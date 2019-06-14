 На реформу оплати праці педагогів у 2020 році необхідно 25 млрд грн, - Гриневич

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич сьогодні, 13 червня 2019 року, в рамках преспідходу в загальноосвітній школі I-III ступенів у селі Сосонка Вінницької області.
"Потрібно відходити від єдиної тарифної сітки, яка породжує величезну різницю в оплаті праці між молодими і досвідченими вчителями, між дошкільниками, майстрами та вчителями. Суть реформи в тому, що ми не лише загалом підвищуємо зарплату, але й вирівняємо ці величезні дисбаланси. Ну, наприклад, у нас надзвичайно низька зарплата дошкільників, хоча їхня робота не простіша за вчительську. Чи різниця між молодим і досвідченим учителем. Коли молодий спеціаліст приходить у школу, він має мінімальну зарплату. Залишившись на декілька років, вчитель йде. Тому ми й задумали зробити цю зміну. Я представила її прем‘єр-міністру Володимиру Гройсману, і він традиційно готовий підтримати освіту. Однак ця новація може йти тільки разом з новим бюджетом. Тому, на превеликий жаль, через дочасні вибори впровадження цього підвищення зарплат під загрозою. Теперішні парламентські вибори надзвичайно важливі для освітньої сфери. Адже бюджет та освітні закони ухвалюються в парламенті. Саме парламент обирає Уряд, якому продовжувати започатковані зміни. Там мають бути фахові люди, які знають свою роботу, а також мають політичну волю продовжувати освітні реформи", - зазначила вона.
Для підвищення на наступний рік потрібно додаткові 25 млрд грн. Але загалом для впровадження змін потрібно буде більше інвестицій, які зростатимуть поетапно до 2023 року.
"Ця трансформація йтиме разом з порічним планом підвищення зарплати для всіх педагогів. Наша ціль - вийти до 2023 року на рівень чотирьох прожиткових мінімумів мінімальної зарплати педагога. Тобто йдеться про всіх освітян, які зараз оплачуються, починаючи з 9 тарифного розряду", - пояснила міністр.
"Насколько мне известно, он (Порошенко, - ред.) хотел, чтобы предстоятелем был не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон (один из архиереев УПЦ МП, перешедший в ПЦУ. - ред.)", - рассказал патриарх.
"И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов, то за Епифания проголосовали 36 епископов, а за Симеона - 28. Так кто эти 28? 2 - московских, 13 - с УАПЦ, а 13 архиереев - с Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провел работу", - добавил он.
https://112.ua/obshchestvo/filaret-poroshenko-na-vyborah-glavy-pcu-hotel-izbraniya-simeona-ya-dazhe-slyshal-chto-arhiereyam-platili-po-20-tys-dollarov-495957.html
Меня долбает почему даже сейчас в школах нет патриотического воспитания? Почему молодежь не готовят к армии и борьбе вообще? Почему нельзя на постоянной основе парней водить по воинским подразделениям, устраивать военно-патриотические лагеря на лето за счет и при организации государства? Почему в школе не приучают детей к труду(почему дети не убирают в школе, не делают уборку территории? Зачем создают мажоров?
Я лично так и делаю! Но я один! Я детей заставляю! Моя старшая дочь в 18 лет работает на 3 работах, уговаривала сверсников не голосовать за Зе-ЧМО, мой младший сын хочет быть военным и будет им!!!
ДА!!!!!!!!!!!!
*мы такие*(Бирюков.Ю.)
Тримай і не кажи шо мало.
і чого це вона ропіарилася перед виборами ?
хоче у Раду ?
А у пидагогов ничего не слипнется?!
*** его знает, за что нынешним преподам, такая зп.
Или просто бездетные и со школой не сталкивались?
Денег нет,- тетрадей много.
Дерзайте Вову, дамьі и господа !
Зарплата уборщика в том же детсаде - те же ок. 3000 грн. правда рабочий день длиннее, но нет ответственности ни за что по сути.
З/п медсестры в стационаре 5400 на полторы ставки. В этом году уволилось 67 медицинских сестер. Отакэ. Скоро поциенты будут лечиться лопухами у знахарей.
Телевізор весь день горить,
Якийсь Сосун говоре: "Вош енд Гоу,
Снікерс, Баунті, Стіморол...
" "Карпати" програли футбол.
Продав меблі, замість ліжка матрас,
Стидуха тьолку в хату привести.
Жив, короче, шо голімий монгол.
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після дитинства в ерденеті президент владимир уже й троха монгол
- Ты идёшь, пока врёшь; она идёт пока врёт; мы идём пока врём, они идут пока врут,...