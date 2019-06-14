 Родичі загиблих десантників та екіпажу збитого ІЛ-76МД просять президента взяти справу під контроль. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав на пресконференції 14 червня.
"Минуло 5 років. Досі немає законного вироку", - зазначив адвокат.
Усі кримінальні провадження щодо генерала Назарова постійно перебувають на експертизі, два роки немає можливості розглянути апеляційну скаргу на існуюче рішення Павлоградського суду. Захисник наголошує, що це - знущання над рідними загиблих, серед яких чимало літніх людей.
Нині підготовлено відкрите звернення до президента Зеленського з цього приводу. Його просять взяти справу під свій контроль. Під зверненням - понад 40 підписів членів сімей загиблих.
"Надія в мене є. Протягом 5 років влада про літак взагалі не згадувала. Порошенко обіцяв, що винні будуть покарані, - згадує Іляна Гайдук, сестра одного із загиблих військових. - Але пізніше сказав, що садити генералів не можна... Наш нинішній президент принаймні вшанував загиблих, поклав квіти".
Як повідомив Погосян у Фейсбуці, звернення передано в АП.
Відповідати за трагедію, переконаний адвокат, має не лише генерал Назаров, але й Муженко.
"Але в мене є одне питання і до Муженка, і до Назарова, - додає адвокат. - На підставі чого ви взагалі відправляли хлопців у цей політ, якщо у вас, як ви тепер кажете, не було відповідних повноважень?".
Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Всі загинули.
Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів з подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 в контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала Віктора Назарова, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовому недбальстві. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.
Генерала визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.
Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.
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А я то всего спросил на счет примеров что Зеленски за три недельи нагородил такого, что Порох и за 5 лет не сделал. Ответа на вопрос естественно не нашлось.
иуды
блин, не народ а стадо скотов.
Слава ВДВ-ДШВ!
Не знают ни истории своей, живут в придуманном для дураков мире.
И самим себя лайкать, тоже удел недалеких личностей из за перебрика.
Так само,за аналогією ,це Україна винна в знищенні пасажирів Боїнгу,бо дозволила політ в своєму пов. просторі. В чому різниця ? Брудна справа.
Депутатів цікавить, чому в військовій операції по узяттю під контроль Іловайська розгром основних сил противника був доручений добровольчим батальйонам, а не підрозділам ЗС? Та чому при плануванні операції з узяття крупного транспортного вузла стратегічного значення не виникло сумнівів з приводу незначних сил супротивника, і не була проведена дорозвідка?
Багато питань викликала і можливість управління військовими діями в режимі АТО."
"...В итоге между штабами РФ и Украины было достигнуто соглашение о выводе войск из-под Иловайска. После того, как условия вывода войск из котла начали меняться в одностороннем порядке по инициативе штаба РФ, начальник Генерального штаба ВСУ Муженко В.Н. счёл предоставленные гарантии недостаточными и дал указание Хомчаку выводить группировку на прорыв в 3:00 29 августа, выходя мелкими рассредоточенными группами. Хомчак ответил, что батальоны не хотят идти на штурм в данной ситуации, и он обеспечит гарантии выхода на своём уровне взаимодействия с частями РФ.
В связи с этим была достигнута следующая договорённость: на рассвете 29 августа 2014 по прибытии 2 единиц БТР из состава вооруженных сил Российской Федерации (один в Многополье, второй - в Агрономическое) будет осуществлено сопровождение по двум маршрутам вышеупомянутых колонн наших подразделений к рубежу Старобешево-Новоекатериновка...." А далі відомо.
а, ок, в войне на Донбассе виноват Порошенко, я понял.
2.висновок вру винні не лише гелетей і муженко а ще й порошенко з назаровим
3.ви повторили стару побрехеньку про те що Хомчак особисто прийняв рішення про вхід в Ілловайськ,існують якісь докази цього?ще одна побрехенька про те що рішення про наступ на Ілловайськ приймалося другом Коломойського Корбаном і мала на меті захопленя Зугресу.повіримо на хвилину в цю версію А тепер поясніть чому п.порошенко допустив ситуацію коли частини всу за наказом друга коломойського двічі штурмували Ілловайськ,чи він в той час не був головкомандуючим?чи він втратив контроль над військами? і для чого були потрібні муженки,назарови,гелетеї,якщо важливі рішення приймав Корбан?і чим в цей час займався "рятівник нації"?
4.Корбана доречі звинувачували у створенні незаконних військових формувань і що його було засуджено а вину доведено?
5.комісія встановила факт того що назаров та муженко регулярно отримували повідомлення про рух великих колон россійських військ біля кордону і не приймало ніяких відповідних ситуації рішень (не відвело частини всу від кордону та не зняло завдання ілловайському угрупованню ) це призвело до тяжких наслідків вогневому ураженню штабів техники та особового складу всу тяжким втратам переходу кордону та здачі в полон частини солдат 72 бригади ,за прорахунки вищого керівництва зробили винними 51 бригаду, батальони "Донбасс","Прикарпаття",Корбана,Хомчака, тощо
6.25 серпня Порошенко вже знав що росіяни перейшли кордон і не дав наказ на відступ Ілловайському угрупуванню.
7.ви пишете між штабами рф та України була досягнута домоленність ,не пишіть дурниць хто договарювався?муженко та герасимов чи шойгу?почитайте висновки комісії
8.окремо стоіть трагедія двух ротно тактичних груп які у були наосліп кинути на деблокаду та загинули у засідках за це теж головнокомандуючий та всі інші повинні понести відповідальність.
Не знаю, каким местом он думает, но его Сваты в Украине можно хоронить!
Так что обращаться за справедливостью к этому латентному ватнику, или безсовестному дельцу, нет никакого смысла.
А память он бы почтил, конечно, делов -то. Но была специально выработана тактика, чтоб про это дело забыли как можно скорее.
Это мое личное мнение.
Бутусов много сил положил на то, чтоб это дело не было похоронено.
Пусть он бы объяснил , что, как и почему.
Потому как молчать уже больше обо всех неприкрытых сливах дел - уже нельзя. А генералов сажать можно и нужно, если они отдавали тупые приказы , что повлекло за собой неминуемую трагедию для всей Украины
Журналисты виноваты, что порошенко обманывал пять лет страну ?
Главное, чтобы посадили Назарова, который спланировал и успешно осуществил десятки военных операций, в том числе выведения оставшихся после это трагедии в Луганском аэропорту десантников. Их вывели частично последним рейсом (дада, после сбитого был еще один рейс) и остальных - через тылы противника, более 80 км до Счастья!!
Где эти трусливые родычи выживших десантников? Или только искать виноватых умеете? причем искать обязательно в Киеве - до Путина ведь не дотянуться, так давайте бить своих, чтоб чужие боялись?
Да Путин аплодирует стоя этим делибам - сажать своих генералов за то что сделал Путин!
идиотыблин. зеленскийэлекторат одним словом.
ти тільки десантникам цього не розповідай про те що це назаров розпланував
він розпланував здачу Донецька,розстріл військ на кордоні як у тирі,Ілловайськ та Дебальцево,здачу ДАПу одні перемоги,вибачте може ще щось пропустив.