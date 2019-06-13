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Все про:Іран (110) США (5089) танкер (8) Помпео (123)

 Держдепартамент США звинуватив Іран у нападі на два нафтові танкери в Оманській затоці

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що після вивчення розвідувальної інформації про ситуацію в Оманській затоці, де в четвер були атаковані два комерційних танкери, уряд США дійшов висновку, що за нападом стоїть Іран.

З відповідною заявою він виступив у четвер під час спеціально скликаного брифінгу в Держдепартаменті США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Уряд Сполучених Штатів вважає, що Ісламська Республіка Іран є відповідальною за напади, що відбулися сьогодні в Оманській затоці", - заявив глава зовнішньополітичного відомства США.

Помпео підкреслив, що оцінка американського уряду ґрунтується на отриманих розвідданих, у тому числі щодо типу застосованої зброї, рівня знань, необхідних для виконання операції, а також останніх подібних атак з боку Ірану на судна в регіоні.

"Жодне угруповання, яке діє в цьому регіоні, не має ресурсів і досвіду, щоби діяти з таким високим ступенем складності", - зазначив Помпео.

Глава Держдепу підкреслив, що це є атакою Ірану та його ставлеників проти інтересів США і союзних країн.

Нагадуємо, у четвер в Оманській затоці були атаковані два нафтові танкери. За попередніми даними, інцидент стався на відстані 45 кілометрів від іранського узбережжя.

Читайте також: Росія має бути притягнута до відповідальності за цю жахливу трагедію з MH17, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132307
 
   
 Топ коментарі
 
Арабы говорят, что иранцы выпустили торпеды. Танкер с японским грузом затонул.
Пора давить друзей московских..., просят давно
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Х**ло ликует. Спецоперация удалась, но тактика - сиюминутная выгода, которая приведёт к худшему.
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Арабы говорят, что иранцы выпустили торпеды. Танкер с японским грузом затонул.
Пора давить друзей московских..., просят давно
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Танкер Front Altair норвежський. Думаю це були Йеменськi хусiти.
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Если шо, Израиль разбомбит пару-тройку заводов в Иране.
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Может и более - за компанию с США.
Ось зла из всех друзей Москвы должна гореть!
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Не треба переоцінювати статки Бутусова Держдепартамент США звинуватив Іран у нападі на два нафтові танкери в Оманській затоці - Цензор.НЕТ 3290
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давилку отрасти
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Да ладно, СРСР був набагато сильніший і згинув.
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так это вы его развалили ?
или это национальная традиция - чужими руками жарь загребать ?
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Ну давай включим розум, хто святкує лень незалежності від 1990 року, а хто від 1991, хоча особисто мені було б цікаво подивитись на СРСР без росії.
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Люди, которые себя считают умными и у вас таких много, говорят, что Вы были у кацапов в рабстве и только Порох вас освободил - ну то таке

Так когда Украина начнёт давить Иран и других друзей московских ?
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Бред, при чем здесь Порох, нанятый менеджер, пришел - ушел, проснись сосед, на счет рабства ну как сказать, у меня в семье немцы убили 7 человек, кацапы -6, все крестьяне, мне радоваться?
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Ты смотри, один из подбитых был танкер норвежской компании Frontline, и он уже затонул.
Ну, остается наедятся что EC сейчас начнет сильнее, более сильными толчками приживаться грудью к иранским коленям, тогда может в следующий раз танкеры EC иранцы пропустят ))
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Tom B - Госдепартамент США обвинил Иран в нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе - Цензор.НЕТ 3996

Минет от ЕС?...
Что бы не было проблем?
Ну да...., вы правы - Европа опущена и опозорена, да и США совсем не США Рейгана...
Про Обаму даже вспоминать стыдно...
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Нет, вы что, я имел в виду йогу, которую делает EC с Ираном.
Ну вот, посмотрите, https://www.youtube.com/watch?v=zwV4p8e6zRQ как можно таким милым людям, с такими милыми сельскими праздниками, где они "взрывают США и Израиль", не дать бомбочку поиграться? Это же нарушение всех норм либерализма и толерантности.
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это точно, не факт что евреи умный, вообще то это басня
ЕС и Норвегия, ну для ватного быдло одно и тоже.
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Там хоч один норвежець в екіпажі числився?
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Не знаю, важно что скажет Норвегия - нападение на корабль считается как нападение на страну - после точного выяснения кто виноват, могут задействовать 5 статью и тогда война и большая, если рашка не свалит все на Иран и кинут их одних под удар.
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Разные сорта ультра Левого быдла, легче называть одним обозначением.
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Расы? А вдруг я не еврей и вообще не белый, а Вы своим вопросом сейчас нарушили закон "чистоты мыслей" от Министерства Правды Норвегии? Ужас...
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Х**ло ликует. Спецоперация удалась, но тактика - сиюминутная выгода, которая приведёт к худшему.
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"Ни одна группировка, действующая в регионе, не имеет ресурсов и опыта, чтобы действовать с такой высокой степенью сложности", - сказал Помпео. Источник: https://censor.net.ua/n3132307
А я ответственно заявляю: есть, как минимум, 4(четыре) Силы, которые не просто способны, а им крайне выгодна эта херь. Одна из этих сил- США. Да-да, мистер Помпео.
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Да. РФ тоже выгодно. Но США - пожалуй выгоднее.

Вот кому это наименее выгодно - так это Ирану.
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Бери выше - жидобандеровцы, т.е. те, кто вертит тебя петушка во всех смыслах
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Ветер, ти звідки виліз, що ярлики людям чіпляєш?
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понимаю твое жeлание заступиться за кореша, и ето хорошо, но будь уже обьективен, Андрюха комментом выше всех тварями назвал как бы...
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Андрей нормальный хлопец, просто режет правду в глаза и ненавидит москалей, ты не прав.
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я и не говорю шо ненормальный, но если ты обижаешь людей,
причем всех огульно, несогласных с твоим мнением,
то не ожидай в ответ обращения "уважаемый"...
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Тут можно поспорить, Ветер свежезарегистрованный форумчанин с ходу прилепил Андрею ярлык кацапа, давай тогда и мне, бандеровцу в третьем поколении прилепим?
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я именно про то - не нужно никому лепить погремухи...
ни Адрюхе, ни тварям жидо-ботам цензоровским.
а если отбросить в сторону все епитеты в адрес друг друга,
то Андрюхино мнение понятно.
но последнее во шо я поверю, шо ето сделали штаты.
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Я тоже как бы не очень верю, но я лох в этих вопросах, но обговорить то все версии можно без ярлыков?
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конечно можно, даже нужно - на то и форрум...
мое и только мое мнение - торпеды и артилерия в том раионе - ето Иран.
Возможна провокация? - да.
кацапам нужны высокие цены на нефть? - да.
саудам нужно подставить Иран - да.
штатам то весь етот замес зачем? - с Ираном повоевать? - глупость глупейшая...
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Ну на хлопский розум что сказать, высокая цена на нефть устроит и саудитов и американцев и москалей, подстава саудитов Ирана без вопросов, у них свои мульки на почве религии и экономики, а вот вам ну не знаю, ваши комбинации иногда не для средних умов, про москалей молчу, им чем у других хуже тем для них лучше по умолчанию.
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якщо взяти ріст ціни на біржі 2 бакси за бочку і помножити на об'єми торгів "добре поінформованих" гравців, то доволі профітний "ринковий сигнал" получається Держдепартамент США звинуватив Іран у нападі на два нафтові танкери в Оманській затоці - Цензор.НЕТ 5908
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А так оно и будет. Это- в лучшем варианте, для нас- обыкновенных потребителей.
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ну так, куди помпео з держдепом до твоїх тверджен і аналітичний даних, може ти і обосрамс капутена з новоотсоССією передбачив ?
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Только вчера москвабадский министр энергетики РФ Александр Новак проорал. что все пропало, что цены на нефть могут упасть до $30 за баррель.
вот мгновенная реакция иранских подельников рашистов.
Персы уже давно угрожают, что будут взрывать танкеры, если им не дадут продавать нефть И

Министр энергетики РФ Александр Новак не исключил, что цены на нефть могут упасть до $30 за баррель
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Иранцы демонстрируют свое безумие Уничтожение Иранского режима военным путем - это болезненное разминирование того, что оставил Обама
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Тут- соглашусь. Всё правильно, затянулась тлеющая стадия Третьей Мировой. Пора бензинчику подлить... Подлили... Об Украине теперь- забудут напрочь, то звиздеть будут. Нравится? Мне- тоже.
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да и крыма возможно не случилось бы,если бы не Обама..
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Нехрен на соседа кивать если рожа крива, достаточно было завести две бригады с запада и москали бы всрались в Крыму, Крым сдало украинское правительство, а не Турчинов с Ченей.
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Если танкер Норвежский, то мог затонуть и сам. Эти ребята недавно собственный фрегат в собственных водах утопили. С них станется.
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Дуже суперечливо, наступний етап це перевага лодок довбанок москалів перед дракарами.
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Да, да, да, да, да... Куда уж москальскому флоту до могучего норвежского....
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Если смотреть в исторической ретроспективе, то мордве до норвежцев как Рогозину до Маска, есть примеры захвата московитским флотом европейских столиц и европейских государств? Есть пример образования московитами мокшанских государств на территории Европы, как это сделали норвежцы?
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Всё это бред современной истории. Никого норвежцы не захватывали. Для создания могучего флота и армии нужны три вещи - деньги, деньги и деньги. Ничего подобного в скалах Норвегии никогда (до разработки огромных месторождений углеводородов) не было.
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Угу, как бы понятно, Вильгельм родом с Тулы, а Сицилию захватывали пацаны с Наро- Фоминска.
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Скорее всего так и есть. Всю Европу держали в кулаке предки современных козаков, которых прибрежные европейцы называли "норманами", а континентальные - "монголами".
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Фоменко форева, скажи, кто зарывал мраморные колонны под Римом и выкапывал их из под Вологды?
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А причём тут колонны? Они только в Риме закопаны? Их и в Пальмире немеряно, а в Питере так вообще гранитная колонна в 700 тонн весом стоит, а вокруг сплошные статуи греческих богов, и никого это не удивляет.
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Подожди, как при чем, под Римом тысячи колонн и вилл копают, давай скажи что мордва с Питера дачи имела под Римом?
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Ну допустим скажу. Ты же всё-равно опровергнуть не сможешь, а я подтвердить. Так к чему это?
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Почему не смогу, могу назвать сотню, другую раскопок в Италии, можешь назвать столько же или больше( все таки метрополия) на территории мокшан? Не с глиняными черепками, а с нормальными городами?
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Понимаешь, это как сейчас построить стадион для ЦСКА с Зенитом под Римом.
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дехто пророкуює війну, в якій учасники амери, підорашка, та іран, іран спровокує її, на середину серпня, побачимо чи не збрехали, кашу серйозну пророкують
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Так оно и будет. Пора. Это вам не начало Второй Мировой, когда в футбол играли, на Западном Фронте. Щас всё произойдёт гораздо стремительнее. При этом- везде, в одночасье.
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То есть иранцы позволяют шастать израильтянам в 40 км от себя?
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А физиков в иранских кто взрывал?инопланетяне?они не спрашивают позволений.
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Та понятно, просто не думал что иранцы не контролируют свое побережье, лохи короче, ждем синагоги в Тегеране.
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Далеко не лохи,просто враг очень коварен и хитёр,там смертников будут миллионы,если возня с шайтанами начнётся,безумцы только могут напасть на Иран.
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Логично, только безумцы могут напасть на Иран и Москву, а умные на Вашингтон. Бодя, а кто последний нападал на Иран, не безумец по руководству с Москвы?
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На москву нам нужно напасть,уже лет пять как,не вижу желающих,все умные или трусливые?
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Зачем нам нападать на Москву? С какой целью вообще происходят нападения? С целью захвата территории, с целью достичь экономической выгоды, на данном этапе развития человечества для этого не надо нападать, тем более на территории ватных придурков мы не претендуем.
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Территория, выгоды - прошлый век. Сейчас нападают, чтобы уничтожить любой альтернативный путь развития, даже пародийный. Ну кому сдалась Ливия, или какие выгоды в крушении КНДР?
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о, макшанський холуй, мокша верещить до всрачки про, та на жидів а самі такі "православненькі", і Христу єврею, і матір Христову, іудейку за божество мають, де москаль тільки своїм анусом не маняврує ,?
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Для Уважаемого буков:
Тут такое: ни разу, ни один негр, никогда, не пытался ржать, в открытую, в моём присутствии, при упоминании того, что я- украинец. До сегодняшнего дня. Сегодня, драфт-сюрвейер, которому 68 лет, довольно четко произнёс фамилию: "Жилинский"(с), сопроводив это комментарием: "И как вы теперь жить будете, когда ваш президент- "Commedy-Boss"??? Это- Африка, друже, тут никто и никогда не имел понятия о наших украинских делах. Теперь- всё изменилось. Этот сраный негр- хохотал! Недолго, правда. Я его озадачил и он заткнулся. Однако...
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Забей, от Зели пошел откат украинцев, реальных, которые голосовали не за а против сам понимаешь кого, в общем если Зеля не сядет на попу ровно к осени, то его осенью снесут, батальоны в принципе готовы.
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Он сядет. Как ему скажут. Тока есть вопрос: кто именно скажет. Ладно... Подождем. Не привыкать. Мы ведь всегда чего-то ждем... Чего-то лучшего... Ладно.
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Ну если честно, его риторика резко поменялась, негатив он на себя мотает с жуткой скоростью, ты ж понимаешь где более пассионарные области, снесут его нафиг.
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Инцидент в Тонкинском заливе когда-то привел к войне. А в Оманском проливе чем закончится?
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В часи "Карибської кризи" люди "по кухням говорили "дєло пахне керасіном". Зараз - ще гірше: зараз президент США - цілковитий антипод того, що був тоді - хто може майже прямо в обличчя потенційному противнику сказати "іх бін берлінер" та в той же час укоротити "своїх яструбів" зі свідомістю, що за це вони живим його не залишать; зараз так званий "президент" так званої "рф" - недолуга карикатура на гітлера; а у нас майже три чверті голосувальників збожеволіло і обрало президентом блазня. Отже, нас чекає "бєлий пушистий звєрь" - пєсєц чи амба (себто амурський тигр). Хіба що армія візьме справу порятунку власного народу та власної держави у свої руки.
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молодець, треба тобі повістку в армію, будеш нас рятувати
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