 Якщо делегацію РФ повернуть в ПАРЄ, то до її складу увійдуть представники окупованого Криму

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дождь".

Якщо в перший день роботи сесії ПАРЄ 24 червня організація ухвалить резолюцію про надання російській делегації повноваження щодо участі в ній, то Росія того ж дня направить заявку на участь і вже 25 червня буде в Страсбурзі, сказав на брифінгу 13 червня голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

За його словами, йдеться про відновлення базових прав російської делегації - участь у роботі організації, голосування та виступ. У тому випадку, якщо 25 червня під час реєстрації повноваження російської делегації не будуть відновлені в повному обсязі, тоді делегація покине сесію, пояснив він. Внесок Росії в Раду Європи буде оплачено тільки якщо будуть підтверджені всі повноваження.

Видання з посиланням на джерело повідомляє, що якщо Держдума ухвалить рішення направляти свою делегацію в ПАРЄ, то в її склад з ініціативи фракцій можуть увійти депутати від Криму і Севастополя.

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"Ймовірно, вони будуть включені", - підтвердило джерело видання в керівництві фракції "Єдиної Росії", в яку входять всі депутати від Криму і Севастополя.

Співрозмовник видання заявив, що "це такі ж регіони Росії як і всі інші, тому депутати від них мають повне право представляти Росію в ПАРЄ".

За словами іншого джерела в Держдумі РФ, це рішення може поставити під сумнів легітимність всієї делегації і призведе до напруження в процесі повернення Росії в ПАРЄ. Хоча з боку ПАРЄ можуть бути застосовані персональні санкції до цих депутатів, а не до всієї делегації.

3 червня комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалив проект резолюції, в якому пропонувалося надати російській делегації необхідні повноваження для участі в сесії в червні.

Росія перестала брати участь в роботі ПАРЄ в 2016 році. Це сталося після того, як російську делегацію позбавили права голосу через приєднання Криму. Після цього Москва також припинила виплату членських внесків до організації.