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Все про:Конституція (271) КС (320) НКРЕКП (120)

 КС визнав створення НКРЕКП неконституційним

Конституційний суд визнав неконституційними низку положень закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг".

У справі, яка розглядалася за поданням 46 народних депутатів, КС вирішив, що НКРЕКП була створена у неконституційний спосіб, її статус і спосіб формування не відповідають Конституції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

Нагадаємо, що НКРЕКП утворив президент П.Порошенко указом від 27 серпня 2014 року № 694. Пізніше – 22 вересня 2016 року – Верховна Рада прийняла Закон "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", яким було передбачено, що НКРЕКП є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, членів якого призначає та звільняє президент.

КС визнав, що утворивши НКРЕКП своїм указом, президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, оскільки повноваження президента вичерпно визначені Конституцією, яка не передбачає його права утворювати такі органи. Так само Конституція не наділяє президента правом призначати та звільняти членів НКРЕКП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЕКП і Кабмін розробили модель для стримування цін на новому ринку енергетики

Крім того, КС вирішив, що визначений законом статус НКРЕКП не відповідає Конституції. За своїми функціями, завданнями і повноваженням НКРЕКП по суті є центральним органом виконавчої влади, а тому відповідно до Конституції закон мав визначити саме такий її статус, який передбачає входження НКРЕКП в систему органів виконавчої влади і спрямування її роботи Кабінетом Міністрів. З цього питання КС висловлював свою позицію ще у 2000 році у справі щодо конституційності Закону "Про природні монополії".

Слід зазначити, що діяльність НКРЕКП у період президенства Порошенка була пов'язана з багатьма скандалами. Її звинувачували у прийняття рішень в інтересах тодішнього президента, його оточення та певних олігархічних груп, зокрема запровадження формули "Роттердам+" (затверджена НКРЕКП у березні 2016 р.), яка дозволяла "викачувати" кошти з держбюджету і мала наслідком запровадження високих тарифів для населення та промисловості.

Примітним є те, що справа про неконституційність Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" перебувала на розгляді КС з 2017 року. Упродовж 2018-2019 рр., коли головою КС був Станіслав Шевчук, розгляд цієї справи було фактично заблоковано. Багато хто вважав, що у такий спосіб КС підігрує президенту Порошенку. Дійшло до того, що ряд суддів КС відкрито звинуватили тодішнього голову КС Шевчука у маніпулюванні розглядом цієї справи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завищені суми в платіжках: ще чотири облгази Фірташа оштрафувала НКРЕКП

Так у листі до своїх колег від 13 березня ц.р. судді КС М.Мельник, С.Сас та І.Сліденко вказали, що з розглядом цієї справи Шевчук вдався до відвертих маніпуляцій та штучного затягування її розгляду, у результаті чого ця справа не розглядалася КС понад рік (починаючи з 7 лютого 2018 р. – Шевчука обрали головою КС 21 лютого 2018 р.). Розгляд цієї справи не відбувався попри те, що суддею-доповідачем у цій справі ще 23 лютого 2018 р. було підготовлено доопрацьований проект рішення, який було роздано суддям. Однак справа головою КС не включалась до порядку денного засідань, або включалась і знімалась з розгляду за його ж пропозицією чи з інших з надуманих підстав. Це дало підстави суддям М.Мельнику, С.Сасу та І.Сліденку зробити висновок про штучне гальмування розгляду вказаної справи, а також для обґрунтованого припущення щодо наявності у голови КС Шевчука особистої заінтересованості у такому гальмуванні.

Нагадаємо, що 14 травня КС звільнив С.Шевчука з посади судді КС за грубі і систематичні порушення Конституції та законів, що є несумісним зі статусом судді КС та виявило його невідповідність займаній посаді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132350
 
   
 Топ коментарі
 
А избрание президента, не владеющего державной мовой - конституционно ?
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Так че там - лишение звания президента и статья за узурпацию власти, так, по логике порохоботов?
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тобто петя разом з хвірташем і ахметкою
розвели країну на шалені гроші..
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Що ви сказали? Не розумію, вчиться писати нормальною мовою, а не собачою.
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Є спеціалісти по цій темі? Про що йдеться, КСУ завалив НКРЕ заради відстрочення вступу "нового ринку енергетики", тобто заради Ахметки, чи навпаки???
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Евросоюз требует реформировать рынок газа и электроенергии, которого у нас нет, олигархам это поперек горла, им нужна монополия. Вот и создается управляемый хаос, для этого и снимали "Сватов" когда то...
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Речь о том, что у Пороха не было полномочий для вмешательства в дела правительства.
Регулирование тарифов это функция органов исполнительной власти, т.е. правительства.
Порошенко нарушил Конституцию, поэтому орган должен быть упразднен.
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И вот так, в один момент, вовк, который рулил всей энергетикой страны (ну, хоть и номинально), стал зайцем.
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головне щоби народ при цьому віслюком не став..
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Очень хорошее начало в расследовании Петиных барыжных оборуток. Это же надо - придумать карманную "национальную комиссию", которая как хочу крутила тарифами в энергетике, протолкнуть закон через ВР, поставить во главе своего пацана из Рошена и потом 5 лет доить бюджет для себя и своих "любих друзів".
Надеюсь что это только первая ласточка в череде расследований деятельности бывшей власти КС визнав створення НКРЕКП неконституційним, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 202
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Це скоріше за все чергове продажне рішення на користь одного з олігархів. Лишається тільки з'ясувати на користь якого саме.
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І на користь якого ж олігарха відбувається (хоч і з запізненням) встановлення легітимності (тобто відповідності Конституції) законодавства?
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Багатьох. Хто отримує прибуток з газу,вугіля і далі по ланцюжку до споживача.
Раніш обмежували - зараз зняли.
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Дивна якась логіка. Антиконституційно - добре, конституційно - погано.
Зрозуміло, що лише один крок з розгрібання антиконституційного дерьма, яке залишив після себе Порошенко, до правової держави нас лише трошки наблизить. Але ж наблизить, а не віддалить.
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Совершенно верно, так недолго до Ахметова добраться.
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Ви реально вірите що перемога Коломойського над Ахметовим, тобто збагачення одного за рахунок іншого = перемозі українського народу над олігархатом?
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кто о чем, а вшивый про баню, где ты видел Коломойского?
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ну и... как это относиться к обсуждаемой теме?
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Який принциповий цей Конституційний суд виявивсь! П'ять років мовчали, мовчали, а тепер - БАЦ!, - і раптом стали стали "Розум, Честь і Гідність" нашої судової гілки влади, хоч до рани прикладуй.
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поняли что прикрывать Петю уже нет смысла.
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Тобто Петро своїм кишеньковим Конституційним судом з під Зеленського вибиває стілець можливостей зменьшити хоч трохи тарифи під вибори в Раду і тим наростити собі рейтинг. Отака незамисловата двухходовочка Мародера.
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Як не регулюються? А досі 5 років НКРЕ Вовка хіба не так їх регулював? По схемі ротердам+?
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судить будут того Вофка вместе с Петей.
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Але буде помилкою вимагати від Вовіка зниження тарифів. Навпаки, треба не зниження тарифів, а дешеві, довгострокові, державні, цільові кредити на утеплення і удосконалення систем опалення. Також льготний податковий режим для виробників альтернативної енергетики. Для найбільш незахищених - дешеве і економне житло, щоб можна було погасити заборгованість по комуналці. А знижувати тарифи - помилка. Треба націоналізовувати обленерго і облгази, як монополістів і створити там ефективний менеджмент.

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Іван "чи це ти"? Тебе гуманоїди викрали? Що вони зробили із твоїм мозком???

Бохіня в курсі? Чи тебе з сєкти Юлі вигнали. Тарифи це ж основне!!!
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Зауважте, завжди був на боці збільшення тарифів, але націоналізацію облгазів і обленерго. Наш сектор ЖКХ надзвичайно неефективний. Ось, де треба шукати рішення, а не в зменьшенні тарифів. Можливо Юля хотіла провести модернізацію жилого фонду повністю за рахунок держави, я не знаю. Але, як на мене, стимул для економії енергоносіїв треба, щоб був. Це як закалка для людського організму, підвищення імунітету держави.
Допомогати населенню треба програмами і адресно, а не всім підряд розсипати державні гроші.
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Так ти порохоботом став! Він теж саме говорив і з цією ж метою бариги тарифи підносили і теплі крендити давали. То що ж виходить, бариги і мародери все правильно робили? О це так, Чудні діла твої, Господи!
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одне слово - націоналізація і ти йдеш на *** задроч комуняцька, твої друзяки мадура і чавес уже націоналізували все - скоро вдячні виборці друг друга жертимуть
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Не треба плутати націоналізацію монополій і держкорупцію та дебілізм Чавеса. Монополії робляться акціонерними товариствами і стають корпораціями, діяльність яких контролюється антимонопольним комітетом. Вся американська економіка на такому принципі побудована.
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ідіот - Чавес націоналізував надра для просто наріту такого як ти - усє похлопали а люди з технологіями і баблом просто сьїбалися оттуда нах, їм пох що хто там випердів про благо народу вони не бажають навіть гіпотетично стати наступними. Те ж самісіньке буде і з Україною

мало прикладів чавеса - камуняки в 1917 році те саме зробили - напомнить чим все скінчилося????
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Націоналізація монополій - світова практика. Такий механізм працює у всіх безвилючно розвинутих державах Заходу. Тому кожен монополіст зацікавлений, щоб у нього був конкурент, інакше він втратить на величезних штрафах через суд, або взагалі втратить все. І зовсім інше - більшовицька колективізація. Тобто це сама, що не є, державна монополія на продаж збіжжя. Селянин не мав права продавати свій врожай, якщо не здасть непомірний податок державі.
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назви РОЗВИНЕНУ країну і ПРИКЛАД "успішної націоналізації"
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США в период правления Ф.Д.Рузвельта . Там прошла не национализация , а разукрупнение монополий , по "антитрастовому" закону.
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Хто заважає таке робити у нас з ДТЕК? З Рошен?
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ти повний дебіл чи трохи???????? ДТЕК монополія???? А рошен тут до якого дурня????
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Расскажи нам, падлюка, про предателя Яроша!
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Всякие льготы - хороши для коррупции. Чем меньше льгот тем более устойчивая система.
"- Не согласен я.
- Что с Энгельсом или Каутским?
- ЭЭЭ. С обоими.
-Это замечательно, клянусь богом.
.....
-Взять всё - да и поделить!"
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Пільги завжди мають бути тимчасові, щоб підтримати якусь приоритетну групу суб'єктів економічної діяльності. Щоб збільшити відсоток альтернативної енергетики в економіці ця діяльність завжди була на особливих умовах у всіх країнах, і в Україні теж. Сьогодні Ахметов з Порошенком вирішили взагалі прибрати з ринку сонячну енергетику, бо міні сонячна станція на даху - прямі втрати цих олігархів.
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Ни кто не собирается убрать СЭС, а то что тариф на их э/э в 2-3 раза выше это и есть льготы, о которых вы говорите - ХОРОШЁ?
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А це тому що суд в нас "працює" не у відповідності до клятви та Законів, а у відповідності до ситуаційної вигоди. Тому це професія одна з найбезпечніших та найприбутковіших в Україні.
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Здивував мене КС, чесно кажучі Ж8-О
Так у нас де не копни - скрізь Порошенко і ВР порушили Конституцію. В тому числі і деякі статті Закону про КС, пряйняті цім складом ВР і підписані вже бувшим "гарантом Конституції". Невже починається розгрібання авгієвих конюшень?
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Все повышения тарифов этой лавочки "рога и копыта" тоже неконституционны,я так понимаю?
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Все ОГРАНИЧЕНИЯ этой "лавочки" неконституционны.
Хорошо,что не имеет обратной силы,а то пришлось бы доплачивать за УЖЕ полученный газ,э/э,тепло...
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Ничего, сейчас примут необходимый закон, и заставят доплачивать, как за незаконно упущенную выгоду. Но тупицы тушканчики и тогда не прозреют.
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ТАК! Якщо орган визнаний не конституційним і не законним, то тоді не конституційними і не законними є і всі рішення, які прийняті оцим НКРЄКП. А відтак громадяни зараз будуть масово подавати до суду про відшкодування ним не законно нараховані гроші за незаконними тарифами. Будуть відкриті кримінальні справи. Одним словом, хтось має сісти.
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И выгодополучатели Роттердам+ ДОЛЖНЫ отслюнявить збытки
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Вот те раз! Может дело не в Конституции, а в генах?
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"урок математики в еврейской школе :
- Изя, сколько будет дважды два ?
- А мы покупаем, или продаем ? "
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Это укратнские гены ) Клюй ближнего, сри на нижнего.
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Это яркий пример того, как задумывались и организовывались Петины оборутки потужные реформы - в тесном кругу придумывалась интересная денежная тема, потом запускался нужный закон (для чего мобилизовывались заинтересованные депутатские группы) и самое главное шла команда в суды и контролирующие органы обеспечить юридическое прикрытие.
Все очень просто как и все гениальное. Именно для этого они в 2014г. и дорвались до власти.
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При этом звучат слова что это нужно для народа!
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О КАК! молодцы дядьки из КС, да? а когда на сл неделе они же признают указ зеленой вонючки № 303 не конституционным, ты тоже захлопаешь в ладоши, или будешь кукарекать про коррупционный суд им. Порошенко?
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Придурок, я не являюсь фанатом ни ПАПа, ни Зеленского, никого другого. Я болею за УКРАИНУ!
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гениальное это когда проканает без последствий
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Комитет неконституационый, и теперь ВСЕ ТАРИФЫ на энергию от бензина/нефти до газа/угля и ВСЕ сними связанное будет устанавливаться монополистами по их усмотрению.
И прибыль от увеличения цен на все - не ограничиваеться!
Вот это подарок!
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Ну ну, не так быстро. Написано ведь,что НКРЕ должен подчинятся КМУ, а не ликвидирован .
А ПАП создавал что хотел- и советы, и структуры, и не будет наказан, потому как последующие президенты будут ограничены в своих хотелках. .
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Пока будут разбираться чере суды - все может быть.
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реванш на марше:
75% сидят с языками в жопе
25% не хотят ничего делать на зло виновникам торжества.
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Те 25% кроме как показывать язык из ж...пы, всё равно больше ничего делать не умеют.
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ты сдай назад свой биометрический паспорт, и свою обоссанную евробляху на металлолом, а потом начинай бе-бе-бе-бе
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Вы - лучшая иллюстрация к моему комменту.
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не путай "комменты" со своим "высером", комментатор зубожилый.
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Шахматист Беня играет свою партию.
Зе.лепут тем временем играется на смартфоне..
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А я то думал, Порошенко честный, а его оказывается ещё в 14-м нужно было вешать
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Какая глубокая мысль, млять!
Комиссия в составе Кабмина!
А НАХРЕНА она тогда? Почему бы тогда кабмину самому не принимать решение?
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Т.е., все ругилировки и Роттердам+, за который так топит порохоскот - вне закона уже официально? Нихуяссе!
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перерасчет услуг, списание долгов ЖКХ за счет держателей Роттердам+
это хорошо
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Списання боргів - помилка. Це виходить держава буде заохочувати недісциплінованих користувачів, де справедливість?. Відтермінування сплати - інша справа. Але сплати вже у держвласність, а не у кишені трьох олігархів.
Ну а для тих, чий борг став непід'ємним, має бути програма по дешевому і економному житлу. Наприклад у боржника трикімнатна в центрі, а він навзамін отримує однокімнатну з енергореконструкцією десь на районі. Різниця йде на погашення боргів і на оплату житла наперед. Зрештою мають бути притулки для зовсім незабезпечених і бомжів. Тобто дах і невишукана їжа, та мінімум зручностей. Це вже безкоштовно. І всим цим має опікуватись держава. А інакше як?
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Тепер би ще посадити тих "юних ахмєтят". Строк ув"язнення обчислити по формулі Ротердам плюс - рік буцигарні за кожний кілометр від Ротердама до ахмєтовських ТЕС, плюс рік за кожний мільйон Ахмєтова.
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Браво, наконец суды начали принимать адекватные решения.
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Много Не уважаемая ЧЕРНЬ, которая голосовала за "гиганта" ЗЕ...Хватит гавкать на Пороха, он давно уже не президент...Где наши зарплаты пo 4000$ и газ по 50$ за тысячу М3 газа?????
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКС визнав створення НКРЕКП неконституційним
 
 
 
 
 
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