 Нові рейтинги: Зеленський - 51%, Смешко обходить "Голос". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування, проведеного центром соціальних і маркетингових досліджень "Социс", передає Цензор.НЕТ.
Згідно з результатами соцопитування, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 51,3% серед усіх опитаних виборців.
Також долають 5-відсотковий прохідний бар'єр партія "Європейська Солідарність" (9,5%), "Опозиційна платформа - за життя" (9,2%), "Батьківщина" (8,7%).
При цьому певні шанси пройти в парламент мають партія "Сила і честь", яку готові підтримати 5,0% респондентів, і "Голос" з 4,9% підтримки виборців.
За партію "Громадянська позиція" готові віддати свої голоси 2,9%, за Радикальну партію - 2,2%. "Свободу" - 1,5%. Рейтинг інших партій 1% і нижче.
Дослідження проводилося 29 травня-6 червня. Було опитано 4000 респондентів, статистична похибка вибірки +/- 1,6%.
Это же сколько собачек и котиков надо, чтобы прокормить шаурмой такую "рать".....
Зато вкусно? Да?
мы к коммунизму на пути
в коммунистической бригаде
сплошные рыгы впереди ))
******** Ляшку доверяют больше чем Тягнибоку. Кто тогда Тягнибок?
16.05.19 11:44 "Слуга народа", "ОП - За життя", БПП и "Батькивщина" преодолевают проходной барьер в Раду, - опрос. "за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 29,5% (среди тех, кто определился, и будет голосовать - 39,9%). Источник: https://censor.net.ua/n3127174
Снова разводят Лох-торат !
.....а удалять их оттудова снова будет правый сектор и полк азов.....
амнистеи для бамбаса
продажа земли
амнистеякапитала за 5%
.....
причины Уже есть
Политическая деградация значительной части населения в Украине , достигла масштабов эпидемии .Оно ( население ) уже утратило инстинкт самосохранения , и не совсем соображает что делает . Это похоже на эпизод из сказки Андерсена , где паренёк Нильс играет на дудке , а крысы очарованные звуком дудки , ничего не соображая, идут к своей погибели . Вот у нас похожая ситуация , только "на дудке играет " Зе ,, своему лохторату . .
Не розумію чому українці так облюбували партію "Слуга народу". Тут без нейро-лінгвістичного програмування ніяк не обійшлося.
Радує, що в топ-5 входить ВО «Батьківщина» , от ця партія дійсно достойна! Після поразки на президентських виборах не опускаю рук разом втілюємо Новий Економічний Курс!!! Це наше майбутнє! І воно залежить він рішень тисяч людей 21 червня!
Хіба тільки фальсифікацією...
Проте надіємося, і віримо, що на парламентських виборах переможе справедливість, а разом з нею і партія я Батьківщина увійде в більшість! Обираємо в прем'єри я Тимошенко, у неї принаймі є чіткий план дій, а не «пусті обіцянки»!
1. Прокремлевские партии, главная их цель- сдать Украину России, сделать ее частью возрождающейся российской империи. Это партия " -ОПЗЖопа", "Жопоблок" и другие рыговские блоки и партии.в том числе и ЕСсученые и сдавать Украину будут под антироссийскими гаслами..
2. Популистские партии или "болото". Ради власти и денег они готовы мгновенно менять идеологии, принципы, обещания и сказать какая у них политическая цель невозможно, потому что ее нет в принципе. Они часто работают именно на того,кто им в данный момент дает деньги. Самое страшное,что эти партии могут при подходящих условиях мгновенно стать пророссийскими и сдавать Украину будут под антироссийскими гаслами.. Это следующие партии:, "Радик.. партия" Ляжка. "голодный фронт",
3. Национально-демократические партии. Это партии, которые были организаторами и основой Майдана, это партии,члены которых,не раздумывая пошли в огонь войны защищать нашу Родину, именно руководство этих партий организовали сопротивление Украины против российской агрессии, защитили и за уверенное развитие страны без коррупции, . Цель большинства из них ясная и четкая: войти в ЕС, НАТО, поднять все сферы жизни в стране к европейским стандартам,максимально интегрироваться с Европой, установить мир на украинских условиях, вернуть захваченные агрессором земли. Это следующие партии: "Слуга народа", "Батькивщина "Голос", "Сила и честь", националистические партии (Свобода, Правый сектор" Яроша).
(С)
Порошенко є найбільшим рушієм українських інтересів. Президентські вибори були прелюдією до реваншу, а головні події битви за Україну розгортаються під час кампанії до Верховної Ради. В інтересах противника торпедувати Порошенка, щоб його "Європейська солідарність" не пройшла до парламенту. Якщо їм це вдасться, реванш буде повним і стане можливим відкат зі здобутих українських позицій. .
Имеем Пецю по сути агента кремля, , имеем уничтожение военных складов и отсутствие оружия для хотя бы 2-х недельной обороны против раши. Перспектива при Пеце Сирия 2.
С другой стороны мы имеем комика Зе, за которым стоит как говорят Коломойский, и который может договориться возможно о мягких условиях так сказать предотвращения сценария Сирия 2 в Украине.
Выбор за надором, как всегда.
А так, я конечно не понимаю, как можно вообще голосовать за Пецю и т.д, когда есть Юля, но которую не выбрали в 2010 и в итоге мы получили войну и оккупацию, не выбрали в 2014 и получили все то что натворил Пеця, не выбрали и сейчас и получили выбор между агентом кремля и комиком. Так кто кому дурак?
В общем порохоботы, жгите дальше. .(С)
Тем более впервые с 1917-го года националисты объединились, вам уже на тарелочке все готовое принесли, осталось только галочку поставить напротив лучшего будущего и терпимого настоящего.
Тем более впервые с 1917-го года националисты объединились, вам уже на тарелочке все готовое принесли, осталось только галочку поставить напротив лучшего будущего и терпимого настоящего.