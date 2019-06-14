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Все про:Зеленський (1689) Назаров (85)

 Родичі загиблих десантників та екіпажу збитого ІЛ-76МД просять президента взяти справу під контроль. ДОКУМЕНТ

Справу загиблих десантників та екіпажу ІЛ-76МД, збитого на Луганщині 14 червня 2014 року, штучно затягують. У цьому впевнений адвокат потерпілих Віталій Погосян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав на пресконференції 14 червня.

"Минуло 5 років. Досі немає законного вироку", - зазначив адвокат.

Усі кримінальні провадження щодо генерала Назарова постійно перебувають на експертизі, два роки немає можливості розглянути апеляційну скаргу на існуюче рішення Павлоградського суду. Захисник наголошує, що це - знущання над рідними загиблих, серед яких чимало літніх людей.

Нині підготовлено відкрите звернення до президента Зеленського з цього приводу. Його просять взяти справу під свій контроль. Під зверненням - понад 40 підписів членів сімей загиблих.

"Надія в мене є. Протягом 5 років влада про літак взагалі не згадувала. Порошенко обіцяв, що винні будуть покарані, - згадує Іляна Гайдук, сестра одного із загиблих військових. - Але пізніше сказав, що садити генералів не можна... Наш нинішній президент принаймні вшанував загиблих, поклав квіти".

Як повідомив Погосян у Фейсбуці, звернення передано в АП.

Родичі загиблих десантників та екіпажу збитого ІЛ-76МД просять президента взяти справу під контроль 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський, Полторак і Хомчак ушанували пам'ять загиблих у катастрофі Іл-76 під Луганськом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відповідати за трагедію, переконаний адвокат, має не лише генерал Назаров, але й Муженко.

"Але в мене є одне питання і до Муженка, і до Назарова, - додає адвокат. - На підставі чого ви взагалі відправляли хлопців у цей політ, якщо у вас, як ви тепер кажете, не було відповідних повноважень?".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В.о. першого заступника начальника Генштабу генерал Назаров відсторонений від посади, - Бутусов

Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Всі загинули.

Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів з подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 в контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала Віктора Назарова, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовому недбальстві. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Генерала визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 5 років з дня загибелі екіпажу Іл-76 під Луганськом: завтра Київ, Дніпро, Мелітополь та Кривий Ріг вшанують пам'ять загиблих авіаторів і десантників. ФОТОрепортаж

Родичі загиблих десантників та екіпажу збитого ІЛ-76МД просять президента взяти справу під контроль 02
Родичі загиблих десантників та екіпажу збитого ІЛ-76МД просять президента взяти справу під контроль 03
Родичі загиблих десантників та екіпажу збитого ІЛ-76МД просять президента взяти справу під контроль 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132370
 
 
 Топ коментарі
 
Прохання до 8% - не гадьте хоча б у коментах до ТАКИХ новин.
Слава ВДВ-ДШВ!
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Зеленского просят? Да он только шуткануть может по этому поводу, не более...
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У сивочолого не дійшли руки? Не до того було?
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Зеленского просят? Да он только шуткануть может по этому поводу, не более...
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У Пэтра было пять лет,так что рот закрой,иди в другую тему"поугарай"
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Они тролли и Пэтя тут в шоколаде, а все на Зелю валят.
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Зеленая сопля уже за три недели наворотил столько косяков, сколько Порох и за 5 лет не сделал.
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Кацап перестань дурковать...если заходиш на цензор,то читай статьи!А не троль!!!
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Як мені подобається соєва бригада мінстеця. Родичі загиблих десантників та екіпажу збитого ІЛ-76МД просять президента взяти справу під контроль - Цензор.НЕТ 6233 Бо зна кого туди набирають. Та тупі медодички роздають. Тому якщо відповісти по суті питання немає чого, то відповіть одна - кидатись лайном та називати опонента кацапом.

А я то всего спросил на счет примеров что Зеленски за три недельи нагородил такого, что Порох и за 5 лет не сделал. Родичі загиблих десантників та екіпажу збитого ІЛ-76МД просять президента взяти справу під контроль - Цензор.НЕТ 5045 Ответа на вопрос естественно не нашлось.
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Я же не тебе писал,а тому дурку что выше
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А чего фантазировать? Посмотрим какие его будут решения. А дело таки заслуживает очень серьезного расследования ,не меньшего,чем сбитый малазийский лайнер. Сбили террористы, а подставили под них Назаров и еще может кто-то из Генштаба и нужно это дело довести до конца.
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ну да, до путина-то ручонки коротки дотянуться, давайте бить своих чтобы Путина напугать.
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а интересно. где сейчас мужеложенка прячется? он ведь уже не занимается мыролюбством на работе.
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По мнению адвоката Украина не имеет права на полёты на своей территории? Лучше было бы сразу на Донецк бомбу сбросить за гибель экипажа.
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Право то имеет. Только результат предсказуем когда в той части куда их послали находились обезяны с ракетами. Толку от такого права.
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а давайте накажем Назарова за то что рейсы были и до сбитого и даже ПОСЛЕ сбитого. Где родычи не погибших? почему они не защищают Назарова?

блин, не народ а стадо скотов.
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Вы наверное не в курсе, что штаб предупреждали именно об опасности и нецелесообразности именно данного вылета и именно в то время. Вот по каким причинам этим предупреждениям пренебрегло военное руководство и нужно разобраться. А на счет народа я бы поостерегся бросаться подобными оскорблениями. Но это так - доброе пожелание.
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Факт сообщения в студию- что где и когда!!!!И что руководство им пренебрегло!!!!!Вы кацапы свою вину всегда спихиваете на кого то!!! К тому же стало посылал, кто сбил и какое ЧВК работало по самолёту - только год назад!
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Факты не в студию нужно, а в суд, который вот уже как пять лет тянут. На кацапа даже внимания не обращаю. Убогость соевого братства видна невооруженным глазом.
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Ну тогда надо было судить и Сталина и советское командование....они ведь посылали на гибель миллионы своих солдат отвоёвывать землю СССР...прекрасно зная что там много немецких солдат с пушками,авиацией и танками?!
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Так Сталина при Хрущеве и осудили на одном из пленумов партии. Правда уже после его смерти.
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Прохання до 8% - не гадьте хоча б у коментах до ТАКИХ новин.
Слава ВДВ-ДШВ!
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В течение 5 лет власть о самолете вообще не вспоминала. То шо надо знать о петеИсточник: https://censor.net.ua/n3132370
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подотрись своим "источником" на подсосе у Бени.
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Какие они наивные. Это же не памятник мяснику жукову, что бы зальцам лично этим вопросом занимался.
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Неначе люди подуріли! Куратори Зекленського збивали літак, і він буде це розслідувати?
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Вибачаюсь, але за Зеленського не голосував. Так як розумію, що тільки психічно хвора людина може голосувати за клоуна без освіти, під час війни. Зеленський=Коломойський = Хабат =Путін.
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Только лишнехромосомные россияне могут придумать такую дурость и смаковать ее.
Не знают ни истории своей, живут в придуманном для дураков мире.
И самим себя лайкать, тоже удел недалеких личностей из за перебрика.
Родичі загиблих десантників та екіпажу збитого ІЛ-76МД просять президента взяти справу під контроль - Цензор.НЕТ 5435
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За аналогією,Хомчака повинні піддати під суд за злочинне рішення входу в Іловайськ і знищення бійців після перемовин з москалями.
Так само,за аналогією ,це Україна винна в знищенні пасажирів Боїнгу,бо дозволила політ в своєму пов. просторі. В чому різниця ? Брудна справа.
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Хомчака в Ілловайськ направив особисто керівник ато назаров якого призначив порошенко це -офіційний висновок тимчасової слідчої комісії вру.
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Вже писав.Висновок ТСК ВРУ з розслідування подій в Іловайську-політично мотивований і непрофесійний(і однозначний-винні Гелетей і Муженко). І в Іловайськ того типа ніхто не направляв,сам вирішив там перебувати.А це з того ж висновку ТСК :"Так, план операції по наступу на Іловайськ розроблявся в перших числах серпня поточного року під керівництвом Командувача оперативного командування «Південь» генерал-лейтенанта Хомчака Р.Б., який є керівником Сектору Б. При плануванні узяття Іловайська керівництво Сектору Б виходило з розвідданих, отриманих зі штабу АТО про те, що в місті знаходиться від 30 до 80 сепаратистів з числа місцевих мешканців, які мають стрілецьке озброєння, і немає організованої оборони. Але в той же час командир 40-го батальйону територіальної оборони «Кривбас» полковник Мотрій та командир розвідпідрозділу Ткачов 8 серпня повідомляли про наявність в Іловайську значної кількості добре озброєних терористів.
Депутатів цікавить, чому в військовій операції по узяттю під контроль Іловайська розгром основних сил противника був доручений добровольчим батальйонам, а не підрозділам ЗС? Та чому при плануванні операції з узяття крупного транспортного вузла стратегічного значення не виникло сумнівів з приводу незначних сил супротивника, і не була проведена дорозвідка?
Багато питань викликала і можливість управління військовими діями в режимі АТО."

"...В итоге между штабами РФ и Украины было достигнуто соглашение о выводе войск из-под Иловайска. После того, как условия вывода войск из котла начали меняться в одностороннем порядке по инициативе штаба РФ, начальник Генерального штаба ВСУ Муженко В.Н. счёл предоставленные гарантии недостаточными и дал указание Хомчаку выводить группировку на прорыв в 3:00 29 августа, выходя мелкими рассредоточенными группами. Хомчак ответил, что батальоны не хотят идти на штурм в данной ситуации, и он обеспечит гарантии выхода на своём уровне взаимодействия с частями РФ.
В связи с этим была достигнута следующая договорённость: на рассвете 29 августа 2014 по прибытии 2 единиц БТР из состава вооруженных сил Российской Федерации (один в Многополье, второй - в Агрономическое) будет осуществлено сопровождение по двум маршрутам вышеупомянутых колонн наших подразделений к рубежу Старобешево-Новоекатериновка...." А далі відомо.
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а может все таки виноват Путин? не?

а, ок, в войне на Донбассе виноват Порошенко, я понял.
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порошенко як головнокомандуючий особисто несе відповідальність за генералів яких він поставив та рішення які він та вони приймали а не шукати цапів-відбувайлів.
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1.поясніть будь-ласка в чому політична-мотивованість і непрофесіоналізм?
2.висновок вру винні не лише гелетей і муженко а ще й порошенко з назаровим
3.ви повторили стару побрехеньку про те що Хомчак особисто прийняв рішення про вхід в Ілловайськ,існують якісь докази цього?ще одна побрехенька про те що рішення про наступ на Ілловайськ приймалося другом Коломойського Корбаном і мала на меті захопленя Зугресу.повіримо на хвилину в цю версію А тепер поясніть чому п.порошенко допустив ситуацію коли частини всу за наказом друга коломойського двічі штурмували Ілловайськ,чи він в той час не був головкомандуючим?чи він втратив контроль над військами? і для чого були потрібні муженки,назарови,гелетеї,якщо важливі рішення приймав Корбан?і чим в цей час займався "рятівник нації"?
4.Корбана доречі звинувачували у створенні незаконних військових формувань і що його було засуджено а вину доведено?
5.комісія встановила факт того що назаров та муженко регулярно отримували повідомлення про рух великих колон россійських військ біля кордону і не приймало ніяких відповідних ситуації рішень (не відвело частини всу від кордону та не зняло завдання ілловайському угрупованню ) це призвело до тяжких наслідків вогневому ураженню штабів техники та особового складу всу тяжким втратам переходу кордону та здачі в полон частини солдат 72 бригади ,за прорахунки вищого керівництва зробили винними 51 бригаду, батальони "Донбасс","Прикарпаття",Корбана,Хомчака, тощо
6.25 серпня Порошенко вже знав що росіяни перейшли кордон і не дав наказ на відступ Ілловайському угрупуванню.
7.ви пишете між штабами рф та України була досягнута домоленність ,не пишіть дурниць хто договарювався?муженко та герасимов чи шойгу?почитайте висновки комісії
8.окремо стоіть трагедія двух ротно тактичних груп які у були наосліп кинути на деблокаду та загинули у засідках за це теж головнокомандуючий та всі інші повинні понести відповідальність.
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То есть виноваты все -но только не путин и российские оккупанты!
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порошенко та призначені ним генерали несуть свою частину відповідальності, в США чи Ізраїлі за такі військові "подвиги" та коррупцію під час війни давно б уже розстріляли.
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Канал 1+1, я так понимаю, что в угоду Зеленскому, пробил решение, чтобы СБУ закрыло глаза на украинофоба Добронравова и отменила ему запрет на въезд в Украину за многочисленные вояжи в оккупированный Крым, минуя официальные пункты Украины.
Не знаю, каким местом он думает, но его Сваты в Украине можно хоронить!
Так что обращаться за справедливостью к этому латентному ватнику, или безсовестному дельцу, нет никакого смысла.
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а 5 років разом з охметовим та іншими дерибанити країну цінами на електроенергію та кумам путена бензозаправки роздавати - це не безсовістність?
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Кондитер отвечал только за Армию Мову Вiру, а вот за всё то, что кондитер прос&ал, отвечает Зеленский - логика *********.
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Конечно!Пока "кондитер" отстаивал и строил Украину твой Зе со своей 95 бандой только обсерал Украину!!!А твои молодые Зебилы ,косили от армии и бегали на россию отсиживаться!!!!!А теперь вы пришли на готовое и блатуете!!!!!!!!И ещё...конфетами и тортами рошен можно наесться......а вонью изрыгаемой 95 бандой нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Когда ж порошенко было почтить память погибших? Он был занят перерезание ленточек и раздачей званий своим холуям в основном.
А память он бы почтил, конечно, делов -то. Но была специально выработана тактика, чтоб про это дело забыли как можно скорее.
Это мое личное мнение.
Бутусов много сил положил на то, чтоб это дело не было похоронено.
Пусть он бы объяснил , что, как и почему.
Потому как молчать уже больше обо всех неприкрытых сливах дел - уже нельзя. А генералов сажать можно и нужно, если они отдавали тупые приказы , что повлекло за собой неминуемую трагедию для всей Украины
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Ну да, это ж бутусов грабил укроборонпром и тормозил расследование самых знаковых дел в Украине. Он расплодил коррупцию . Капец, какой ты умный
Журналисты виноваты, что порошенко обманывал пять лет страну ?
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ВАЗ вчера не вспомнил о годовщине освобождения Мариуполя(в отличае от Пороха), а они хотят чтобы он на контроль взял заведомо проигрышное для рейтинга следствие
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Сегодня Зеленский возложил цветы в Зале Памяти МО...Сегодня, впервые, ветеранов не пустили в Зал Памяти...зассікан кончений
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Не хвилюйтесь!!! В нас все під "конторлем".....
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то что предыдущий президент приказал УСТАНОВИТЬ этот памятник, к которому Зеля возложил цветы - это херня.

Главное, чтобы посадили Назарова, который спланировал и успешно осуществил десятки военных операций, в том числе выведения оставшихся после это трагедии в Луганском аэропорту десантников. Их вывели частично последним рейсом (дада, после сбитого был еще один рейс) и остальных - через тылы противника, более 80 км до Счастья!!

Где эти трусливые родычи выживших десантников? Или только искать виноватых умеете? причем искать обязательно в Киеве - до Путина ведь не дотянуться, так давайте бить своих, чтоб чужие боялись?

Да Путин аплодирует стоя этим делибам - сажать своих генералов за то что сделал Путин!

идиотыблин. зеленскийэлекторат одним словом.
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успешно осуществил десятки военных операций, в том числе выведения оставшихся после это трагедии в Луганском аэропорту десантников (смех в зале)

ти тільки десантникам цього не розповідай про те що це назаров розпланував
він розпланував здачу Донецька,розстріл військ на кордоні як у тирі,Ілловайськ та Дебальцево,здачу ДАПу одні перемоги,вибачте може ще щось пропустив.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРодичі загиблих десантників та екіпажу збитого ІЛ-76МД просять президента взяти справу під контроль. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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