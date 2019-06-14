EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Фоторепортаж
  8813  217
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (1689) ОБСЄ (2146) Донбас (12117) Лайчак (21)

 Моя мета - зупинити війну, - Зеленський розповів главі ОБСЄ Лайчаку про кроки України для врегулювання ситуації на Донбасі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський 13 червня провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

Глава держави подякував за активну роль ОБСЄ, зокрема Спеціальної моніторингової місії в Україні, у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Президент наголосив, що припинення вогню та повернення миру на Донбас є ключовим пріоритетом його діяльності, адже Україна щодня втрачає своїх бійців і цивільне населення.

Моя мета - зупинити війну, - Зеленський розповів главі ОБСЄ Лайчаку про кроки України для врегулювання ситуації на Донбасі 01

"Для мене це найголовніша мета – зупинити війну, зупинити вогонь, повернути наших заручників додому", – сказав він.

За словами глави держави, для встановлення миру Україна здійснює низку кроків, зокрема щодо активізації мирного процесу на Мінському майданчику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова ОБСЄ, очільник МЗС Словаччини Лайчак відвідає Україну 13 червня

"Ми не можемо довго чекати, бо йдеться про життя наших людей, тому сьогодні ми вже спробували перезавантажити переговори в межах Тристоронньої контактної групи. Вже була проведена одна зустріч, призначено представника України у ТКГ - другий президент Леонід Кучма, інші фахові люди для роботи у її підгрупах", - сказав Зеленський.

Президент України також висловив переконання щодо необхідності рухатися далі з метою досягнення конкретних відчутних результатів, щоб "довести цей процес до фіналу".

Моя мета - зупинити війну, - Зеленський розповів главі ОБСЄ Лайчаку про кроки України для врегулювання ситуації на Донбасі 02
Фото: пресслужба президента

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ підтримує ініціативи, озвучені в Мінську представником України Кучмою, - Лайчак

Володимир Зеленський також поділився спогадами про свою поїздку на лінію розмежування в перші дні після вступу на посаду. Він підкреслив, що побував на сході не лише для того, щоб побачити, в яких умовах служать українські військові, а й для того, щоб особисто підтримати захисників.

Зі свого боку Мирослав Лайчак запевнив українську сторону у готовності ОБСЄ всіляко сприяти досягненню сталого миру на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132364
 
 
 Топ коментарі
 
Сдать Украину врагу его цель. "Остановить войну" он может единственным способом: сдаться.
 показати весь коментар
 
Это хорошая цель. Но ! Она достижима только двумя способами:
- победа, или
- капитуляция.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Как можно сдать такую страну? Уж лучше Плохишей выкосить?
 показати весь коментар
 
 
Війну або програють, або виграють, придурку! Моя мета - зупинити війну, - Зеленський розповів главі ОБСЄ Лайчаку про кроки України для врегулювання ситуації на Донбасі - Цензор.НЕТ 841
 показати весь коментар
 
 
"Моя цель - остановить войну, - зеро. "не мы начали эту войну. но нам её заканчивать" - зеро в инаугурационной речи.
Если войну заканчивает тот, на кого напали, то это означает, что он сдается.
Обычно таких главнокомандующих вешают, но могут и гильотинировать...
Французы приговорили в 1945г маршала Петена к смертной казни за капитуляцию страны гитлеру - а спросил, - За что, разве вам плохо жилось при немцах?! Моя мета - зупинити війну, - Зеленський розповів главі ОБСЄ Лайчаку про кроки України для врегулювання ситуації на Донбасі - Цензор.НЕТ 6026
 показати весь коментар
 
 
Є термінологія, яка визначає той чи інший термін.
Коли поставити питання, що має на увазі Зєльц, коли оголошує - "Зупинити війну".
Пояснення ні від Зєльца, ні від АП немає, що то воно таке - "Зупинити війну". Або ще одне - "Перестати стріляти".
Політика не терпить не зрозумілих фраз, висловлювань.

Тому Зєльц повинен пояснити, що він розуміє під фразою - "Зупинити війну"
 показати весь коментар
 
 
это чмо опять не побрилось. Ну хоть пиджак надело.

придурок, как ты поддержал бойцов? чем? тем что попросился пострелять в сторону боевиков, тем самым провоцируя ответку? а подождать ответку было слабо - пострелял и свалил?

не президент, а чмо трусливое сцыкливое.
 показати весь коментар
 
 
Капітуляція не загорами . В звязку з цим, варто нагадати слова начштабу ЗСУ , про "оптимізацію" армії. Тобто скорочення . Якщо "слуги богообраного народу" , будуть мати більшість в ВР , капітуляція пройде швидко , з ліквідацією Незалежності.
 показати весь коментар
 
 
Твоя цель має бути, як президента України, не астанавить вайну, а перемогти у цій війні, захистивши державу та її громадян. а ми громадяни разом з тобою будемо все для цього робити! Нам не потрібен "мир" любою ціною! Це ми вже не раз в своїй сумній історії проходили! краще гарна війна, ніж поганий "мир"!
 показати весь коментар
 
 
Війну можна виграти або програти.Вазелін хоче капітуляції України.Гнила,сциклива натура клоуна веде країну в прірву
 показати весь коментар
 
 
У мене все більше і більше складається враження, що черговий майдан вже скоро.
 показати весь коментар
 
 
если учесть,что Лайчак на содержании рашиста...цель "зе" останется целью...рашистская организация "обсе" .,оторая никогда и никому не помогла остановить кровопролитие
 показати весь коментар
 
 
В 2014 году "зеленые человечки" зашли в Крым, в 2019 они зайдут в Парламент и Правительство со всеми вытекающими последствиями, мы уже видим, что нам предлагает главный Зечеловечек.
 показати весь коментар
 
 
"закончить можно только выиграв или проиграв" мде такие все кругом патриоты, только трындеть в чатах и могут ... идите воюйте, флаг в руки, только почему то мне кажется что вы ничерта там не выиграете, только время тянуть и жизни терять.

Если есть путь "договориться" то пускай пробует, за это его и выбрали, я в том числе
 показати весь коментар
 
Когда тебя грабанули, оттяпали пол ноги и продолжают валтузить, можно позвать на разборки друзей, чтобы вместе ххотя- бы вернуть отобраное, либо сопротивляться самому или
пищать гопнику "хватит, я устал".
Заканчивай- ТЕ уже декларировать на каждом углу через себя или через свою АП, что хотите тпрекратить войну на своей территории, которую не та начинал - это и так понятно. Ищи- ТЕ рычаги , схемы , стратегии, которые помогут здолеть упыря.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМоя мета - зупинити війну, - Зеленський розповів главі ОБСЄ Лайчаку про кроки України для врегулювання ситуації на Донбасі. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору