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 Побиття оператора в Харкові: на підозрюваного досі не одягли електронний браслет

На підозрюваного в побитті оператора Вадима Макарюка харків'янина Сергія Козлюка, якого напередодні суд відправив під домашній арешт, досі не одягли електронний браслет - поліція ще не оформила документи для його отримання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ухвалу суду отримано. Зараз Основ'янський відділ поліції здійснює оформлення необхідної документації для отримання електронного браслета", - повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Напередодні суд відправив підозрюваного в побитті оператора під цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю.

Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу Вадим Макарюк: камеру розбито, сам він досі в реанімації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Телеоператор Макарюк, побитий на харківському ринку "Барабашово", перебуває в стабільно важкому стані

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132302
 
 
 Топ коментарі
 
Зельцман, доколє в країні буде свавілля?
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Те браслеты давно стырили мусора и на баб своих нацепили ... Избиение оператора в Харькове: на подозреваемого до сих пор не надели электронный браслет - Цензор.НЕТ 8557
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это понятно. сбежит вместе с браслетом, который так тяжело оформили, отчитываться за пропажу будет ещё сложнее.
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Зельцман, доколє в країні буде свавілля?
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Такое впечатление, что в стране назревает ментовский переворот...
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Те браслеты давно стырили мусора и на баб своих нацепили ...
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Та им и не надо,умная же баба за мусора не пойдёт..
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На Козлюка важко знайти пiдходячий браслет. Через ратицю знімає, падлюка. Избиение оператора в Харькове: на подозреваемого до сих пор не надели электронный браслет - Цензор.НЕТ 6029
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"По информации пресс-службы ТЦ "Барабашово", конфликт произошел между представителями "Национального корпуса" и предпринимателем, ветераном АТО, который на законных основаниях арендовал магазин и вел торговую деятельность.
"Группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин... Вещи были просто выставлены. Когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью. Администрация рынка вызвала полицию. Представители Нацкорпуса не реагировали на документы арендодателя и блокировали вход. Позже, после прибытия очередной группы в спортивных костюмах от Нацкорпуса, представители радикалов стали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО, с применением арматур, тупых и колющих предметов", - сообщает пресс-служба.


Є ще питаня по Білецькому?
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У Нац. Жен Билецкого большая заслуга перед Зеленским, Коломорйским и Кремлем, они помогли свергнуть Порошенко. Поэтому никто их не накажет. Ветераны АТО могут их только отстрелять .
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