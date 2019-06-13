 Корвет морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп'ятников" став на доковий ремонт. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Згідно з ремонтною документацією, корабель очистять, проведуть дефектацію, ремонт і фарбування зовнішньої обшивки і редана, ремонт надбудови, дейдвудної і гвинто-рульової системи і гребних валів, якірно-швартового пристрою і донно-забортної арматури, замінять протектори.

Передбачається також ремонт головних двигунів, паливної системи, трубопроводів і цистерн, протипожежної системи, системи кондиціонування та вентиляції, та інше.

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Довідково:

Корабель став до лав Західного прикордонного військового округу в листопаді 1984 року. Водотоннажність - 455 тонн. Довжина 56,4 метри, ширина 10,21 метра, осадка 3,3 метра. Швидкість повного ходу 33 вузла. Дальність плавання 1600 миль на 12 вузлах. Автономність 10 діб. Екіпаж складається з 36 осіб, у тому числі п'яти офіцерів. Озброєння: 76 мм гармата АК-176м, 1х6 30 мм АК-630М - 2000 пострілів; торпедні апарати з торпедами СЕТ-40, 2х5 РБУ-1200М "Ураган" (30 РГБ-12); 1х4 ПУ МТУ-4С ЗРК 9К34 "Стріла-3".