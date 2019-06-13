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Все про:Держприкордонслужба (2132) корабель (533) ремонт (526)

 Корвет морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп'ятников" став на доковий ремонт. ФОТО

Флагманський корабель регіонального управління Морської охорони, корвет BG50 "Григорій Куроп'ятников" став на доковий ремонт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Корвет морської охорони Держприкордонслужби Григорій Куропятников став на доковий ремонт 01

Згідно з ремонтною документацією, корабель очистять, проведуть дефектацію, ремонт і фарбування зовнішньої обшивки і редана, ремонт надбудови, дейдвудної і гвинто-рульової системи і гребних валів, якірно-швартового пристрою і донно-забортної арматури, замінять протектори.

Передбачається також ремонт головних двигунів, паливної системи, трубопроводів і цистерн, протипожежної системи, системи кондиціонування та вентиляції, та інше.

Корвет морської охорони Держприкордонслужби Григорій Куропятников став на доковий ремонт 02

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Довідково:

Корабель став до лав Західного прикордонного військового округу в листопаді 1984 року. Водотоннажність - 455 тонн. Довжина 56,4 метри, ширина 10,21 метра, осадка 3,3 метра. Швидкість повного ходу 33 вузла. Дальність плавання 1600 миль на 12 вузлах. Автономність 10 діб. Екіпаж складається з 36 осіб, у тому числі п'яти офіцерів. Озброєння: 76 мм гармата АК-176м, 1х6 30 мм АК-630М - 2000 пострілів; торпедні апарати з торпедами СЕТ-40, 2х5 РБУ-1200М "Ураган" (30 РГБ-12); 1х4 ПУ МТУ-4С ЗРК 9К34 "Стріла-3".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132311
 
 
 Топ коментарі
 
это безнадежный случай - врачи за таких не берутся...
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Фух
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Його Зєєєля продасть кацапам, як надлишкове майно.
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это безнадежный случай - врачи за таких не берутся...
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Нах это барахло сдалось кацапам? У них своего такого не знают куда деть.
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если это барахло, то чего тебя оно интересует? Корвет морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп'ятников" став на доковий ремонт - Цензор.НЕТ 3468
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Это лучшее барахло из того что есть. Потому и интересует.
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Фух
Наконец я спокоен
Пойду поужинаю
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И тут Порох Зебилам нагадил, ремонтируйте в доке 95 квартала
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протекторы это я так понимаю, что бруски цинка ниже ватерлинии для уменьшения коррозии корпуса.
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Цензор.НЕТНовиниФоторепортажКорвет морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп'ятников" став на доковий ремонт. ФОТО
 
 
 
 
 
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