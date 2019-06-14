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 "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Сила і честь" та "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соцису". ІНФОГРАФІКА

На дострокових виборах 21 липня у Верховну Раду можуть пройти шість політичних партій, лідирує партія "Слуга народу".

Про це свідчать дані опитування, проведеного центром соціальних і маркетингових досліджень "Социс", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Слуга народу, Європейська Солідарність, ОП - За життя, Батьківщина, Сила і честь та Голос проходять у Раду, - опитування Соцису 01

Згідно з результатами соцопитування, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 42,6% серед усіх опитаних виборців.

Також долають 5-відсотковий прохідний бар'єр партія "Європейська Солідарність" (7,9%), "Опозиційна платформа - За життя" (7,7%), "Батьківщина" (7,2%).

При цьому певні шанси пройти в парламент мають партія "Сила і честь", яку готові підтримати 4,2% респондентів, і "Голос" з 4,1% підтримки виборців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

За партію "Громадянська позиція" готові віддати свої голоси 2,4%, за Радикальну партію - 1,8%. "Свободу" - 1,3%. Рейтинг інших партій 1% і нижче.

Дослідження проводилося 29 травня - 6 червня. Було опитано 4000 респондентів, статистична похибка вибірки склала +/- 1,6%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132354
 
 
 Топ коментарі
 
"Квартал-95" теперь называется "партия" В Раду могут пройти 6 партий, лидер -"Слуга народа", - опрос Социса - Цензор.НЕТ 6296
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14 червня 1891 народився видатний військовий і політичний діяч Євген Коновалець. Процитую: Казати собі, що все покінчено, що «comedia finita», я... вважав би це злочином. Навіть серед найбільше несприятливих обставин нам не треба закладати рук чи то попадати в зневіру.

В Раду могут пройти 6 партий, лидер -"Слуга народа", - опрос Социса - Цензор.НЕТ 4678
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Петина контора прогнозировано рисует срань, отличающуюся от КМИСА, Рейтинга, ИСИ.
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Два маленьких обдолбанных порохобота. Ылита, епта 8%.
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ОДНО РАДУЕТ ЖОПОБЛОК ВО ГЛАВЕ С новинским,вилкулым,мураевым,,кернесом и дрю в ГЛУБОКОЙ ЖОПЕ !!!!!!!!
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Понеслась жара, опять каждый час будет соцопрос и срач под ним?
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"Квартал-95" теперь называется "партия" В Раду могут пройти 6 партий, лидер -"Слуга народа", - опрос Социса - Цензор.НЕТ 6296
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Рошен обеспечил дефляцию и экономический рост.
Следи за грядущими событиями, когда "Квартал" по*ехрит весь ЗВР. Курица за 14 миллионов боливаров и по полгода без пенсий и зарплат госслужащим: вот что надвигается. Если ты плюёшь в законы экономики, они на тебя выльют цистерну серной кислоты.
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Унылый,черкни теперь под белорусский флагом и ответь себе под украинским,Петя накинет гривен,не шоколадку
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А вас Зе наверно шаурмой ублажать будет?
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А до чого рошен ,що з 38 кандидатів за мінусом ригів, не було кого вибрати в першому турі?
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Зэээля потроху з'їзджає.
Головне, щоб у них не було одноосібної більшості, і щоб навіть у коаліції зригами у них не дуло більшості конституційної, тоді ще поживемо!
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У рыгов буде меншисть с эуропейською солидарнистю!
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Гарячая пора "жатвы" бабла у соцопросных компаний....Порох теряет, Ляшко в дупе...это радует. Не понятно почему у смешко столько, особенно после того как он показал первую двадцатку 2осколков" нынешней Рады, Гриценко сдулся.
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Вважаю, що замість ПЄСу ми побачимо в наступній Раді Голос Славка Вакарчука, котрий увірветься під купол Ради саме за рахунок голосів з петіного електорального поля.. Рейтинг ПЄСу знижується прямопропорційно росту рейтинга Голосу..Рано, дуже рано почали петіні прихильники плескати в долоні Славковому поверненню в політику.. В Раду могут пройти 6 партий, лидер -"Слуга народа", - опрос Социса - Цензор.НЕТ 2479
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Чему ты радуешься, смешной ? Беня твой - банкрот. Никто "Кварталу" бабок не даст. Будет у тебя как в Венесуэле: $ 5 зарплата в месяц, и курица по цене 14 миллионов боливаров.

"Слуга народа", "Европейская Солидарность", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Сила и честь" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 5365
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як раз за рахунок зебильного лекторату) але зебилы знов будуть стогнаты "вове мешають ссать на стадионе!"
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Побажали би Зеліним прихильникам не радіти перемозій їхнього лідера, а вимагати від нього роботи, інакше навіщо його взагалі обирати ?
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"увірветься" он "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Сила і честь" та "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 4648 Ай насмешил!
А толку то от него будет --- о-го-го сколько!
Будем посмотреть.
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Желудочно-кишечное большинство обязано ощутить дефолт на своих никчемных шкурах.
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Ви вже стільки намагаєтесь лякати українське суспільство апокаліптичними сценаріями , якщо ми не оберемо петю або його політичну силу- що вам і вашій писанині ніхто вже не вірить та не звертає на неї жодної уваги.. Пиши ще..
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А я не пугаю. Я просвещаю зебилов об основах экономики. Они столь же неумолимы и беспощадны как законы Ньютона.
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Тебе пороходупное больше закон Ома....Нет ума, сидите дома! И не гавкай ты ПЕС с мародёром-коррупционером хозяином сои прокисшей.
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Грубость -- последний аргумент «интеллектуала»
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Может быть есть смысл предложить кацапоидам уйти с нашей земли предельно вежливо?
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Во таска будет когда партия зе дебилов и порохоботов в парламенте коалицию создадут
Как говорится от тюрьмы и от суммы не зарикайся
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Сила и честь??? С кем...Там Смешко как обложка глянцевая журнала! А внутри туалетная бумага из непонятных "осколков" нынешней Рады....Спасители? Смешно. Это только Гордон распинался и истерил что как только все узнают список смешка так там только "спасители авторитетные"....а реально бред какой то...
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Кстати о Гордоне......БЫЛО интересно его послушать на "112",а теперь его "гордон по четвергам" сплошная реклама себя любимого и смешка - ТУХЛЯК.
смешко ярый консерватор из бывших силовиков....НИЧЕГО хорошего не будет.
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Я в политику больше не пойду никогда! Клянусь всеми своими зубами! (с) "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Сила і честь" та "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 5301
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14 червня 1891 народився видатний військовий і політичний діяч Євген Коновалець. Процитую: Казати собі, що все покінчено, що «comedia finita», я... вважав би це злочином. Навіть серед найбільше несприятливих обставин нам не треба закладати рук чи то попадати в зневіру.

В Раду могут пройти 6 партий, лидер -"Слуга народа", - опрос Социса - Цензор.НЕТ 4678
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Великий Человек. Перевелись, нет таких Украинцев сейчас, обмельчали, обарыжились, по любому поводу сопли распускают...
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А шобла зекретинов не поделила место с не менее кретином шевченко и облили его говном, в прямом смысле -гребаный цирк...
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зеклованы вам осталось протащить в парламент СЛУГА НАРОД и все ,тогда торба Украине.
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А спроси у опрашиваемых - кого они знают в списке "слуга народа" - черта с два кто назовет хоть одну фамилию!
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Тебе надо узнаваемые упыри . ублюдки которые уже по несколько каденйий в Раде и меняли политический окрас типа луценко? Их то точно все знают и проклинают. Доверие к Раде по разням опросам от 1 до 4 %...вот как то так. Но зато Ты их всех знаешь и фамилии назовёшь.
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Нет, не угадал. Мне не нужны "упыри" и "ублюдки" которых туда уже тащит наш ********** с коломойским. Могу назвать фамилии.
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Например, Бужанский. Да и Дубинский, называющий лозунг "Слава Украине" нацистским.

Одесский активист, экс-лидер местного "Правого сектора" Сергей Стерненко устроил онлайн-кампанию, направленную на исключение блогера Александра Дубинского и телеведущего Максима Бужанского из мажоритарных списков патрии "Слуга народа".

"Друзья, нам с вами удалось выбросить из проходного места в списке партии президента медведчуковского Дмитрия Спивака.
Но по мажоритрке поддержку партии "Слуга народа" все еще имеют Бужанский и Дубинский.

Первый - антимайдановец и фанат Партии регионов.
Второй - друг Портнова и Гужвы и зовет приветствие "Слава Украине" нацистским. Владимир Зеленский просил помогать выявлять негодяев.
Так давайте не откажем ему в этом и сделаем так, чтобы нас услышали", - написал одесский активист и отметил, что главной задачей является сделать все, чтобы эти люди не смогли прийти в ВР.
"Мы не можем не допустить к выборам партии Медведчука, но есть шансы изменить расклад сил в партии, претендующей на большинство. Предполагаю, что в партии знают о взглядах Дубинского и Бужанского. Но максимальная огласка способна все изменить", - добавил Стерненко.
https://www.uaportal.com/news/sternenko-obyavil-vojnu-slugam-naroda-dubinskomu-i-buzhanskomu.htm
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Бужанский согласен...Дубинский это ты бред пишещь. Он против Кононенко по мажоритарке идёт, не в списках. Стерненко сам очень спорная личность.
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По мажоритарке тоже можно идти от партии.
Он был на съезде партии "Слуга народа", обнимался с Зеленским.
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Из статьи на "Гордон".

﻿Від партії "Слуга народу" за мажоритаркою будуть балотуватися журналіст Дубінський, блогер Бужанський, актор Корявченков.

Актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков (Юзик) має намір балотуватися від партії "Слуга народу" в мажоритарному окрузі №31 у Кривому Розі, журналіст Олександр Дубінський - №94 у Київській області, письменник і блогер Максим Бужанський - №25 у Дніпрі.

Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-vid-partiji-sluga-narodu-po-mazhoritartsi-budut-balotuvatisja-zhurnalist-dubinskij-bloger-buzhanskij-aktor-korjavchenkov-1026979.html
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Ну и что что обнимался? Нормальный журналист расследователь. Ну Юзик идёт...ну и что??? Он воровал из бюджета, коррупционер, чиновник???
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Его заявление, что приветствие, ставшее уже официальным в ВСУ, "Слава Украине" является нацистским, тоже нормальное?

И о своих доходах, на которые он накупил кучу дорогой недвижимости, журналист-расследователь не хочет рассказать?
https://narodna-pravda.ua/2018/10/11/u-zhurnalista-1-1-dubinskogo-znajshovsya-shhe-odin-budinok-na-solom-yantsi-bilya-posolstva-indoneziyi/
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А голова партії Разумков хіба не вихованець ПР?
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Не просто вихованець, а голова її молодіжного "крила".
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Разумков вышел в 2010 году......Порошенко основатель вместе с Азаровым и Януковощем...тебя это 5 лет не тревожило???
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Куда вышел, к Тигипко?
Тоже патриот еще тот, Овоща обхаживал со всех сторон.
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Больше о Бужанском.

В Днепре по избирательному округу №25 собирается идти от партии «Слуга Народа» блогер и писатель Макс Бужанский. Ранее мы писали о том, что он говорил о Советском союзе и Майдане.

Общественный деятель из Днепра Денис Селин на своей странице в социальной сети Facebook поделился достижениями будущего кандидата в нардепы.
Вот что он накопал на Макса Бужанского в полицейских архивах:

В 1998 году его объявляли в розыск по статье УК 206 ч. 2 (противозаконное завладение имуществом предприятии, учреждения, организации), уголовное дело № 621506 от 30.11.1998.

В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1. Дело № 67041942 дата:06.10.2004г

Также угрожал по телефону гражданке Шведовой Н.В. Дело передано в прокуратуру № 6193 от 26.04.2012.

В 2013 году бывшая жена Бужанского заявила, что он ее избил (угрожал истице физической расправой и ударил по лицу) - дело в едином реестре досудебных расследований № 12013040690004160 от 21.07.2013.

Также об избиении заявлял Цибратенко В.Г 31.03.2014 по статье 190 ч.1 Уголовного кодекса Украины и материал внесен в ЕРДР № 12014040690001128.

В 2014 году было заявление на Максима Бужанского со стороны бывшей жены о нанесении телесных увечий третьим лицам в деле единого учета № 7013 от 04.07.2014.
Еще будущий кандидат в народные депутаты нарушал правила ношения и хранения оружия статья 191 УПАП ч.1 № 654075 от 09.10.2012.
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Бужанський це той же Царьов, а може Бузина (тьфу тьфу, щоб не приснився).І Д Співак -українофоби.
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И не мечтай, что сможешь как-то увеличить рейтинг порошенковской ОПГ.
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Я мечтаю, что в ВР было меньше рашистских подстилок, которым мешает единственный гос. язык, унитарная Украина и движение в НАТО.
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ну свидетели конца эпохи бедности вы еще ого_го как нужны до выборов ! "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Сила и честь" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 8377 ну а потом вам дебилам включат другое кино
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Тобто слуг народу 42,6%, а не 73%! Тобто відбувається стрімке скорочення зебілізації населення України.
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Головне, що ця партія проходить у ВР, а далі ваші зебіли почнуть тікати у цю партію. "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Сила і честь" та "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 8104
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Партия? Слуги, подельники Офшоренка-Мальдивского...посмотри на список этих особей, мартышек карманных.
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только проворовашиеся коррупционеры, мародёры...логично! поздравляю!
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Тобто у тебе лише гасла без конкретики.
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Дайте ще трохи часу.. Не пройде і півроку після виборів як поголів'я зелених скоротиться мінімум вдічі.
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Подобные цифры уже печатали.. более интересны данные опросов с 10 июня - когда были представлены кандидаты от партий
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Для меня непонятно, почему "утонула" нахрен "Самопомощь" Садового. Зогадко.
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А, хотя понятно - это ж грынивский "Социс", который Поросю давал нереальные рейтинги, занижая в гавно показатели его конкурентов.
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Триндєж. Батьківщина по жодному рейтингу не проходить.
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Это проценты с учетом неопределившихся (12,5%) и тех, кто не пойдет (4,5%). Соответственно без них все проценты по партиям выше..
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ОП - За життя - Постоянно читаю как ОПГ...
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42% зебилов.......
Это же сколько собачек и котиков надо, чтобы прокормить шаурмой такую "рать".....
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Та не как раз ты и твоя пороховня д..билы, нулевки непроходные, до выборов у твоего Пети хоть бы 1% был.
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нехорошо Полиграффф Полиграфффович, котиков кушать, не хорошо!
Зато вкусно? Да?
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Социс это пропоршенковская контора. И здесь дала бывшей бе-пе-пе второе место.
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Партия РНС от Саакашвили если зарегистрируют, тогда партии пороха вообще пипец будет.
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Тут дехто казав шо Юлька фсьо, навіть в Раду не пройде.
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Зебіли, якщо в вас буде парламенська більшість, то вся відповідальність буде на вас ,вже не буде на кого перекладати проблеми ,вся відповідальність ляже на Голобородька ,віртуальну партія "Слуга народу" , олігарха Коломойського і виборців які голосували .
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шось не допрацював гринів...ПЕС як мінімум 143%...
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А справжні цифри такі: 45% - "Слуга народу", 40% - "ОП - За життя" ну і 15% - всі інші.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу", "Європейська Солідарність", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Сила і честь" та "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соцису". ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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