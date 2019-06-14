 Зеленський, Полторак і Хомчак ушанували пам'ять загиблих у катастрофі Іл-76 під Луганськом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, церемонія вшанування відбулася на території Міністерства оборони в залі пам'яті ЗСУ.

Зазначається, що під час церемонії Зеленський поклав квіти до Дзвона пам'яті разом з міністром оборони Степаном Полтораком та головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком.

Як повідомляє Міноборони, дзвін Пам'яті пролунав 54 рази.

Зазначається, що під час катастрофи загинули такі захисники:

АВДЄЄВ Костянтин Сергійович, старший солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

АВРАМЕНКО Олександр Сергійович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

АЛТУНІН Валерій Володимирович, старший лейтенант 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

БАБАН Віталій Юрійович, сержант 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

БАХУР Віталій Володимирович, старший лейтенант 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

БЄЛИЙ Олександр Іванович, підполковник 25-а бригада транспортної авіації.

БОНДАРЕНКО Віталій Юрійович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

БУРКАВЦОВ Володимир Володимирович, старший лейтенант 25-а бригада транспортної авіації.

ГАЙДУК Ілля Віталійович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ГОНЧАРЕНКО Сергій Валерійович, молодший сержант 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ГОРДА Анатолій Анатолійович, старший солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ГРАБОВИЙ Валерій Миколайович, старший лейтенант 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ДМИТРЕНКО Андрій Олегович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ДОБРОПАС Сергій Віталійович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ДУБЯГА Станіслав Вікторович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

Д’ЯКОВ Михайло Олегович, майор 25-а бригада транспортної авіації.

КАМЕНЄВ Денис Сергійович, старший солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

КИВА Владислав Миколайович, молодший сержант 25-а окрема повітрянодесантна бригада

КОВАЛІК Олександр Сергійович, прапорщик 25-а бригада транспортної авіації.

КОВАЛЬЧУК Юрій Леонідович, сержант 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

КОЗОЛІЙ Олександр Володимирович, старший лейтенант 25-а бригада транспортної авіації.

КОРЕНЧЕНКО Олег Володимирович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

КОСНАР Павло Леонідович, молодший сержант 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

КОТОВ Олександр Олександрович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

КРИВОШЕЄВ Сергій Ігорович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

КУЗНЕЦОВ Антон Олександрович, старший солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

КУЛІБАБА Руслан Миколайович, сержант 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

КУЧЕРЯВИЙ Сергій Васильович, молодший сержант 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ЛЕВЧУК Павло Миколайович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ЛІСНОЙ Сергій Володимирович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ЛІФІНЦЕВ Олег Васильович, старший солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

МАЛИШЕНКО Тарас Сергійович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

МАНУЛОВ Сергій Федорович, старший прапорщик 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

МЕНТУС Віктор Володимирович, прапорщик 25-а бригада транспортної авіації.

МИРОШНИЧЕНКО Сергій Олександрович, старший солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

МОСКАЛЕНКО Сергій Олександрович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

НІКОНОВ Павло Сергійович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ПАВЛЕНКО Олег Анатолійович, старший лейтенант 25-а бригада транспортної авіації.

ПРОНЬКОВ Ростислав Русланович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

РЄЗНІКОВ Євгеній Сергійович, сержант 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

САМОХІН Антон Олексійович, старший солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

САНЖАРОВЕЦЬ Артем Євгенович, старший солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

СКАЛОЗУБ Артем Валентинович, старший солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

СКОЧКОВ Ігор Іванович, капітан 25-а бригада транспортної авіації.

ТЄЛЄГІН Сергій Анатолійович, капітан 25-а бригада транспортної авіації.

ТОКАРЕНКО Ігор Олександрович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ШОСТАК Сергій Михайлович, старший солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ШУЛЬГА Андрій Миколайович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ШУМАКОВ Сергій Вікторович, сержант 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ПОПОВИЧ Роланд Стефанович, солдат 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Всі загинули.

Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів з подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 в контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала Віктора Назарова, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовому недбальстві. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Генерала визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 5 років з дня загибелі екіпажу Іл-76 під Луганськом: завтра Київ, Дніпро, Мелітополь та Кривий Ріг вшанують пам'ять загиблих авіаторів і десантників. ФОТОрепортаж