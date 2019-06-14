EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство, Фоторепортаж
  3464  28
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5215) Мар'їнка (424) найманці РФ (800) операція Об'єднаних сил (1274)

 Найманці РФ обстріляли житлові квартали Мар'їнки: поранено 4 мирних жителів. ФОТОрепортаж

Уночі 14 червня найманці РФ здійснили обстріл житлових кварталів Мар'їнки (Донецька область).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед світанком, близько 4 ранку, найманці РФ здійснили обстріл житлових кварталів Мар'їнки. Обстріли житлових кварталів були прицільними та цілеспрямованими. Найманці РФ вели вогонь з озброєння великого калібру.

Унаслідок обстрілу поранено 5 мирних жителів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артснаряд терористів влучив у житловий будинок у Мар'їнці: постраждав мирний житель 1933 р.н., - штаб ОС

"Зранку до чергової частини Мар'їнського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок обстрілу житлових кварталів міста Мар'їнка пошкоджено приватні будинки і є поранені серед цивільного населення. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво поліції. Правоохоронці задокументували пошкодження трьох житлових будинків на вулиці Шевченка та Героїв Чорнобиля. На вулиці Шевченка у б.292 проживає велика родина із 7 осіб, 4 з них дістали поранення різного ступеня тяжкості. 86-річний дідусь, 57- та 30-річна жінки, а також 9-річна дитина госпіталізовані до лікарні. У важкому стані перебуває дідусь. У дитини легка контузія", - розповіли в поліції Донеччини, додавши, що за цим фактом порушено кримінальне провадження за ст.258 "Терористичний акт".

Найманці РФ обстріляли житлові квартали Марїнки: поранено 4 мирних жителів 01
Найманці РФ обстріляли житлові квартали Марїнки: поранено 4 мирних жителів 02
Найманці РФ обстріляли житлові квартали Марїнки: поранено 4 мирних жителів 03
Найманці РФ обстріляли житлові квартали Марїнки: поранено 4 мирних жителів 04
Найманці РФ обстріляли житлові квартали Марїнки: поранено 4 мирних жителів 05
Найманці РФ обстріляли житлові квартали Марїнки: поранено 4 мирних жителів 06
Найманці РФ обстріляли житлові квартали Марїнки: поранено 4 мирних жителів 07
Найманці РФ обстріляли житлові квартали Марїнки: поранено 4 мирних жителів 08
Найманці РФ обстріляли житлові квартали Марїнки: поранено 4 мирних жителів 09
Найманці РФ обстріляли житлові квартали Марїнки: поранено 4 мирних жителів 10
Найманці РФ обстріляли житлові квартали Марїнки: поранено 4 мирних жителів 11
Найманці РФ обстріляли житлові квартали Марїнки: поранено 4 мирних жителів 12
Найманці РФ обстріляли житлові квартали Марїнки: поранено 4 мирних жителів 13
Найманці РФ обстріляли житлові квартали Марїнки: поранено 4 мирних жителів 14
Найманці РФ обстріляли житлові квартали Марїнки: поранено 4 мирних жителів 15
Найманці РФ обстріляли житлові квартали Марїнки: поранено 4 мирних жителів 16
Найманці РФ обстріляли житлові квартали Марїнки: поранено 4 мирних жителів 17
Найманці РФ обстріляли житлові квартали Марїнки: поранено 4 мирних жителів 18
Найманці РФ обстріляли житлові квартали Марїнки: поранено 4 мирних жителів 19

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132343
 
 
 Топ коментарі
 
Опять контроль кацапы потеряли над повстанцами?!
 показати весь коментар
 
Меня поражает, что Зеро ни слова об этом не сказал . А помните как он записывал видео зато , что ему булаву не дают ?
 показати весь коментар
 
кацапские ублюдки...горите в аду
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Опять контроль кацапы потеряли над повстанцами?!
 показати весь коментар
 
 
Меня поражает, что Зеро ни слова об этом не сказал . А помните как он записывал видео зато , что ему булаву не дают ?
 показати весь коментар
 
 
В этих обстрелах виновата ВСУ в общем и командование в частности . Их прямая обязанность защитить свой народ и страну от агрессии . И она не выполняется . Где разведка , радары , почему нечем подавлять артиллерию , которая не отведена согласно договорённостям ? Какие минские соглашения , какие перемирия , если другая сторона их не соблюдает ? И ОБСЕ , шпионов параши нужно послать .
 показати весь коментар
 
 
Сильно умное? Иди защищай "свой народ и страну от агрессии". Пи...н диванный...
 показати весь коментар
 
 
А когда на Донбасе все начиналось, людей спрашивали и люди на украинском язьіке отвечали, что не видели, потому что в погребах сидели.
 показати весь коментар
 
 
у него дела поважнее есть
торги в самом разгаре....
 показати весь коментар
 
 
Спровоцировали мирных повстанцев, да вазелиновцы?
 показати весь коментар
 
 
Промышленная инфраструктура Донбаса должна быть ликвидирована как неконкурентноспособная. А на ее месте создана абсолютно новая. Почему? Потому что архаичная структура конца 19века будет всегда провоцировать Войну со структурами 21ого века. В этом выход для Донбаса. Иначе Война до бесконечности.
 показати весь коментар
 
Ни в коем случае не отвечать на обстрел. Президент сказал, что нам надо перестать стрелять
 показати весь коментар
 
 
Повторити подвиги зе і його команди при отримані повістки з воєнкомату, тоді і відповідати на обстріли потреби не буде.
 показати весь коментар
 
если бы солдат не было, то по ним бы не стреляли....это вам любой домбасянин скажет..
 показати весь коментар
 
А знает любой домбасянин, что если бы солдат не было они бы сейчас на чечен или осетин горбатились бы по 20 часов в сутки.
Не понравилась родная армия - на фиг с пляжа Кузбасс!
 показати весь коментар
 
 
Нееее...она вроде как и нравится, если, что дает на халяву, лекарства там всякие...продукты ....а вот плохо что она есть и по ней стреляють... Найманці РФ обстріляли житлові квартали Мар'їнки: поранено 5 мирних жителів - Цензор.НЕТ 5320
 показати весь коментар
 
А кто приглашал шашкой помахать, или они думали, что снаряды не над их огородами летать будут?
 показати весь коментар
 
Впевненый,що ця сім'я чекала оленевода Шойгу і проклинала ВСУ...
 показати весь коментар
 
 
я не перестаю поражаться этой породе, руцкие свинособаки... но история знает примеры как возмездие находило своих героев, вертикаль Пыней взращенная посыпется, посмотрим как среднестатистический ванька будет эвакуироваться, доброжелателей целая планета, сирийцы ваще родня, встретят и помогут...
 показати весь коментар
 
 
Помню как одна самка говорила,ну и шо,шта па стреляют этоо наши мальчишки нас защищають.Суки.
 показати весь коментар
 
 
так кто же они?
1. Наемники рыфы?
2. Впопучленци.
3. Иррегулярные войска рыфы?
4. Бизнеспартнеры бени?
5. Повстанци?

Я так понимаю бутусофф, лег с редакторами под клована... и нам скоро ждать повстанцоф?
 показати весь коментар
 
 
так шо там шмендель -хмельден казала?? хто кого обстрілює?? шкода людей(((
 показати весь коментар
 
Это бабки на камеры говорят что прилетело с ДНР а на самом деле они уверенны что это укро-каратели обстреляли.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНайманці РФ обстріляли житлові квартали Мар'їнки: поранено 4 мирних жителів. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору