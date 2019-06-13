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 Двох журналістів побили в Прилуках на Чернігівщині на передвиборчій акції - поліція почала провадження

За фактом побиття двох журналістів у Прилуках поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження за статтею погроза або насильство щодо журналіста.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій поліції Чернігівщини

Як встановили правоохоронці, 13 червня журналісти намагалися потрапити на публічний захід, де один із кандидатів у депутати зустрічався з громадськістю. Співробітники одного з телеканалів хотіли перевірити наявну у них інформацію про підкуп виборців на цьому заході.

Однак, один із прихильників кандидата завадив журналістам здійснювати професійну діяльність і завдав їм тілесні ушкодження. Зараз вирішується питання про встановлення місця його перебування та подальшого затримання.

Стаття 345-1 Кримінального кодексу України за погрозу або насильство щодо журналіста передбачає покарання від виправних робіт і до позбавлення волі на строк до трьох років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН закликає українських правоохоронців провести своєчасне і ефективне розслідування нападів на журналістів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132300
 
 
 Топ коментарі
 
Кандидатишка наверное от особо открытой партии слуга урода был...
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Виборчий процес активізувався. А КС нібито прагне його відмінити. За що активісти і журналісти кров проливали?
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Кандидатишка наверное от особо открытой партии слуга урода был...
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Порохобот,это от твоей партии были бандиты!!!!
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Разве телесные повреждения вызывают? только роды...
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Тссссссссс............ это имя похоже кого надо имя.
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Ніхто так не стравлює українців, як журналісти. Я б їх духопелив якомога частіше. Чим вони від звичайних громадян відрізняються? Крім продажності. (Так, я не європеєць.) Двох журналістів побили в Прилуках на Чернігівщині на передвиборчій акції - поліція почала провадження - Цензор.НЕТ 6482
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А цей депутат випадково не слуга народа №55 Халімонов Павло Віталійович?
Державний службовець, начальник реєстраційної служби (Прилукі)
Згідно декларації:
7 земельних ділянок загальною площею 7,85 Га.
Нерухомість загальною площею 2550м2
Автомобілі: Toyota FJ Cruiser, Nissan Tiida
Бенефіціар ТОВ "Прометей-Газ", що виграло державних тендерів на 1,2 млн. грн.
Зареєстрована готівка: 1410000грн.
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фж сруизер хорошая машинка сделана в стиле джЫпа
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это машина в стиле "теперь все узнают"

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Кто нибудь может объяснить как этА? ...и вызвал им телесные повреждения... Двох журналістів побили в Прилуках на Чернігівщині на передвиборчій акції - поліція почала провадження - Цензор.НЕТ 436
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Наверное кандидату от зебилов начали вопросы задавать? Главный *** хоть нигде не показывается и вовремя уходит, а члЄнам кАманды иногда приходиЦЦА на вАпросы АтвЄчать... Двох журналістів побили в Прилуках на Чернігівщині на передвиборчій акції - поліція почала провадження - Цензор.НЕТ 5574
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДвох журналістів побили в Прилуках на Чернігівщині на передвиборчій акції - поліція почала провадження
 
 
 
 
 
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