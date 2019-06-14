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 СБУ викрила на Луганщині мережу інтернет-агітаторів, підпорядкованих спецслужбам РФ. ФОТО

Співробітники СБУ при виконанні покладених на Службу завдань із забезпечення інформаційної безпеки держави виявили чергові докази використання спецслужбами РФ соціальних мереж на шкоду державній безпеці України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ в Facebook.

"Оперативники спецслужби задокументували діяльність інформаційного підрозділу, сформованого Головним управлінням Генштабу Збройних сил РФ при так званому "2 АК" російських окупаційних військ у Луганську. Позаштатний підрозділ чисельністю близько двох десятків агітаторів відповідав за проведення антиукраїнських інформаційно-пропагандистських акцій та збір військової й соціально-політичної інформації.

Група безпосередньо підпорядковувалася Головному управлінню ГШ ЗС РФ, отримувала від нього завдання, так звані "темники" для підготовки й розповсюдження фейкових матеріалів у ЗМІ та соціальних мережах, регулярно звітувала перед російськими кураторами про виконану роботу. Підрозділ також здійснював збір та аналіз інформації щодо керівництва нашої держави та Збройних Сил України, військових підрозділів, які беруть участь в операції Об’єднаних сил, українських патріотів, їх сімей, економічної та політичної ситуації на Луганщині", - сказано в повідомленні.

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Співробітники СБ України встановили, що за кожним районом та населеним пунктом Луганської області було закріплено представника інформаційного підрозділу, який складав так званий "паспорт регіону". Він мав відстежувати зміни обстановки на цій території, щоб із застосуванням інформаційних технологій здійснювати заходи щодо дестабілізації ситуації, дискредитації влади та провокування соціального невдоволення.

Оперативники Служби задокументували спроби ворожого підрозділу через інспірування протестних акцій дестабілізувати ситуацію у Сєвєродонецьку наприкінці минулого року. Також співробітники СБУ виявили понад п’ятдесят фейкових акаунтів нібито проукраїнської, проросійської та нейтральної спрямованості, які використовувалися учасниками групи для нав’язування користувачам соцмереж прокремлівського погляду на події в Україні, фабрикації фейкової інформації на користь країни-агресора.

За матеріалами СБУ одного з інформаторів засуджено за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України до чотирьох років позбавлення волі. Обвинувальні матеріали стосовно інших учасників агентурної мережі перебувають на розгляді в судових органах.
Всіх осіб, які входили до складу інформаційного підрозділу, встановлено. У межах кримінального провадження заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України мешканці Луганська, яка очолювала групу.

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СБУ викрила на Луганщині мережу інтернет-агітаторів, підпорядкованих спецслужбам РФ 01
Фото: пресслужба СБУ

Слідчі дії тривають

СБУ викрила на Луганщині мережу інтернет-агітаторів, підпорядкованих спецслужбам РФ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132346
 
   
 Топ коментарі
 
Они и Цензоре промышляют, за клована агитируют.
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СБУ разоблачила сеть курируемых спецслужбами РФ интернет-агитаторов на Луганщине - Цензор.НЕТ 6332

Лоханщина така лоханщина.
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Э, надо как то помягче, бо не цензора и так количество комментариев упало.
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Э, надо как то помягче, бо не цензора и так количество комментариев упало.
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Они и Цензоре промышляют, за клована агитируют.
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У х**лоботов задача переругать всех в Украине.
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"сеть курируемых спецслужбами РФ" займає керівні посади держави і СБУ
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По-честному - лишить гражданства и отправить в ОРДЛО на ПМЖ
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На цензоре кремлёвских калоедов-комментаторов хватает.
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Может меньше « порохоботов « будет ?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСБУ викрила на Луганщині мережу інтернет-агітаторів, підпорядкованих спецслужбам РФ. ФОТО
 
 
 
 
 
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