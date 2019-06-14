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 Американський сенатор Баррассо вніс до Конгресу законопроект про санкції проти "Північного потоку-2"

Сенатор Джон Баррассо вніс до американського Конгресу законопроект, яким передбачено введення обмежувальних заходів щодо проекту "Північний потік-2" та інших російських газопроводів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві пресслужби сенатора, опублікованій у четвер на його сайті.

У документі наголошується, що законопроект "передбачає введення санкцій проти "Північного потоку-2", яким буде транспортуватися газ із Росії до Німеччини, а також проти інших російських газопроводів".

"Закон про співпрацю в галузі енергетичної безпеки із союзниками в Європі, або Акт ESCAPE, зміцнює енергетичну безпеку, надаючи їм стабільну та надійну американську енергію", - вважає сенатор.

Окрім цього, в документі наголошується, що "деякі європейські союзники США дедалі більше залежать від російського газу, і Росія продовжує підривати мир і безпеку в Європі за допомогою різних механізмів, включно з використанням енергії як геополітичної зброї".

"Трубопровід "Північний потік-2", який транспортуватиме природний газ із Росії в Німеччину, зробить Європу ще більш залежною від російського газу, підірвавши диверсифікацію європейських джерел енергії, поставок і маршрутів", - упевнений сенатор Баррассо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США розглядають можливість введення санкцій проти проекту "Північний потік-2", - Трамп

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп пригрозив ввести односторонні санкції щодо учасників будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Ми захищаємо Німеччину від Росії, а Росія отримує мільярди і мільярди доларів від Німеччини за газ", - сказав Трамп на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Вашингтоні.

Трамп зазначив, що альтернативним джерелом для ФРН може стати скраплений природний газ зі США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132316
 
   
 Топ коментарі
 
потому что они хотят покупать газ дешевле

==-
Нет, не так. Они хотят финансировать терроризм.
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Нехер спонсировать терроризм. У Германии крышу снесло.
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И об этом...Россия планирует заседать в ПАСЕ с депутатами от Крыма, в Кремле уже полностью ёмнулись и Европу туда тянут Американский сенатор Баррассо внес в Конгресс законопроект о санкциях против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 3883
Американский сенатор Баррассо внес в Конгресс законопроект о санкциях против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6858
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Мда... мир сошёл с ума. Накладывать санкции на своих же союзников, потому что они хотят покупать газ дешевле не по одной трубе, а по другой. При этом впаривать им свой газ, который дороже. Требовать увеличения затрат на оборону... но как? Да уж наверняка заставив покупать дорогущие американские F-35 и всё такое прочее.

И называть это защитой союзников, хотя они против такой защиты.
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потому что они хотят покупать газ дешевле

==-
Нет, не так. Они хотят финансировать терроризм.
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Откуда у тебя инфа, что газ из той трубы будет дешевле, чем через Украину? Хотя , может формально и дешевле, но после миллиардов вложенных в постройку этой дублирующей(!) трубы - значит, в результате газ будет однозначно дороже.
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СП-2 обошелся в 40 млрд и окупится только через 20 лет - это чисто политический проект по принуждению Украины к русскому миру.
Когда через Украину не будет идти газ в Европу, то уже ничто не будет мешать военным действиям, т.е. будет открыт путь для вторжения.
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Так цифры известны, стоимость трубы 10 млрд. Это окупится за три года если не будет оплаты за транзит Украине. Мне вообще непонятно, почему, продавцу или покупателю надо платить за транзит, стране не имеющей никакого отношения к этому газу, если есть возможность обойти транзитёра стороной. Украина этот газ и не покупает на входе и не продаёт на выходе, а только помогает Европе финансировать Россию.
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фсбешний "консультант", подружись нарешті з калькулятором, наполовину заповнена труба з оплатою як за повну по максимальному тарифу не окупиться ніколи
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Окупится, когда нибудь. Или не окупится. А может ещё, что нибудь. Да какая вам разница. Если Европа перейдёт на Американский СПГ, то Украине, тем более, за транзит, никто платить не будет. Надо из этого исходить, и думать.
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Треба виходити зі своїх інтересів. Україна могла б стати експортером газу в ЄС, раз там такі придурки що готові платити за нього втридорога, а розробляти свої значні запаси газу нетрадиційного видобутку негодні. Але при цьому наваряться лише олігархи та корумповані чинуші. Тому найкраще що Україна може зробити це запровадити реальний ринок та податкові пільги для інвесторів в енергетику, але при цьому створити бар'єри для експорту енергоносіїв - щоб підтримувати порівняно низькі ціни, а не як в ЄС. Але для цього потрібен націоналістичний уряд та парламент, чого не буде приблизно ніколи в діючій системі режиму мафіозної окупації.
А на ЗПГ, тим більше амерський, ЄС ттально не перейде - нема дурних сильно покладатись на ненадійний по своїй природі ресурс.
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Да нахер тот газ вместе с транзитом, тут мильярды долларов на внешней торговле, в девяностых про это только мечтали и кланялись кацапью.
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Тільки чисельність населення України продовжує танути. Так що не все зводиться до $$$ зовнішньої торгівлі.
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Тут соглашусь, натурализированные кацапы умирают в Украине с катастрофичесой скоростью.
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"натурализированные кацапы" - що це за міфічні істоти?
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Это мордорский карлик сказал, так что нехер спорить.
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не забудь помолитись на ікону свого авторитета
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Мне вообще непонятно, почему, продавцу или покупателю надо платить за транзит, стране не имеющей никакого отношения к этому газу, если есть возможность обойти транзитёра стороной...ну вот американцы хотят это и сделать ибо рашист ,хоть украинской трубой,хоть обводной за транзит монету возьмет...ты поэтому и не имешь понимания...
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У немцев газ дорогущий, дороже раза в два чем у нас. Но и они платят не столько за газ, сколько за подключение и эксплуатацию газовой сети. Поэтому один хер где его Германия будет закупать цены там не упадут. Там если ты берешь 2000 кубов в год, или 400 разницы в цене нет практически.
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так сколько платят немцы за 1000 кубов??дорогущий ,и в два раза дороже ,,,,от рашиста сие....хер то один,длина и диаметр разный ,,, Американський сенатор Баррассо вніс до Конгресу законопроект про санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6142
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Молодец! Научился у **********! В каждом предложении ложь!
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Dva terminala amerikancy novyje pustili,perebor jest zyzenogo gaza v dany moment nekuda ego det.16 mln ton perebor eto ocen mnogo.Cena zyzenogo gaza 11,3 Eur/MWh eto na mnogo raz desevle gazproma.Vot neponimaju pocemu pokupajet s rosiji jesly mozno zyzeny gaz pokupat s ameriki ili drugix.Zyzeny gaz opognal norvezski gaz po prodazi v etom godu i vysel na vtoroje mesto posle benzokolonki.60% xranilic uze zapolneny gazom,eto toze sbyvajet cenu.Nemcy zdelali osybku sto pokupajet s gazproma oni plataiat za gaz na mnogo raz doroze cem drugyje v dany moment
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Це тому після обвалу котирувань на хабах ЄС поставки амерського ЗПГ в Європу впали в півтора рази (причому везуть менше за кацапський ЗПГ), а трубні поставки Газпрома б'ють локальні рекорди?
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Нехер спонсировать терроризм. У Германии крышу снесло.
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Можно, но только с помощью Украины.
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Если бы Украина не помогала ,транспортируя газ рф, то может и не спонсировали бы
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Не виляй задом, Украина транспортирует туркменский газ.
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"Свідок туркменського метану" підтягнувся, то-то дивлюсь упоротість в каментах...
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а ты походу географию прогуливал. Посмотри где тюмень и где туркмения.
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купи собі глобус, хоча тобі це не допоможе внаслідок удареності головою Американський сенатор Баррассо вніс до Конгресу законопроект про санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6884
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у тебя и головы нет, ты же растение на голове пятуха из навоза.
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ольгинец, палишься мордорскими идиомами в речи.
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вивчи для початку українську тоді отримаєш право щось вякати про стиль мовлення
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тебе надо ты и учи. Кацапские обороты торчат как заячьи уши.
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Все правильно, бо тепер німцям газ обійдеться дорожче.
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неужели госдеп решил немного напользы русне подсыпать?
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старуха бундесфрау решила на пенсию у русни заработать как шредер.
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Законопроект називається :"Клізьма для кацапів".
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Сколько таких законопроектов уже вносилось.
А толку? Газопровод как строился, так и строится.
Одно дряблое надувание щёк, и не более того.
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Никто и ничто уже не остановит запуск "Северного потока-2" потому что бабло побеждает зло Ну не выгоден немцам дорогой американский газ! А политическая подоплека прагматичных немцев мало трахает...
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Nemcy pokupajet zyzeny gaz s Golandiji i Angliji cerez posrednikov tot samy amerikanski,poskolku u nix net terminala i ruski s gazproma na mnogo raz doroze cem zyzeny gaz.Eto ix delo pust platiat dva raza doroze ruskim
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"ruski s gazproma na mnogo raz doroze cem zyzeny gaz"
на скільки раз?
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Nemogu skazat tocno na skolko desevle,no daze nasa privatnaja kompanija kotoraja pered tem vsegda pokupala gaz s gazproma tak skazala oni gde to 900000 kubometrov v godd zakupajet,teper cerez terminal norvezki gaz zakupili.Oni govoriat na mnogo raz desevle im vyslo.Nado ucytyvat sto oni ecio nasemu terminalu zaplatyt za uslugi i to govoryt na mnogo raz desevle
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Помітно дешевше ЗПГ буває лише ситуативно - по пальцям рук можна порахувати такі квартали в цьому десятилітті і немає підстав вважати, що цьогорічні вводи нових зріджувальних заводів, які створюють надлишок потужностей - не розсмокчуться за пару років новим ростучим попитом в світі. Хіба що глобальна економічна криза гряне.
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Словосочетание "дешёвый российский газ" в европе уже никого не интригует и звучит как "дешёвый сыр".
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Звісно, Ви ж в курсі про думки кожного європейця... Ціни на енергетичні коммодітіс нікого не цікавлять рівно до того момента коли не починають напружувати рахунки за послуги, природно що для багатих країн ця миттєвість настає пізніше інших.
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Вот именно, цены на мерседесы в германии никого не напрягают, а ты им предлагаешь пересесть в запорожец и наслаждаться поповской дешевизной.
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аналогія мимо каси: ямальський газок виділяє стільки ж теплоти як і "молекули свободи" з мерикощини. все вирішують ціни та гарантовані об'єми
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Врешь, литовец))) Теперь через терминал Ахема покупает сжиженный газ из рашки, Новатэк, Высоцк.. Слышал, не? Агрессора кормите? А все только потому, что ваше демократическое (ха три раза) государство типично совковым методом командно-административной экономики обязало эту частную! компанию платить налог за терминал около 20 млн евро в год, через что Ахема в прошлом году чуть в трубу не вылетела, даже часть производства была остановлена. А это, на минуточку, один из крупнейших налогоплательщиков Литвы, если не считать торговые сети))) В общем, Литва эпически обделалась со своей энергонезависимостью.
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Achema tak da s novatek kupila,no tut drugaja kompanija Impex.ONi potom etot gaz prodajut ne tolko Litve no i drugix stranax Baltiji i POlse.Achema ne tak sebe platyt oni jest akcionery terminala.Kak by im i polozeno ucastvovat v svojiomk biznise.Achema tak da mnogo liudej tam rabotajet no oni net iz tex kto platyli by samyje bolsyje nalogi ,nezabute i to sto bolsynstvo svojej produkciji prodajut oni v Litve ne imeja konkurentov ruskix ubrali to jest oblozyli nalogami sto im nevygodno tut prodovat.Vy neperezyvajte za Litvu za svojiu rosiju perezyvajte vam do nasego urovnia 100 let rabotat nado.Vot etim i zanimajets
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106.UAB koncernas "ACHEMOS GRUPĖ" 7.328.106 mesto zanimajet po zaplacem nalogam v Litve 7 mln evro platyt,sravnenijem s drugimi kompanijam daze jest avtomobilny servis platyt bolse.Pervoj desiatki platyt po 350 mln evro do 150mln evro v biudzet,a tut Achema eto meloc takix kak oni bolsynstvo iz top 500 LItve.Pered tem sto pisat nado znat a ciom pisete Американський сенатор Баррассо вніс до Конгресу законопроект про санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 436
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Mne obydno kogda otstalaja strana na 100 let ucyt drugix kak by zyt.Ja vas vet neuciu sto nado dorogy strojit,zabory xotiaby byli ili v bolnicax lekarstva byli i na doskax nenado bylo lezat.Sto mozet ucit strana sama nazyvajemaja benzokolonkoj drugix?
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Если бы они просто запретили, но нет запрет только ради того чтоб продавать больше своего газа а это уже нечестная конкуренция и в ЕС это понимают.
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Da imeno sto desevle v dany moment zyzeny gaz cem gaz s gazproma.POcemu nemcy pokupajet s rosiji ja nemogu skazat mozet takoj kontrakt ,platiat dva raza doroze ruskim cem drugyje
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є контрактні,а є спотові ціни

не треба порівнювати
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Ніхто не заважає прописати в довгостроковому договорі індексацію по хабам, власне, в трубних поставках в ЄС росте частка такої індексації. Проте все ще переважає нафтова індексація як в трубі в Європі так і в світовій торгівлі ЗПГ. Але в амерському експорті ситуація зворотня, там лише недавно відносно незначний % від загального законтрактували "по нафті".
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Да, да, литовец, сейчас даже сжиженный рашкинский газ для Европы дешевле американского, вот же агрессоры проклятые, и заводики построить успели и даже флот газовозов в Корее заказали.
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А есть ещё дешёвый запорожец, дешевое золото у цыган, не хочешь себе в хозяйство, Танюха?
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Це правильно: рашики купляють газовози в Кореї, а корейці їм віддячують тим, що імпортують більше амерського ЗПГ ніж кацапського з близького Сахаліна Американський сенатор Баррассо вніс до Конгресу законопроект про санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4826
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Конгресс США: Россия спонсирует международный терроризм под маской борьбы с терроризмом

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/06/14/118196/kongress-ssha-rossiya-sponsiruet-mezhdunarodnyj-terrorizm-pod-maskoj-borby-s-terrorizmom.shtml
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономАмериканський сенатор Баррассо вніс до Конгресу законопроект про санкції проти "Північного потоку-2"
 
 
 
 
 
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