) - це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених Конституцією України і цим Регламентом, об'єднання депутатських фракцій, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
 показати весь коментар
 
 
@page { margin: 2cm }
p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #000000; line-height: 120%; orphans: 2; widows: 2 }
p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ru-RU }
p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt }
p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ar-SA }

МЕНЕМ
УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО
СУДУ УКРАЇНИ


@page { margin: 2cm }
p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #000000; line-height: 120%; orphans: 2; widows: 2 }
p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ru-RU }
p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt }
p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ar-SA }

у
справі за конституційним поданням 68
народних депутатів України щодо
офіційного тлумачення положень частини
шостої статті 83 .Конституції Україн
"Тлумачення
положень частини шостої статті 83
Конституції України в Рішенні
Конституційного Суду України від 17
вересня 2008 року № 16-рп/2008 дано без
урахування положень Регламенту,..
....... тому
офіційне тлумачення відповідних положень
Конституції України та Регламенту щодо
формування коаліції має відбуватися у
їх системному зв'язку. Конституцією
України (частинами шостою, сьомою статті
83) та Регламентом (статтями 61, 62) встановлені
такі засади формування коаліції: вона
формується за результатами виборів
народних депутатів України;"

где там 60 статъя?
Главу 11 Регламенту доповнено статтею 60-1 згідно із Законом № 2600-VI від 08.10.2010},але гараж 08.10.2010{Главу 12 виключено на підставі Закону № 2600-VI від 08.10.2010} ( Стаття 61){Главу 13 виключено на підставі Закону № 2600-VI від 08.10.2010} (Стаття 62)

@page { margin: 2cm }
p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #000000; line-height: 120%; orphans: 2; widows: 2 }
p.western { font-family: "Times New Roman",
 показати весь коментар
 
 
ІМЕНЕМ
УКРАЇНИ
РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за конституційним поданням 68 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 .Конституції Україн
"Тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції України в Рішенні Конституційного Суду України від 17 вересня 2008 року № 16-рп/2008 дано без урахування положень Регламенту,..
....... тому офіційне тлумачення відповідних положень Конституції України та Регламенту щодо
формування коаліції має відбуватися у їх системному зв'язку. Конституцією України (частинами шостою, сьомою статті 83) та Регламентом (статтями 61, 62) встановлені такі засади формування коаліції: вона формується за результатами виборів народних депутатів України;"

нету упoминании 60 статти в решении КС?

{Стаття 60 в редакції Закону № 2600-VI від 08.10.2010}
{Частина четверта статті 60 в редакції Законів № 5474-VI від 06.11.2012, № 1599-VII від 22.07.2014}
Главу 11 Регламенту доповнено статтею 60-1 згідно із Законом № 2600-VI від 08.10.2010},
{Главу 12 виключено на підставі Закону № 2600-VI від 08.10.2010} ( Стаття 61)

{Главу 13 виключено на підставі Закону № 2600-VI від 08.10.2010} (Стаття 62)
 показати весь коментар
 
 
Про 61 я имел ввиду этот закон.
Но он так дальше комитета и не пошел.
 показати весь коментар
 
За такое нарушение высшего закона страны = импичмент недо-преЗЕденту!
Т.е. выборы осенью и не только в Раду + выборы президента!
 показати весь коментар
 
 
А Высший Закон был нарушен? По-моему КС еще своего решения не вынес.
 показати весь коментар
 
 
Конечно - спикер парламента подтвердил это документами.
кроме того это подтвердила недавно сама Рада - отказалась отправить правительство в отставку - это и означает наличие коалиции.
Узнайте сам смысл термина "коалиция в парламенте" и для чего она служит во всем мире
 показати весь коментар
 
Ну вот и посмотрим достаточно ли этих документов для КС. В любом случае решение должен выносить только КС.
 показати весь коментар
 
недавно сама Рада - отказалась отправить правительство в отставку - это и означает наличие коалиции

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Какая глупость.
 показати весь коментар
 
Думаю стоит подождать что скажет КС относительно данного списка. А вопросы относительно этого списка к Парубию будут наверняка у судей.
 показати весь коментар
 
 
Паника-штука такая:вроде и спикер,а так тупо сам себя подставил-отнёс список внефракционников в КС.Да ладно отнёс-промолчал-бы авось проканает,а то и растрепал,что и есть прямое нарушние Конституции.Умора!
 показати весь коментар
 
 
Интерпретатор Конституции со справкой из дурдома.
Представляю, как этот список буде разнесен в пух и прах.
 показати весь коментар
 
 
А він справку про свою дебільність з ПНД разом з цим підтведженням існування коаліції не передавав? Парубій передав до КСУ підтвердження існування коаліції в Раді до виходу з неї фракції НФ - Цензор.НЕТ 3779
 показати весь коментар
 
 
<…> до складу коаліції депутатських фракцій можуть увійти лише ті народні депутати України, які є у складі депутатських фракцій, що сформували коаліцію. Саме належність народних депутатів України до цих фракцій відіграє визначальну роль депутатських фракцій в утворенні коаліції депутатських фракцій. >> Конституційний Суд України

Ні слова про позафракційних депутатів. Вони можуть приймати участь в створенні коаліції, але не можуть входити до неї.
Тобто маємо:
БПП - 135
НФ - 80
Загально маємо: 135 + 80 = ? ( тут повинна бути усмішка Парубія ) 226...
 показати весь коментар
 
 
Річ у тім, що це рішення 2008 року, коли не було мажоритарки і був імперативний мандат. Став позафракційним - могли позбавити мандату. Коли мажоритарку вернули, то там дозволили позафракційним входити в коаліцію.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Рада, яка обрала Парубія спікером, є непрацездатною по визначенню. Не можуть нормальні люди обрати собі керівника, який по три роки не робить те, що має робити протягом тижня. Де офіційна відповідь Парубія на запити нардепів про існування коаліції, які періодично йому надавались з 2016го року? І хтось наважується назвати таку Раду, як таку, що працює і приймає закони???
 показати весь коментар
 
 
Нету коалиции потому что Поэтому и не было ответа три года Сейчас за один день впихнул туда мажоритарщиков по принципу 2010 года, авось проканает
 показати весь коментар
 
 
Рада непрацездатна, але поясність мені, навіщо переносити вибори на 2 місяці? Ну об*єктивним причин для цього НЕМАЄ. Все рівно раніше вересня депутати не зберуться, бо сесія відкривається у вересні!
Інших причин, аніж намагання Зе-команди використати високий рейтинг, я не бачу.
 показати весь коментар
 
 
Якщо пан на Новий Рік заскочив в ліжку з жінкою коханця, то він буде чекати кінця оплювального періоду, щоб виставити його за двері? А поки нехай живе? Це ж логічно, бо скільки там до Квітня залишилось?
 показати весь коментар
 
 
В 2010 КС дозволив окремим депутатам входити до коаліції, рішення від 6.04
 показати весь коментар
 
 
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 68 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України стосовно можливості окремих народних депутатів України брати безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України від 6 квітня 2010 року № 11-рп/2010

Ты не дочитал. Там разрешалось брать участие в создании, но нет ни слова о том, чтобы входить в неё. И оно ссылалось на статью 60 и 61 регламента ВР. А их больше нету. Так что попытка отсылки к 2010 году Парубием, терпит полный крах.
 показати весь коментар
 
 
В цивилизованных странах действует такой главный юридический принцип: "разрешено всё что не запрещено".
 показати весь коментар
 
 
Ты сам себе противоречишь тогда в обвинении Зебилов

Стаття 83. Конституції України
У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
 показати весь коментар
 
 
Здесь не сказано что фракция не может состоять из одного депутата. Независимый депутат может назвать себя представителем общества любителей пива или членом религиозного отделения Церкви Макаронного Монстра.
 показати весь коментар
 
ПОЛОЖЕННЯ
про депутатські групи (фракції)
у Верховній Раді України
1. Формування депутатських груп (фракцій)

1.1. Народні депутати України можуть добровільно
об'єднуватися у депутатські групи (фракції) за умови, що до складу
кожної з них входить не менш як 25 депутатів. Депутатські групи
формуються як на партійній, так і на позапартійній основі.
Депутатські групи, які сформовані на основі партійної належності
депутатів, називаються депутатськими фракціями. До складу
депутатської фракції можуть входити й позапартійні депутати, які
підтримують програмні документи відповідної партії. Депутатські
групи, сформовані на позапартійній основі, об'єднують
депутатів, які поділяють однакові або схожі погляди з питань
державного і соціально-економічного розвитку.

Я смотрю ты любишь заглатывать...
 показати весь коментар
 
 
Я смотрю что ты - хамское отродье.

"ПОЛОЖЕННЯ про депутатські групи (фракції) " - постанова от 1994 года.
Однако:
1) Конституция не накладывает никаких ограничений на численность фракции.
2) Постановление Рады не может быть выше Конституции.


Taким образом, постановление как минимум нуждается в оценке со стороны КС.
 показати весь коментар
 
Можна питання: а як можна брати участь у створенні коаліції і при цьому не входити в неї?)))) Створення коаліції - це і є входження в неї депутатів!
 показати весь коментар
 
Ты можешь помочь создать автомобиль кому либо. Построить его с нуля. Ты автоматически становишься владельцем автомобиля?
 показати весь коментар
 
 
Ти ідіот?
Моє питання не про це: як це відбувається??? Конкретно! Створення коаліції - це коли депутати ставлять підписи під угодою коаліційною! І все. Хто не ставить підпис - не бере участь у створенні коаліції.
 показати весь коментар
 
 
Через дупу це відбувається. В регламенті ВР до сих пір нічого не прописано. Тому можуть посилатися тільки на статтю 83 КУ. У якій чітко сказано про те, що в коаліцію можуть входити лише фракції.

Позафракційні могли входити лише у 2010 році, коли зґвалтували КУ за рахунок татей 60 та 61 в законі про регламент Верховної Ради України, не зважаючи на те, що Конституція України віща за будь які інші закони. І навіть тоді КС виніс рішення по суті таке, що позафракційні депутати можуть лише приймати участь( а це може бути що завгодно, наприклад: узгодження прем'єр міністра, закони які коаліція зобов'язана прийняти за коаліційною угодою, які фракції будуть входити до коаліції и т.і. ), а не входити до неї. Але проФФессору та його компанії було чхати на всі ці рішення і вони їх трактували як хотіли.
 показати весь коментар
 
Тим паче, заборона мажоритарникам входити до коаліції - це абсурд і дискримінація. Типу в одним депутатів більші права, а в інших менші? Ну таке взагалі-то заборонено...
 показати весь коментар
 
 
Ага, рішення того складу КС, який узурпував владу для шапкокрада.
 показати весь коментар
 
 
Але ж воно діє... Портнов от теж узурпував владу для шапокрада, але його кримінально-процесуальний кодекс досі діє. На жаль...
 показати весь коментар
 
 
Діє, але позафракційних до коаліції не допускає.
 показати весь коментар
 
Мінус ті, хто вийшов. Чумак, Розенблат, Юрій Тимошенко, Купрій, Олександр Шевченко, олег Мусій, Пертенко, Міщенко, Кривохатько, Константиновськи - які покинули фракцію раніше, ніж вийшов указ.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Зебилы, а ведь вы нервничаете, очень сильно. Думаете что рейтинг вашего клована к осени обрушится, и в Раду зайдут нелюбимые вами порохоботы ?
Не бойтесь. Большинство будет ваше. Ваша власть неизбежно наваяет таких выкрутасов, что вы выть начнёте на Луну. Такова цена идиотизма и предательства.
 показати весь коментар
 
 
Слава святій червоній стрічці рошен, заспокоїли народ.
Частіше відвідуйте форум "Цензора", бо режим 24/7 якось малувато.
 показати весь коментар
 
 
Всенепременно. Буду здесь регулярно пинать ногами зе-диотов и их поводырей. Парубій передав до КСУ підтвердження існування коаліції в Раді до виходу з неї фракції НФ - Цензор.НЕТ 9758
 показати весь коментар
 
 
І мову бажано вивчити, бо я скоро почну тупорилих русскочєлюстних парашників на нуль множити.
 показати весь коментар
 
Да начхать на тебя, и положить с прибором.
 показати весь коментар
 
Да, тупые порохоботки. Сколько бы вы ни ерзали ножками и не скрежетали зубками, все партии уже провели съезды, определились с кандидатами. И будет повторение еще раз ваших предсказаний с тем же результатом, как и на выборах президента. КС признает парубия идиотом и не пойдет против воли большинства народа.

Образовался новый закон природы на этот год. Звучит так. Если порохоботы что-то вещают о будущих событиях, значит все будет наоборот. Уже практически подтверждено несколько раз. Природа не дура. Она любит умных и рассудительных, а не тупых и высокомерных недоучек.
 показати весь коментар
 
 
Порохоботы говорили что:
- Роттердам-плюс никуда не денется;
- зарплат по 4000 у.е. не будет;
- снижения тарифов не будет;
- война не закончится.

Пока что правы порохоботы Парубій передав до КСУ підтвердження існування коаліції в Раді до виходу з неї фракції НФ - Цензор.НЕТ 7241
 показати весь коментар
 
 
Коаліцію створюють фракції, а не "вольношатающієся" - не добили папєрєднікі злочинну політрехворму. А педроти так все й залишили з гідністю. Воно ж і їм, і главпорясяті вигідно було, оте кучмотворчєство 1996 року. З питання відміни політреформи КС приймав рішення двічі, що вже само по собі робить його незаконним. Відтак, в Україні на сьогодні практично немає іншої легітимної влади, ніж всенародно обраний президент, але це тільки формально.
А реально в державному масштабі влади немає ні в кого - дострибалися...
 показати весь коментар
 
 
Россиянин, у тебя в стране монархия, потому ты не понимаешь: как функционирует демократия.
В Украине ТРИ независимых ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. И каждая из них легитимна, в рамках своих конституционных полномочий.
 показати весь коментар
 
 
Тупым порохоботам можно простить их тупизну. Ну гены такие, они, что виноваты в этом, или гены это преступление? Они до сих пор уверены, что петя избран президентом, как они тут визжали с утра до вечера.
 показати весь коментар
 
 
Розмова в коридорі психлікарні:
- Марьванна!
- Що, Андрійку?
- Мене санітари позаочі називають обісраним дебілом!
- Андрійку! Ну не рюмсай! Ти сам трохи винуватий! Чому ти ніколи не користуєшся туалетом, а ходиш собі в штані?
- Сьгодні я заходив в туалет!
- Андрійку! В туалет треба заходити до того, "як", а не після!
 показати весь коментар
 
 
Пан трохи переплутав. Це не Юля обіцяла вам, стецькам, платити за вашу брехню в мережах, а Порошенко. Що, вже два місяці не платить? Розумію Парубій передав до КСУ підтвердження існування коаліції в Раді до виходу з неї фракції НФ - Цензор.НЕТ 6733
 показати весь коментар
 
 
Спадар забыл, что порохоботы уже с 21 числа в Ростове, а Банк, через который осуществляли платежи, возвращают Коломойскому, как ты этого и хотел.
 показати весь коментар
 
Все добре, а ось цікаво чи настане такий час, коли президентом та премьером Ізраілю стануть українці !
У нас же можливо що на Україні де живе більшість українців, президент та премьєр евреї !
 показати весь коментар
 
 
Израиль создавали в основном выходцы из дореволюционной Польши, Украины, Белоруссии, Литвы и т.д. Да и сегодня там где-то у каждого пятого родной язык русский или украинский.
 показати весь коментар
 
Когда у этих педроцефальных уродов по депутатскому запросу потребовали несколько лет назад документы подтверждающие коалицию, их кагбэ вообще не было. А теперь имбецил со справкой Зарубий - нашлепал каких-то левых бумажек задним числом и размахивает ими перед судом. Кто нашу Раду видел - тот в цирке не смеется.
 показати весь коментар
 
 
Если Зеленский срочно не занесет в КСУ чемоданы денег, то его Указ о роспуске Рады объявят неконституционным.
 показати весь коментар
 
До сраки. Вовік - гарант Конституції. Його рішення більше, ніж рішення Конституційного Суду. Нехай Вовік підписує і будемо робити вибори. Юля так каже, а вона має потужну юридичну підтримку і знає, що каже.
 показати весь коментар
 
 
А "внефракционники" разве могут входить в состав коалиции?
Парубий - уголовный преступник, 3 года скрывавший от народа Украины факт отсутствия коалиции в Парламенте. Вова, плять, бери за шкварник, этого "героя", и в суд! Шо за соплежуйство? Мы так нихера не построим, в этой несчастной стране.
 показати весь коментар
 
 
сподобился слабоумный за два года .., вот что чудодейственный пендель под жопу с человеком творит
 показати весь коментар
 
Ты, чмо картавое, подними башку и посчитай количество дупутатов в зале в любой день недели. Их там не больше 50. Какая нах коалиция???
 показати весь коментар
 
 
Как эти Палубии боятся, что их от корыта оттянут. Вцепились в свои мандаты пальцами рук и ног. Оно и понятно, каждый день при власти приносит миллионы на оффшорных счетах.

Но что им дадут дополнительные три месяца? Если выборы будут не в июле, а октябре, что это им даст? Ну, побудут на три месяца больше у корыта. Но потом все равно придется уходить. Рейтин порохоботной ЕС к октябрю уйдет в ноль. Могут и вообще в Верновну Раду не попасть.
 показати весь коментар
 
А де це раптом взялась каолiцiя? Три роки не було, як казала Юля, та вчасно зараз з'явилася!?
 показати весь коментар
 
 
Основная претензия к власти: "НЕ ВРАТЬ И НЕ ВОРОВАТЬ!!!""
Что говорит Парубий!!!!!!
Нет слов!!! Читайте ЗАКОН!!! И голова ВР ОБЯЗАН ЭТО знать!!!
Какие нах.. "Парубий отметил, что до выхода фракции НФ, коалиция состояла не только из 2 фракций, но и из внефракционных депутатов Рады."!!!!!
В ЗАКОНЕ написано: "Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді (далі -
коаліція)"!!!!!!!! Какие еще "внебрачные" "внефракционные депутаты"????
Понятным языком - чтобы депутат ВР был в "коалиции", он должен быть членом одной из фракции, которая подписала коалиционное соглашение.
Коалицию НЕ подписывает ДЕПУТАТ!!!
Потому она и называется "Коалиция ДЕПУТАТСКИХ ФРАКЦИЙ"

Первоисточник:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/547-17


Глава 12
КОАЛІЦІЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ
Стаття 61. Порядок утворення коаліції депутатських фракцій у
Верховній Раді
1. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді (далі -
коаліція) - це добровільне об'єднання депутатських фракцій, яке
формується у Верховній Раді за результатами виборів і на основі
узгодження політичних позицій. До складу коаліції входить
більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної
Ради.

2. Коаліція формується депутатськими фракціями, утвореними в
порядку, встановленому цим Регламентом, протягом одного місяця з
дня відкриття першого засідання новообраної Верховної Ради або
протягом одного місяця з дня припинення діяльності попередньої
коаліції.
3. Коаліція формується після проведення депутатськими
фракціями консультацій. За результатами проведених консультацій за
особистими підписами голів відповідних депутатських фракцій, або
за рішенням депутатської фракції одним із заступників голови
депутатської фракції, укладається угода про коаліцію депутатських
фракцій у Верховній Раді (далі - коаліційна угода).
 показати весь коментар
 
 
Немцам , британцам , французам , испанцам , а , особенно , итальянцам , невозможно понять , как парламент может ТРИ года работать после распада правящей коалиции . И правительство тоже...
 показати весь коментар
 
Алло, алло, шеф, это я, алло Беня, это я - Вовик,зе-Вовик!Шеф всё пропало ,досрочных выборов не будет,еще пару косяков, на осень рейтинг упадёт!
 показати весь коментар
 
Есть свидетели, которые видели, как вчера Парубий в своем кабинете в ВР судорожно жевал какие-то листы бумаги, глотал их и запивал горилкой ! Если бумага хорошая, то через день можно будет узнать, чьи заявления о выходе из коалиции не попали в КС, хоть и прошли через спикера.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПарубій передав до КСУ підтвердження існування коаліції в Раді до виходу з неї фракції НФ
 
 
 
 
 
 вгору