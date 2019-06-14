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 Артснаряд терористів влучив у житловий будинок у Мар'їнці: постраждав мирний житель 1933 р.н., - штаб ОС

Літній житель Мар'їнки постраждав унаслідок влучання артилерійського снаряда в житловий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"В результаті підступного обстрілу з боку незаконних збройних формувань у населеному пункті Мар'їнка відбулося влучання артилерійського снаряда в приватний будинок, що належить громадянину України 1933 року", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що бійці Королівської бригади швидко розібрали завали і доставили потерпілого господаря в лікарню, де йому діагностували контузію і травми.

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"Ворожі 122 мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" після вогневого відпрацювання по населеному пункту Мар'їнка перемістилися в житлові квартали Донецька, де сховалися від артилерійського вогню у відповідь в щільній забудові міста", - додали в пресцентрі ОС.

Артснаряд терористів влучив у житловий будинок у Марїнці: постраждав мирний житель 1933 р.н., - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132334
 
 
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могу конечно ошибаться - но просто интересно:
ходил ли данный пострадавший на Дыровский референдум 11 мая 14 года ???
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Немцов пережил...
Комуняк пережил...
А руцкех долб..в может и не пережить...

Ведь они пришли его засчичатьатхахлов...
И пусьнули в хату миной

Дед! Ненавидь хунту))))
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Пережив ще голодомор. А "бріитушек" пережити важко. Бо воно тебе вбиває і горлапанить, щл твій брат і йодиннарот.
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Нехай дідусь виставить рахунок кучмі та шмендель, а краще обміняє вілу у Італії зеленського, на свою у Мар'їнці!! там не можна стріляти, заборонено кимось....?((
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Цензор.НЕТНовиниПодіїАртснаряд терористів влучив у житловий будинок у Мар'їнці: постраждав мирний житель 1933 р.н., - штаб ОС
 
 
 
 
 
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