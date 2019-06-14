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 Україна і США домовилися розшукувати українців-ветеранів, які брали участь у В'єтнамській війні або служили у В'єтнамі

Україна і США підписали меморандум, спрямований на пошук українців-ветеранів, які брали участь у В'єтнамській війні або служили у В'єтнамі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

Зазначається, що меморандум було підписано між Мінветеранів України та управлінням Міністерства оборони США з розшуку військовополонених і зниклих безвісти.

Згідно з документом, його підписанти мають намір у межах українського та американського законодавства, а також за допомогою наявних ресурсів залучатися до пошуку українських ветеранів радянських часів, які брали участь у бойових діях у В'єтнамській війні (1959-1975) або проходили військову службу у В'єтнамі (1975-1986).

"Також передбачається надання доступу до цих ветеранів з метою інтерв’ювання щодо наявної в них інформації про військові операції, у ході яких військові США потрапили в полон або зникли безвісти", - зазначила міністр у справах ветеранів Ірина Фриз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінветеранів моніторитиме якість медичних послуг для учасників бойових дій, - Фріз

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132371
 
   
 Топ коментарі
 
При таком договоре ,всем колоборантам с днр/лнр тоже не поздоровится )) Если такие давние вопросы и то рассматриваются. Слава Украине !
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А я вот все думал, и зачем это новое Министерство на бюджет село. А оно вон оно что, Полтавскую и Куликовскую битвы надеюсь не забудут, всех нужно найти обязательно иначе зачем зарплата из бюджета идет. В отдельный департамент пожалуйста почетные представления к наградам ветеранам которые почти половину арсенала с фронта домой перетаскали и на свидания с гранатами ходят от нечего делать.
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Таким интересным макаром может всплыть многое из того, что про Вьетнам скрывал совок и скрывает Роися до сих пор.

Вроде мелочь, а хз, как оно обернется, если Роисю, как правопреемницу СССР, обвинят в пытках и казнях граждан США.
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А я вот все думал, и зачем это новое Министерство на бюджет село. А оно вон оно что, Полтавскую и Куликовскую битвы надеюсь не забудут, всех нужно найти обязательно иначе зачем зарплата из бюджета идет. В отдельный департамент пожалуйста почетные представления к наградам ветеранам которые почти половину арсенала с фронта домой перетаскали и на свидания с гранатами ходят от нечего делать.
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тут своїх полонених неможливо витягнути з лап сепарів
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Очень хороший признак. Враг у нас один. И бить его нужно - вместе !
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При таком договоре ,всем колоборантам с днр/лнр тоже не поздоровится )) Если такие давние вопросы и то рассматриваются. Слава Украине !
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Они что может хотят найденных причислить к ветеранам Украины и тем самым спровоцировать аналогичные ноты протеста со стороны Вьетнама, как в случае с проектом раша-закона о вторжении в Чехословакию?
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Украина давно признала участников вторжения в ЧССР в 1968 году. Они являются УБД и пользуются льготами. Про "вьетнамцев" не ведаю.
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За поребриком "закон о засекречивании потерь в мирное время" и ни каких проблем.
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Таким интересным макаром может всплыть многое из того, что про Вьетнам скрывал совок и скрывает Роися до сих пор.

Вроде мелочь, а хз, как оно обернется, если Роисю, как правопреемницу СССР, обвинят в пытках и казнях граждан США.
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Попытайте косорылого. Сам, конечно, не воевал, но папашка его там явно отметился.
Україна і США домовилися розшукувати українців-ветеранів, які брали участь у В'єтнамській війні або служили у В'єтнамі - Цензор.НЕТ 5256
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна і США домовилися розшукувати українців-ветеранів, які брали участь у В'єтнамській війні або служили у В'єтнамі
 
 
 
 
 
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