 Моя мета - зупинити війну, - Зеленський розповів главі ОБСЄ Лайчаку про кроки України для врегулювання ситуації на Донбасі. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.
Глава держави подякував за активну роль ОБСЄ, зокрема Спеціальної моніторингової місії в Україні, у врегулюванні ситуації на Донбасі.
Президент наголосив, що припинення вогню та повернення миру на Донбас є ключовим пріоритетом його діяльності, адже Україна щодня втрачає своїх бійців і цивільне населення.
"Для мене це найголовніша мета – зупинити війну, зупинити вогонь, повернути наших заручників додому", – сказав він.
За словами глави держави, для встановлення миру Україна здійснює низку кроків, зокрема щодо активізації мирного процесу на Мінському майданчику.
"Ми не можемо довго чекати, бо йдеться про життя наших людей, тому сьогодні ми вже спробували перезавантажити переговори в межах Тристоронньої контактної групи. Вже була проведена одна зустріч, призначено представника України у ТКГ - другий президент Леонід Кучма, інші фахові люди для роботи у її підгрупах", - сказав Зеленський.
Президент України також висловив переконання щодо необхідності рухатися далі з метою досягнення конкретних відчутних результатів, щоб "довести цей процес до фіналу".
Володимир Зеленський також поділився спогадами про свою поїздку на лінію розмежування в перші дні після вступу на посаду. Він підкреслив, що побував на сході не лише для того, щоб побачити, в яких умовах служать українські військові, а й для того, щоб особисто підтримати захисників.
Зі свого боку Мирослав Лайчак запевнив українську сторону у готовності ОБСЄ всіляко сприяти досягненню сталого миру на Донбасі.
Если войну заканчивает тот, на кого напали, то это означает, что он сдается.
Обычно таких главнокомандующих вешают, но могут и гильотинировать...
Французы приговорили в 1945г маршала Петена к смертной казни за капитуляцию страны гитлеру - а спросил, - За что, разве вам плохо жилось при немцах?!
Коли поставити питання, що має на увазі Зєльц, коли оголошує - "Зупинити війну".
Пояснення ні від Зєльца, ні від АП немає, що то воно таке - "Зупинити війну". Або ще одне - "Перестати стріляти".
Політика не терпить не зрозумілих фраз, висловлювань.
Тому Зєльц повинен пояснити, що він розуміє під фразою - "Зупинити війну"
придурок, как ты поддержал бойцов? чем? тем что попросился пострелять в сторону боевиков, тем самым провоцируя ответку? а подождать ответку было слабо - пострелял и свалил?
не президент, а чмо трусливое сцыкливое.
Если есть путь "договориться" то пускай пробует, за это его и выбрали, я в том числе
пищать гопнику "хватит, я устал".
Заканчивай- ТЕ уже декларировать на каждом углу через себя или через свою АП, что хотите тпрекратить войну на своей территории, которую не та начинал - это и так понятно. Ищи- ТЕ рычаги , схемы , стратегии, которые помогут здолеть упыря.