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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (1689) Росія (17486) Донбас (12112) Волкер Курт (406) Болтон (48)

 Болтон і Волкер під час зустрічі зійшлися на тому, що обрання Зеленського "створює нову можливість миру на Донбасі"

Радник президента США з питань безпеки Джон Болтон вважає, що обрання главою України Володимира Зеленського створює умови для мирного вирішення питання Донбасу та поліпшення відносин між Росією і США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні ми зустрічалися з представником Волкером (Курт Волкер, представник США з питань України. - Ред.) для обговорення переговорів щодо України. І зійшлися на думці, що обрання президента Зеленського створює нову можливість для просування миру на Донбасі - ключовий крок до покращення відносин між США і Росією", - написав Болтон.

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Він також додав, що "дуже важливо, щоб Росія здійснила свій внесок і серйозно зайнялася" цим питанням.

21 квітня в Україні відбулися президентські вибори, за підсумками яких президентом України став Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132318
 
   
 Топ коментарі
 
Звичайно! Віддати Україну кацапам. Бєня буде не проти. А Зєля нарешті зможе спокійно випускати російськомовний продукт на замовлення Роскіно. Хоча він і так знімав, і навіть на третій день свого прєзєдєнства умудрився продати права на показ ;Слугі народа; російській компанії ;Яндекс;, забороненій в Україні. Торгівля на крові.
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избрание главой Украины Владимира Зеленского создает условия для мирного решения вопроса Донбасса и улучшения отношений между Россией и США.

Навіть Волкер та Болтон важають ЗЕ проросійським президентом, який примириться з рашкою.
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кацахол - это пипец....

Все поняли что Зю сливает Украину - и Болтон и Волкер.....
Удобный такой шут-лидер....
И раша уже, и путин почти не причем...
Петя развязал войну и поддерживал ее оказывается.....
Мрак....
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Пока петюню не приструнят - никакого мира не будет.
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что там снова мешает плохому танцору зе? Болтон и Волкер во время встречи сошлись на том, что избрание Зеленского "создает новую возможность мира на Донбассе" - Цензор.НЕТ 3762
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кацахол - это пипец....

Все поняли что Зю сливает Украину - и Болтон и Волкер.....
Удобный такой шут-лидер....
И раша уже, и путин почти не причем...
Петя развязал войну и поддерживал ее оказывается.....
Мрак....
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Пока Фуйла не приструнят - никакого мира не будет. Болтон і Волкер під час зустрічі зійшлися на тому, що обрання Зеленського "створює нову можливість миру на Донбасі" - Цензор.НЕТ 2147
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Тобто - пуцин "хароший"? Його "приструнювати" не треба?Це Порошенко анексував Краснодарський край і обстрілює мирні міста та позиції кацапів у Ростовській області? Ти звідки пишеш? З Марсу, чи з-за поребрика?
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Він не пише. Він читає. А писали точно не у штабі зеленки.
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Умова можливості миру на Донбасі давно відома всім Болтонам з Волкерами - вартість нафти нижче 30 дол. протягом трьох років. Повернути КОКОМ стосовно московії. І більше ніколи не скасовівати цих обмежень.
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Звичайно! Віддати Україну кацапам. Бєня буде не проти. А Зєля нарешті зможе спокійно випускати російськомовний продукт на замовлення Роскіно. Хоча він і так знімав, і навіть на третій день свого прєзєдєнства умудрився продати права на показ ;Слугі народа; російській компанії ;Яндекс;, забороненій в Україні. Торгівля на крові.
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зеля просто получил аванс за продажу Украины из кошелька путина(яндекс)..)) процесс пошел
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Цікава думка, тільки шось тут не так, педро кизділо що все що змогли для миру зробили то всьо путєн, а тут такий поворот, з'яслвується що для миру тре зепрезедент.
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Да, да... Это Украина отжала у рашки Краснодарский край и расхерячила Ростовскую и Воронежскую область.... Мечтаешь в новоотсосию? Денег на билет нет? Меняю билет на украинский паспорт..
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избрание главой Украины Владимира Зеленского создает условия для мирного решения вопроса Донбасса и улучшения отношений между Россией и США.

Навіть Волкер та Болтон важають ЗЕ проросійським президентом, який примириться з рашкою.
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Ну так ми ж уже маємо ;повстанцєв;, визнання що РФ не контролює ;повстанцєв; і навіть визнання що ВСУ обстрілюють дитячі садки та ;мірняк;.
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Саме так, і у хлопчика так вибірково влучила міна що пошкодила пальці руки.
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Избрание Узеленского вообще открывает столько новых возможностей для Украины что даже представить страшно .
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Дивно, але саме у Орді скулять саме так - Зеленський обіцяв припинини обстріли. І замовчують що ***** таке не обіцяв, від слова ЗОВСІМ.
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всем удобен Зе-кроме народа Украины,который умоется кровью...
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Уже не стесняясь говорят,что зе в отличие от пэ есть больше возможностей прогнуть. Выглядит всё именно так. Кто сильнее,тот и прав. Современные законы цивилизации очень похожи на средневековые. Дожились,блеать.
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Та на фіга компромат?- Зеленський і так уже обісрався аж кишені з джинсів повилазили.
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Що??? І нерузомість Зебіла у Криму не відбере???
Я так і знав!
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У пУйла проблема через те, що якщо що, ЗЕблоїд відразу-ж почне вибачатись... Болтон і Волкер під час зустрічі зійшлися на тому, що обрання Зеленського "створює нову можливість миру на Донбасі" - Цензор.НЕТ 6763
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зачем ему компромат - путин уже денег зеле через яндекс отстегнул ))) и зеля принял взятку
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В СНГ цивилизация отсуствует это каждый школьник знает.
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Протягом кінця 90-х, та нульових, США весь пострадянський простір віддала під вплив московії. Ціною неймовірних зусиль прибалтам, та грузинам вдалося вирватися з під цього впливу. Американцям було б зовсім не важко вивести з під впливу кремля ще три невеликі держави - Молдову, Білорусь, та Вірменію. В оточенні дружніх до Заходу країн, Україна давно б позбулася ватного світогляду. Але країни Заходу цього робити не захотіли. Мир на Донбасі знаходиться в Молдові. Точніше - в Придністров'ї.
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Мало того. Тодішній президент США саксофоніст-любитель Клінтон довго не визнавав незалежність України. Навіть здійснив короткочасний візит в Україну, щоб вмовити Кравчука не розвалювати союз. Потрібно усвідомити, що українські незалежність і процвітання потрібні лише українцям.
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Ну разве что Зе на какой-то встрече так вмажет Пу что тот ласты склеит. Вот тогда и сразу мир настанет.
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...самое страшное,что пострадают совершенно невинные люди...Как метко высказался один киевлянин-нельзя заснуть в Украине,а проснуться в рашке.Без крови,страданий,смертей-никак...
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если бы к этому добавились ужесточения персональных санкций к российским властям И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ за рубежом,то это бы улучшило шансы куда значительней
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Болтон и Волкер показали виртуальньій пряник для Путина . Главное , вьідавить его с Донбасса , а дальше опять кнут . Прямьіх дорог тут нет , хитрость не помешает . Да и без Украиньі ничего решать США не будут .
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Простою мовою: з'явився шанс торганути українськими інтересами, бо при Пєцє такої можливості не було...
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Ничего общего с реальностью! Так зачем ты это здесь прилепил?
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Вони обкурились, чи обкололись?
Мабуть і те і інше разом!
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Американцям інтереси України по барабану. Треба вигадати щось таке, щоб було вигідно американцям.
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Американцi цинiчнi прагматики. Для них існують тільки власні інтереси. Ось ще один доказ: продвижения мира на Донбассе - ключевой шаг к улучшению отношений между США и Россией", - написал Болтон.
Саме це і називається реалполітік.
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" Мир на Донбасі - ключовий крок до покращення відносин між США і Росією"-Це повинно бути заголовком.тобто,якщо домовились про долю Молдови,чому б не домовитись про Україну ? На шибздика № 6 вже ніхто не зважає,тим більш,що Бєня в них в кишені.Вже ніхто не ховається.
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А как же предвыборный ролик...где люди..кортеж..мигалки...от которого зебени млели? Очередная шутка чуваеа с ксивой презЕдента?
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Взрослые дяди, = эти Болтон и Волкер, а озвучивают циничные глупости, в которые и сами не верят. Европейская, да и США, дипломатия, имеет огромнейший опыт умиротворения агрессора за счет жертв агрессии: Гитлера, например, на всех стадиях его разбоя до начала Второй мировой войны... Подобным образом Бенеша ....Потом был Мюнхен, где все решили без чехов. Теперь с Украиной...
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они помогают тем кто СОПРОТИВЛЯЕТСЯ а украинцы выбрали капитулянта... надо было думать раньше и не выбирать "просто прекратить стрелять"
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Вы странные люди.. Избрали президента страны, которого в США считают преступником и врагом Трампа и хотите чтобы Трамп вам помогал? вы наивны.

Руді Джуліані " ...одна справа оточувати себе пристойними людьми з різними політичними поглядами, і зовсім інша - поставити главою Адміністрації Президента адвоката, який працював на топ-олігарха Ігоря Коломойського"
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"Волкер и я встретились сегодня, чтобы обсудить украинские переговоры и согласились с тем, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе - ключевого шага в улучшении отношений между США и Россией - но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и приняла серьезное участие".

Что здесь не так?
Разве не попытка легитимизации оккупанта явно просматривается в контексте?
Какая здача,какая капитуляция?
Выдавить агрессора хоть мытьём хоть катаньем играя на улутшении отношний и закрыть ворота-вот цель сказанного!!!
Только вот,выдавлиать должны и украинцы-строить с новым президентом план выдаливания и выдавливть умно,потому,что старый(из системы Кучма-Порох 2000-и)разграбившей страну,что даже горючки в баках не оказалось на день агрессии,что привело к сдаче Крыма без единого выстрела,изжил себя!
Поэтому патриотить из порохнявой дупы не нужно -
73% это поняли давно и больше не верят,что тайных договорённостей там небыло,темь-более,когда за 5-ть лет войны ни один из патриотов АП,КМ,ВР-не погиб на фронте.
США,как никто другой это понимают!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБолтон і Волкер під час зустрічі зійшлися на тому, що обрання Зеленського "створює нову можливість миру на Донбасі"
 
 
 
 
 
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