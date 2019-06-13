EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  521  20
Все про:ВР (4967) Гройсман (3415)

 "Доцільно зменшити кількість народних депутатів, а не вводити другу палату", - Гройсман про реформу парламенту

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає за доцільне зменшення кількості депутатів Верховної Ради, а не вводити другу палату парламенту.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Така форма парламенту, яка є сьогодні, не ефективна і люди це бачать ... Було б абсолютно доцільно зменшити кількість народних депутатів, а не вводити другу палату, щоб замість 450 депутатів було 800", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, напередодні представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук назвав змішану систему "великою проблемою" і заявив, що її можна було б вирішити введенням двопалатного парламенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132312
 
   
 Топ коментарі
 
Так, подожди! Про Роттердам+ не надо! Зеленский говорит, что его надо ещё на год продлить.
 показати весь коментар
 
всьо верно. Все "новые" лица в одну палату не влезут.
 показати весь коментар
 
тут он прав. две шестых палаты в одном парламенте приведут к ещё большему хаосу среди тамошних больных
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тривале спілкування з Порохом тобі зашкодило, Грося!
А як же ж інші Жителі Иорданської ДолинИ? Всіх же ж треба пристроїти! Зєєєля без двох палат ні як не обійдеться!
 показати весь коментар
 
«Было бы абсолютно целесообразно уменьшить количество народных депутатов, а не вводить вторую палату, чтобы вместо 450 депутатов было 800", - сказал Гройсман. Источник: https://censor.net.ua/n3132312»

Що не так?
 показати весь коментар
 
 
по кол-ву населения у нас парламент должен быть 147 - 190 чел согласно международным нормам и правилам
 показати весь коментар
 
У нас уже есть коррупционная и антикоррупционная прокуратуры. У нас есть коррупционный и антикоррупционный суды. Давайте еще количество депутатов удвоим, ато видишь ли некуда им своих внуков и любовниц пристраивать.
 показати весь коментар
 
 
И чем это отличается от Лукашенко, который тоже две карманные палатки создал?
 показати весь коментар
 
 
я би на місці гройсманна залишив би тільки парубія... для такої роботи як зараз, того йолопа достатньо
 показати весь коментар
 
 
Так он , похоже , сторонник Наденьки , которая тоже хотела уменьшить количество депутатов... "Целесообразно уменьшить количество народных депутатов, а не вводить вторую палату", - Гройсман о реформе парламента - Цензор.НЕТ 1787
 показати весь коментар
 
 
дайош двє палати!!! Расширіть корито!!! Дєті дєпутатов подростают
 показати весь коментар
 
 
всьо верно. Все "новые" лица в одну палату не влезут.
 показати весь коментар
 
 
Гройсман - политический труп, который ни при каких обстоятельствах не попадёт в новый парламент.
Его место у параши, за то Роттердам+, за коррупцию, обнищание населения, за постоянное необоснованное повышение тарифов, за увеличение госдолга, итд.
 показати весь коментар
 
 
Так, подожди! Про Роттердам+ не надо! Зеленский говорит, что его надо ещё на год продлить.
 показати весь коментар
 
 
та хоч 3 палати! але отих дурників має бути не більше 100 щоб вони країну не перетворювали на божевільню
 показати весь коментар
 
Да блин ,Грося поведал,что теперь он точно знает что надо делать ,видимо не доворовался а пэтиной шавке сказал,что она будет у пэти ширмой ,видимо не поделили денюжку винницкие кореша ...
 показати весь коментар
 
тут он прав. две шестых палаты в одном парламенте приведут к ещё большему хаосу среди тамошних больных
 показати весь коментар
 
 
Сейцас рашкасрань пытается заигрывать с украинцами . Только есть класика жанра ..Бойтесь рашкасрани ---дары приносящих…
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Доцільно зменшити кількість народних депутатів, а не вводити другу палату", - Гройсман про реформу парламенту
 
 
 
 
 
 вгору