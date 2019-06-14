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 Через спеку в Києві підвищився рівень забруднення повітря, - ДСНС

З 8 червня в Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню і вмісту шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Протягом 12-13 червня, за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5-6 середньодобових гранично допустимих концентрацій у районах: вул. Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ", - йдеться в повідомленні.

Такі метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру (спекотний характер погоди, поле підвищенного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії) та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в м. Києві до 18 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новозеландський газоаналізатор у Дніпрі не допоможе з моніторингом забруднення повітря, - ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132327
 
 
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зелень вся від жари пожовкне - лишить сухе бадилля.
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біда в двигуні внутрішнього згорання,сірководня від діяльності киян та гостей і жадібності Свинарчуків і їх приплоду..
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Что-то непонятное. В 70-80-х годаж прошлого века, редко жара доходида до 30 градусов а сегодня 35 уже в июне почи все врмя...
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другана коломойського ? ))
та то його охолоджували, бо ж спека на дворі неймовірна ...
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Що виробляєте, тим і дихаєте.
У всього є зворотній бік, навіть в благах цивілізації.
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Кийов - наше фсьо! Українська мрія - кватіра на Троєщині!
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Київ - столиця України. У русні столиця - Пекін.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЧерез спеку в Києві підвищився рівень забруднення повітря, - ДСНС
 
 
 
 
 
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