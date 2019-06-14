 Військова розвідка США звинуватила РФ у проведенні ядерних випробувань малої потужності

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Нову заяву Розвідувального управління Міністерства оборони можна розцінити як більш пряме звинувачення на адресу Росії, порівняно з недавнім обережним коментарем директора відомства генерал-лейтенанта Роберта Ешлі.

"Уряд США, в тому числі розвідувальна спільнота, вважає, що Росія проводила випробування ядерної зброї, які створили енергетичний вихід", - стверджується в заяві Розвідувального управління, яка була опублікована в четвер.

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Відомство не уточнило жодних подробиць про ймовірні випробування і не надало доказів того, що вони проводилися.

У травні Ешлі заявив, що Росія, "ймовірно", не дотримується "стандарту нульової потужності" з ядерних випробувань і, можливо, проводить випробування з вибухами вище субкритичної потужності в рамках розробки більш сучасних видів ядерної зброї.

Росія рішуче відкидає звинувачення Вашингтона. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав їх "маячнею".

"Розглядаємо заяви в США про ймовірне проведення Росією ядерних випробувань надмалої потужності як грубу провокацію. Такі звинувачення абсолютно безпідставні і націлені на те, щоб спробувати знову очорнити нашу країну", - підкреслив він.

Нові звинувачення прозвучали через день після того, як заступник держсекретаря з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон зустрілася в Празі із заступником міністра закордонних справ Сергієм Рябковим, щоб обговорити контроль над озброєннями.

Зустріч не привела до якихось значущих домовленостей.

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Після зустрічі Томпсон написала в "Твіттері", що порушила низку питань, з яких США хотіли б вести більш конструктивний діалог з Росією.

Рябков же наголосив на неприйнятності звинувачень Вашингтона в проведенні ядерних випробувань і порушенні Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань від 1996 року (ДВЗЯВ), який забороняє проводити ядерні вибухи.

Перед травневою заявою Ешлі газета Wall Street Journal повідомила, що, за новими оцінками американської розвідки, Росія, "ймовірно", тестувала ядерну зброю з дуже малою потужністю на архіпелазі Нова Земля.

Поки неясно, чи базуються заяви Розвідувального управління на нових розвідданих або на переосмисленні раніше отриманої інформації.