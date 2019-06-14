 "Перебуває в старій камері без гарячої води", - адвокатка про умови утримання українського військовополоненого моряка Беспальченка в московському СІЗО

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала адвокатка Оксана Опаренко, яка відвідала Беспальченка 13 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У вівторок відвідала в СІЗО Лефортово свого підзахисного Віктора Беспальченка. Віктор в хорошому настрої, наскільки це можливо в умовах сьогодення. Разом з сусідом займається спортом. Також, продовжує вивчати англійську мову. Жартував, згадував про дім, про батьків. Дзвінки рідним і побачення, на жаль, не дозволили. Перебуває в старій камері, де немає гарячої води, але сподівається, що незабаром переведуть в камеру з ремонтом. Сьогодні відбулися слідчі дії за участю Віктора. Просив передати батькам і рідним, що любить і сумує. Щоб не переживали за нього", - розповів вона.

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Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з якимРосія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.