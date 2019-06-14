 "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Сила і честь" та "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соцису". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування, проведеного центром соціальних і маркетингових досліджень "Социс", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з результатами соцопитування, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 42,6% серед усіх опитаних виборців.
Також долають 5-відсотковий прохідний бар'єр партія "Європейська Солідарність" (7,9%), "Опозиційна платформа - За життя" (7,7%), "Батьківщина" (7,2%).
При цьому певні шанси пройти в парламент мають партія "Сила і честь", яку готові підтримати 4,2% респондентів, і "Голос" з 4,1% підтримки виборців.
За партію "Громадянська позиція" готові віддати свої голоси 2,4%, за Радикальну партію - 1,8%. "Свободу" - 1,3%. Рейтинг інших партій 1% і нижче.
Дослідження проводилося 29 травня - 6 червня. Було опитано 4000 респондентів, статистична похибка вибірки склала +/- 1,6%.
Следи за грядущими событиями, когда "Квартал" по*ехрит весь ЗВР. Курица за 14 миллионов боливаров и по полгода без пенсий и зарплат госслужащим: вот что надвигается. Если ты плюёшь в законы экономики, они на тебя выльют цистерну серной кислоты.
Головне, щоб у них не було одноосібної більшості, і щоб навіть у коаліції зригами у них не дуло більшості конституційної, тоді ще поживемо!
А толку то от него будет --- о-го-го сколько!
Будем посмотреть.
Как говорится от тюрьмы и от суммы не зарикайся
смешко ярый консерватор из бывших силовиков....НИЧЕГО хорошего не будет.
Одесский активист, экс-лидер местного "Правого сектора" Сергей Стерненко устроил онлайн-кампанию, направленную на исключение блогера Александра Дубинского и телеведущего Максима Бужанского из мажоритарных списков патрии "Слуга народа".
"Друзья, нам с вами удалось выбросить из проходного места в списке партии президента медведчуковского Дмитрия Спивака.
Но по мажоритрке поддержку партии "Слуга народа" все еще имеют Бужанский и Дубинский.
Первый - антимайдановец и фанат Партии регионов.
Второй - друг Портнова и Гужвы и зовет приветствие "Слава Украине" нацистским. Владимир Зеленский просил помогать выявлять негодяев.
Так давайте не откажем ему в этом и сделаем так, чтобы нас услышали", - написал одесский активист и отметил, что главной задачей является сделать все, чтобы эти люди не смогли прийти в ВР.
"Мы не можем не допустить к выборам партии Медведчука, но есть шансы изменить расклад сил в партии, претендующей на большинство. Предполагаю, что в партии знают о взглядах Дубинского и Бужанского. Но максимальная огласка способна все изменить", - добавил Стерненко.
https://www.uaportal.com/news/sternenko-obyavil-vojnu-slugam-naroda-dubinskomu-i-buzhanskomu.htm
Он был на съезде партии "Слуга народа", обнимался с Зеленским.
Від партії "Слуга народу" за мажоритаркою будуть балотуватися журналіст Дубінський, блогер Бужанський, актор Корявченков.
Актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков (Юзик) має намір балотуватися від партії "Слуга народу" в мажоритарному окрузі №31 у Кривому Розі, журналіст Олександр Дубінський - №94 у Київській області, письменник і блогер Максим Бужанський - №25 у Дніпрі.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-vid-partiji-sluga-narodu-po-mazhoritartsi-budut-balotuvatisja-zhurnalist-dubinskij-bloger-buzhanskij-aktor-korjavchenkov-1026979.html
И о своих доходах, на которые он накупил кучу дорогой недвижимости, журналист-расследователь не хочет рассказать?
https://narodna-pravda.ua/2018/10/11/u-zhurnalista-1-1-dubinskogo-znajshovsya-shhe-odin-budinok-na-solom-yantsi-bilya-posolstva-indoneziyi/
Тоже патриот еще тот, Овоща обхаживал со всех сторон.
В Днепре по избирательному округу №25 собирается идти от партии «Слуга Народа» блогер и писатель Макс Бужанский. Ранее мы писали о том, что он говорил о Советском союзе и Майдане.
Общественный деятель из Днепра Денис Селин на своей странице в социальной сети Facebook поделился достижениями будущего кандидата в нардепы.
Вот что он накопал на Макса Бужанского в полицейских архивах:
В 1998 году его объявляли в розыск по статье УК 206 ч. 2 (противозаконное завладение имуществом предприятии, учреждения, организации), уголовное дело № 621506 от 30.11.1998.
В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1. Дело № 67041942 дата:06.10.2004г
Также угрожал по телефону гражданке Шведовой Н.В. Дело передано в прокуратуру № 6193 от 26.04.2012.
В 2013 году бывшая жена Бужанского заявила, что он ее избил (угрожал истице физической расправой и ударил по лицу) - дело в едином реестре досудебных расследований № 12013040690004160 от 21.07.2013.
Также об избиении заявлял Цибратенко В.Г 31.03.2014 по статье 190 ч.1 Уголовного кодекса Украины и материал внесен в ЕРДР № 12014040690001128.
В 2014 году было заявление на Максима Бужанского со стороны бывшей жены о нанесении телесных увечий третьим лицам в деле единого учета № 7013 от 04.07.2014.
Еще будущий кандидат в народные депутаты нарушал правила ношения и хранения оружия статья 191 УПАП ч.1 № 654075 от 09.10.2012.
Любое ГКто угодно, только не Порох!
Это же сколько собачек и котиков надо, чтобы прокормить шаурмой такую "рать".....
Зато вкусно? Да?