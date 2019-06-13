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 Порошенко сподівається на альянс із політсилою Зеленського в парламенті

Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що сподівається об'єднати зусилля своєї політсили зі "Слугою народу" заради руху в ЄС і НАТО.

Про це Петро Порошенко сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що нам вдасться об'єднатися для того, щоб продовжити наш рух до Європейського Союзу і НАТО", - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання ведучого, чи буде альянс у майбутньому парламенті команд Порошенка і Володимира Зеленського.

Він зазначив, що в 2023 році Україна має подати заяву на вступ в ЄС і висловив сподівання, що в бюджеті ЄС на 2028 - 2035 роки будуть передбачені кошти на вступ України в ЄС.

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Водночас Порошенко підкреслив, що "Європейська солідарність" ніколи не піде на союз "із п'ятою колоною Януковича, з політичними силами, які розповзлися з тих чи інших потоків і намагаються привести до нас в дім "русский мир".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132306
 
   
 Топ коментарі
 
Побежали за методикой «Зеленский никакой не агент кремля»
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Как уважаемый Пётр Алексеевич может пойти на сотрудничество с огентом крымля, сцыкуном, наркоманом, термосом и немецкойпорноактрисой? Порохоботы, вашего главу секты тоже уже присадили на кокс?
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Вот это фантазер! Порошенко надеется на альянс с политсилой Зеленского в парламенте - Цензор.НЕТ 3251 Зеленский не идиот, чтобы себя утопить. Только с Юлей можно и с голосом, если четко заявят про конфронтацию с петрухой.
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какой нафиг альянс? пороха на нары со свинарчуками и луценко. и пожизненно.
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У хряка явно крыша поехала. Какой парламент? Свинья должна сесть и надолго.
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После тонн говна, лжи и оскорблений?
После обвинений всех и вся в работе на мордор?
В очередной раз убеждаюсь, какое же это циничное и лицемерное существо.
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Андрей Балакин Порошенко сподівається на альянс із політсилою Зеленського в парламенті - Цензор.НЕТ 665
В очередной раз убеждаюсь, какое же это циничное и лицемерное существо...
Порошенко сподівається на альянс із політсилою Зеленського в парламенті - Цензор.НЕТ 5876

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Что, из последних сил пытаешься доказать сам себе, что ты Ылита?
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Зачем доказывать? По реакции быдла все видно.
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Шо, з колоуном ? поця, ти сам себе чуєш ? ти ж сам і є 5-та колона ригоаналів
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Все рады за ваш странствующий цирк. Купите Ивана Сулиму, леворуционера, недорого. Будет у вас еще эквилибрист.
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безідейне створіння, симбіозу 2 клоунів-українофобів не переживе

28 років ви, тупе стадо, приводите до влади олігархів та їхніх маріонеток
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Насправді Порошенко сказав: "ніхто краще, ніж ми, не знає дорогу у Євросоюз. Хочу наголосити, ми не є опозицією. І там, де треба об'єднати весь український парламент, щоб рухати Україну вперед в європейське майбутнє, наша команда є однодумцями і стрижнем, що забезпечить цей рух.
Ми ніколи не підемо на союз з пятою колоною Путіна і Януковича. Ми будемо протистояти їм.

Мені невідома програма декількох політсил, що йдуть в парламент. Програма - це не тільки текст, що поданий в ЦВК. Програма - це перш за все комплекс дій в попередній період, які підтверджуються написаною програмою. Я висловлюю сподівання, що нам вдасться об'єднати парламент і наш рух до Євросоюзу і НАТО" - ось як насправді відповів Порошенко на запитання Миколи Вересня, чи він готовий до альянсу з президентською СН. Він прямо не назвав ні зебілів, ні інших політсил, з якими ніби готовий об'єднуватися в коаліцію.

Адміни, насправді, прибрехали. Дивіться оригінали, відео. Цей момент - десь хвилин за 5 до закінчення.
https://www.youtube.com/watch?list=PLuFlabNyN8mPBrrc3EnmTEexeSqMz4mN5&time_continue=10&v=-8hRrRBAW0U
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Петро, с твоими 2-мя Ирками в парламенте? Не, спасибо.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко сподівається на альянс із політсилою Зеленського в парламенті
 
 
 
 
 
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