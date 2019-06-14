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Все про:Конституція (271) КС (320) НКРЕКП (120)

 КС визнав створення НКРЕКП неконституційним, - ZN.UA

Конституційний суд визнав неконституційними низку положень закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг".

У справі, яка розглядалася за поданням 46 народних депутатів, КС вирішив, що НКРЕКП була створена у неконституційний спосіб, її статус і спосіб формування не відповідають Конституції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

Нагадаємо, що НКРЕКП утворив президент П.Порошенко указом від 27 серпня 2014 року № 694. Пізніше – 22 вересня 2016 року – Верховна Рада прийняла Закон "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", яким було передбачено, що НКРЕКП є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, членів якого призначає та звільняє президент.

КС визнав, що утворивши НКРЕКП своїм указом, президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, оскільки повноваження президента вичерпно визначені Конституцією, яка не передбачає його права утворювати такі органи. Так само Конституція не наділяє президента правом призначати та звільняти членів НКРЕКП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЕКП і Кабмін розробили модель для стримування цін на новому ринку енергетики

Крім того, КС вирішив, що визначений законом статус НКРЕКП не відповідає Конституції. За своїми функціями, завданнями і повноваженням НКРЕКП по суті є центральним органом виконавчої влади, а тому відповідно до Конституції закон мав визначити саме такий її статус, який передбачає входження НКРЕКП в систему органів виконавчої влади і спрямування її роботи Кабінетом Міністрів. З цього питання КС висловлював свою позицію ще у 2000 році у справі щодо конституційності Закону "Про природні монополії".

Слід зазначити, що діяльність НКРЕКП у період президенства Порошенка була пов'язана з багатьма скандалами. Її звинувачували у прийняття рішень в інтересах тодішнього президента, його оточення та певних олігархічних груп, зокрема запровадження формули "Роттердам+" (затверджена НКРЕКП у березні 2016 р.), яка дозволяла "викачувати" кошти з держбюджету і мала наслідком запровадження високих тарифів для населення та промисловості.

Примітним є те, що справа про неконституційність Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" перебувала на розгляді КС з 2017 року. Упродовж 2018-2019 рр., коли головою КС був Станіслав Шевчук, розгляд цієї справи було фактично заблоковано. Багато хто вважав, що у такий спосіб КС підігрує президенту Порошенку. Дійшло до того, що ряд суддів КС відкрито звинуватили тодішнього голову КС Шевчука у маніпулюванні розглядом цієї справи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завищені суми в платіжках: ще чотири облгази Фірташа оштрафувала НКРЕКП

Так у листі до своїх колег від 13 березня ц.р. судді КС М.Мельник, С.Сас та І.Сліденко вказали, що з розглядом цієї справи Шевчук вдався до відвертих маніпуляцій та штучного затягування її розгляду, у результаті чого ця справа не розглядалася КС понад рік (починаючи з 7 лютого 2018 р. – Шевчука обрали головою КС 21 лютого 2018 р.). Розгляд цієї справи не відбувався попри те, що суддею-доповідачем у цій справі ще 23 лютого 2018 р. було підготовлено доопрацьований проект рішення, який було роздано суддям. Однак справа головою КС не включалась до порядку денного засідань, або включалась і знімалась з розгляду за його ж пропозицією чи з інших з надуманих підстав. Це дало підстави суддям М.Мельнику, С.Сасу та І.Сліденку зробити висновок про штучне гальмування розгляду вказаної справи, а також для обґрунтованого припущення щодо наявності у голови КС Шевчука особистої заінтересованості у такому гальмуванні.

Нагадаємо, що 14 травня КС звільнив С.Шевчука з посади судді КС за грубі і систематичні порушення Конституції та законів, що є несумісним зі статусом судді КС та виявило його невідповідність займаній посаді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132350
 
   
 Топ коментарі
 
А избрание президента, не владеющего державной мовой - конституционно ?
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Президент Украины Владимир Зеленский и его команда нарушали законы Украины: работает 24 дня, всего нарушений: 17. Так что "по Зе и его шагам"?
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тобто петя разом з хвірташем і ахметкою
розвели країну на шалені гроші..
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Рада форумчанПравила форума
 
Так че там - лишение звания президента и статья за узурпацию власти, так, по логике порохоботов?
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а по вашей логике? что то написано не так? тогда к Раде, она там что то принимала в 2016,
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Рада приняла аж в 2016, а создал он эту срань ещё в 2014 без всяких законов, просто издав указ.
И раз порохоботики рассказывают, что если КС посмеет отменить указ Зеленского, то ему надо объявлять импичмент и статью за узурпацию власти, то почему пете сейчас не надо?
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тем более если Рада приняла антиконституционный закон, ее нужно распустить только по этому.
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Да, кста. И всех проголосовавших дармоедов под суд.
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Так ваш Зе принял неконституционный указ об роспуске Рады-только поэтому ему нужно обьявить импичмент.
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Так а петю лишаем звания президента, как яныка, за антиконституционный указ из новости?! КС визнав створення НКРЕКП неконституційним, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 8245
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Точно. Совсем не кошерная новость для хрякотролей. Ща они соберутся с говном и будут её всячески дискредитировать и отвлекать от неё внимание.
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ВСЕ ТАРИФЫ ПО ЛОГИКЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В СОСТОЯНИЕ 26 АВГУСТА 2014 ГОДА... газ 1 куби 1 гривна 44 копейкеи свет и так далее.. Интересно КМУ Зеленский и вся банда сделает вид что типа ничего НЕ ПРОИЗОШЛО ТОГДА С 1 ИЮЛЯ НЕТ И НЕ БУДЕТ НИКАКОГО ЭНЕРГОРЫНКА....
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Щас! Сколько скажут,столько и будет. Скажут 1$ за 1куб газа - будеш платить. Скажут 10$ за 100квт. - будеш плвтить! Скажут бензин 25€ за 1 литр - будеш платить!
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Сперва надо разобраться с хряком за превышение полномочий, а энергорынок мы наладим. Кстати, наверное для продвижения вРотердам+ хряк и создал этот неконституционный орган. Ниточка сейчас потянется.
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И что теперь? Всех разогнать, некоторых судить , тарифы вернуть на уровень начала 2014 года......
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И вернуть все, переплаченною мной за газ по спекулятивным тарифам, за 2014-2019 гг. За счет "незаменимого"
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Продолжай, бакс по 8-м, газ у ***** просить на полусогнутых, всех заробитчан вернуть из ЕС и обязать горбатится на барыг за 100 баксов, вернуть бєглого хряка, поизвиняться и выплатить ему неустойку, отдать кацапам юго-восток под видом новоотсоссии, а центр и запад Украины полякам и тАгдА зааааживем... млять...
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и снова каждый судья КС использует только свое видение закона, свой опыт и свои наработки, посмотрим по Зе и его шагам, конституционные они или
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Президент Украины Владимир Зеленский и его команда нарушали законы Украины: работает 24 дня, всего нарушений: 17. Так что "по Зе и его шагам"?
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его надо было гнать поганой метлой еще в первый день нарушения Конституции. Какие результаты подписей о импичменте? Молчок, и дальше считайте его нарушения и ничего не делайте. Сериал продолжается,
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Поки що збираються факти для доказової бази у суді.
https://ze.live/
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Навіщо порошенко купував бізнеси на росії під час війни?
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Клоун, твій пахан вже преЗедент, а ти досі вякаєшь про Порошенко.
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Прикольный ресурсик жаль туда как обычно ложь напихали.
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В чем ложь? Разложено все по полочкам, но тупые зелеботы не читатели, они писатели...
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Посилання відкриваємо та читаємо, тупе зелебобо...
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Посилання вмієшь відкривати, тупе зелебобо?
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Порошенко зрадник і мародер, порохоботи сідори.
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Клоун, твій пахан вже преЗедент, а ти досі вякаєшь про Порошенко.
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А избрание президента, не владеющего державной мовой - конституционно ?
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Тебя, казла драного, никто ни о чём не спрашивал.
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жестко у зеботов...Но не удивительно - после сожранных методичек у зебилов мозги отсутствуют как таковые: идеальное мясо для новых порций гэ с г+г КС признал создание НКРЭКУ неконституционным, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 5231
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Согласен.. порошенко избран неконституционно..-Гражданских отсечь.. КС визнав створення НКРЕКП неконституційним, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 9263
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Зебилы будут вспоминать время правления Петра Алексеевича как самый счастливый период своей жизни (те кто переживут дефолт, конечно; остальным будет пифуй).
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Без яркого солнца жить можно, а вот без зарплат и пенсий - невозможно.
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тобто петя разом з хвірташем і ахметкою
розвели країну на шалені гроші..
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Цікавлюсь коли повернуть нам ті гроші. З врахуванням інфляції.
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а теперь и вазелин - хочет разорять народ, не отменяя роттердам+ КС признал создание НКРЭКУ неконституционным, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 4060
снова зебилов кинули..)
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Я так понимаю что ему за это ничего не будет... Федорович всплакнул в Ростове...
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Ну так ждать снижение комуналки в два раза или не, не томите?
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Всех, кто "протолкнул" анти-конституционное решение посадят в тюрьму?
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Ну всё, можно лепить свою НКРЭКУ и грабить караваны.
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соевые. объясните. это что получается что мыролюбно реформистское повышение цен вашими свиньями не законны?
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Ну так счас же зе взмахнет булавой и снизит тарифы или что?
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я тоже думаю что мыролюбных ревормистов из свинарника нужно самих мыролюбно отреформировать.
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от жабы ждут реальных шагов, а не бла-бла-бла.
Комуналку в два раза снизить, зп по 4000 евриков,
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спроси у "розумково обмеженного призЕдента" - теперь оно будет использовать неконституционную формулу роттердам+ для обогащения себя и бени.. КС признал создание НКРЭКУ неконституционным, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 6783
как говорится - над зебилами снова "пошутили"..
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Зе-бильчики, хотели "новых" тарифов?
Вот вы их и получите!.... Только не нойте потом.

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Навіщо порошенко фінансував терористів з Ордила, купуючи у них вугілля разом із ахмєткою за схемою ротердам+?
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И средневековый мовний закон точно таким же образом должен быть отменен.
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ватная подстилка, а тебе каким боком наш языковый закон?
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у кацапов забыли спросить) вчи мову - шоб не бути як вова))
КС визнав створення НКРЕКП неконституційним, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 8984
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Що ви сказали? Не розумію, вчиться писати нормальною мовою, а не собачою.
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Є спеціалісти по цій темі? Про що йдеться, КСУ завалив НКРЕ заради відстрочення вступу "нового ринку енергетики", тобто заради Ахметки, чи навпаки???
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И вот так, в один момент, вовк, который рулил всей энергетикой страны (ну, хоть и номинально), стал зайцем.
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головне щоби народ при цьому віслюком не став..
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Очень хорошее начало в расследовании Петиных барыжных оборуток. Это же надо - придумать карманную "национальную комиссию", которая как хочу крутила тарифами в энергетике, протолкнуть закон через ВР, поставить во главе своего пацана из Рошена и потом 5 лет доить бюджет для себя и своих "любих друзів".
Надеюсь что это только первая ласточка в череде расследований деятельности бывшей власти КС визнав створення НКРЕКП неконституційним, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 202
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Це скоріше за все чергове продажне рішення на користь одного з олігархів. Лишається тільки з'ясувати на користь якого саме.
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І на користь якого ж олігарха відбувається (хоч і з запізненням) встановлення легітимності (тобто відповідності Конституції) законодавства?
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Багатьох. Хто отримує прибуток з газу,вугіля і далі по ланцюжку до споживача.
Раніш обмежували - зараз зняли.
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Совершенно верно, так недолго до Ахметова добраться.
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Ви реально вірите що перемога Коломойського над Ахметовим, тобто збагачення одного за рахунок іншого = перемозі українського народу над олігархатом?
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кто о чем, а вшивый про баню, где ты видел Коломойского?
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Який принциповий цей Конституційний суд виявивсь! П'ять років мовчали, мовчали, а тепер - БАЦ!, - і раптом стали стали "Розум, Честь і Гідність" нашої судової гілки влади, хоч до рани прикладуй.
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поняли что прикрывать Петю уже нет смысла.
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Тобто Петро своїм кишеньковим Конституційним судом з під Зеленського вибиває стілець можливостей зменьшити хоч трохи тарифи під вибори в Раду і тим наростити собі рейтинг. Отака незамисловата двухходовочка Мародера.
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Як не регулюються? А досі 5 років НКРЕ Вовка хіба не так їх регулював? По схемі ротердам+?
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судить будут того Вофка вместе с Петей.
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Але буде помилкою вимагати від Вовіка зниження тарифів. Навпаки, треба не зниження тарифів, а дешеві, довгострокові, державні, цільові кредити на утеплення і удосконалення систем опалення. Також льготний податковий режим для виробників альтернативної енергетики. Для найбільш незахищених - дешеве і економне житло, щоб можна було погасити заборгованість по комуналці. А знижувати тарифи - помилка. Треба націоналізовувати обленерго і облгази, як монополістів і створити там ефективний менеджмент.

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Іван "чи це ти"? Тебе гуманоїди викрали? Що вони зробили із твоїм мозком???

Бохіня в курсі? Чи тебе з сєкти Юлі вигнали. Тарифи це ж основне!!!
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Зауважте, завжди був на боці збільшення тарифів, але націоналізацію облгазів і обленерго. Наш сектор ЖКХ надзвичайно неефективний. Ось, де треба шукати рішення, а не в зменьшенні тарифів. Можливо Юля хотіла провести модернізацію жилого фонду повністю за рахунок держави, я не знаю. Але, як на мене, стимул для економії енергоносіїв треба, щоб був. Це як закалка для людського організму, підвищення імунітету держави.
Допомогати населенню треба програмами і адресно, а не всім підряд розсипати державні гроші.
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Так ти порохоботом став! Він теж саме говорив і з цією ж метою бариги тарифи підносили і теплі крендити давали. То що ж виходить, бариги і мародери все правильно робили? О це так, Чудні діла твої, Господи!
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Здивував мене КС, чесно кажучі Ж8-О
Так у нас де не копни - скрізь Порошенко і ВР порушили Конституцію. В тому числі і деякі статті Закону про КС, пряйняті цім складом ВР і підписані вже бувшим "гарантом Конституції". Невже починається розгрібання авгієвих конюшень?
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Все повышения тарифов этой лавочки "рога и копыта" тоже неконституционны,я так понимаю?
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Все ОГРАНИЧЕНИЯ этой "лавочки" неконституционны.
Хорошо,что не имеет обратной силы,а то пришлось бы доплачивать за УЖЕ полученный газ,э/э,тепло...
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Вот те раз! Может дело не в Конституции, а в генах?
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"урок математики в еврейской школе :
- Изя, сколько будет дважды два ?
- А мы покупаем, или продаем ? "
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Это укратнские гены ) Клюй ближнего, сри на нижнего.
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Это яркий пример того, как задумывались и организовывались Петины оборутки потужные реформы - в тесном кругу придумывалась интересная денежная тема, потом запускался нужный закон (для чего мобилизовывались заинтересованные депутатские группы) и самое главное шла команда в суды и контролирующие органы обеспечить юридическое прикрытие.
Все очень просто как и все гениальное. Именно для этого они в 2014г. и дорвались до власти.
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При этом звучат слова что это нужно для народа!
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Комитет неконституационый, и теперь ВСЕ ТАРИФЫ на энергию от бензина/нефти до газа/угля и ВСЕ сними связанное будет устанавливаться монополистами по их усмотрению.
И прибыль от увеличения цен на все - не ограничиваеться!
Вот это подарок!
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реванш на марше:
75% сидят с языками в жопе
25% не хотят ничего делать на зло виновникам торжества.
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Шахматист Беня играет свою партию.
Зе.лепут тем временем играется на смартфоне..
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