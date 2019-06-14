 Загибель екіпажу Іл-76 під Луганськом: СБУ має неспростовні докази, що літак збили "вагнерівці" за рішенням з Кремля. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні преслужби СБУ.
"Служба безпеки має неспростовні докази, що рішення про збиття було прийняте в Кремлі та приведене у дію позаштатним підрозділом Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, відомим як "приватна військова компанія "Вагнера"", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що слідчі СБУ встановили, що злочинний наказ віддав безпосередньо командувач 58-ю армією ЗС РФ генерал-майор Євгеній Нікіфоров, командирований на Донбас для здійснення воєнного вторгнення та окупації частини території суверенної країни.
"Більше того, виконавці вбивства українських воїнів - Дмитро Уткін, Андрій Гуральов та Андрій Лебедєв, після повернення в Росію були відзначені Путіним офіційними державними нагородами "Орденами Мужності"", - повідомили в СБУ.
Также сообщается, что еще во время брифинга 7 октября 2017 г. председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что следователи Службы безопасности выписали уведомление о подозрении руководителю "ППК" Вагнера "Дмитрию Уткину.
Також повідомляється, що ще під час брифінгу 7 жовтня 2017 року Голова СБУ Василь Грицак повідомив, що слідчі Служби безпеки виписали повідомлення про підозру керівнику "ПВК "Вагнера" Дмитру Уткіну.
"Незважаючи на те, що російські воєнні злочинці постійно перебувають або на території країни-агресора, або у складі таємних контингентів сухопутних підрозділів військової розвідки РФ у Сирії та країнах Африки, Служба безпеки робить усе можливе аби притягнути їх до відповідальності", - повідомили в відомстві.
Крім того, в СБУ нагадали, що 5 червня колегія суддів Запорізького апеляційного суду визнала загибель командира екіпажу літака Іл-76 Олександра Білого наслідком збройної агресії РФ проти України.
"Така практика стає гарантією для сімей українських Героїв, котрі загинули від рук Кремля на державну допомогу та соціальний захист", - додали у відомстві.
Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Всі загинули.
Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів з подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 в контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала Віктора Назарова, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовому недбальстві. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.
Генерала визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони/
Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовився розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.
Это как??? Значит ***** невиноватый??
1.«"Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как "частная военная компания "Вагнера"", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3132340»;
2. "Более того, исполнители убийства украинских воинов - Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев, по возвращению в Россию были отмечены Путиным (президентом РФ. - Ред.) официальными государственными наградами "Орденами Мужества"" Источник: https://censor.net.ua/n3132340
Самолёт ВСУ расстрелян из крупнокалиберного пулемёта.
Все были в догадках - и тут такое открытие: это рашисты расстреляли.
Все ж то думали: а может это индейцы? А может это инопланетяне?
Нет, СБУ провела расследование и выяснила, что это были всё-таки рашисты.
Браво!
как же работала и куда смотрела СБУ ?
СБУ не до Уткина. Они контрабанду в зоне АТО крышевали.
Вічна пам'ять всім жертвам кривавої недоімперії..
1. Израиль ядерная страна.
2. Каждый гражданин Израиля платит налоги и далеко не маленькие.
3. Патриотизм в Израиле зашкаливает!!!
4. Израиль развитое правовое государство, где все равны перед законом.
5. Экономика Израиля позволяет содержать не одну армию.
6. Государство не лезет в бизнес и не мешает бизнесу развиваться.
7. Уровень коррупции близок к 0.
Самое главное, что они не так давно получили свою Страну и готовы порвать кого угодно за ее сохранение. Вы представляете себе политика в Израиле который будет летать в Сирию и делать там бизнес?
Як порушити Закон, розігнати там у неконституційний спосіб ВРУ, або створити НКРЕ, у нас проблем не має, а як прикінчити покидьків під час війни, то усі такі "законники"?
У них нема часу херньою задарь займатися.
Што уповість Зеленський?
Об этом говорится в официальном ответе Службы безопасности Украины на запрос Цензор.НЕТ.
Уткин в 2016 году приезжал в Украину, в поселок Смолино Кировоградской области, где он родился и вырос, и где живет его мать.
Поэтому Пэтя, ты и в пролете!