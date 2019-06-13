 Порошенко сподівається на альянс із політсилою Зеленського в парламенті

Про це Петро Порошенко сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що нам вдасться об'єднатися для того, щоб продовжити наш рух до Європейського Союзу і НАТО", - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання ведучого, чи буде альянс у майбутньому парламенті команд Порошенка і Володимира Зеленського.

Він зазначив, що в 2023 році Україна має подати заяву на вступ в ЄС і висловив сподівання, що в бюджеті ЄС на 2028 - 2035 роки будуть передбачені кошти на вступ України в ЄС.

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Водночас Порошенко підкреслив, що "Європейська солідарність" ніколи не піде на союз "із п'ятою колоною Януковича, з політичними силами, які розповзлися з тих чи інших потоків і намагаються привести до нас в дім "русский мир".