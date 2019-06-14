 Саакашвілі заявив, що судитиметься із ЦВК, якщо його не зареєструють на виборах

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Саакашвілі був відсутній в Україні з лютого 2018-го по травень 2019 року, після того, як його силоміць видворили з країни. При цьому за законом у народні депутати можуть балотуватися тільки ті громадяни України, які постійно проживали на її території протягом останніх п’яти років перед виборами.

На запитання журналіста, чи дозволить Центральна виборча комісія Саакашвілі взяти участь у виборах, з урахуванням того, що його понад рік не було в Україні, він зазначив, що його відсутність може бути кваліфікована як така, що мала місце з поважних причин.

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"Президент України Зеленський, я йому дуже вдячний за це, скасував указ свого попередника і визнав, що це було незаконно. Якщо це було незаконно, то моя відсутність теж була незаконною. Якщо вона незаконна, то вона поважна. Тобто якщо ЦВК не буде мене реєструвати, я сподіваюся, що суд це питання вирішить", - сказав він.

Водночас Саакашвілі пообіцяв виконати рішення суду, якщо ЦВК відмовить йому в реєстрації і суд визнає таке рішення законним.

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