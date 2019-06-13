 Побиття оператора в Харкові: на підозрюваного досі не одягли електронний браслет

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ухвалу суду отримано. Зараз Основ'янський відділ поліції здійснює оформлення необхідної документації для отримання електронного браслета", - повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Напередодні суд відправив підозрюваного в побитті оператора під цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю.

Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу Вадим Макарюк: камеру розбито, сам він досі в реанімації.

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