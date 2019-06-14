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Все про:пам'ятник (507) Харків (1378)

 Харківська поліція проводить обшуки в активістів у межах справи про знесення пам'ятника Жукову

Поліція Харківщини прийшла з обшуками до двох харківських активістів В’ячеслава Дуди та Максима Зінченка у справі про знесення погруддя радянського маршала Георгія Жукова.

Про це повідомив місцевий активіст Валентин Бистриченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.

Він оприлюднив відео, на якому, зокрема, видно правоохоронців.

Обшуки у Дуди і Зінченка підтвердила й медіагрупа Nakipelo.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Жуковим жодної правової колізії немає, пам'ятник у Харкові підлягає демонтажу за законом про декомунізацію, - Інститут нацпам'яті

Бистриченко також зазначив, що Зінченко, до якого прийшли з обшуками, не був присутній на місці подій, коли знесли погруддя Жукова.

Нагадаємо, у Харкові протестувальники знесли пам'ятник маршалу СРСР Георгію Жукову, який стояв неподалік Палацу спорту, де мав відбутися з’їзд партії "Довіряй ділам" (партія очільників Харкова Геннадія Кернеса та Одеси Геннадія Труханова).

Своєю чергою, Кернес заявив, що відновить пам'ятник, а поліція відкрила провадження за фактом знесення погруддя.

Президент Володимир Зеленський закликав владу Харкова обговорити з громадськістю ситуацію з пам'ятником Жукову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132315
 
 
 Топ коментарі
 
У нас как в крыму. Полицаи проводят аресты, обыски и борются с политическими. Зато уголовники и сепары разгуливают на свободе, взрывают банкоматы, расстреливают инкассаторов и уже похищают и убивают людей ради выкупа.
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Пособников тоталитарного режима нужно убивать
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Не пора ли рассказать по телевизору об истинном боевом пути этого "маршала" ? О внесудебных расправах над солдатами и офицерами, о миллионе загубленных (и до сих пор не похороненных) подо Ржевом; о Днепре, красном от крови, когда пацанов необученных бросили против немцев; о том как солдаты своими телами минные поля разминировали.

"Советская военщина - самая оголтелая, самая трусливая, самая подлая, самая тупая из всех, какие были до неё на свете. Это она «победила» 1:10! Это она бросала наш народ, как солому, в огонь. Сколько потеряли в войну-то? Страшно называть истинную цифру." Виктор Астафьев)
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Почалося з Харкова! Це друний Крим. Бо тоді все починалося з Криму. А там далі був Донецьк, а тут буде Одеса. Що риги піднімаються. Відсиділися, а разом з ними і менти Рюкзакова, яких він пригрів і реабілітував на 3-1 лінії від фронту з "ксівами" УБД.
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петіни протеже "грязні гени" з партії "довіряй ворам"
роблять собі піар для вати, щоб потрапити у Раду.

і тут вчасно намалювалися "актівісти", а так би
про партію "довіряй ворам" ніхто б і не чув
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ПУСТЬ КЕРНЕС СТАВИТ СВОЕГО ЖУКОВА У СЕБЯ НА ПОРОГЕ ВМЕСТО СТАТУЙ ЛЬВОВ. КАК И КОМУНЯКИ СВОЕГО ЛЕНИНА У СЕБЯ В ОГОРОДЕ.
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думаю,харьковчане сами разберутся в своих вопросах, без гастролеров
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Цензор.НЕТНовиниПодіїХарківська поліція проводить обшуки в активістів у межах справи про знесення пам'ятника Жукову
 
 
 
 
 
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