 Про те розуміння федералізації, яке педалюється РФ, не може бути мови, але до думки українського суспільства потрібно прислухатися, - Разумков

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив голова партії Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Про те розуміння федералізації, яка сьогодні педалюється на світовій арені, в першу чергу однією державою, мови,звичайно ж, не може бути", – сказав він.

Питання про федералізацію до Разумкова у студії "Право на владу" виникло після недавнього інтерв'ю ідеолога "Слуги народу" Руслана Стефанчука, в якому він заявив, що партія не готова ігнорувати думку українців про запровадження двопалатного парламенту, висловлену на референдумі 2000 року. Журналісти та експерти сприйняли цю заяву як готовність до "м'якої" федералізації країни.

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Разумков зазначив, що теж вважає, що до думки українського суспільства потрібно прислухатися, тому "Слуга народу" наполягає на введенні закону про народовладдя, яка легітимізує референдуми в Україні.

Також він закликав не порівнювати їх з так званими "референдумами" на Донбасі і в Криму.

"Нічого спільного те, що відбувалося на Донбасі та що відбувалося в Криму, з демократичним волевиявленням громадян не має", – сказав Разумков.



