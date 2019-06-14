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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:КС (320) опитування (357) дострокові вибори (29)

 88% українців підтримують розпуск Ради, - опитування групи "Рейтинг"

88% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", за розпуск Верховної Ради і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування.

Так, згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 8-12 червня 2019 р кількість прихильників дострокових парламентських виборів протягом останнього місяця зросла з 72% до 88%. Сьогодні тільки 8% мають протилежну думку (в травні - 18%).

67% опитаних вважають, що новобраний парламент буде більш ефективним аніж попередній.

82% опитаних вважають, що оскарження групою народних депутатів у Конституційному Суді Указу Президента В.Зеленського про розпуск парламенту і призначення дочасних виборів є не стільки захистом законності, як намаганням народних обранців продовжити свої повноваження хоча б на декілька місяців. Іншої думки у цьому питанні лише 9% респондентів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Сила і честь" та "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соцису". ІНФОГРАФІКА

Підтримка дострокових виборів, віра в ефективність майбутнього парламенту та теза про намагання народних депутатів продовжити свої повноваження через оскарження рішення про розпуск Верховної Ради мають абсолютну підтримку в усіх вікових, регіональних та електоральних групах, за винятком прихильників партії "Європейська солідарність", які у свої більшості проти дострокових виборів та вважають, що майбутній парламент буде менш ефективним, а оскарження депутатами рішення Президента В.Зеленського про розпуск Верховної Ради у Конституційному Суді є захистом законності.

58% вважають, що Указ Глави держави про розпуск парламенту відповідає як Конституції, так і настроям громадян. 20% – вважають, що він не відповідає Основному Закону, але відповідає настроям громадськості, лише 6% вважають його незаконним і таким, що не відповідає суспільним очікуванням. Найбільше тих, хто вважає Указ про розпуск парламенту відповідним Конституції та настроям громадян – на Півдні (67%), відносно менше на Заході (50%). У електоральному розрізі найбільше у відповідності Закону та суспільним очікуванням переконані прихильники партії "Слуга народу" (72%), найменше – симпатики партії "Європейська солідарність" (7%). При цьому майже половина останніх вважають, що хоча й Указ про дострокові вибори і не відповідає законності, він відповідає очікуванням громадян.

63% вважають, що якщо Конституційний суд визнає Указ Президента В.Зеленського про розпуск парламенту неконституційним, то вибори до Верховної Ради все одно повинні відбутися 21 липня 2019 року, як зазначено у рішенні Глави держави. 20% стверджують, що у такому випадку вони мають пройти в плановому порядку у жовтні ц.р. Лише 7% за те, щоб перевибори відбулися у вересні. У регіональному розподілі прихильників проведення виборів саме 21 липня найбільше на Півдні (71%), відносно менше – у Центрі (57%). Серед прихильників найбільш рейтингових партій у своїй більшості респонденти за проведення дострокових виборів у липні. Як і у попередніх випадках проти цього лише симпатики партії "Європейська солідарність" (70% з них за проведення виборів у плановому порядку – у жовтні 2019 р.).

Також дивіться: КС розглядає конституційність указу про розпуск Ради. ВIДЕО

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення дослідження: 8-12 червня 2019 р.

Як повідомлялося, наразі немає проекту рішення Конституційного Суду у справі про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Також у Конституційному Суді не визначилися, яка дата відповідно до закону вважається остаточною для винесення рішення у справі про конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132357
 
 
 Топ коментарі
 
Группа Рейтинг это из центра Розумкова, не?
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А до 2014 года тебя все устраивало? Классно тогда было, правда? Чечетов один чего стоит, и вдруг решил что умеет летать? А тезка твой, Калашников, как отстреливался, как отстреливался...
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ти взагалі в курсі, що спілкуєшся з ЗСУ ?
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цікаво, що можна знайти позитивного в загибелі українців ?
чи ви кацап і у вас лише хороші спогади ?
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це йому шо ? зйомки "рассмєші коміка" ?
розум є чи зовсім ку-ку ?
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Да да да. Я устал на сегодня разговаривать с ватой.
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ти лише стріли можеш переводити.
я тобі відповіла про польский парламент, так ти одразу і злиняв.. слабак.
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Вставила текст из википедии не прочитав ни слова из него )))))))))) Ответила ))))))))))))
Я больше не буду тебе отвечать.
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Тобі ж по іншому не доведеш, так і будеш стверджувати, що в Польщі монархія і ніяких парламентів не було.
Читай історію.
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Если кто то вспоминает про сортир, гавно и рот.
Это значит пред тобою пророссийский "патриот"
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а слабо "нормальным людям" станцевать на своих похоронах, пожрав шаурму?))
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На работу в ВРУ ходит макс 50 человек- все остальные заняты выборами. Так может ДЕПУТАТАМ надо отказаться от всех финансовых выплат (это наши деньги) и перечислить их на социальные проблемы страны?? За 2 месяца - это десятки миллионов гривень...
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Народ спокійно та з розумінням сприйняв указ Президента про розпуск Ради.. Цю Раду потрібно було розпустити ще б три роки тому.. За цією радою не пожаліє ніхто, а на вереск політичних лузерів та їхньої брехливої челяді вже давно ніхто не звертає уваги..
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Рада - государственный орган, принимающий законы. Новая Рада из "Квартала-95" что-то будет понимать в экономике, обороне, государственной безопасности ?
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Мародери - наше все? Без диверсантів муженків з назаровими ми не впораємось? Юля сказала - підставити Вовіку плече. Де підказкою, де конструктивною критикою. Що сьогодні Вова зробив не так?
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Юля - это голова ! Взяла $ 26,5 лярдов взаймы. Покажи: что на эти деньги построено. Хоть один мост или одна станция метро ?
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А по СУТИ ,- это т Пс САМЫЙ ПРОУКРАИНССКИЙ и САМЫЙ РАБОТОСПОСОБНЫЙ за 20 лет.
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Я - против досрочного роспуска ВР. Это один из самых эффективных и про-украинских созывов ВР.
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Навіть коли 101% населення виступає за порушення закону, це не означує, що закон можна порушити. Україна через зухвалі дії професійних рейдерів Коломойського занурюється в правовому нігілізмі, який в де-яких колах зветься "бєспрєдєл". Хаотизація набирає швидкості, і це лише питання часу, коли вона досягне економіки та військових справ.
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Бульба! Шуруй окучувати картоплю! Бо Бацька візьме ремінь і навчить тебе законам! 88% українців підтримують розпуск Ради, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 3771
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Конституции не соответствует, но соответствует настроениям граждан(с)
Как можно построить правовое государство при таких вводных? Люди, зачем вам конституция, если вы руководствуется своими сиюминутными желаниями? Вы тупое стадо.
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У всяк випадку, зебільна брехня в Конст.Суді "Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції - 4%." - спростована. А довіра до будь-якої представницької інституції України через рік після її обрання ніколи не перевищувала 20%. Таке життя, такі реалії. Але це не означає, що потрібен розпуск ВР (імпічмент) в позаконституційний термін та, головне, спосіб.
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Рейтинг- товариство з обмеженою відповідальністю,зарегістроване в м.Дніпро.Підготовка громадськлї думки від бєні продовжується?
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67% опрошенных считают, что новоизбранный парламент будет более эффективным чем предыдущий Источник: https://censor.net.ua/n3132357
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Вам не смішно?
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А нинішній рейтинг ЗЄлі слабо опублікувати?
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Проведите/протестируйте население нашей страны на знание/читание Конституции Украины!
Думаю, что 88% её не читали и на понимают!!!
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Наиболее эффективной была Рада первого созыва. Последующие были всё более и более продажными.
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Таке враження що опитування проводили в Якутії.
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Дійсно. Ніхто про опитування не чув, а воно виявляється було.
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сколько процентов готовы заполнить раду водителями коломойского и беглыми рыгами?
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Некорректно поставленный вопрос - несет за собой заведомо нужный ответ.
Спросите:
"Вы за то, что бы преЗЕдент нарушал Законы и Конституцию, что бы распустить ВР на два месяца раньше её естественного окончания?"
И результаты опроса будут кардинально противоположными.
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Зеботы выскажутся в поддержку Зе, даже если он начнёт отстреливать на улице ему неугодных
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Не два місяці а пів року. Нова Рада запрацює лише десь в кінці року, якщо не буде дострокових. А так це буде ще цього літа.
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Очередные выборы в ВР должны пройти 21 октября.

Внеочередные, типа, назначены на 27 июля.
То есть, раньше на 86 дней - меньше трех месяцев.
И то, не факт, что ЦВК успеет все подготовить до 27 июля.
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Цей парламент ніхто не підтримував.. В нас традиційно зневажають і депутатів і саму раду, вважають їх збориськом ледацюг. Тому нічого дивного.. Нехай обирають нову владу. Далі побачимо.
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Дострокові парламентські потрібні. Навіть з мажоритаркою. Поперше не факт, що всі мажоритарщики будуть мішками з грошима, а не представниками партій, а подруге не треба зупинятись. Якщо і наступна Рада буде недієздатною, то треба складати мандати 150 нардепам і знову йти на дострокові. Чим частіше будуть вибори, тим краще для скорішого очищення влади.
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И это даже без учёта тех 20-ти человек, которые пришли под конституционный суд, поддержать роспуск рады
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Якби йшлося не про те, що розпускають ВР на два місяці раніше, а на рік і більше, то це можна було би зрозуміти. А так 88% пояснень не дають, що дадуть ці два місяці, окрім порушень Конституції.
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Нарушение Конституции НЕ распускать нынешюю зРаду еще в 2016 году.
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Є рішення Конституційного Суду з цього приводу?
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есть формальная логика и здравый смысл, а решение КС скоро будет.
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"формальная логика и здравый смысл" , - у кожного своє. Тому цей аргумент в дупу і виконуємо Конституцію.
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юноша, ты о чем? ты Конституцию хоть держал в руках, знаешь сколько там разделов, статей. полномочия....? и вообще, какое отношение карликовая стриптизерша имеет к событиям до своей кенгурации??? это как судья назначит пенальти за нарушение в предыдущем матче. ее дело, плясать и раздеваться под сегодняшнюю музыку!
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Это плохо. Американская Коснтитуцуия всего на 10 листах. Поэтом у нас брдак и Зеля хочет ее менять.
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Все дуже просто. Он барига за місяць скільки вспів зробити шкоди Україні. А підбарижники в Раді - зроблять її в десятки разів більше.
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Нові Слуги народу не будуть робити шкоду?
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много, слышал, рассказывали по ЗЕмбоящику Г+Г для была. но я с хорошим образованиями, поэтому ничего так и не понял. уточни, про шкоду, что украли, где пропало, сколько?? ты будешь №67 кому задан вопрос, а ответов-ноль.
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Порохоботов нельзя допустить в новую Раду. Место им - тюрьма.
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Щас свиноботы расскажут, какая #цевсебрехня и поддержка данной рады на самом деле ого-го!
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каждая новая Рада хуже предыдущей. Поэтому Анархия-мать порядка.Гимн анархистов. Проснулась, восстанет народная воля.На стоны коммуны, на зов Равашоля, Звучат над Парижем, Кайеной глухой И нас призывают на доблестный бой. Споемте же песню под громы ударов,Под взрывы и пули, под пламя пожаров,Под знаменем черным гигантской борьбы,Под звуки набата призывной трубы!
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Соц. опросы четко говорят о 7% соронников БПП - которые ЕС
Как же так получается, что весь форум зас*ран?
Нужно признать Цензор - оккупированной порохоботами территорией.
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очень просто, десяток порохоботов имеют по пять нкиов и засреют любой форум.
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Включи мозг и логику! Если я не поддерживаю безграмотного Зеленского, то это не значит, что я поддерживаю коррумпированного Порошенко!
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Опрос -- дело тонкое.....
Если народ спросить, например, "вы за 40-ка часовую рабочую неделю или за 20-ти часовую", то 88% ответят - "за 20-ти часовую".
Аналогично: вы за отпуск в 24 дня или 60-ть?
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следующую Раду поддержат на роспуск уже через месяц после выборов. и ШО ??????????? ВАЗеленского поддержат на кастрацию не позже НГ. и ШО ??????? обрежем посильней чем есть и отпустим на землю обетованную?
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А тут як не крути, а порохососів на Україні - незначна кількість.
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Ти неправильно висловився - розумних людей, але ти, в це число не входиш.
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Якщо Україна демократична, правова країна, а не територія охлократії, то вона повинна дотримуватися Законів і Костітуціі, тому, опитування ніяких правових наслідків не повинено мати. І шмани від ЗЕ, досить вже жонглювати цифрами.
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Ну вот, всё встало на свои места: невменяемых не 73%, а 88%.
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ЗЕ будь другом...
Поправь пынеходы!!
Бо копыто зажало...
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А зачем? Те же прийду+ клоун своих дружков добавит.
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В стране в которой 13 млн. дебилов, может быть что угодно.
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По суті вибори на три місяці раніше вигідні партії Слуга народу ,чим менше інформації ппро них тим краще ,народ живе ілюзіями про якогось Голобородька ,на жаль мислити ,аналізувати це не для них .
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А какой % за то шо б Слуга Коло Мойши начал воплощать свои АБИЦЯНКІ?)))
1. 4000 баков каждому учителю и медсестре
2. Посадить олигархов бо весна пришла и садить нада!
3. Упрознить Роттердам+
4. Снизить коммуналку
5. Снизить бены на газ.
6. Каджой бабе по мужику...каждому мужику по бутылке водки...
И т.д.

ГДЕ ВСЕ ЭТО Б.. С..А!!!???)))))
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ОНО просто очень хотело стать Президентом..
Оно просто вас шутил.....
ЛОЩАРЫ !!
88% українців підтримують розпуск Ради, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 193
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всегда (все созывы) Рада имела низкие рейтинги у населения... Как впрочем и Президенты....
Но этьо не показатель. У накселения Украины всегда заваышенные ожидания.

Что толку каждый раз распускаать и избирать на авось ? Может населению пора научится серьезнее подходить к своему выбору?

Глупо совершать одни и те же действия по кругу и ожидать получить при этом разные результтаты...
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Вот какая цель публикации? Манипуляция с мозгами читателей. Цензор ведёт себя непристйно. Эта всемирно известная группа уже 5 лет, как не при деле. Последний экзит-пол они мастерили в 2014 году, после чего их никуда не звали. Лохи схавают.
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А розстріл всіх депутан скільки % підтримують?
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Ну что за дебильные опросы с элементами давления на КС? Какая разница, что считают 88% украинцев, голосовавших за эту же ВР? Вопрос заключается только в том, является ли законным или указ презелента о роспуске Рады. И все. Законный - будут внеочередные выборы, не законный - выборов не будет, а Зеля должен уйти в отставку за нарушение закона, как и обещал своему зелекторату. Это же элементарно!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України88% українців підтримують розпуск Ради, - опитування групи "Рейтинг"
 
 
 
 
 
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