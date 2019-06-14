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Все про:опитування (357) рейтинг (251) СОЦИС (12)

 Нові рейтинги: Зеленський - 51%, Смешко обходить "Голос". ІНФОГРАФІКА

На дострокових виборах 21 липня у Верховну Раду можуть пройти шість політичних партій, лідирує партія "Слуга народу".

Про це свідчать дані опитування, проведеного центром соціальних і маркетингових досліджень "Социс", передає Цензор.НЕТ.

Нові рейтинги: Зеленський - 51%, Смешко обходить Голос 01

Згідно з результатами соцопитування, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 51,3% серед усіх опитаних виборців.

Також долають 5-відсотковий прохідний бар'єр партія "Європейська Солідарність" (9,5%), "Опозиційна платформа - за життя" (9,2%), "Батьківщина" (8,7%).

При цьому певні шанси пройти в парламент мають партія "Сила і честь", яку готові підтримати 5,0% респондентів, і "Голос" з 4,9% підтримки виборців.

Читайте: 88% українців підтримують розпуск Ради, - опитування групи "Рейтинг"

За партію "Громадянська позиція" готові віддати свої голоси 2,9%, за Радикальну партію - 2,2%. "Свободу" - 1,5%. Рейтинг інших партій 1% і нижче.

Дослідження проводилося 29 травня-6 червня. Було опитано 4000 респондентів, статистична похибка вибірки +/- 1,6%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132354
 
 
 Топ коментарі
 
"Квартал-95" теперь называется "партия" В Раду могут пройти 6 партий, лидер -"Слуга народа", - опрос Социса - Цензор.НЕТ 6296
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Триндєж. Батьківщина по жодному рейтингу не проходить.
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Это проценты с учетом неопределившихся (12,5%) и тех, кто не пойдет (4,5%). Соответственно без них все проценты по партиям выше..
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Соответственно , при 4,5% - не пойдет, это опрос ничего не стоит. Выборы в июле будут с очень низкой явкой - не больше 60%, скорее всего еще ниже. Вопрос в том, чьих сторонников среди вот этих 35% больше.
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ОП - За життя - Постоянно читаю как ОПГ...
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42% зебилов.......
Это же сколько собачек и котиков надо, чтобы прокормить шаурмой такую "рать".....
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Та не как раз ты и твоя пороховня д..билы, нулевки непроходные, до выборов у твоего Пети хоть бы 1% был.
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нехорошо Полиграффф Полиграфффович, котиков кушать, не хорошо!
Зато вкусно? Да?
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Социс это пропоршенковская контора. И здесь дала бывшей бе-пе-пе второе место.
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Партия РНС от Саакашвили если зарегистрируют, тогда партии пороха вообще пипец будет.
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Тут дехто казав шо Юлька фсьо, навіть в Раду не пройде.
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Зебіли, якщо в вас буде парламенська більшість, то вся відповідальність буде на вас ,вже не буде на кого перекладати проблеми ,вся відповідальність ляже на Голобородька ,віртуальну партія "Слуга народу" , олігарха Коломойського і виборців які голосували .
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шось не допрацював гринів...ПЕС як мінімум 143%...
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Так націоналісти об'єднались, там не тільки "Свобода", тому рейтинг їх буде повище, ніж тут вказаний.
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слишком поздно. мало они возьмут, и в эту Раду не попадут. Это аукается националистам поддержка Мародера порошенка на этих президентских выборах.
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так само вони обєднувались на президентських; і - аж 1,6%.
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Самая основная погрешность, сколько денег бы не пуляли, а "Европейская солидарность"? в ВР не попадет
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Понятно, что карманная соцконторка приписала соевому мародеру несколько процентов. Результаты отличаются от результатов, которые показывают независимые социологические агентства, и которые свидетельствуют о том, что рейтинг шоблы свинорошена неуклонно падает с тенденцией непопадания в новый состав Рады. Видимо, прикормленные "социологи" таким образом стараются поддержать в тонусе стремительно редеющие ряды порохоотсосов
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Пецина прокладка "Голос" не пройдет в раду,сомневаюсь что и сама Пецина псиная команда пройдет
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пройдут обе две. даже не сомневайтесь. причем возьмут почти поровну, процентов по 6-7. а медведчук будет вице-спикером.
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Рейтинги цієї служби (Соціс, що належить Гриніву) дали найбільш точний результат (по розподілу місць) на попередніх президентських виборах. В процентах вони помилились, але по зайняти претендентами місцях - ні.
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сегодня мы не на параде
мы к коммунизму на пути
в коммунистической бригаде
сплошные рыгы впереди ))
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Какой-то москаль Е. Понасенков на 8 мин 50 сек называет избранного в Украине президента шутом с голосом простуженной крысы, говорит, что Рейган не актёр, он в ранней юности был ведущим на радио и немножко снимался, он перед тем как стать президентом США 35 лет занимался политикой, был губернатором Калифорнии, избранием Зеленского Украина вгоняет себя в абсолютнейшую яму, говорит, что Зеленский не актёр, а КВНщик, что евреи говорят - наш мальчик стал во главе страны. Ещё говорит, что Зеленский никто и хорошо, что за ним стоит Коломойский, а если бы Зеленский был сам, то вообще был бы ужас.
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Понасенков очень любопытный дядечка, который способен у нарассеян вызвать локальные жопные пожары, с выбросом целого облака сероводорода, особенно у "имперцев", советую посмотреть его в ютубе лично, чтобы сделать свои собственные выводы.
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Отличный кандидат (почти депутат!) от ПЁСа! Наталья Баласинович даёт указания полицейской как надо бухать за рулем правильно Я думаю с такими кандидатками Петя все 25 процентов 25IQшных соберет.
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У "Слуги народа" за 25 дней 31% ушёл. Сколько дней до выборов осталось?
******** Ляшку доверяют больше чем Тягнибоку. Кто тогда Тягнибок?
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Ты хоть иногда откровенную брехню не пиши.
16.05.19 11:44 "Слуга народа", "ОП - За життя", БПП и "Батькивщина" преодолевают проходной барьер в Раду, - опрос. "за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 29,5% (среди тех, кто определился, и будет голосовать - 39,9%). Источник: https://censor.net.ua/n3127174
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Я исхожу из того, что за "слугу народа" Зеленского проголосовали 73 с кусочком %, а тут пишут, что за "слугу народа" готовы проголосовать 42,6 %. 73 - 42 = 31 % минус за 25 дней, а до выборов ещё далековато.
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бред,его родной рейтинг был 30%,результат первого тура...сейчас прибавил и значительно...
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Темний народ не хоче обирати своїх захисників - справедливих демсоців!!!
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рейтинг СН росте по днях,серед усіх ще недавно було 37...
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Это не их рейтинг растёт , а количество идиотов ,в Украине .! .
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чисто математически,а тебе соевый не один х...й?что там растет?все равно твой чиколад пролетает и будущее у него не радужное
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Да конечно же НЕ ОДИН . !! Мне похрен кто и где пролетает , или не пролетает ,, мне -за державу обидно . "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Сила і честь" та "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 7462 . Поэтому пановэ рыгобыдло зебилы-зрадофилы ,, ( словами Жеглова ) - " я вас давил и давить буду. " .. Везде и всегда .
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давильщик мамкин)))ты чмо продажное,причем продажное за наши,налогов граждан,деньги
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Их тут несколько , но самьіе назойливьіе , єто " Яр Холодньій" и "Максим Перепелица". Лезут , как мухи на котлетьі.
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Заметь бздютоголовое , это не я к тебе лезу . ! Нові рейтинги: Зеленський - 51%, Смешко проходить у Раду. - Цензор.НЕТ 8879 .
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Каждый день новые рейтинги, кардинально отличающиеся друг от друга.
Снова разводят Лох-торат !
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Все надзвичайно не однозначно. В останній час Зе-команда активно лупить в штангу. Поназбирали в спискок навіть тих хто не знав. А на скільки він професійний цей склад? Чи є там мотивовані державотворці? Чиїх батьків ці діти, що вчились у престижних закордонних університетах? Чи представлені представники всіх прошарків нашого суспільства? Говорять, що Супрун уже навтикала у Зе-список своїх прихильників для майбутнього комітету охорони здоров"я. Скоріше всього, через три тижні після Зе стане ЮВТ, Бойко, Порошенко.......
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еще остались дураки которые будут голосовать за "воровскую солидарность"?..нет таких... за "воровскую солидарность" никто голосовать не будет... откуда рейтинг?.. ... офшорный прохвост пэдро-инкогнито мальдивский снова пытается "жыты по новому"..
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Партнера Коломойского по Буковелю нардепа Александра Шевченко облили фекалиями.
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А Трамп не заметил Порошенко в пяти метрах от себя (это почему же и что это такое?), а Зеленского сразу же пригласил к себе в Вашингтон.
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Список Смешка - означает с мешка... что там за кот вмешке у смешка??
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"Слуга народа", "Европейская Солидарность", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Сила и честь" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Социса"

.....а удалять их оттудова снова будет правый сектор и полк азов.....
амнистеи для бамбаса
продажа земли
амнистеякапитала за 5%

.....

причины Уже есть


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Результат "Европейской солидарности" зависит от оперативности следствия по делам над Порошенко.А рейтинг "Слуги народу" зависит от того,насколько разумными будут высказывания окруженцев Зеленского.Если ещё пара таких заявлений как от Богдана (по референдуму признания России агрессором) или Геруса (о шутке Зеленского по тарифам),то партия "Слуги народа" можен не набрать вообще проходной бал в парламент.
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Наберёт "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Сила і честь" та "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 8912 .. Даже если клован повесит у себя в кабинете икону х.йла , и покажет это всей Украине .
Политическая деградация значительной части населения в Украине , достигла масштабов эпидемии .Оно ( население ) уже утратило инстинкт самосохранения , и не совсем соображает что делает . Это похоже на эпизод из сказки Андерсена , где паренёк Нильс играет на дудке , а крысы очарованные звуком дудки , ничего не соображая, идут к своей погибели . Вот у нас похожая ситуация , только "на дудке играет " Зе ,, своему лохторату . "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Сила і честь" та "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 3502 .
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сколько еще кацапни вонючей в стране если за життя проходит в раду
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Божевільний експеримент Колоимойшиного Г+Г по перетворенню українців в стадо свиней ще довго даватиметься взнаки. 42% населення практично розписуються в тому що вони тупе бидло без мізків і національної гідності з лише одними прямокишковими інстинктами.
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Они расписываются в том, что они не любят г. и хорошо разобрались, кто в Украине самое вредеое и вонючее.
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Ні, вони розписуються в тому що вони кончене бид.о з яким телевізор може зробити що завгодно..
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це і є "правда жізні" або об,єктивна реальність - добра половина електорату або вата, або їм всерівно за кого, або по-приколу. Тому результати не дивні. Це цілком корелює з іншими соцопитуваннями щодо НАТО та ЄС. Наприклад, як так що у воюючій країні на п,ятий рік війни лише 51% за вступ до НАТО. Що це? Які ще потрібні аргументи населенню? Та і ЄС далеко не втік 60 з гаком процентів. Тому і тупцюємо практично на місці.
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Перші три партії є хто відкрито , а хто приховано , до пори і часу, є антиукраїнськими бізнесовими групами , які так чи інакше підтримують співпрацю з Московією. Пята проект кдб-фсб , Далі кернеси , клички , яценюки і тд. Залишаються частина Батьківщини , Свобода і незрозумілий Голос.Разом 9-10 відсотків.Проти 73 % відсотків партій промосковського спрямування. Можливо дійсно цій країні змінити назву на Маломосковія. Висновок . В Україні проживає 80% маломоскалів.
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Не вірю що партія Голос має 4.1%
Не розумію чому українці так облюбували партію "Слуга народу". Тут без нейро-лінгвістичного програмування ніяк не обійшлося.
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Сила и честь и Голос меньше 5%. Заголовок не соответствует результатам опроса.
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О, і черговий маніпуляційний пост. Люди, а ви помітили, як вами маніпулюють. Роблять вам наче вибори, але насправді роблять вибір без вибору. Це дуже гарно зараз видно для тих хто вміє думати та бачити маніпулювання. Спочатку ці маніпуляції свідомістю та підстави пройшли на президенських "виборах", а тепер так само маніпулюють та навязують через засоби масової інформації парламенські вибори. Розказують нам хто вже проходить, скільки проходить, хто не проходить, хто ніколи не пройде. А люди вони як собаки Павлова, майже всі на рефлексах та стадних інкстинктах. Я це чому так все бачу та розумію, а тому що сам би з вами так робив.
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Тому що раби . Путлєру такий хашар потрібен , для втілення своїх імперських амбіцій.
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Список, походу, не полный, но тем интересней наблюдать...
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Прекрасно сєпарня два процента загубила. Якого б їм ще дегенерата крім Киви підкинути, щоб ще стільки ж втратили.
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За останні 5 років уряд показав,на що "здатен". Ми побачили усі "зміни". Я вважаю,що треба голосувати за Батьківщину,аби нарешті побачити СПРАВЖНІ зміни.
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Ну, рейтинг,ще нічого не означає, зазвичай це бажання одних політичних сил пройти в парламент за рахунок піару. Реально партія Батьківщина має набагато вище рейтинг, ніж у соціологічних дослідженнях. Там є реальні фахівці, є спеціалісти, а не ті хто ще вчора був при владі, а сьогодні створює нові партії, щоб керувати старими схемами
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ЄС - 7,9? Дужжее дивно! Рейтинг робили ті, що і на президентських виборах ?!
Радує, що в топ-5 входить ВО «Батьківщина» , от ця партія дійсно достойна! Після поразки на президентських виборах не опускаю рук разом втілюємо Новий Економічний Курс!!! Це наше майбутнє! І воно залежить він рішень тисяч людей 21 червня!
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Я не вірю, що опозиційний блок може набрати більше голосів ніж Батьківщина!
Хіба тільки фальсифікацією...
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Тяжким видався цей «виборчий рік»... багато фальсифікації, і нажаль президент, а не президентКА(згідно нових правил українського прааопису😉)
Проте надіємося, і віримо, що на парламентських виборах переможе справедливість, а разом з нею і партія я Батьківщина увійде в більшість! Обираємо в прем'єри я Тимошенко, у неї принаймі є чіткий план дій, а не «пусті обіцянки»!
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Єдина гідна партія ВО «Батьківщина»! Не бачу сенсу голосувати за пусті слова та надіятися на краще! Юлі -Вірю! Вона як жінка-наведе лад в країні!
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О , люлькина ботоферма заработала "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Сила і честь" та "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 5922 .. !!Столько новых комментаторов , и все как один поют дифирамбы матькивщине . ! Прикольно . "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Сила і честь" та "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 8204 .
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знову під гаслами абинеюлька, гопота, бариги, мародери свинарчуки , бажають і далі грабувати і мародерити країну і її населення, як це вони роблять зараз.
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Это порошенковский "Социс". Можно не читать. Там одно вранье.
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Если у Социса 7.9, то на самом деле не больше чем 4.9...Порох в Раду не проходит. А вот к следователю пройти придётся.
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Ага Нові рейтинги: Зеленський - 51%, Смешко проходить у Раду. - Цензор.НЕТ 5707 ,, он и второй тур президентских не прошёл . Мечтать не вредно . Помечтай . Нові рейтинги: Зеленський - 51%, Смешко проходить у Раду. - Цензор.НЕТ 5395 .
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во второй прошел только потому что был админ ресурс. Сейчас ресурса этого нет.
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И тогда небыло . Никто в мире админресурса не заметил ,, ну кроме зрадофилов естественно . Нові рейтинги: Зеленський - 51%, Смешко обходить "Голос" - Цензор.НЕТ 1145 .
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Соя а ну запевай про снижение рейтинга, за 2 недели с 43 до 51%
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Порохоклоунам не нужно ругать зебилов, если бы не зебилы, то большая часть в парламенте была бы в руках пророссийской партии Оппоблок.
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Хрен редьки не слаще ,, к тому же , шлюга урода и жополок , разве не близкие родичи . ? Нові рейтинги: Зеленський - 51%, Смешко проходить у Раду. - Цензор.НЕТ 4517 .
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Все партии проходящие в ВР делятся на 3 части:
1. Прокремлевские партии, главная их цель- сдать Украину России, сделать ее частью возрождающейся российской империи. Это партия " -ОПЗЖопа", "Жопоблок" и другие рыговские блоки и партии.в том числе и ЕСсученые и сдавать Украину будут под антироссийскими гаслами..
2. Популистские партии или "болото". Ради власти и денег они готовы мгновенно менять идеологии, принципы, обещания и сказать какая у них политическая цель невозможно, потому что ее нет в принципе. Они часто работают именно на того,кто им в данный момент дает деньги. Самое страшное,что эти партии могут при подходящих условиях мгновенно стать пророссийскими и сдавать Украину будут под антироссийскими гаслами.. Это следующие партии:, "Радик.. партия" Ляжка. "голодный фронт",
3. Национально-демократические партии. Это партии, которые были организаторами и основой Майдана, это партии,члены которых,не раздумывая пошли в огонь войны защищать нашу Родину, именно руководство этих партий организовали сопротивление Украины против российской агрессии, защитили и за уверенное развитие страны без коррупции, . Цель большинства из них ясная и четкая: войти в ЕС, НАТО, поднять все сферы жизни в стране к европейским стандартам,максимально интегрироваться с Европой, установить мир на украинских условиях, вернуть захваченные агрессором земли. Это следующие партии: "Слуга народа", "Батькивщина "Голос", "Сила и честь", националистические партии (Свобода, Правый сектор" Яроша).
(С)

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Петро Порошенко передав посаду президента своєму наступникові. Однак він залишається в Україні головною мішенню для проросійських сил. На адресу екс-президента продовжують литися потоки бруду і відвертої брехні.
Порошенко є найбільшим рушієм українських інтересів. Президентські вибори були прелюдією до реваншу, а головні події битви за Україну розгортаються під час кампанії до Верховної Ради. В інтересах противника торпедувати Порошенка, щоб його "Європейська солідарність" не пройшла до парламенту. Якщо їм це вдасться, реванш буде повним і стане можливим відкат зі здобутих українських позицій. Нові рейтинги: Зеленський - 51%, Смешко проходить у Раду. - Цензор.НЕТ 2946.
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И что мы имеем.
Имеем Пецю по сути агента кремля, , имеем уничтожение военных складов и отсутствие оружия для хотя бы 2-х недельной обороны против раши. Перспектива при Пеце Сирия 2.
С другой стороны мы имеем комика Зе, за которым стоит как говорят Коломойский, и который может договориться возможно о мягких условиях так сказать предотвращения сценария Сирия 2 в Украине.
Выбор за надором, как всегда.
А так, я конечно не понимаю, как можно вообще голосовать за Пецю и т.д, когда есть Юля, но которую не выбрали в 2010 и в итоге мы получили войну и оккупацию, не выбрали в 2014 и получили все то что натворил Пеця, не выбрали и сейчас и получили выбор между агентом кремля и комиком. Так кто кому дурак?
В общем порохоботы, жгите дальше. .(С)
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Опять рейтинговые манипуляции, в 14-м одного рейтингового уже выбрали, давайте головой может думать а не насквозь проплаченными опросниками?
Тем более впервые с 1917-го года националисты объединились, вам уже на тарелочке все готовое принесли, осталось только галочку поставить напротив лучшего будущего и терпимого настоящего.
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В опросе отсутствует партия Саакашвилли "Рух нових сил". Она откусит кусок у Зеленского.
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Опять рейтинговые манипуляции, в 14-м одного рейтингового уже выбрали, давайте головой может думать а не насквозь проплаченными опросниками?
Тем более впервые с 1917-го года националисты объединились, вам уже на тарелочке все готовое принесли, осталось только галочку поставить напротив лучшего будущего и терпимого настоящего.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНові рейтинги: Зеленський - 51%, Смешко обходить "Голос". ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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