 Радбез ООН збереться на закрите засідання з приводу нападу на танкери в Оманській затоці

Зазначається, що зустріч Радбезу ООН відбуватиметься за закритими дверима, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.
США і Японія розслідують вибухи, які сталися в Оманській затоці на двох танкерах, - один з яких перевозив нафту, а інший - метанол. За попередньою інформацією, під час атаки на судна були використані міни або торпеди. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив занепокоєність у можливій ескалації в регіоні.
Виконувач обов'язків постійного представника США при ООН Джонатан Коен заявив, що має намір порушити питання про напад на танкери.
"Неприйнятно, щоб будь-яка сторона атакувала комерційні судна, і сьогоднішній напад на судна в Оманській затоці викликає дуже серйозне занепокоєння, - сказав дипломат. - Уряд США надає допомогу країнам регіону та оцінює ситуацію".
Раніше в четвер стало відомо, що два танкери були атаковані в Оманській затоці, після чого вони загорілися. З кораблів евакуйовано 44 особи.
Рейгана давно нет, а эти одкванчики только щеки надувают.
Никому ничего не будет
Крымпиратство в керченском проливе, потом бойня на Донбассетопить танкеры, потом мн7потопят каких то туристов на лайнере
К тому же это именно им не терпится грохнуть Иран
В. Швёбель
президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную
церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявлял,
что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру
Украины.
По мнению аналитиков, президент надеется принятием закона о
вероисповедания изъять собственность СПЦ и передать ее непризнанной
"черногорской церкви".
Израиль все действия с рашкой согласовывает, после того как самолет сбили сирийские ПВО.
Только по голанским высотам и некоторым участкам в Сирии Израиль отрабатывает.
как и любую страну без пво
Если не повысите цены на нефть то будем взрывать танкеры.