 Глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Корнієнко назвав політичних союзників і конкурентів

Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю Українській правді Корнієнко наголосив, що "Слуга народу" перетинається з "Голосом" "у деяких регіонах на Заході, трохи в Києві. Але ми не вважаємо їх своїми конкурентами, бо ми за одне й те саме. Ось на Сході у нас конкуренти "Опоблок" і "За життя"".
Водночас він зазначив, що можливість коаліції з "Голосом" ще необхідно обговорювати.
"Потрібно обговорювати, чи може вона бути. Для початку треба подивитися, хто зареєструється, так як не все зрозуміло", - сказав Корнієнко.
Крім того, за його словами, союз із партією "Сила і честь" також можливий.
"Смешка можна зарахувати до нових сил. Його партія раніше брала участь у виборах, але в його списку є нові фахівці", - зазначив глава штабу.
За словами Корнієнка, позиція його партії щодо "старих сил", як-от "Опоблоку", "За життя" і "Батьківщини", а саме - не утворювати з ними союзу, не змінилася.
"Раніше Володимир Зеленський вже заявляв, що з подібними силами союзів не буде. Він говорив про всі старі політсили. Ця позиція в партії зберігається", - підсумував Корнієнко.
ЗЕ уже принял присягу - он сегодня президент.
А СЛЕДУЮЩИЙ президент посадит всех судей КС в тюрьму , если они сейчас не отменят ВЫБОРЫ-КАПРИЗЫ БЕНИ
https://ua24ua.net/oligarh-1-ahmetov-nachal-zaikatsya
ответ не нужен...
такое впечатление, шо они на пару дней закварталить пришли.
це сумно, панове...
До речі, виродку, на рахунок Криму помовчи, мерзото, помовчи. А ще краще не ховайся за зірково-смугастий, а в окопи звиздуй, там покажи, як стріляти потрібно, гнидо.
May 24 at 6:37 AM ·
Дискусія між опонентами та прихильниками нового президента потроху стабілізувалася і набула рис поміркованої толерантності...
В діапазоні від "А я предупреждав" до "Так вам, *****, і нада"...
Зеленский обещал только Бэнe!
Зеленский собирается снижать тарифы для промышленности, где основным потребителем электроэнергии есть предприятия Коломойского
А вам проголосовавшим за него .....он просто шутил.
"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. ...
добивается вернуть украинский газ народу. Сначала Абрамявичус который нахваливал кобеля рыжего,потом Герус,теперь этот таракан вылез.Умник на все готовое приземлился и тут же поучает. Да без старых противников режима откуда вы бы взялись? Пора опустится на землю а то чтоб больно не было падать. Все же старый казацкий обычай мазать грязью
выбранного атамана чтоб не забывал откуда он пришел и куда ему возвращаться,мае рацию.
А Зеля? Ну какой он либеральный демократ? Он либераст! не сегодня-завтра под охраной друга Рюкзакова парады проводить начнет, объявив в фейсбуке "конкурс" для участников...
Славик в 2014 за референдумы. Видео:
https://www.facebook.com/andriy.kachor/videos/2494617430561852/
Никому ничего не должны.
"Вони придумували програму, вони придумували питання на дебати, вони йшли на вибори, вони голосували, вони чекали змін і покращення життя.
А виявилося все банально.
Платиш бабло - потрапляєш в партію.
Слуга народу за лімони баксів.
А що отримало натомість бдло, яке продовжує їсти лайно і захищати цих мажорів?
Поки що - нічого, а надалі - синяки від сусідів."
Mason Lemberg
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https://prm.ua/vid-partiyi-zelenskogo-do-parlamentu-yde-kum-medvedchuka-i-glava-kiyivskoyi-mafiyi-kioskeriv/
__Так що виходить як і раніше, ми знову самі себе звоюємо ???_