 На реформу оплати праці педагогів у 2020 році необхідно 25 млрд грн, - Гриневич

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич сьогодні, 13 червня 2019 року, в рамках преспідходу в загальноосвітній школі I-III ступенів у селі Сосонка Вінницької області.

"Потрібно відходити від єдиної тарифної сітки, яка породжує величезну різницю в оплаті праці між молодими і досвідченими вчителями, між дошкільниками, майстрами та вчителями. Суть реформи в тому, що ми не лише загалом підвищуємо зарплату, але й вирівняємо ці величезні дисбаланси. Ну, наприклад, у нас надзвичайно низька зарплата дошкільників, хоча їхня робота не простіша за вчительську. Чи різниця між молодим і досвідченим учителем. Коли молодий спеціаліст приходить у школу, він має мінімальну зарплату. Залишившись на декілька років, вчитель йде. Тому ми й задумали зробити цю зміну. Я представила її прем‘єр-міністру Володимиру Гройсману, і він традиційно готовий підтримати освіту. Однак ця новація може йти тільки разом з новим бюджетом. Тому, на превеликий жаль, через дочасні вибори впровадження цього підвищення зарплат під загрозою. Теперішні парламентські вибори надзвичайно важливі для освітньої сфери. Адже бюджет та освітні закони ухвалюються в парламенті. Саме парламент обирає Уряд, якому продовжувати започатковані зміни. Там мають бути фахові люди, які знають свою роботу, а також мають політичну волю продовжувати освітні реформи", - зазначила вона.

Для підвищення на наступний рік потрібно додаткові 25 млрд грн. Але загалом для впровадження змін потрібно буде більше інвестицій, які зростатимуть поетапно до 2023 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Команда Зеленського помилилася на $23,8 млрд, пообіцявши вчителям зарплату $4000.

"Ця трансформація йтиме разом з порічним планом підвищення зарплати для всіх педагогів. Наша ціль - вийти до 2023 року на рівень чотирьох прожиткових мінімумів мінімальної зарплати педагога. Тобто йдеться про всіх освітян, які зараз оплачуються, починаючи з 9 тарифного розряду", - пояснила міністр.