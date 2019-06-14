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Все про:Азовське море (1108) військовополонені (283) моряки (605) СІЗО (405)

 "Перебуває в старій камері без гарячої води", - адвокатка про умови утримання українського військовополоненого моряка Беспальченка в московському СІЗО

Захоплений 25 листопада 2018 року Росією український військовополонений моряк Віктор Беспальченко в московському СІЗО "Лефортово" утримується в старій камері, де немає гарячої води.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала адвокатка Оксана Опаренко, яка відвідала Беспальченка 13 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У вівторок відвідала в СІЗО Лефортово свого підзахисного Віктора Беспальченка. Віктор в хорошому настрої, наскільки це можливо в умовах сьогодення. Разом з сусідом займається спортом. Також, продовжує вивчати англійську мову. Жартував, згадував про дім, про батьків. Дзвінки рідним і побачення, на жаль, не дозволили. Перебуває в старій камері, де немає гарячої води, але сподівається, що незабаром переведуть в камеру з ремонтом. Сьогодні відбулися слідчі дії за участю Віктора. Просив передати батькам і рідним, що любить і сумує. Щоб не переживали за нього", - розповів вона.

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Перебуває в старій камері без гарячої води, - адвокатка про умови утримання українського військовополоненого моряка Беспальченка в московському СІЗО 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС очікує, що всі незаконно ув'язнені в РФ українці будуть звільнені без зволікання, - Косьянчич

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з якимРосія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132372
 
 
 Топ коментарі
 
И шо это за важная новость? Тут пол-Украины без горячей воды.. "Находится в старой камере без горячей воды", - адвокат об условиях содержания украинского военнопленного моряка Беспальченко в московском СИЗО - Цензор.НЕТ 2450
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и тебя, падаль вдуем по саміе гланді и твоих фашистов. время еще не пришло. готовся. розминай попель о чеченскую бутілку
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Камера всё таки не четырёх- звёздочный отель У нас полстраны без гарячей воды Так что не причитайте А то скоро начнут жалобы в оон писать что пицу нельзя доставлять в камеру
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А в СИЗО и тюрьмах горячая вода положена быть в камере?!
Не, я всей душой болею за наших ребят, но...
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и тебя, падаль вдуем по саміе гланді и твоих фашистов. время еще не пришло. готовся. розминай попель о чеченскую бутілку
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И шо это за важная новость? Тут пол-Украины без горячей воды..
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он что, в Украине сидит? вся недороссия (кроме чечни) без горячей води
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А друга підлога з гарячою водою. І я теж. "Перебуває в старій камері без гарячої води", - адвокатка про умови утримання українського військовополоненого моряка Беспальченка в московському СІЗО - Цензор.НЕТ 414
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Камера всё таки не четырёх- звёздочный отель У нас полстраны без гарячей воды Так что не причитайте А то скоро начнут жалобы в оон писать что пицу нельзя доставлять в камеру
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Зеленский, ЧТО ТЫ лично сделал , что сделала твоя бригада, для того что бы освободили из плена наших моряков-героев? Шаурма в счёт не идёт.
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Порошенко так вообще ничего не делал.
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А Рубана и Савченку выпустили просто так, по звонку из Москвы.
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А які умови утримання в нашого червонощокого луганського зрадника Єфремова??? Як він там поживає. Ніхто не хоче з журналістів зненацька перевірити в камері він чи гріється десь на океанському узбережжі. Можу поспорити, що друге.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Перебуває в старій камері без гарячої води", - адвокатка про умови утримання українського військовополоненого моряка Беспальченка в московському СІЗО
 
 
 
 
 
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