 Британія видасть Ассанжа США

Глава міністерства внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід заявив, що підписав рішення про видачу засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в США. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

"Він цілком обґрунтовано перебуває за ґратами. Є запит на екстрадицію від США, який у суді розглянуть завтра. Вчора я підписав рішення про екстрадицію і завірив його, тому воно надійде в суд завтра", - заявив він.

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Засновник WikiLeaks переховувався від правосуддя США і Швеції (там його звинувачували в зґвалтуванні) на території посольства Еквадору в Лондоні з червня 2012 по квітень 2019-го. Тоді Еквадор позбавив його дипломатичного притулку. Британська поліція затримала його. У травні суд у Лондоні засудив засновника WikiLeaks до 50 тижнів ув'язнення за порушення умов звільнення під заставу.

Велика Британія обіцяла, що не видасть Ассанжа в жодну країну, де йому загрожує смертна кара. Американські ЗМІ повідомляли, що таку міру покарання до Ассанжа не застосують. Але в сумі за всіма статтями обвинувачення він може отримати 175 років в'язниці.