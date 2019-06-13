 Порошенко сподівається на альянс із політсилою Зеленського в парламенті

Про це Петро Порошенко сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я сподіваюся, що нам вдасться об'єднатися для того, щоб продовжити наш рух до Європейського Союзу і НАТО", - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання ведучого, чи буде альянс у майбутньому парламенті команд Порошенка і Володимира Зеленського.
Він зазначив, що в 2023 році Україна має подати заяву на вступ в ЄС і висловив сподівання, що в бюджеті ЄС на 2028 - 2035 роки будуть передбачені кошти на вступ України в ЄС.
Водночас Порошенко підкреслив, що "Європейська солідарність" ніколи не піде на союз "із п'ятою колоною Януковича, з політичними силами, які розповзлися з тих чи інших потоків і намагаються привести до нас в дім "русский мир".
После обвинений всех и вся в работе на мордор?
В очередной раз убеждаюсь, какое же это циничное и лицемерное существо.
В очередной раз убеждаюсь, какое же это циничное и лицемерное существо...
28 років ви, тупе стадо, приводите до влади олігархів та їхніх маріонеток
Ми ніколи не підемо на союз з пятою колоною Путіна і Януковича. Ми будемо протистояти їм.
Мені невідома програма декількох політсил, що йдуть в парламент. Програма - це не тільки текст, що поданий в ЦВК. Програма - це перш за все комплекс дій в попередній період, які підтверджуються написаною програмою. Я висловлюю сподівання, що нам вдасться об'єднати парламент і наш рух до Євросоюзу і НАТО" - ось як насправді відповів Порошенко на запитання Миколи Вересня, чи він готовий до альянсу з президентською СН. Він прямо не назвав ні зебілів, ні інших політсил, з якими ніби готовий об'єднуватися в коаліцію.
Адміни, насправді, прибрехали. Дивіться оригінали, відео. Цей момент - десь хвилин за 5 до закінчення.
https://www.youtube.com/watch?list=PLuFlabNyN8mPBrrc3EnmTEexeSqMz4mN5&time_continue=10&v=-8hRrRBAW0U