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 Двоє українських воїнів дістали поранення і травми на Донбасі, знищено вантажівку та гаубицю ворога. За добу - 29 обстрілів, - ОС

13 червня озброєні формування РФ 29 разів порушили режим припинення вогню. З них тричі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152-мм артилерії та 82-мм мінометів. Противник також обстрілював українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- чотири рази Водяне - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- Новоселівку Другу - із гранатометів різних систем;
- тричі район населеного пункту Широкине - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі Новотроїцьке - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- Новомихайлівка - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Лебединського - із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- у районі Березового - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Талаківка - із протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- Богданівка - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- Талаківка - із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 11 разів:

- Борівське - з артилерії калібру 152 мм;
- район населеного пункту Луганське - з автоматичних гранатометів, стрілецької зброї;
- двічі Золоте-4 - з мінометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- Зайцеве - із гранатометів різних систем;
- двічі Південне - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Луганського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- Станиця Луганська - зі стрілецької зброї;
- двічі Кримське - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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"Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення і ще один бойову травму. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 13 червня один окупант зазнав поранення, а також було знищено одну вантажівку та гаубицю Д-30.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил двічі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Мар'їнка з мінометів різних систем і стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі Південного з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.

Двоє українських воїнів дістали поранення і травми на Донбасі, знищено вантажівку та гаубицю ворога. За добу - 29 обстрілів, - ОС 01
Двоє українських воїнів дістали поранення і травми на Донбасі, знищено вантажівку та гаубицю ворога. За добу - 29 обстрілів, - ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132320
 
   
 Топ коментарі
 
Одужання пораненим бійцям.
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****... уже 152 в ход пускают путлеровцы.
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Смерть расіянським окупантам!!!! Одужання пораненним воїнам України!!! Та гарної влучності, нищить кацапів без болю та жалю!!! Слава Україні!!! смерть расії!!
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Выздоравливайте, ребятки! Желаем вам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

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Они значит 152мм а в ответ - из не противоречащим минским договорённостям -
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бачте, террам можна, а кучма порадив нашим взагалі калашами відстрілюватись.
Тоді Азову зажали 152, отримали кілька вбитих та десяток поранених.
Отаке піклування про солдата по хомчаківські і по зеленські.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДвоє українських воїнів дістали поранення і травми на Донбасі, знищено вантажівку та гаубицю ворога. За добу - 29 обстрілів, - ОС
 
 
 
 
 
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