 Двох журналістів побили в Прилуках на Чернігівщині на передвиборчій акції - поліція почала провадження

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій поліції Чернігівщини
Як встановили правоохоронці, 13 червня журналісти намагалися потрапити на публічний захід, де один із кандидатів у депутати зустрічався з громадськістю. Співробітники одного з телеканалів хотіли перевірити наявну у них інформацію про підкуп виборців на цьому заході.
Однак, один із прихильників кандидата завадив журналістам здійснювати професійну діяльність і завдав їм тілесні ушкодження. Зараз вирішується питання про встановлення місця його перебування та подальшого затримання.
Стаття 345-1 Кримінального кодексу України за погрозу або насильство щодо журналіста передбачає покарання від виправних робіт і до позбавлення волі на строк до трьох років.
Державний службовець, начальник реєстраційної служби (Прилукі)
Згідно декларації:
7 земельних ділянок загальною площею 7,85 Га.
Нерухомість загальною площею 2550м2
Автомобілі: Toyota FJ Cruiser, Nissan Tiida
Бенефіціар ТОВ "Прометей-Газ", що виграло державних тендерів на 1,2 млн. грн.
Зареєстрована готівка: 1410000грн.