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Все про:Кабмін (2894) внесок (1) ОАД (1)

 Україна здійснить добровільний внесок у $40 тис. до фонду Організації американських держав, - Кабмін

Кабінет Міністрів здійснить добровільний внесок України до фонду Організації американських держав (ОАД) як постійний спостерігач, що сприятиме розвитку співробітництва з державами Північної та Південної Америки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, згідно з розпорядженням Кабміну від 12 червня 2019 № 415-р, оприлюдненим на сайті відомства в четвер, Україна внесе в ОАД $40 тис. за рахунок коштів бюджетної програми 1401020 "Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів".

Наголошується, що внесок сприятиме поглибленню політичного діалогу Києва з ОАД в питаннях регіональної та глобальної безпеки, боротьби з тероризмом і наркобізнесом, правозахисної діяльності, а також розвитку торгово-економічного співробітництва.

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В інформації також зазначається, що здійснення Україною добровільного внеску в ОАД має на меті створення платформи для розширення співпраці з країнами ОАД і зміцнення міжнародної підтримки України, зокрема в рамках ООН та інших міжнародних організацій, в умовах російської агресії.

Кабмін зобов'язав Міністерство закордонних справ поінформувати Генерального секретаря ОАД про ухвалене рішення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132321
 
 
 Топ коментарі
 
Спонсорська допомога бідним американцям. ДО речі, а чому допомога не із особистої кишені Гройсмана.? За його забаганки чомусь завжди платимо ми.
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Фонд допомоги Панамі при Кабміні веселить така новина
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Гройсману я б даже копилку детскую не доверила- все разбазарит и стырит.
За 40 тысяч могли бы помочь какому- то человеку или нескольким, спасти жизнь, сделать дорогую операцию- а так, просто обычный бред за наши деньги
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Спонсорська допомога бідним американцям. ДО речі, а чому допомога не із особистої кишені Гройсмана.? За його забаганки чомусь завжди платимо ми.
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Василь Довганенко 7230397a. Х**ло фінансує міжнародний тероризм з власної кишені ?
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Шановний, не годуй тролів, відпавляй їх прямо в спам або наф.........! Україна здійснить добровільний внесок у $40 тис. до фонду Організації американських держав, - Кабмін - Цензор.НЕТ 1205
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- Теперь я меньше миллиона не возьму, иначе добрые мулаты просто не станут меня уважать. ©
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О сколько в мире еще есть фондов, куда можно сдать весь бюджет Украины . Гро живет не в Украине .
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Відгородитися від світу, як РФ ? Ні, не треба.
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ну не в тайожный же саюз взносы делать?от американского континенту толку больше
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а чого бюджет? може би Петро-ліксєїч), заплатили))) би 40тонбаксів),
а потім би тема для піяру була, як з тою хатою), шо "купив" гавнопольскій),
родині шахтаря, шо загинув на Львівщині...
чоколятні, розкажіть, як це, чи парєрєднікі), не платять?
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Фонд допомоги Панамі при Кабміні веселить така новина
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40к пыль, даже нормальную тачку для депутата не купишь
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40 к пиль...не пиль,а пенсіонеру треба 694 місяці ,або 57 років такі гроші відкладати. При тому нічого не їсти і не пити.
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Гройсману я б даже копилку детскую не доверила- все разбазарит и стырит.
За 40 тысяч могли бы помочь какому- то человеку или нескольким, спасти жизнь, сделать дорогую операцию- а так, просто обычный бред за наши деньги
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це за кокаїн, що був знайдений в порту Одеси ?

чи то грося шукає собі місце, де заховатися ?
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Цена сведений (прейскурант, явки и пароли оптовых поставщиков "кокса")! Україна здійснить добровільний внесок у $40 тис. до фонду Організації американських держав, - Кабмін - Цензор.НЕТ 8272
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаУкраїна здійснить добровільний внесок у $40 тис. до фонду Організації американських держав, - Кабмін
 
 
 
 
 
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