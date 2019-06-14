 Парубій передав до КСУ підтвердження існування коаліції в Раді до виходу з неї фракції НФ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини, про це він заявив в ефірі ЕспресоTV.

"Я передав як голова Верховної Ради України до суду кілька важливих документів: це документ чисельності двох фракцій ... Усі заяви, які надходили до Апарату Верховної Ради про вихід з коаліції ... Як коаліція на момент свого створення налічувала 302 народні депутати ... Я передав всі заяви, всіх народних депутатів, які написали заяви про вихід. І якщо кількість цих заяв відняти від цифри 302, теж виходить більш ніж 226, що підтверджує, що на момент виходу з коаліції "Народного фронту", коаліція існувала", - сказав він.

Парубій зазначив, що до виходу фракції НФ коаліція складалася не тільки з 2 фракцій, але і з позафракційних депутатів Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпуск Ради - незаконний, в коаліції було 227 депутатів, - Парубій

Як повідомлялося, Конституційний Суд почав розгляд конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

11 червня в Конституційному суді повідомили, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання у справі про конституційність розпуску парламенту не зміг надати КС список депутатів коаліції.