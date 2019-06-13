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Все про:Велика Британія (1002) США (5089) екстрадиція (221) Ассанж (4) WikiLeaks (11)

 Британія видасть Ассанжа США

МВС Великої Ббританії підписало дозвіл на видачу в США засновника сайту "Wikileaks" Джуліана Ассанжа. Остаточне рішення про видачу завтра має прийняти суд.

Глава міністерства внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід заявив, що підписав рішення про видачу засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в США. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

"Він цілком обґрунтовано перебуває за ґратами. Є запит на екстрадицію від США, який у суді розглянуть завтра. Вчора я підписав рішення про екстрадицію і завірив його, тому воно надійде в суд завтра", - заявив він.

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Засновник WikiLeaks переховувався від правосуддя США і Швеції (там його звинувачували в зґвалтуванні) на території посольства Еквадору в Лондоні з червня 2012 по квітень 2019-го. Тоді Еквадор позбавив його дипломатичного притулку. Британська поліція затримала його. У травні суд у Лондоні засудив засновника WikiLeaks до 50 тижнів ув'язнення за порушення умов звільнення під заставу.

Велика Британія обіцяла, що не видасть Ассанжа в жодну країну, де йому загрожує смертна кара. Американські ЗМІ повідомляли, що таку міру покарання до Ассанжа не застосують. Але в сумі за всіма статтями обвинувачення він може отримати 175 років в'язниці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132308
 
   
 Топ коментарі
 
сучку лубянскую-на пожизнено!!!
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на Гуантонамо чувака примут как своего
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Заголовок суперечить тексту. Побачимо чи британський суд хоче бути ****** янкі.
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на Гуантонамо чувака примут как своего
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Какая интересная новость .А вот потужную рехформаторшу гонтареву хрен выдадут .
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А есть основания для выдачи? Она в международном розыске? меньше смотрите Г+Г - глядишь, лечиться не придется.
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Якщо видадуть, будемо спостерiгати масову хакерську атаку на всю iнфраструктуру UK. Буде цiкаво.
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На Лубянке малеький переполох. Ищут новых любителей шпилей. Надо спешить.
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