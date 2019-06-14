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Все про:федералізація (8) Разумков Дмитро (67) Слуга народу (46)

 Про те розуміння федералізації, яке педалюється РФ, не може бути мови, але до думки українського суспільства потрібно прислухатися, - Разумков

Партія "Слуга народу" не підтримує федералізацію України, на якій наполягає Кремль і деякі українські проросійські політичні сили.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив голова партії Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Про те розуміння федералізації, яка сьогодні педалюється на світовій арені, в першу чергу однією державою, мови,звичайно ж, не може бути", – сказав він.

Питання про федералізацію до Разумкова у студії "Право на владу" виникло після недавнього інтерв'ю ідеолога "Слуги народу" Руслана Стефанчука, в якому він заявив, що партія не готова ігнорувати думку українців про запровадження двопалатного парламенту, висловлену на референдумі 2000 року. Журналісти та експерти сприйняли цю заяву як готовність до "м'якої" федералізації країни.

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Разумков зазначив, що теж вважає, що до думки українського суспільства потрібно прислухатися, тому "Слуга народу" наполягає на введенні закону про народовладдя, яка легітимізує референдуми в Україні.

Також він закликав не порівнювати їх з так званими "референдумами" на Донбасі і в Криму.

"Нічого спільного те, що відбувалося на Донбасі та що відбувалося в Криму, з демократичним волевиявленням громадян не має", – сказав Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132332
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленые крысы уже даже не скрывают того что будут разваливать Украину на части...
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А когда скрывали ? Это людям было давно ясно , кроме 73 % зебилов
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Тобто ви як лайт версія ПР будете проштовхувати помірну федералзацію ?
Ясно...ясно...
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Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев! Это никому не удаётся, доктор, и тем более - людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают свои собственные штаны! (с) Собачье сердце
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Після виборів до Ради ці "Слуги кремля" ще покажуть, що завіщав їм вова путін !
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так а шо там с тарифами?? То была шутка или нет....А то начали они двухпалатный парламент федерализация конституцию поменять..
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К какому мнению? Какого общества и какого нахер Референдума в 2000 году? Вы еще вспомните, что было при Царе Горохе. В 2000 году никакого гражданского общества не было. Интернета у людей не было - кругом мрази коммунисты и твари-сепаратисты Регионалы, это те кто организовывал в те времена Референдумы.
Если кто-то из сектантов секты святого торчка хоть заикненя о Федерализации Украины - это мгновенная "политическая смерть" этого шапито под названием "слуга народа".
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ще один пєдаліровщик. та ж сама школа, що й у Віті Проффесора, такий самий буде й кінець
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Какие вы порохоботы смешные, слово люди язык не поворачивается. Фразу ""Слуга народа" настаивает на введении закона об народовластии, что ничем не отличается от петиной децентрализации, понять не можете.
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ПОРОХОБОТИ ПНХ )
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Спочатку потрібна дерусифікація зе(зоо?)-общєства.
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Им главное запустить процесс «федерализации» (распада) Украины, под любым предлогом, а управлять страной через референдумы, это тоже само, как если бы в детском саду спрашивали у детей о распорядке дня и составу меню
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Нужны срочно изменения в Конституцию!
Послать нафиг Демократию и принять тоталитарный режим?
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Ну курва кацапня ще буде вирішувати яка має бути Украіна федеральною чи унітарною? Чого шведам наприклад не заявити - королевство це погано має бути федерація! Просто посилати нах (!) цих властелинів світу
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Актер студии Евгений Кошевой в эфире авторской программы главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "Наш" сказал, что пока не видит человека, который может стать эффективным переговорщиком между Москвой и Киевом.

"Я вообще не понимаю, что там делает [глава политсовета партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор] Медведчук, бл…дь. Ну честно! А, они же кумовья? Чи шо?" - сказал он.

Кошевой подчеркнул, что с президентом РФ Владимиром Путиным "наверное, надо будет разговаривать по-мужски".

"А может, еще и ляпаса ему дать за то, что он сделал", - добавил он.

На вопрос "Кто даст ляпас?" Кошевой ответил: "Наш Вован (президент Украины Владимир Зеленский. - "ГОРДОН") же качается - может вырубать".

"Мне бы очень этого хотелось. Представляешь, сколько у этого видео просмотров будет! Не знаю… Я не вижу переговорщика. Мне кажется, он найдет человека или придет к какому-то мнению", - сказал он.

Сказать, что Зеленский злой на Путина - это ничего не сказать, добавил Кошевой.

"Думаю, у всей нашей команды он вызывает сходное чувство. Он вызывает ненависть просто-напросто. Если мягко", - заявил он.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/koshevoy-s-putinym-nado-budet-razgovarivat-po-muzhski-a-mozhet-eshche-i-lyapasa-emu-dat-nash-vovan-zhe-kachaetsya-mozhet-vrubat-1039327.html
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Поки Зє буде обирати кого відправити на перемовини з .....той надішле Александра Васильевича Маслякова до Зє-так би мовити зробить "крок на зустріч "
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Из Кошевого делают политика? Зачем его раскручивать? Мало ли что КВНщик может сказать.
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они пришли делать хаос и безвластие а под шумок отдеребанить страну в последний раз Про те розуміння федералізації, яке педалюється РФ, не може бути мови, але до думки українського суспільства потрібно прислухатися, - Разумков - Цензор.НЕТ 3413 что непонятного ?
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Украина унитарное государство, никакой федерализации. Автономия максимум для крымских татар. Я не сторонник всяких там свобод, нацкоопусов. Но, если вы, зеленско-коломойские прихвостни будете уничтожать мою страну, я буду делать все, чтобы вынести вас вперёд ногами.
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А може ще витягнуть договір підписаний Богданом Хмельницьким з Росією.А чому не прислухались до Петиції про відставку Президента.
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якщо "слуги зеленського"хочуть бути слугами українського народу ,то мають забути слово "федералізація" в тому числі і проведення ,,,"референдумов народовластия по этому вопросу ,дабы прислушатся к проплаченного рашистом "мнению" и провести "мягкую " федерализацию Украины...
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Это ж в каком героиновом тумане ты услышал голос народа о федерализации? Может бачок протекает? Про те розуміння федералізації, яке педалюється РФ, не може бути мови, але до думки українського суспільства потрібно прислухатися, - Разумков - Цензор.НЕТ 2502
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Чувак Разумков!Те, кто хочет жить в федерации,пакують валiзи и валят в соседнюю федерацию.Украина унитарное государство.Едина и неделима вiд Сяну до Дону.Выбей це собi десь,щоб не забути.Вы або це понимаете и строите Державу исходя из этого,або можете даже не начинать,а сразу сваливать.Бо потом не успеете Про те розуміння федералізації, яке педалюється РФ, не може бути мови, але до думки українського суспільства потрібно прислухатися, - Разумков - Цензор.НЕТ 8018
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Так що історія знову повторюється? Ми «Самі себе звоювали», так раніше з гіркотою писав і говорив про зраду частини продажної української старшини Великий Патріот України гетьман Іван Мазепа. Так ось цей злочинний статус особливого окупованого бандитского донбасу ( федерація) він вказує на особливий порядок формування місцевої бандитської влади колабораціоністів. І його маникально хоче узаконити наш нововоспеченний продажний...резидент ЗЕ.., і хоче новою антиукраїнською Радою зробити щоб ця злочинна норма стала частиною Конституції. А для того щоб в майбутньому коли винисуть цю продажну антиукраїнську владу проклятих ЗЕбілів її скасувати, тодi знову доведеться 300г. міняти Конституцію. Тоб то, продажні ЗЕбіли маніакально бажають щоб для окупованих кривавими бандитами - сепаратистами земель відбулася констітуціоналізація особливих прав. І є ще один дуже жахливий момент: в злочинних Мінських угодах ще є і пункт, що говорить, що повноваження місцевих депутатів - бандитів, бойовиків -терористiв , кривавих убивць яких оберуть на окупованих територіях, нiким не можуть бути припинені достроково, і крапка. І навіть наш новоспеченний украинофоб... резидент не сможе припиняти повноваження злочинноi мiсцевої влади, його повноваження не будуть поширюватися на нині окуповані російськими загарбниками i запеклими бандитами - сепаратистами українські землі ». І це призведе до нового ще більш масштабного та кривавого ООС, вже по всiй Українi. Що то наш новий антиукраїнський ...резидент одразу ж став своєї такої роду продажною діяльністю нагадувати .... резидента кацапскоі Піндоссіі -Новороссіі а не президента України..
__Так що виходить як і раніше, ми знову самі себе звоюємо ???_
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Треба депутатам прийняти закон про тимчасове відсторонення від виконання обов'язків БЕЗ збереження зарплати та пільг державних службовців,публічні висловлювання яких неоднозначно сприймаються громадянами краіни та мають антидержавні ознаки до моменту іх докладного роз'яснення цим діячем,а потім робити висновки кто єсть who.Аби нє повадно було язиком чесать ....Даєшь петіцію! Прошу голосувати 😉
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПро те розуміння федералізації, яке педалюється РФ, не може бути мови, але до думки українського суспільства потрібно прислухатися, - Разумков
 
 
 
 
 
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