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Все про:Слуга народу (46) Корнієнко (4)

 Глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Корнієнко назвав політичних союзників і конкурентів

Партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" не сприймає жодну зі "старих політсил" за свого союзника, а з партією "Голос" Святослава Вакарчука виступає "за одне й те саме", розповів глава штабу, сьомий номер у списку партії, Олександр Корнієнко.

Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю Українській правді Корнієнко наголосив, що "Слуга народу" перетинається з "Голосом" "у деяких регіонах на Заході, трохи в Києві. Але ми не вважаємо їх своїми конкурентами, бо ми за одне й те саме. Ось на Сході у нас конкуренти "Опоблок" і "За життя"".

Водночас він зазначив, що можливість коаліції з "Голосом" ще необхідно обговорювати.

"Потрібно обговорювати, чи може вона бути. Для початку треба подивитися, хто зареєструється, так як не все зрозуміло", - сказав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко сподівається на альянс із політсилою Зеленського в парламенті

Крім того, за його словами, союз із партією "Сила і честь" також можливий.

"Смешка можна зарахувати до нових сил. Його партія раніше брала участь у виборах, але в його списку є нові фахівці", - зазначив глава штабу.

За словами Корнієнка, позиція його партії щодо "старих сил", як-от "Опоблоку", "За життя" і "Батьківщини", а саме - не утворювати з ними союзу, не змінилася.

"Раніше Володимир Зеленський вже заявляв, що з подібними силами союзів не буде. Він говорив про всі старі політсили. Ця позиція в партії зберігається", - підсумував Корнієнко.

Також читайте: "Слуга народу" оприлюднила імена 201 кандидата від партії на виборах. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132314
 
 
 Топ коментарі
 
Вот я не пойму - у этих " слуг' лица со стенда" ИХ РАЗЫСКИВАЕТ МИЛИЦИЯ"
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Якраз усе навпаки, бо "Голос" не буде у них в коаліції. А от з ригами і "Батьківщиною" вони об'єднаються.
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Думаю, что глядя на этот балаган, судьи КС отменят выборы. Иначе их посадит следующий президент за нарушение конституции
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Так следующий и есть Зеленский и надолго!А посаженные Порошенко судьи КС:Николай Мельник, Сергей Сас,Игорь Слиденко,Сергей Головатый,Василий Лемак,Ирина Завгородняя,Олег Первомайский примут(?)справедливое и самое гуманное в мире решение:Барыг наказать через повешанье!Бу-га-га!
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Вы явно в школе не учились . Или умышленно ( по фсбэшному ) перекручиваете факты .
ЗЕ уже принял присягу - он сегодня президент.
А СЛЕДУЮЩИЙ президент посадит всех судей КС в тюрьму , если они сейчас не отменят ВЫБОРЫ-КАПРИЗЫ БЕНИ
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Всего за месяц против Порошенко открыли 6 уголовных дел. Всего за месяц начали открытое наступление на Ахметова и ко.
https://ua24ua.net/oligarh-1-ahmetov-nachal-zaikatsya
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Хочешь секрет?После того,как Байден назвал Трампа клоуном -всем известным политикам Украины: ЗЕленскому,Саакашвили,Вакарчуку просто престижно слышать это слово в свой адрес и особенно из порохнявой дупы офигенных поцриотов,сдавших оккупанту без единого выстрела Крым!
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какой штаб, такой и глава - неопохмеленный бомж.....
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А може дати йому горілки, пивка і оселедця із словами: держи чувак, ти заслужив?
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та у него ж на фейсе написано - "дайте пива..." Глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Корниенко назвал политических союзников и конкурентов - Цензор.НЕТ 1167
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Зато у рыгов вид респектабельный. Это ж самое главное, что нужно знать идя на выборы....
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МОЖЕТЕ ЕСТЬ РУКАМИ И НОГИ НА СТОЛ СКЛАДЫВАТЬ , чтобы отличаться от рыгов 😀😀😀
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Вакарчук тока один раз контакнет со "слугами народа" - будет законтаченый...
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Да видели мы список партии "слуг народа". Там сборная солянка из всяких проходимцев из старых политических сил.
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Я не за зелю але... а ну назви *старі обличчя * ? Глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Корниенко назвал политических союзников и конкурентов - Цензор.НЕТ 465
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Не ну прям что они были уже в ВР. А в том плане что там куча разных помощников разных депутатов по их округам. Там например несколько человек от Труханова, есть от Кличко, от Геращенко, есть много с БЮТ и так д. Так то они вроде неизвестные но по своим регионам их знают, и многих не с положительной стороны.
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Ти вже не за зелю?! Все, попустило, похмілля пройшло? Чудеса! А в тому списку "слуг", Дмитрику, кожен другий такий мутний і з такою біографією, що й барикам не снилось. А решта просто шваль всіляка. Як остаточно до тями прийдеш, зрозумієш. Головне, щоб запізно не було.
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По сравнению с новыми старые лица смотрятся ещё не плохо.если "слуги"наберут большинство в парламенте то Украине трызда,Юлька ещё кое как могла бы притормозить тупых зелёных ватанов
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на самом деле такое главо штабу - ето абсолютно не смешно.
такое впечатление, шо они на пару дней закварталить пришли.

це сумно, панове...
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Правильно!Політичнних бандюків 90-х на звалище з конфіскацією,щоб навіть не смерділи й близько коло влади!Таку країну роздеребанили,спаплюжили та зробили посміховиськом на весь світ,здавши без жодного пострілу Крим окупантам!Політичним зрадникам-політична смерть!Бо інакше довіру народну швидко втратите ще навіть до виборів у парламент!
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Точно! Давай нових бандюків! Щоб остаточно ту країну з землею зрівняли!
До речі, виродку, на рахунок Криму помовчи, мерзото, помовчи. А ще краще не ховайся за зірково-смугастий, а в окопи звиздуй, там покажи, як стріляти потрібно, гнидо.
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Хамло вульгарне,чи синки пороха з фронту повернулися й ротація потрібна?А може хоч один за 5-ть років війни з АП,КМ,ВР-загинув?
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А ти чим кращий? От через таких гнид Крим і просрали, бо ховаєтесь хрен зна де і на когось киваєш. А само то що, гнидо? Сциш? О тож. Сциш в окопи, втікаєш, щоб не взяли, жмеш копійку, бо, ***, волонтери "наживуться" і скавулиш з під плоту, як та шавка. Бо то хтось мав і Крим захистити, і гинути, і своє віддати, але тільки не ти, бо ж вдушишся, падло.
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Vitalii Chepynoga
May 24 at 6:37 AM ·

Дискусія між опонентами та прихильниками нового президента потроху стабілізувалася і набула рис поміркованої толерантності...
В діапазоні від "А я предупреждав" до "Так вам, *****, і нада"... Глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Корниенко назвал политических союзников и конкурентов - Цензор.НЕТ 4043
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Многие смотрят телевизор, многие читают Интернет., но большинство в 73% все-таки читают ценники на прилавках и изучают счета за услуги. Научились-таки !
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https://timeze2019.blogspot.com/
Зеленский обещал только Бэнe!

Зеленский собирается снижать тарифы для промышленности, где основным потребителем электроэнергии есть предприятия Коломойского
А вам проголосовавшим за него .....он просто шутил.
"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. ...
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А что слугам не нравится Юля которая добилась в суде с Кучеренко отмены цен на газ и
добивается вернуть украинский газ народу. Сначала Абрамявичус который нахваливал кобеля рыжего,потом Герус,теперь этот таракан вылез.Умник на все готовое приземлился и тут же поучает. Да без старых противников режима откуда вы бы взялись? Пора опустится на землю а то чтоб больно не было падать. Все же старый казацкий обычай мазать грязью
выбранного атамана чтоб не забывал откуда он пришел и куда ему возвращаться,мае рацию.
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В последнее время создается впечатление, что в команду зеленского Пэпо заслал своих провокаторов, как бы с такими советниками слуге народа, вообще в парламент попасть.
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Согласен, я вот переживал, что-бы КС не отменил досрочные выборы. Теперь думаю, а может лучше позже, что-бы команда "ЗЕ" проявила себя полностью, еще и месяца не прошло, а наговорили столько, что уже думается уж лучше ОВОЩ, чем такие "новые-маладые-не запятнанные", порошенко не упомянул, потому, что табу, таких и правнукам зарику, десятой дорогой обходить. "Абынеюльки" угробили страну, олигархи удовлетворены. Воистину, если ты не интересуешься политикой, то политика заинтересуется тобой.
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Смешно сначала юля наторговала с засрахой так, что мало не показалось ником, теперь судится тут главное для нее не ******* саму себя
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Корниенко- займись лучше делом по своей прямой специальности- снижай акцизы на алкоголь.
Глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Корниенко назвал политических союзников и конкурентов - Цензор.НЕТ 946
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О, зверху Ахметов а внизу Порошенко, зрозуміло. Або зверху Х..до, нижче Ахметов, а ще нижче Порошенко.
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"Раньше Владимир Зеленский уже заявлял, что с подобными силами союзов не будет. Он говорил о всех старых политсилах. Эта позиция в партии сохраняется" - меня уже не проведёшь, я уже знаю, что это Зеленский так шутит.
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голос- это голос свыни
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А триколір в будь якому варіанті - це голос *****
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Глава избирательного штаба партии похожий на небритого бомжа "Слуга народа" но уже ясно что не украинского народа Корней прибрыхал...По его словам, позиция его партии относительно "старых антиукраинских - проросийских сил" ,таких как "Оппоблок", "За жизнь" и "Батькивщины", такая что категорически с ними не образовывать никаких союзов. А зачем им украинофобам союзы со всякой антиукраинской заразой когда они её вносят в свои списки кандидатов партии верных слуг непонятно чьих но видно что кремлёвских фашистов )(уйла.От партии "Слуга народа" в ВР баллотируется кум лютого врага Украины кума фашиста )(уйла Мертвечука и лидер "мафии". Этого мафиозного бандита А.Холодова источники журналистов характеризуют, как "короля табачных киосков, причастного к контрабанде сигарет". Теперь А.Холодов, 22-й номер в списке антиукраинской партии "Слуга народа", контролирующий бизнес коррупцию киевских "МАФовиков" вместе со своей мафиозной женой Е.Шаховской, ранее известной по участию в громком ДТП. И он кум врагов Украины В. Мертвечука и О.Мареченко....Во какие серьёзные люди бандюки - злодеи будут в парламенте! Слуги : бандитов, клоунов, люстрированных рыгоАналов, украинофобов, воров, прислужники кремля..одним словом продажные ЗЕбилы из всякой антиукраинской бандитской нечисти, из за которых даже назвать парламент украинским будет нельзя...
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Ну і що ж Ти хотів, коли "Батьківщину" вважаєш прокремлівською силою?
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интересное понимание конкуренции... Глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Корнієнко назвав політичних союзників і конкурентів - Цензор.НЕТ 6954.оказывается если производить аналогичный продукт,"одно и то же"-то это не конкуренция,конкуренция-когда разный
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Ну,якщо Бєня з Пінчуком дружні,то партєйки їхні-тим більше.
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Зекоманда это самые брехливые твари в мире. Гляньте на их роды, да это же полные дегенераты. Первобытные люди и то умнее были.
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Порошенко, опаблок, Ляшко и т.п. это буржуазно-демоктическте партии. Тимошекно типичный социал-демократ. Зеля и Вакарчук либеральные демократы. Поэтому ничего удивительного что уних общие интересы.
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Что ж ты Газовую принцессу ЕЭСУ, Жульку унижаешь? Типичной социал-демократкой обзываешь? То что её муженёк пиво "Козел" варит а сама она двадцать лет козлов в Украине разводит ещё не повод её барышней-крестьянкой обзывать!.. Глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Корнієнко назвав політичних союзників і конкурентів - Цензор.НЕТ 2139
А Зеля? Ну какой он либеральный демократ? Он либераст! не сегодня-завтра под охраной друга Рюкзакова парады проводить начнет, объявив в фейсбуке "конкурс" для участников...
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Тимошенко по своей ритоике социал-демократ. При этом не хорошо из латинского слова "Свобода" делать ругательство, как это делауют путиноиды.
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Оральная "риторика" как и оральный секс одну из сторон до оргазма точно доводят, но из этого, Глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Корнієнко назвав політичних союзників і конкурентів - Цензор.НЕТ 2108 ничего "нового с человеческим лицом не появляется"! Как говорил бацка Лукашенко...
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Мабуть це і є той випадок, коли можна було б побажати: пір'їнку в попу і попутного вітру, але ж в на горизонті з'являється загроза приходу до влади "ОП За життя".
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Sophia-Maria Duglas Чтобы достичь Вашего уровня-мне нужно лечь!В КС судьи должны быть лояльны не Порошенко(перечисленные выше им туда посаженные),а лояльны Закону и Праву!Вот и посмотрим скоро,что важнее хапугам-бабло олигарха,увеличившего свой доход за каденцию в 80-т раз или Закон.А если ещё и Михо подтянется к суду-Вашим протеже-пожизненное небо в клеточку светит.Единственный выход-бежать из страны!
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Если Славик не помудрел после 2014 года, когда он выступал за референдумы по любым вопросам, то, конечно, они со "Слугами" споются.

Славик в 2014 за референдумы. Видео:
https://www.facebook.com/andriy.kachor/videos/2494617430561852/
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Глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Корнієнко назвав політичних союзників і конкурентів - Цензор.НЕТ 6718

Никому ничего не должны.
"Вони придумували програму, вони придумували питання на дебати, вони йшли на вибори, вони голосували, вони чекали змін і покращення життя.

А виявилося все банально.
Платиш бабло - потрапляєш в партію.
Слуга народу за лімони баксів.

А що отримало натомість бдло, яке продовжує їсти лайно і захищати цих мажорів?
Поки що - нічого, а надалі - синяки від сусідів."

Mason Lemberg

* * *
Глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Корнієнко назвав політичних союзників і конкурентів - Цензор.НЕТ 312

https://prm.ua/vid-partiyi-zelenskogo-do-parlamentu-yde-kum-medvedchuka-i-glava-kiyivskoyi-mafiyi-kioskeriv/
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І далі вішають народу. Не вірте. Їх мрія росія. Їх союзники "За життя"(опоблок). Десь поруч БЮТ і Смешковці, які по завданню путіна травили тодішнього президента Ющенко. Оце їх мета по розвалу. Ну а на фронті бізнесу, то їх союзник олігархи і першими є Беня, Фірташ і Пінчук.
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Так що історія знову повторюється? Ми «Самі себе звоювали», так раніше з гіркотою писав і говорив про зраду частини продажної української старшини Великий Патріот України гетьман Іван Мазепа. Так ось цей злочинний статус особливого окупованого бандитского донбасу ( федерація) він вказує на особливий порядок формування місцевої бандитської влади колабораціоністів. І його маникально хоче узаконити наш нововоспеченний продажний...резидент ЗЕ.., і хоче новою антиукраїнською Радою зробити щоб ця злочинна норма стала частиною Конституції. А для того щоб в майбутньому коли винисуть цю продажну антиукраїнську владу проклятих ЗЕбілів її скасувати, тодi знову доведеться 300г. міняти Конституцію. Тоб то, продажні ЗЕбіли маніакально бажають щоб для окупованих кривавими бандитами - сепаратистами земель відбулася констітуціоналізація особливих прав. І є ще один дуже жахливий момент: в злочинних Мінських угодах ще є і пункт, що говорить, що повноваження місцевих депутатів - бандитів, бойовиків -терористiв , кривавих убивць яких оберуть на окупованих територіях, нiким не можуть бути припинені достроково, і крапка. І навіть наш новоспеченний украинофоб... резидент не сможе припиняти повноваження злочинноi мiсцевої влади, його повноваження не будуть поширюватися на нині окуповані російськими загарбниками i запеклими бандитами - сепаратистами українські землі ». І це призведе до нового ще більш масштабного та кривавого ООС, вже по всiй Українi. Що то наш новий антиукраїнський ...резидент одразу ж став своєї такої роду продажною діяльністю нагадувати .... резидента кацапскоі Піндоссіі -Новороссіі а не президента України..
__Так що виходить як і раніше, ми знову самі себе звоюємо ???_
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГлава виборчого штабу партії "Слуга народу" Корнієнко назвав політичних союзників і конкурентів
 
 
 
 
 
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