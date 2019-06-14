 Про те розуміння федералізації, яке педалюється РФ, не може бути мови, але до думки українського суспільства потрібно прислухатися, - Разумков

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив голова партії Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Про те розуміння федералізації, яка сьогодні педалюється на світовій арені, в першу чергу однією державою, мови,звичайно ж, не може бути", – сказав він.
Питання про федералізацію до Разумкова у студії "Право на владу" виникло після недавнього інтерв'ю ідеолога "Слуги народу" Руслана Стефанчука, в якому він заявив, що партія не готова ігнорувати думку українців про запровадження двопалатного парламенту, висловлену на референдумі 2000 року. Журналісти та експерти сприйняли цю заяву як готовність до "м'якої" федералізації країни.
Разумков зазначив, що теж вважає, що до думки українського суспільства потрібно прислухатися, тому "Слуга народу" наполягає на введенні закону про народовладдя, яка легітимізує референдуми в Україні.
Також він закликав не порівнювати їх з так званими "референдумами" на Донбасі і в Криму.
"Нічого спільного те, що відбувалося на Донбасі та що відбувалося в Криму, з демократичним волевиявленням громадян не має", – сказав Разумков.
Если кто-то из сектантов секты святого торчка хоть заикненя о Федерализации Украины - это мгновенная "политическая смерть" этого шапито под названием "слуга народа".
Бо дуже мутно.
Послать нафиг Демократию и принять тоталитарный режим?
"Я вообще не понимаю, что там делает [глава политсовета партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор] Медведчук, бл…дь. Ну честно! А, они же кумовья? Чи шо?" - сказал он.
Кошевой подчеркнул, что с президентом РФ Владимиром Путиным "наверное, надо будет разговаривать по-мужски".
"А может, еще и ляпаса ему дать за то, что он сделал", - добавил он.
На вопрос "Кто даст ляпас?" Кошевой ответил: "Наш Вован (президент Украины Владимир Зеленский. - "ГОРДОН") же качается - может вырубать".
"Мне бы очень этого хотелось. Представляешь, сколько у этого видео просмотров будет! Не знаю… Я не вижу переговорщика. Мне кажется, он найдет человека или придет к какому-то мнению", - сказал он.
Сказать, что Зеленский злой на Путина - это ничего не сказать, добавил Кошевой.
"Думаю, у всей нашей команды он вызывает сходное чувство. Он вызывает ненависть просто-напросто. Если мягко", - заявил он.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/koshevoy-s-putinym-nado-budet-razgovarivat-po-muzhski-a-mozhet-eshche-i-lyapasa-emu-dat-nash-vovan-zhe-kachaetsya-mozhet-vrubat-1039327.html
__Так що виходить як і раніше, ми знову самі себе звоюємо ???_