EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 За кордоном
  4045  15
Все про:випробування (159) розвідка (1406) Росія (17497) США (5093) ядерна зброя (242)

 Військова розвідка США звинуватила РФ у проведенні ядерних випробувань малої потужності

Американська військова розвідка виступила з новим повідомленням з приводу проведення ядерних випробувань малої потужності в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Нову заяву Розвідувального управління Міністерства оборони можна розцінити як більш пряме звинувачення на адресу Росії, порівняно з недавнім обережним коментарем директора відомства генерал-лейтенанта Роберта Ешлі.

"Уряд США, в тому числі розвідувальна спільнота, вважає, що Росія проводила випробування ядерної зброї, які створили енергетичний вихід", - стверджується в заяві Розвідувального управління, яка була опублікована в четвер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія здійснює випробування ядерної зброї малої потужності, - розвідка США

Відомство не уточнило жодних подробиць про ймовірні випробування і не надало доказів того, що вони проводилися.

У травні Ешлі заявив, що Росія, "ймовірно", не дотримується "стандарту нульової потужності" з ядерних випробувань і, можливо, проводить випробування з вибухами вище субкритичної потужності в рамках розробки більш сучасних видів ядерної зброї.

Росія рішуче відкидає звинувачення Вашингтона. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав їх "маячнею".

"Розглядаємо заяви в США про ймовірне проведення Росією ядерних випробувань надмалої потужності як грубу провокацію. Такі звинувачення абсолютно безпідставні і націлені на те, щоб спробувати знову очорнити нашу країну", - підкреслив він.

Нові звинувачення прозвучали через день після того, як заступник держсекретаря з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон зустрілася в Празі із заступником міністра закордонних справ Сергієм Рябковим, щоб обговорити контроль над озброєннями.

Зустріч не привела до якихось значущих домовленостей.

Також читайте: Китай готовий до ядерних переговорів зі США і РФ, - Трамп

Після зустрічі Томпсон написала в "Твіттері", що порушила низку питань, з яких США хотіли б вести більш конструктивний діалог з Росією.

Рябков же наголосив на неприйнятності звинувачень Вашингтона в проведенні ядерних випробувань і порушенні Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань від 1996 року (ДВЗЯВ), який забороняє проводити ядерні вибухи.

Перед травневою заявою Ешлі газета Wall Street Journal повідомила, що, за новими оцінками американської розвідки, Росія, "ймовірно", тестувала ядерну зброю з дуже малою потужністю на архіпелазі Нова Земля.

Поки неясно, чи базуються заяви Розвідувального управління на нових розвідданих або на переосмисленні раніше отриманої інформації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132369
 
 
 Топ коментарі
 
Так от чому така спека,козломорді лапті палять
 показати весь коментар
 
Не ну если они у себя в рашке взрывают ядерные бомбы,то чего переживать,радиация им на пользу
 показати весь коментар
 
Баржами возять ЯЗ,по мосту бояться.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Росія готує малі ядерні блиби та боєголовки для використання проти України. Україна враховуючи це має відновити ядерну зброю та почати виробляти ракети для доставки ядерних зарядів в будя яку точку території росії та її союзників, КНДР, Ірану, Індії, Китаю, Венесуели, на випадок якщо путін захоче переховуватись на територіях цих країн.
 показати весь коментар
 
Пуйлу банально нужно шарахнуть у себя, естественно по дальше от москвы, какую-нибудь атомную станцию. Тогда все люди земли будут помогать расее справится с последствиями, что сплотит коцапов со всем миром как в мультике про ну погоди:

Военная разведка США обвинила РФ в проведении ядерных испытаний малой мощности - Цензор.НЕТ 4546

И с кацлов снимут санкции Военная разведка США обвинила РФ в проведении ядерных испытаний малой мощности - Цензор.НЕТ 5501
 показати весь коментар
 
озабоченность США---виявіть...можете і навіть глубоку
 показати весь коментар
 
Так от чому така спека,козломорді лапті палять
 показати весь коментар
 
 
Так це кацапи так Колорадів вбивають недалеко від Челябинська! Нема навкруги там ціх жуків,радіації бояться...!
 показати весь коментар
 
 
москалі готуються до війни.
земан вже лообіймався з пуйлом, теж саме чекає на трампа
 показати весь коментар
 
какие разработки могут быть в немытой? то мусорный полигон не успели вывезти в Архангельск, вот гавно от жары и пыхнуло )))
 показати весь коментар
 
 
Головне москалям не заважати,вони самі собі харакірі вже зробили у Криму навезли Зброї..!
 показати весь коментар
 
Не ну если они у себя в рашке взрывают ядерные бомбы,то чего переживать,радиация им на пользу
 показати весь коментар
 
 
обвінілі і що далі ????????!!!!!!! Я те ж можу так само їх обвініть.
 показати весь коментар
 
 
"вероятно", "возможно", а в заголовке "обвинило в проведении испытаний".
Пук в лужу.
 показати весь коментар
 
Конечно проводит, было бы странно, если бы россия не проводила ядерные испытания и придерживалась договоренностей.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономВійськова розвідка США звинуватила РФ у проведенні ядерних випробувань малої потужності
 
 
 
 
 
 вгору