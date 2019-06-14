 Окупанти після обшуку відвезли в невідомому напрямку кримського татарина Емірхана Муртазаєва, який страждає на шизофренію, - "Кримська солідарність"

За підсумками обшуку був затриманий Емірхан Муртазаєв, повідомляє "Кримська солідарність", передає Цензор.НЕТ.

"Стало відомо, 14 червня 2019 року, був проведений обшук у будинку Муртазаєва Бекіра і Еміне, які проживають за адресою: с. Красноармійське Сімферопольського району.

За попередніми даними, відвезли сина Емірхана Муртазаєва. Один з присутніх в будинку під час обшуку залишив свої дані: МВС Республіки Крим Шманін Антон Петрович. У будинку в момент обшуку були літні батьки Емірхана: Муртазаєв Бекір, 1947 року народження інвалід, Муртазаєва Еміне 1954 року народження. Сім'я Муртазаєва не могла викликати адвоката, були позбавлені юридичної допомоги, не могли нікому повідомити про те, що в їхньому будинку проходить обшук. Слідчий залишив номер телефону, подзвонили на нього - трубку бере пенсіонерка, що свідчить про те, що номер залишили неправильний. У Емірхана є психічний розлад - шизофренія, був на психіатричному обліку. У зв'язку з цим співробітники не можуть утримувати і допитувати його без присутності законного представника, оскільки він не може повною мірою відповідати за свої дії. Рідні стурбовані його станом. Рідна сестра Емірхана залишила заяву на гарячу лінію 102 в зв'язку з тим, що зараз ніхто не знає про його місцезнаходження", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Російський ОМОН у масках і з автоматами оточив ринок в окупованому Сімферополі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж