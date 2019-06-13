 Держдепартамент США звинуватив Іран у нападі на два нафтові танкери в Оманській затоці

З відповідною заявою він виступив у четвер під час спеціально скликаного брифінгу в Держдепартаменті США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Уряд Сполучених Штатів вважає, що Ісламська Республіка Іран є відповідальною за напади, що відбулися сьогодні в Оманській затоці", - заявив глава зовнішньополітичного відомства США.
Помпео підкреслив, що оцінка американського уряду ґрунтується на отриманих розвідданих, у тому числі щодо типу застосованої зброї, рівня знань, необхідних для виконання операції, а також останніх подібних атак з боку Ірану на судна в регіоні.
"Жодне угруповання, яке діє в цьому регіоні, не має ресурсів і досвіду, щоби діяти з таким високим ступенем складності", - зазначив Помпео.
Глава Держдепу підкреслив, що це є атакою Ірану та його ставлеників проти інтересів США і союзних країн.
Нагадуємо, у четвер в Оманській затоці були атаковані два нафтові танкери. За попередніми даними, інцидент стався на відстані 45 кілометрів від іранського узбережжя.
Пора давить друзей московских..., просят давно
Ось зла из всех друзей Москвы должна гореть!
или это национальная традиция - чужими руками жарь загребать ?
Так когда Украина начнёт давить Иран и других друзей московских ?
Ну, остается наедятся что EC сейчас начнет сильнее, более сильными толчками приживаться грудью к иранским коленям, тогда может в следующий раз танкеры EC иранцы пропустят ))
Минет от ЕС?...
Что бы не было проблем?
Ну да...., вы правы - Европа опущена и опозорена, да и США совсем не США Рейгана...
Про Обаму даже вспоминать стыдно...
Ну вот, посмотрите, https://www.youtube.com/watch?v=zwV4p8e6zRQ как можно таким милым людям, с такими милыми сельскими праздниками, где они "взрывают США и Израиль", не дать бомбочку поиграться? Это же нарушение всех норм либерализма и толерантности.
ЕС и Норвегия, ну для ватного быдло одно и тоже.
А я ответственно заявляю: есть, как минимум, 4(четыре) Силы, которые не просто способны, а им крайне выгодна эта херь. Одна из этих сил- США. Да-да, мистер Помпео.
Вот кому это наименее выгодно - так это Ирану.
причем всех огульно, несогласных с твоим мнением,
то не ожидай в ответ обращения "уважаемый"...
ни Адрюхе, ни тварям жидо-ботам цензоровским.
а если отбросить в сторону все епитеты в адрес друг друга,
то Андрюхино мнение понятно.
но последнее во шо я поверю, шо ето сделали штаты.
мое и только мое мнение - торпеды и артилерия в том раионе - ето Иран.
Возможна провокация? - да.
кацапам нужны высокие цены на нефть? - да.
саудам нужно подставить Иран - да.
штатам то весь етот замес зачем? - с Ираном повоевать? - глупость глупейшая...
вот мгновенная реакция иранских подельников рашистов.
Персы уже давно угрожают, что будут взрывать танкеры, если им не дадут продавать нефть И
Министр энергетики РФ Александр Новак не исключил, что цены на нефть могут упасть до $30 за баррель
Тут такое: ни разу, ни один негр, никогда, не пытался ржать, в открытую, в моём присутствии, при упоминании того, что я- украинец. До сегодняшнего дня. Сегодня, драфт-сюрвейер, которому 68 лет, довольно четко произнёс фамилию: "Жилинский"(с), сопроводив это комментарием: "И как вы теперь жить будете, когда ваш президент- "Commedy-Boss"??? Это- Африка, друже, тут никто и никогда не имел понятия о наших украинских делах. Теперь- всё изменилось. Этот сраный негр- хохотал! Недолго, правда. Я его озадачил и он заткнулся. Однако...