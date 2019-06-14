 Через спеку в Києві підвищився рівень забруднення повітря, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Протягом 12-13 червня, за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5-6 середньодобових гранично допустимих концентрацій у районах: вул. Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ", - йдеться в повідомленні.
Такі метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру (спекотний характер погоди, поле підвищенного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії) та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в м. Києві до 18 червня.
та то його охолоджували, бо ж спека на дворі неймовірна ...
У всього є зворотній бік, навіть в благах цивілізації.