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Все про:Іран (111) напад (626) танкер (8)

 Радбез ООН збереться на закрите засідання з приводу нападу на танкери в Оманській затоці

Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання, на якому обговорить напад на танкери в Оманській затоці.

Зазначається, що зустріч Радбезу ООН відбуватиметься за закритими дверима, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

США і Японія розслідують вибухи, які сталися в Оманській затоці на двох танкерах, - один з яких перевозив нафту, а інший - метанол. За попередньою інформацією, під час атаки на судна були використані міни або торпеди. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив занепокоєність у можливій ескалації в регіоні.

Виконувач обов'язків постійного представника США при ООН Джонатан Коен заявив, що має намір порушити питання про напад на танкери.

"Неприйнятно, щоб будь-яка сторона атакувала комерційні судна, і сьогоднішній напад на судна в Оманській затоці викликає дуже серйозне занепокоєння, - сказав дипломат. - Уряд США надає допомогу країнам регіону та оцінює ситуацію".

Раніше в четвер стало відомо, що два танкери були атаковані в Оманській затоці, після чого вони загорілися. З кораблів евакуйовано 44 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдепартамент США звинуватив Іран у нападі на два нафтові танкери в Оманській затоці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132313
 
 
 Топ коментарі
 
Как всегда стоит искать кому это выгодно. А выгодно это "бензоколонке"... Ведь сразу же после атак на танкеры цена на нефть подскочила на 4%
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Це КАЦАПИ, і до ворожки не ходи!
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А что нельзя по телефону обявить глубокую озабоченность? Ето нужно всем ехать собираться чтобы услышать в реале?
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по идее, им эти взрывы нужны в последнюю очередь, но запишут скорее на них..
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Как говорили древние - скажи кому это выгодно и я скаже кто виноват. Сейчас тенденция к падению цен на нефть, грядет перепроизводство. Больше всего пострадает паРаша. Взрывы танкеров и рост цен выгодны ей больше всего + у неё есть для таких диверсий ресурсы и технологии.
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Я б не узагальнював так. Ці інциденти короткостроково впливають на нафтові котирування. Сабж навіть може бути "приватною ініціативою" (хоч і з цікавим підтестом "ну шо поміг тобі синку 5-й флот?"). Ринком кермують фундаментальні фактори. Санкції проти Ірану та Венескуели чи який-небудь лівійський генерал-викормиш ЦРУ можуть наробити впливу на ринок покруче десятка одночасно прибитих танкерів Радбез ООН збереться на закрите засідання з приводу нападу на танкери в Оманській затоці - Цензор.НЕТ 4748 В рашки та Ірана немає таких геополітичних можливостей.
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Падение не может быть сильным - сланец должен быть рентабельным. Сами Штатники не допустят обвала. А танкеры - ну, для этого и существуют страховки. Но два танкера - это уже перебор, могут и не понять и назначить виновных. Кто виноват?! А в кого прилетит тот и виноват.))
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погодите, сейчас начнутся обеспокоенности и волнения
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Вот и все, хана Ирану! Щяс глубочайшими озабоченностями обложат со всех сторон.
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был ведь с месяц назад точно такой же подрыв танкера в том же месте.. и ничего, все успокоились.
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так беспокоенность была недельная
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Иран будет защищать паРаша, они в связке по этому вопросу, им обоим не выгодно снижение цен на углеводороды.
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Як би тут кацапи свого рила не всунули.
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За танкеры сша в порошок сотрут, у пиратов сомали охота отпала уже
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Топити танкери некультурно. Потрібно цивілізовано (санкціями і т.п.) перенаправляти їх в порти США для експорту тамошньої нафти.
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Не та уже стиралка.
Рейгана давно нет, а эти одкванчики только щеки надувают.
Никому ничего не будет
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абаму надо, он мЫролюбный до кауапов, порешает
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ну дык все по канону, сначала Крым пиратство в керченском проливе, потом бойня на Донбассе топить танкеры, потом мн7 потопят каких то туристов на лайнере
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Как всегда стоит искать кому это выгодно. А выгодно это "бензоколонке"... Ведь сразу же после атак на танкеры цена на нефть подскочила на 4%
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США дорогая нефть выгоднее. У них сланцы дороже чем у РФ.

К тому же это именно им не терпится грохнуть Иран
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Могут и грохнуть, но наверное не трамп, он барыга, а барыги мирный народ
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Способности и правила игры современного делового человека: сначала врать, потом расхваливать честность; сначала красть, потом милосердно жертвовать; сначала грабить, потом говорить о примирении; сначала убивать, потом торжественно проклинать войну; сначала вершить неправое дело, потом прикрываться законом; сначала осквернять, а потом никогда об этом не вспоминать.
В. Швёбель
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выгодно это очень многим, так что кто конкретно организовал не ясно
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А что нельзя по телефону обявить глубокую озабоченность? Ето нужно всем ехать собираться чтобы услышать в реале?
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...а ООН без кацапов - средство легализации планов США по мировому господству...
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господство не господство, но пока более менее все работали в рамках устоявшихся правил, даже Китай. только Х#йло решил что он альтернативно одаренный.
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Да ***** бомбили ирак, косово, ливию, и разхерачили сомали, так что он только жалкий подражатель
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А что тут плохого? Германия и Япония проигравшие во второй мировой сейчас процветающие страны благодаря поддержке США, а СССР и бывший Варшавский договор - страны третьего мира, в глубокой жопе. Все дети российской элиты живут на западе или в США. В паРаше жить не хотят. Вот тебе показатель эффективности экономик.
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А тем временем:
президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную
церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявлял,
что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру
Украины. Совбез ООН соберется на закрытое заседание по поводу нападения на танкеры в Оманском заливе - Цензор.НЕТ 1860
По мнению аналитиков, президент надеется принятием закона о
вероисповедания изъять собственность СПЦ и передать ее непризнанной
"черногорской церкви".
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черногорская православная церковь и так самый большой собственник земли в стране, СПЦ арендует у нее, хоть имеет самую многочисленную общину
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Сербы и русские - самые бедные. Мы Вам верим...
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РФ и Китай наложат вето на любое решение против Ирана. Закончится тем - что никакого решения не примут и разойдутся.
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Да, но формально им должны были дать шанс
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Перевіряють американців, чи не стали м'якими. Все таки взаємовідносини між державами дуже нагадують взаємодії між кримінальними бандами. (Для наївних дурників урок - на світову екологію всім плювати.)
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Тю, так борються проти нафтотанкерів і з глобальним потеплінням, все по методичці грінпіса
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Хаменеи заявил, что США не помешают Ирану в случае необходимости создать ядерное оружие
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ага персы опять лящей по морде получат Совбез ООН соберется на закрытое заседание по поводу нападения на танкеры в Оманском заливе - Цензор.НЕТ 1765 не что не по мешает лупануть Израилю в полную по войскам аятол и его союзников в Сирии Совбез ООН соберется на закрытое заседание по поводу нападения на танкеры в Оманском заливе - Цензор.НЕТ 1765
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Никто не лупанет по Ирану.
Израиль все действия с рашкой согласовывает, после того как самолет сбили сирийские ПВО.
Только по голанским высотам и некоторым участкам в Сирии Израиль отрабатывает.
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рашка это да, их лошат отдельно, чтобы они не догадались
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ага сбили палили кака их предко в воздух на свадьбе ваньки и амира =)
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иран загасят за пять/шесть часов
как и любую страну без пво
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Зпланована операція кацапів та Ірану.
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кто-то реально решился на борту горящего танкера искать?...уже и не уточняем - что
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Думаю там не иранские уши торчат. Кто у нас на планете любит раздувать войны угадайте? Особенно чужими руками. Опять же нефть подорожает, беженцы в Европу ломанутся. Всё продумано.
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Заседайте- не заседайте, а кончится этим. Уже много раз проверено.

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"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность" - вот попрайював, важкий був день їду баїнькі!
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Организация Озабоченных Наций соберётся для того чтобы собраться... Клоуны.
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Ні щоб прашенко генсеком обрати, він би своїм дипгенієм всьо розрулив й ізгнав некошерних з радбезу
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озабоченность будет как скособоченность...
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Вы не правильно новость читаете!Я читаю ее так.
Если не повысите цены на нефть то будем взрывать танкеры.
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А не так давно в Норвегії підірвалась водородна станція заправочна і через це закрили ще 10. Хтось явно хоче вибити Норвегію з числа постачальників енергії в Еврпу. І думаю що зовсім не США.
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раше это выгодно, цены на нефть поднимутся.....
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Собрались и выразили сексуальную озабоченность 99-го левела!!!
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