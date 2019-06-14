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 Інтенсивні опади на Херсонщині: повторно підтоплено 59 житлових будинків та 240 госпбудівель, - ДСНС

13 червня внаслідок інтенсивних опадів стався повторний підйом рівня води (0,2-0,5 м.).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, у селищі Нова Маячка Олешківського району підтоплено 69 житлових будинків, 252 господарські будівлі та 126 сільськогосподарських ділянок.

Станом на 7:00 14 червня залишаються підтопленими 59 житлових будинків, 240 господарських будівель, 126 сільськогосподарських ділянок.

Для відкачування води залучено 70 рятувальників та 17 од. техніки, з них від ДСНС 19 рятувальників особового складу та 10 од. техніки, 36 осіб, 2 од. техніки Збройних сил України, 5 осіб та 2 насосні станції облводгоспу, 10 осіб та 3 од. техніки місцевого населення. Протягом доби відкачано 12 тис. м³ води (загалом від початку робіт 45 тис. 300 м³).

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Також повідомляється, що додатково проводиться укладання тимчасового металевого трубопроводу діаметром 150 мм на відстань понад 3,5 км за межі населеного пункту для відведення відкачаної води.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132330
 
 
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Не треба було ліси вирубувати на Херсонщині.
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Лесов там отродясь не было, там была самая большая в Европе пустыня - Олежковские пески. Сосны посадили промышленным способом в 50-е прямо по песку. Кстати, таких насаждений на равнинах бывшего СССР большинство. Маячка просто находится в низинке. Хотя там обячно топит Казачьи Лагеря. Потепление климата сказывается. Раньше в этой местности такого количества дождей не было, там все с/х за счет орошения.
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Ага, ліси на Херсонщині...
Ну є там трожи в Олежках, так їх бережуть.
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Ну так завжди кажуть коли повінь, винні лісоруби. Можна подумати що коли вся планета була вкрита лісами повіней не було.
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Херсонщина, це степи, котрі при комуняках вирішили здолати. Поназгоняли люду звідусіль, понасаджали лісополос, де ні де - соснових дерев. Замля там родюча, та тільки жити на ній вкрай важко, особливо в степовій зоні. Коли влітку починає східний суховій - ховатись нікуди від спекоти. А проливні дощі як за правило лльють біля води. Не треба плутати тих і тих.
Коли заливає та топить Козачі, Раденськ, Маячку, Великі Копані, Тарасівку то ті сильно завинили перед Богом. Це регіони овочевих бариг. Хоча і трудяться вони не покладая рук, але.... У поле на комбайн і без кондиціонера, і ось ось, через пару тижднів.
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и глиной обмазать, шоб в Крым не просочилась
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Цензор.НЕТНовиниПодіїІнтенсивні опади на Херсонщині: повторно підтоплено 59 житлових будинків та 240 госпбудівель, - ДСНС
 
 
 
 
 
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