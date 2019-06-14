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 Політика України
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Все про:заробітна плата (526) вчитель (96) Гриневич (318)

 На реформу оплати праці педагогів у 2020 році необхідно 25 млрд грн, - Гриневич

Чинна система оплати праці педагогів - вихователів, учителів, майстрів, викладачів - породжує величезну нерівність. Це потрібно змінити, тому МОН підготувало реформу оплати праці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич сьогодні, 13 червня 2019 року, в рамках преспідходу в загальноосвітній школі I-III ступенів у селі Сосонка Вінницької області.

"Потрібно відходити від єдиної тарифної сітки, яка породжує величезну різницю в оплаті праці між молодими і досвідченими вчителями, між дошкільниками, майстрами та вчителями. Суть реформи в тому, що ми не лише загалом підвищуємо зарплату, але й вирівняємо ці величезні дисбаланси. Ну, наприклад, у нас надзвичайно низька зарплата дошкільників, хоча їхня робота не простіша за вчительську. Чи різниця між молодим і досвідченим учителем. Коли молодий спеціаліст приходить у школу, він має мінімальну зарплату. Залишившись на декілька років, вчитель йде. Тому ми й задумали зробити цю зміну. Я представила її прем‘єр-міністру Володимиру Гройсману, і він традиційно готовий підтримати освіту. Однак ця новація може йти тільки разом з новим бюджетом. Тому, на превеликий жаль, через дочасні вибори впровадження цього підвищення зарплат під загрозою. Теперішні парламентські вибори надзвичайно важливі для освітньої сфери. Адже бюджет та освітні закони ухвалюються в парламенті. Саме парламент обирає Уряд, якому продовжувати започатковані зміни. Там мають бути фахові люди, які знають свою роботу, а також мають політичну волю продовжувати освітні реформи", - зазначила вона.

Для підвищення на наступний рік потрібно додаткові 25 млрд грн. Але загалом для впровадження змін потрібно буде більше інвестицій, які зростатимуть поетапно до 2023 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Команда Зеленського помилилася на $23,8 млрд, пообіцявши вчителям зарплату $4000.

"Ця трансформація йтиме разом з порічним планом підвищення зарплати для всіх педагогів. Наша ціль - вийти до 2023 року на рівень чотирьох прожиткових мінімумів мінімальної зарплати педагога. Тобто йдеться про всіх освітян, які зараз оплачуються, починаючи з 9 тарифного розряду", - пояснила міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132359
 
 
 Топ коментарі
 
Это уже не ваши заботы... После выборов народная Рада, выбранная простым наридом, сформирует народное правительство, которое повысит всем зарплаты в 10 раз.... Так и будет. Нарид никогда не ошибается. На реформу оплаты труда педагогов в 2020 году необходимо 25 млрд грн, - Гриневич - Цензор.НЕТ 1745
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Так что , сбылось? По 4000$ в месяц? Нет? Опять шутка...
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Так что , сбылось? По 4000$ в месяц? Нет? Опять шутка...
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Сказали по 4 тыс баксов уже сейчас, каким образом никого не волнует, пацан сказал, пацан сделал, ЗЕзакон...
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Пятый президент Украины Петр Порошенко вмешивался в избрание предстоятеля Православной церкви Украину (ПЦУ), чтобы ее возглавил митрополит Винницкий Симеон. Об этом в интервью изданию "Главком" заявил почетный патриарх Филарет
"Насколько мне известно, он (Порошенко, - ред.) хотел, чтобы предстоятелем был не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон (один из архиереев УПЦ МП, перешедший в ПЦУ. - ред.)", - рассказал патриарх.
"И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов, то за Епифания проголосовали 36 епископов, а за Симеона - 28. Так кто эти 28? 2 - московских, 13 - с УАПЦ, а 13 архиереев - с Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провел работу", - добавил он.

https://112.ua/obshchestvo/filaret-poroshenko-na-vyborah-glavy-pcu-hotel-izbraniya-simeona-ya-dazhe-slyshal-chto-arhiereyam-platili-po-20-tys-dollarov-495957.html
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Втручався, втручався і не переміг, якісь дивні втручання як для узурпатора.
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нужно хорошенько потрусить барыг так можно и на все реформы насобирать и ещё и останется
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Мадам, вы когда-нибудь пробовали продать доменную печь, или трансформаторную подстанцию ?
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Это уже не ваши заботы... После выборов народная Рада, выбранная простым наридом, сформирует народное правительство, которое повысит всем зарплаты в 10 раз.... Так и будет. Нарид никогда не ошибается. На реформу оплаты труда педагогов в 2020 году необходимо 25 млрд грн, - Гриневич - Цензор.НЕТ 1745
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Кажуть в продаж надійшли губозакаточні приспособи від ЗеКоМанди.
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Вы попали в точку! Даже полимтики которых я уважаю часто говорят: какой классный у нас народ! великий український наріде! українці кращі, тільки з владою їм невезе! И тд и тп!!! Эту пустую говорильню про величие нации надо прикрыть! Так как жизнь отличается от этого! Народ и нацию нужно учить, воспитывать патриотами, гражданами(а не быдлом которое хочет шару, и ради шары готово на все!)!
Меня долбает почему даже сейчас в школах нет патриотического воспитания? Почему молодежь не готовят к армии и борьбе вообще? Почему нельзя на постоянной основе парней водить по воинским подразделениям, устраивать военно-патриотические лагеря на лето за счет и при организации государства? Почему в школе не приучают детей к труду(почему дети не убирают в школе, не делают уборку территории? Зачем создают мажоров?
Я лично так и делаю! Но я один! Я детей заставляю! Моя старшая дочь в 18 лет работает на 3 работах, уговаривала сверсников не голосовать за Зе-ЧМО, мой младший сын хочет быть военным и будет им!!!
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а до этого Раду выбирал не "простой народ"? А кто? Марсиане?
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врут ли порохоботы????
ДА!!!!!!!!!!!!
*мы такие*(Бирюков.Ю.)
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Які реформи?! Яка зарплата? А дитя смартфоном за що бавитись буде?
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а хто це гриневич ?
і чого це вона ропіарилася перед виборами ?
хоче у Раду ?
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Що 13 червня робити в школі, зі сторожем теревенити?
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Зарплату получать.
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Уже по 4000 баксов и ещё!?
А у пидагогов ничего не слипнется?!
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Еще было бы хорошо, перепроверить квалификацию педагогов. И психическое состояние. И не так, как полицаев.
*** его знает, за что нынешним преподам, такая зп.
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Надо сргчно переименовать гривню на доллар и все скептики сразу будут повержены)
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Ой! Можно подумать что учителя живут на зарплату...
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конечно нет! Они сбывают налево мел На реформу оплати праці педагогів у 2020 році необхідно 25 млрд грн, - Гриневич - Цензор.НЕТ 2480
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А вы часом сами не нищие нисчастные педагоги случайно?
Или просто бездетные и со школой не сталкивались?
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Полюбила педагога...
Денег нет,- тетрадей много.
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Зеленський розкуркулить Беню і якраз буде педагогам.
Дерзайте Вову, дамьі и господа !
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Зарплата воспитателя детского сада (учитель детей дошкольного возраста) - ок. 3000 грн на руки. Вот и вся реформа. молодой специалист в первый год получает на 70-80% больше чем воспитатель с опытом работы и увольняется через год, т.к. за 3000 работать не хочет.

Зарплата уборщика в том же детсаде - те же ок. 3000 грн. правда рабочий день длиннее, но нет ответственности ни за что по сути.
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Нужно не зарплаты повышать, а снижать цены. Каждая новая власть повышает зарплаты учителям и медикам (всех медработников с профессиональным праздником!), совершенно забывая про другие категории работников.
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Спасибо за поздравление!
З/п медсестры в стационаре 5400 на полторы ставки. В этом году уволилось 67 медицинских сестер. Отакэ. Скоро поциенты будут лечиться лопухами у знахарей. На реформу оплати праці педагогів у 2020 році необхідно 25 млрд грн, - Гриневич - Цензор.НЕТ 8894
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Скоро, скоро вже ми побачимо Христа...
Телевізор весь день горить,
Якийсь Сосун говоре: "Вош енд Гоу,
Снікерс, Баунті, Стіморол...
" "Карпати" програли футбол.
Продав меблі, замість ліжка матрас,
Стидуха тьолку в хату привести.
Жив, короче, шо голімий монгол.

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після дитинства в ерденеті президент владимир уже й троха монгол
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О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем;ближе к натуре, тем лучше, - лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой если умрет, то и так умрет, а если выздоровеет, то и так выздоровеет. (с)
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Мусульмане в таких случаях говорят Иншаллах . То есть - если пожелает Аллах На реформу оплати праці педагогів у 2020 році необхідно 25 млрд грн, - Гриневич - Цензор.НЕТ 7271, что идентично нашему "На все воля Бога" - Бог дал, Бог взял. И совершенно не заморачиваются по поводу выздоровления или смерти
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Зарплата медсестры+ зарплата министра здравоохранения - в среднем получается отличный показатель (иронизирую) Да уж, при нынешних ценах 5400 это тихий ужас!
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угу... Вчера разговаривал со своим семейным врачом из поликлиники. Спрашиваю - ну, шо бабло карманы не жмет? Говорит - та да... при нечеловеческой нагрузке еле 10к выходит. На вызова как ходили, так и ходят. При этом разброс пациентов мама не горюй. И такая з/п только у семейных врачей. Остальные получают (стыдно сказать) 6 - 7 тыщ. Так шо все, о чем вещает зомбоящик - вранье На реформу оплати праці педагогів у 2020 році необхідно 25 млрд грн, - Гриневич - Цензор.НЕТ 4944
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- Вовочка, просклоняй фразу: Я иду по ковру.
- Ты идёшь, пока врёшь; она идёт пока врёт; мы идём пока врём, они идут пока врут,...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа реформу оплати праці педагогів у 2020 році необхідно 25 млрд грн, - Гриневич
 
 
 
 
 
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