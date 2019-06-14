 Болтон і Волкер під час зустрічі зійшлися на тому, що обрання Зеленського "створює нову можливість миру на Донбасі"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Сьогодні ми зустрічалися з представником Волкером (Курт Волкер, представник США з питань України. - Ред.) для обговорення переговорів щодо України. І зійшлися на думці, що обрання президента Зеленського створює нову можливість для просування миру на Донбасі - ключовий крок до покращення відносин між США і Росією", - написав Болтон.
Він також додав, що "дуже важливо, щоб Росія здійснила свій внесок і серйозно зайнялася" цим питанням.
21 квітня в Україні відбулися президентські вибори, за підсумками яких президентом України став Володимир Зеленський.
Все поняли что Зю сливает Украину - и Болтон и Волкер.....
Удобный такой шут-лидер....
И раша уже, и путин почти не причем...
Петя развязал войну и поддерживал ее оказывается.....
Мрак....
Навіть Волкер та Болтон важають ЗЕ проросійським президентом, який примириться з рашкою.
Я так і знав!
Мабуть і те і інше разом!
Саме це і називається реалполітік.
Руді Джуліані " ...одна справа оточувати себе пристойними людьми з різними політичними поглядами, і зовсім інша - поставити главою Адміністрації Президента адвоката, який працював на топ-олігарха Ігоря Коломойського"
Что здесь не так?
Разве не попытка легитимизации оккупанта явно просматривается в контексте?
Какая здача,какая капитуляция?
Выдавить агрессора хоть мытьём хоть катаньем играя на улутшении отношний и закрыть ворота-вот цель сказанного!!!
Только вот,выдавлиать должны и украинцы-строить с новым президентом план выдаливания и выдавливть умно,потому,что старый(из системы Кучма-Порох 2000-и)разграбившей страну,что даже горючки в баках не оказалось на день агрессии,что привело к сдаче Крыма без единого выстрела,изжил себя!
Поэтому патриотить из порохнявой дупы не нужно -
73% это поняли давно и больше не верят,что тайных договорённостей там небыло,темь-более,когда за 5-ть лет войны ни один из патриотов АП,КМ,ВР-не погиб на фронте.
США,как никто другой это понимают!