EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2093  106
Матеріали за темою:
Все про:ВР (4967) вибори (3966) прем'єр (207) Гройсман (3415)

 Гройсман має намір боротися за крісло прем'єра в разі проходження до Ради

Прем'єр-міністр України і лідер політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман заявив, що в разі проходження до Верховної Ради після виборів зможе знову претендувати на пост прем'єра.

Про це він сказав у вечірньому ефірі телеканалу 1+1, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я маю іншу соціологію. Майже 8,13% людей хочуть, щоб Гройсман був наступним прем'єр-міністром. Моє проходження у парламент дає можливість привести професійну команду і нести відповідальність. І я зможу претендувати тоді на посаду прем'єр-міністра", - сказав Гройсман.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що він робитиме в разі, якщо не вдасться потрапити до Верховної Ради, Гройсман сказав, "тільки йти вперед. У мене характер такий, що не можу дивитися з боку і казати "ну, може так, а може ні". Треба працювати, бо є багато викликів у майбутньому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Доцільно зменшити кількість народних депутатів, а не вводити другу палату", - Гройсман про реформу парламенту

Він нагадав, що свого часу очолити уряд пропонували кільком політикам, але тоді держава переживала складні часи, тому вони відмовилися.

"Мені це нагадує ситуацію, коли я був призначений прем'єр-міністром, - мені дали в руку гранати та витягли чеку і сказали "давай, хлопче, тримай". І я протримав три роки", - сказав глава уряду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132324
 
   
 Топ коментарі
 
Страх втратити місце біля корита відбирає у наших владних мужів залишки здорового глузду.. Гросі Ради не бачити як власних вух, та і для петі, котрий завів гросю на владні пагорби Печерська - потрапляння в Раду малоймовірне..
 показати весь коментар
 
Краще б тренувався триматися за нари, щоб не опустили в парашу.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
пусть эта гнида борется за нары не у параши.а чуток подальше..
 показати весь коментар
 
 
Трудяга Гройсман в возрасте 16 лет стал коммерческим директором частного малого предприятия «ОКО», а в ноябре этого же 1994 года - стал коммерческим директором вещевого рынка «Юность» в г. Винница (ЧП «Юность») - предприятия своего отца.
Отец - Борис Исаакович Гройсман (еврей), основатель и генеральный директор частного вещевого рынка «Юность» в г. Винница, депутат Винницкого городского совета 24 созыва в 2002-2006 годах.

Как говорится - все ясно - понятно... Воровать опыт большой... Еврей с евреем договорятся, пока украинцы чубы себе бьют...
 показати весь коментар
 
 
Вот интересно, если бы у него папа простой украинец был, кем бы он был... Наверное на передовой в АТО...
 показати весь коментар
 
Этот парень был из тех кто просто «абнаглел». грося рыло не рЭпнет от жадности?
 показати весь коментар
 
 
тю, то ж недавно казав що не тримається за крісло...
 показати весь коментар
 
Ему так хочется в поте лица работать на благо украинцев?
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГройсман має намір боротися за крісло прем'єра в разі проходження до Ради
 
 
 
 
 
 вгору