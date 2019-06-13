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 Якщо делегацію РФ повернуть в ПАРЄ, то до її складу увійдуть представники окупованого Криму

Парламентарії з Росії мають намір відновити свою участь у сесіях Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), це може статися вже на найближчій літній сесії в червні. У делегацію будуть включені парламентарі, що представляють окупований Крим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дождь".

Якщо в перший день роботи сесії ПАРЄ 24 червня організація ухвалить резолюцію про надання російській делегації повноваження щодо участі в ній, то Росія того ж дня направить заявку на участь і вже 25 червня буде в Страсбурзі, сказав на брифінгу 13 червня голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

За його словами, йдеться про відновлення базових прав російської делегації - участь у роботі організації, голосування та виступ. У тому випадку, якщо 25 червня під час реєстрації повноваження російської делегації не будуть відновлені в повному обсязі, тоді делегація покине сесію, пояснив він. Внесок Росії в Раду Європи буде оплачено тільки якщо будуть підтверджені всі повноваження.

Видання з посиланням на джерело повідомляє, що якщо Держдума ухвалить рішення направляти свою делегацію в ПАРЄ, то в її склад з ініціативи фракцій можуть увійти депутати від Криму і Севастополя.

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"Ймовірно, вони будуть включені", - підтвердило джерело видання в керівництві фракції "Єдиної Росії", в яку входять всі депутати від Криму і Севастополя.

Співрозмовник видання заявив, що "це такі ж регіони Росії як і всі інші, тому депутати від них мають повне право представляти Росію в ПАРЄ".

За словами іншого джерела в Держдумі РФ, це рішення може поставити під сумнів легітимність всієї делегації і призведе до напруження в процесі повернення Росії в ПАРЄ. Хоча з боку ПАРЄ можуть бути застосовані персональні санкції до цих депутатів, а не до всієї делегації.

3 червня комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалив проект резолюції, в якому пропонувалося надати російській делегації необхідні повноваження для участі в сесії в червні.

Росія перестала брати участь в роботі ПАРЄ в 2016 році. Це сталося після того, як російську делегацію позбавили права голосу через приєднання Криму. Після цього Москва також припинила виплату членських внесків до організації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132304
 
 
 Топ коментарі
 
Алекс Охара - может до тебя и других Зю...., хоть вот так дойдет...

Если на пальцах, если в цифрах объяснить...
на одном примере хотя бы...
Может ты тогда поймешь, что настоящие барыги пришли к власти именно сейчас...
До них были просто святые люди... - меценаты и без.серебренники Якщо делегацію РФ повернуть в ПАРЄ, то до її складу увійдуть представники окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7846

Якщо делегацію РФ повернуть в ПАРЄ, то до її складу увійдуть представники окупованого Криму - Цензор.НЕТ 4434 Креативна Сотня‏ @kreatyvna100 8 ч.8 часов назад
Как говорит Игрь Валерьич Коломойский: Скупой платит дважды. Тупой - трижды. А 73% - всю жизнь. Ибо без лоха и жизнь плоха. А выборы президента только раз в пять лет. Простите за использование чувакского языка. К сожалению, не знаем автора, иначе бы ретвитнули.

Якщо делегацію РФ повернуть в ПАРЄ, то до її складу увійдуть представники окупованого Криму - Цензор.НЕТ 1202
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Не підфартило, а вони ж і підсунули Буратіну лохам.
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Не пройдет и 5 лет, Европа и США столкнутся с Совком 2 в наихудшем варианте
И в том что произойдет, им останется винить только себя
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Смысл тогда вообще существования етой организации и смысл Украине в ней находиться и платить взносы
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Не пройдет и 5 лет, Европа и США столкнутся с Совком 2 в наихудшем варианте
И в том что произойдет, им останется винить только себя
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так а у кацяпів більшість латентних геїв),
теми ці)) у них в пріоритеті, навіть тут на Цензорі), а там їм, чого боятися ? Если делегацию РФ вернут в ПАСЕ, то в ее состав войдут представители оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9074 Если делегацию РФ вернут в ПАСЕ, то в ее состав войдут представители оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 5258
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вхождение во власть зебени очень подфартило кремлядям для возвращения в ПАСЕ . Карта прет. При Порошенко Украина поставила бы вопрос ребром: мы или они.
А теперь 5 лет позора гарантированы, если только...
да, да да шины будут гореть! = 100%
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Не підфартило, а вони ж і підсунули Буратіну лохам.
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Петро хоче альянсу з Буратіною. Теж продався кацапам...
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Шо там с ЕС,до какого года нам там барыги вступление обещали ?
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Алекс Охара - может до тебя и других Зю...., хоть вот так дойдет...

Если на пальцах, если в цифрах объяснить...
на одном примере хотя бы...
Может ты тогда поймешь, что настоящие барыги пришли к власти именно сейчас...
До них были просто святые люди... - меценаты и без.серебренники Якщо делегацію РФ повернуть в ПАРЄ, то до її складу увійдуть представники окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7846

Якщо делегацію РФ повернуть в ПАРЄ, то до її складу увійдуть представники окупованого Криму - Цензор.НЕТ 4434 Креативна Сотня‏ @kreatyvna100 8 ч.8 часов назад
Как говорит Игрь Валерьич Коломойский: Скупой платит дважды. Тупой - трижды. А 73% - всю жизнь. Ибо без лоха и жизнь плоха. А выборы президента только раз в пять лет. Простите за использование чувакского языка. К сожалению, не знаем автора, иначе бы ретвитнули.

Якщо делегацію РФ повернуть в ПАРЄ, то до її складу увійдуть представники окупованого Криму - Цензор.НЕТ 1202
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Ну нет ,барыжней пэти барыг не бывает ,это нонсенс и абсурд ,чушь и идиотизм ,бред и глупость .. Якщо делегацію РФ повернуть в ПАРЄ, то до її складу увійдуть представники окупованого Криму - Цензор.НЕТ 9559
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Коломойский сначала обдерет зебенят до нитки, потом перевернет и обдерет еще раз
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Ну что посмотрим, что готова принимать европа. В каких количествах и с каких направлений, так вроде один клован шутил?
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вот и ххорошо, хоть сорвут маску с паре)))
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Мне вот интересно, когда кацапы купят всех, ну кроме Украины - шо тогда ?
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ну конечно, только на половину
вторая половина, также честно продалась Западу

а чем мы хуже других ?!
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а не тра' нам, найбільшій еуропейській державі, заглядати в рот та в дупу омериканцям, гейропейця та туркам. Нам своє робить - відстоювати свої інтереси послідовно, жорстко, невідступно. Он на Ісраель подивіця - всєх імєл в віду - лупає собі ту скалу
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Это опасно. На языке международного права это означает фактическое международное признание Крыма российским (если в состав делегации войдут крымские депутаты и их туда пустят). Типа признание молчанием, де-факто.
Этого допускать нельзя. Если первый камень пойдёт, со временем пойдёт вал.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономЯкщо делегацію РФ повернуть в ПАРЄ, то до її складу увійдуть представники окупованого Криму
 
 
 
 
 
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