 Родичі загиблих десантників та екіпажу збитого ІЛ-76МД просять президента взяти справу під контроль. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав на пресконференції 14 червня.

"Минуло 5 років. Досі немає законного вироку", - зазначив адвокат.

Усі кримінальні провадження щодо генерала Назарова постійно перебувають на експертизі, два роки немає можливості розглянути апеляційну скаргу на існуюче рішення Павлоградського суду. Захисник наголошує, що це - знущання над рідними загиблих, серед яких чимало літніх людей.

Нині підготовлено відкрите звернення до президента Зеленського з цього приводу. Його просять взяти справу під свій контроль. Під зверненням - понад 40 підписів членів сімей загиблих.

"Надія в мене є. Протягом 5 років влада про літак взагалі не згадувала. Порошенко обіцяв, що винні будуть покарані, - згадує Іляна Гайдук, сестра одного із загиблих військових. - Але пізніше сказав, що садити генералів не можна... Наш нинішній президент принаймні вшанував загиблих, поклав квіти".

Як повідомив Погосян у Фейсбуці, звернення передано в АП.

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Відповідати за трагедію, переконаний адвокат, має не лише генерал Назаров, але й Муженко.

"Але в мене є одне питання і до Муженка, і до Назарова, - додає адвокат. - На підставі чого ви взагалі відправляли хлопців у цей політ, якщо у вас, як ви тепер кажете, не було відповідних повноважень?".

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Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Всі загинули.

Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів з подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 в контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала Віктора Назарова, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовому недбальстві. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Генерала визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

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