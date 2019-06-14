 Радбез ООН збереться на закрите засідання з приводу нападу на танкери в Оманській затоці

Зазначається, що зустріч Радбезу ООН відбуватиметься за закритими дверима, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

США і Японія розслідують вибухи, які сталися в Оманській затоці на двох танкерах, - один з яких перевозив нафту, а інший - метанол. За попередньою інформацією, під час атаки на судна були використані міни або торпеди. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив занепокоєність у можливій ескалації в регіоні.

Виконувач обов'язків постійного представника США при ООН Джонатан Коен заявив, що має намір порушити питання про напад на танкери.

"Неприйнятно, щоб будь-яка сторона атакувала комерційні судна, і сьогоднішній напад на судна в Оманській затоці викликає дуже серйозне занепокоєння, - сказав дипломат. - Уряд США надає допомогу країнам регіону та оцінює ситуацію".

Раніше в четвер стало відомо, що два танкери були атаковані в Оманській затоці, після чого вони загорілися. З кораблів евакуйовано 44 особи.

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