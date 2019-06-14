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 Політика України
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 Саакашвілі заявив, що судитиметься із ЦВК, якщо його не зареєструють на виборах

Лідер партії "Рух нових сил" Саакашвілі піде до суду, якщо ЦВК відмовиться реєструвати його кандидатом у депутати Верховної Ради України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Саакашвілі був відсутній в Україні з лютого 2018-го по травень 2019 року, після того, як його силоміць видворили з країни. При цьому за законом у народні депутати можуть балотуватися тільки ті громадяни України, які постійно проживали на її території протягом останніх п’яти років перед виборами.

На запитання журналіста, чи дозволить Центральна виборча комісія Саакашвілі взяти участь у виборах, з урахуванням того, що його понад рік не було в Україні, він зазначив, що його відсутність може бути кваліфікована як така, що мала місце з поважних причин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку

"Президент України Зеленський, я йому дуже вдячний за це, скасував указ свого попередника і визнав, що це було незаконно. Якщо це було незаконно, то моя відсутність теж була незаконною. Якщо вона незаконна, то вона поважна. Тобто якщо ЦВК не буде мене реєструвати, я сподіваюся, що суд це питання вирішить", - сказав він.

Водночас Саакашвілі пообіцяв виконати рішення суду, якщо ЦВК відмовить йому в реєстрації і суд визнає таке рішення законним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі заявив, що піде на вибори самостійно: "Ми не можемо, як і раніше, вибирати з різних сортів, вибачте, лайна". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132317
 
   
 Топ коментарі
 
Даже без этого года у него НЕТ 5 лет гражданства --он его получил 29 мая 2015 года, т.е. 4 года назад)))
Ему лень прочитать Конституцию или просто на-рать на Законы Украины в принципе?
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А чего бы не насрать на Коституцию Саакашвилли если Зеленский насрал, баба Жюля насрала..Значит и ему тоже можно.
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Саакашвили должен судиться в Грузии, пусть там докажет , что невиновен ....
Это позор Украины, когда в Грузии Саакашвили совершил преступления и скрывается от правосудия, а в Украине он будет участвовать в выборах (если допустят) ...
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Хе-хе ,у Мішані є запасний варіант.
"Политик Михаил Саакашвили выразил готовность помогать новому правительству Молдовы. С вопросом о поддержке к нему обратился блок ACUM. "Мы готовы помогать и своим опытом, и своими ошибками", - сказал Саакашвили в рамках программы "Политика с Натальей Морарь", пишет point.md. Он также выразил поддержку Майе Санду, сказав, что высоко ценит ее организаторские качества, и отметил, что "Молдове с ней повезло".
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С коррупцией надо бороться Михо
Удачи тебе
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Прямо в дырочку,Михо!Паралельно и два криминальных дела на барыгу открой :похищение и депортация -пускай 75-ть судей диктатором реxформированных думают сколько ж уpke присудить!https://www.rferl.org/a/ukraine-saakashvili-arrest-deported/29035571.htmlhttps://www.rferl.org/a/ukraine-saakashvili-arrest-deported/29035571.html
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Почему порохоботы так сильно возбудились? Друг Порошекно будет в Парламенте это же хорошо.
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Петро "возбудітєля" валить стільки, що вони скоро один на одного будуть збуджуватись Саакашвили заявил, что будет судиться с ЦИК, если его не зарегистрируют на выборах - Цензор.НЕТ 7387
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С таким другом и врага не надо. Михо такой же популист , как и Зерро - законы не для них писаны.
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хорошо будет смотреться на висилеце
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Судя по твоему посту, ты гомофоб и любитель 95 кала.
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Не бачу нiчого поганого в гомофобствi. Взагалi не вважаю, що традицiоналiсти повиннi плазувати перед купкою агресивних гомiкiв чи фемiнiсток, тiльки тому, що сороси вирiшили
скоротити людський рiд та вбити традицiйнi цiнностi.
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ирония жизни заключается в том, что у таких как ты могут родиться дети желющие однополые браки.
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На все воля Божа. Тiльки це не вiдмiнить мого ставлення до штучного культивування збочень.
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Воспитывать просто детей надо Правильно, а если что то там возникнет то всыпать хорошенько ремня)
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ремнем невозможно изменить пол и сексуальную оринтацию, данную с рождения.
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А можна посилання на сайт - і бажано нормальний. Бо от він ніде про це не говорив...
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Так Славко соросовський грантожер. Нiчого дивного.
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Що саме мусить мене бентежить? Я i в реалi, i в вiртуалi дуже спокiйна людина. Саакашвілі заявив, що судитиметься із ЦВК, якщо його не зареєструють на виборах - Цензор.НЕТ 1280
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ну это, тапа как кто с кем спит. Ты из-за этого переживашь?
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Навпаки. Я навiть чути не хочу хто с ким спить. Це ЛГБТ-шникам обов'язково треба вийти на вулицю та демострувати, свої "одностаттевi вподобання".
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ЛГБТ-шникнки выходят на улицы, что бы отстоять свои ущимленные ГРАЖДАНСКИЕ права. Потому что не все такие как ты, которому это безразлично.
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Лобi ЛГБТ i існує в усьому світі і фінансується мільярдними сумами, а лобі гетересуалiв просто відсутнє. А якби і з'явилося, то було б блискавично атаковано усією міццю західних ЗМІ. Так що хто у нас "ущемлений" - велике питання. Саакашвілі заявив, що судитиметься із ЦВК, якщо його не зареєструють на виборах - Цензор.НЕТ 7963
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лоббировть гетеросексуалов не нужно, их за это не преследуют.
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А что у лгбт-шников таки уже принудительно отбирают паспорта граждан Украины, которые им эти права гарантируют?))
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бывает по разному. Где просто морду набьют, а где с работы выгонят.
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В Украине нет ущемления прав! Никто и нигде ни при приеме на работу, ни в поликлинике, ни в магазине, нигде в другом месте не интересуется вашими сексуальными предпочтениями!
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а вы сами попробуйте прийти на люую работу и скать что вы гей. потом нам расскажите....
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Коаліція "Слуга " з "Голосом"..майже одностатевий Шлюб..
і по віку підходять )
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А нахрена ещё сдался Казбекский баран, если он не будет бодаться. Хотелось бы увидеть, как баран Казбекский бодается с бараном Араратским, общаясь меж собою на родном языке: «бе-бе-бе-бе». Только кидаться стаканами уже некомильфо. К этому моменту хорошо бы под руку ящик с гранатами подложить.
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Дали громадянство, забрали громадянство, дали громадянство... фрікції...
Коротше: Ми як і бацка Лукашенка свой парламент ператрахивали, и ещё будем ператрахивать так, чтобы появилось что то новое с кавказким человеческим лицом... Саакашвили заявил, что будет судиться с ЦИК, если его не зарегистрируют на выборах - Цензор.НЕТ 9432 Саакашвили заявил, что будет судиться с ЦИК, если его не зарегистрируют на выборах - Цензор.НЕТ 4243 Саакашвили заявил, что будет судиться с ЦИК, если его не зарегистрируют на выборах - Цензор.НЕТ 7106
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Как сказал один одессит:"Ох, как кое - кто не любит Саакашвили,особенно рашистская диаспора, включая бандитов всех мастей!"
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На цей рік відсутності можна затулити очі, а як бути з цензом у П'ять років після отримання громадянства по Конституції, щоб мати право зареєструватись у кандидати в депутати?
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Якщо чесно - ліньки шукати. Лише тому, що мені результат фіолєтово - зареєструють Міхо, чи ні.
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У Міхо всі підстави перемогти в Суді.
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Количество заспамленных порохоботов таки дает повод для оптимизма .
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Бота можно узнать по орфографии, начало предложения с маленькой буквы.
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Когда звёзды будешь "мыть", смотри не подавись служивый.
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Порошенко задействует все рычаги чтобы Саака не попал в Раду.
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слапва богу у него уже нет рычагов, кроме порохоботв на этом форуме от котрых ничего независит.
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А як же не буду нікому "мститися"і нікуди не піду? Як було брехло, так і ним залишилося. Ти як не лякай суд і суспільство, бо в тебе немає 5 років перебування в Україні!
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Шо ты фиглярничаешь -на двух стульях опять не усидишь, дуй в Молдову уже-тебя вчера по телеку новое правительство пригласило, а ты согласился...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСаакашвілі заявив, що судитиметься із ЦВК, якщо його не зареєструють на виборах
 
 
 
 
 
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