 Якщо делегацію РФ повернуть в ПАРЄ, то до її складу увійдуть представники окупованого Криму

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дождь".
Якщо в перший день роботи сесії ПАРЄ 24 червня організація ухвалить резолюцію про надання російській делегації повноваження щодо участі в ній, то Росія того ж дня направить заявку на участь і вже 25 червня буде в Страсбурзі, сказав на брифінгу 13 червня голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін.
За його словами, йдеться про відновлення базових прав російської делегації - участь у роботі організації, голосування та виступ. У тому випадку, якщо 25 червня під час реєстрації повноваження російської делегації не будуть відновлені в повному обсязі, тоді делегація покине сесію, пояснив він. Внесок Росії в Раду Європи буде оплачено тільки якщо будуть підтверджені всі повноваження.
Видання з посиланням на джерело повідомляє, що якщо Держдума ухвалить рішення направляти свою делегацію в ПАРЄ, то в її склад з ініціативи фракцій можуть увійти депутати від Криму і Севастополя.
"Ймовірно, вони будуть включені", - підтвердило джерело видання в керівництві фракції "Єдиної Росії", в яку входять всі депутати від Криму і Севастополя.
Співрозмовник видання заявив, що "це такі ж регіони Росії як і всі інші, тому депутати від них мають повне право представляти Росію в ПАРЄ".
За словами іншого джерела в Держдумі РФ, це рішення може поставити під сумнів легітимність всієї делегації і призведе до напруження в процесі повернення Росії в ПАРЄ. Хоча з боку ПАРЄ можуть бути застосовані персональні санкції до цих депутатів, а не до всієї делегації.
3 червня комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалив проект резолюції, в якому пропонувалося надати російській делегації необхідні повноваження для участі в сесії в червні.
Росія перестала брати участь в роботі ПАРЄ в 2016 році. Це сталося після того, як російську делегацію позбавили права голосу через приєднання Криму. Після цього Москва також припинила виплату членських внесків до організації.
И в том что произойдет, им останется винить только себя
теми ці)) у них в пріоритеті, навіть тут на Цензорі), а там їм, чого боятися ?
А теперь 5 лет позора гарантированы, если только...
да, да да шины будут гореть! = 100%
Если на пальцах, если в цифрах объяснить...
на одном примере хотя бы...
Может ты тогда поймешь, что настоящие барыги пришли к власти именно сейчас...
До них были просто святые люди... - меценаты и без.серебренники
Креативна Сотня @kreatyvna100 8 ч.8 часов назад
Как говорит Игрь Валерьич Коломойский: Скупой платит дважды. Тупой - трижды. А 73% - всю жизнь. Ибо без лоха и жизнь плоха. А выборы президента только раз в пять лет. Простите за использование чувакского языка. К сожалению, не знаем автора, иначе бы ретвитнули.
вторая половина, также честно продалась Западу
а чем мы хуже других ?!
Этого допускать нельзя. Если первый камень пойдёт, со временем пойдёт вал.