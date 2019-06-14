 88% українців підтримують розпуск Ради, - опитування групи "Рейтинг"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування.
Так, згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 8-12 червня 2019 р кількість прихильників дострокових парламентських виборів протягом останнього місяця зросла з 72% до 88%. Сьогодні тільки 8% мають протилежну думку (в травні - 18%).
67% опитаних вважають, що новобраний парламент буде більш ефективним аніж попередній.
82% опитаних вважають, що оскарження групою народних депутатів у Конституційному Суді Указу Президента В.Зеленського про розпуск парламенту і призначення дочасних виборів є не стільки захистом законності, як намаганням народних обранців продовжити свої повноваження хоча б на декілька місяців. Іншої думки у цьому питанні лише 9% респондентів.
Підтримка дострокових виборів, віра в ефективність майбутнього парламенту та теза про намагання народних депутатів продовжити свої повноваження через оскарження рішення про розпуск Верховної Ради мають абсолютну підтримку в усіх вікових, регіональних та електоральних групах, за винятком прихильників партії "Європейська солідарність", які у свої більшості проти дострокових виборів та вважають, що майбутній парламент буде менш ефективним, а оскарження депутатами рішення Президента В.Зеленського про розпуск Верховної Ради у Конституційному Суді є захистом законності.
58% вважають, що Указ Глави держави про розпуск парламенту відповідає як Конституції, так і настроям громадян. 20% – вважають, що він не відповідає Основному Закону, але відповідає настроям громадськості, лише 6% вважають його незаконним і таким, що не відповідає суспільним очікуванням. Найбільше тих, хто вважає Указ про розпуск парламенту відповідним Конституції та настроям громадян – на Півдні (67%), відносно менше на Заході (50%). У електоральному розрізі найбільше у відповідності Закону та суспільним очікуванням переконані прихильники партії "Слуга народу" (72%), найменше – симпатики партії "Європейська солідарність" (7%). При цьому майже половина останніх вважають, що хоча й Указ про дострокові вибори і не відповідає законності, він відповідає очікуванням громадян.
63% вважають, що якщо Конституційний суд визнає Указ Президента В.Зеленського про розпуск парламенту неконституційним, то вибори до Верховної Ради все одно повинні відбутися 21 липня 2019 року, як зазначено у рішенні Глави держави. 20% стверджують, що у такому випадку вони мають пройти в плановому порядку у жовтні ц.р. Лише 7% за те, щоб перевибори відбулися у вересні. У регіональному розподілі прихильників проведення виборів саме 21 липня найбільше на Півдні (71%), відносно менше – у Центрі (57%). Серед прихильників найбільш рейтингових партій у своїй більшості респонденти за проведення дострокових виборів у липні. Як і у попередніх випадках проти цього лише симпатики партії "Європейська солідарність" (70% з них за проведення виборів у плановому порядку – у жовтні 2019 р.).
Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення дослідження: 8-12 червня 2019 р.
Як повідомлялося, наразі немає проекту рішення Конституційного Суду у справі про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.
Також у Конституційному Суді не визначилися, яка дата відповідно до закону вважається остаточною для винесення рішення у справі про конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту.
чи ви кацап і у вас лише хороші спогади ?
розум є чи зовсім ку-ку ?
я тобі відповіла про польский парламент, так ти одразу і злиняв.. слабак.
Я больше не буду тебе отвечать.
Читай історію.
Это значит пред тобою пророссийский "патриот"
Как можно построить правовое государство при таких вводных? Люди, зачем вам конституция, если вы руководствуется своими сиюминутными желаниями? Вы тупое стадо.
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Вам не смішно?
Думаю, что 88% её не читали и на понимают!!!
Спросите:
"Вы за то, что бы преЗЕдент нарушал Законы и Конституцию, что бы распустить ВР на два месяца раньше её естественного окончания?"
И результаты опроса будут кардинально противоположными.
Внеочередные, типа, назначены на 27 июля.
То есть, раньше на 86 дней - меньше трех месяцев.
И то, не факт, что ЦВК успеет все подготовить до 27 июля.
Как же так получается, что весь форум зас*ран?
Нужно признать Цензор - оккупированной порохоботами территорией.
Если народ спросить, например, "вы за 40-ка часовую рабочую неделю или за 20-ти часовую", то 88% ответят - "за 20-ти часовую".
Аналогично: вы за отпуск в 24 дня или 60-ть?
Начался бунт против экс президента: Тысячи «порохоботов» обещают рассказать всю правду
Поправь пынеходы!!
Бо копыто зажало...
1. 4000 баков каждому учителю и медсестре
2. Посадить олигархов бо весна пришла и садить нада!
3. Упрознить Роттердам+
4. Снизить коммуналку
5. Снизить бены на газ.
6. Каджой бабе по мужику...каждому мужику по бутылке водки...
И т.д.
ГДЕ ВСЕ ЭТО Б.. С..А!!!???)))))
Оно просто вас шутил.....
ЛОЩАРЫ !!
Но этьо не показатель. У накселения Украины всегда заваышенные ожидания.
Что толку каждый раз распускаать и избирать на авось ? Может населению пора научится серьезнее подходить к своему выбору?
Глупо совершать одни и те же действия по кругу и ожидать получить при этом разные результтаты...