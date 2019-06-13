 "Доцільно зменшити кількість народних депутатів, а не вводити другу палату", - Гройсман про реформу парламенту

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Така форма парламенту, яка є сьогодні, не ефективна і люди це бачать ... Було б абсолютно доцільно зменшити кількість народних депутатів, а не вводити другу палату, щоб замість 450 депутатів було 800", - сказав Гройсман.
Нагадаємо, напередодні представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук назвав змішану систему "великою проблемою" і заявив, що її можна було б вирішити введенням двопалатного парламенту.
А як же ж інші Жителі Иорданської ДолинИ? Всіх же ж треба пристроїти! Зєєєля без двох палат ні як не обійдеться!
Що не так?
Его место у параши, за то Роттердам+, за коррупцию, обнищание населения, за постоянное необоснованное повышение тарифов, за увеличение госдолга, итд.