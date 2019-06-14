 Україна здійснить добровільний внесок у $40 тис. до фонду Організації американських держав, - Кабмін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, згідно з розпорядженням Кабміну від 12 червня 2019 № 415-р, оприлюдненим на сайті відомства в четвер, Україна внесе в ОАД $40 тис. за рахунок коштів бюджетної програми 1401020 "Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів".
Наголошується, що внесок сприятиме поглибленню політичного діалогу Києва з ОАД в питаннях регіональної та глобальної безпеки, боротьби з тероризмом і наркобізнесом, правозахисної діяльності, а також розвитку торгово-економічного співробітництва.
В інформації також зазначається, що здійснення Україною добровільного внеску в ОАД має на меті створення платформи для розширення співпраці з країнами ОАД і зміцнення міжнародної підтримки України, зокрема в рамках ООН та інших міжнародних організацій, в умовах російської агресії.
Кабмін зобов'язав Міністерство закордонних справ поінформувати Генерального секретаря ОАД про ухвалене рішення.
- Теперь я меньше миллиона не возьму, иначе добрые мулаты просто не станут меня уважать. ©
а потім би тема для піяру була, як з тою хатою), шо "купив" гавнопольскій),
родині шахтаря, шо загинув на Львівщині...
чоколятні, розкажіть, як це, чи парєрєднікі), не платять?
За 40 тысяч могли бы помочь какому- то человеку или нескольким, спасти жизнь, сделать дорогую операцию- а так, просто обычный бред за наши деньги
чи то грося шукає собі місце, де заховатися ?